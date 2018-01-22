По следам победителя конкурса: Лимбажи и серебро

Лимбажи - один из самых приятных маленьких городов Латвии, получивший право города еще в далеком 1385 году. До самого 16-го века в Лимбажи располагалась резиденция Рижского архиепископа.

Особенно оживленное время в Лимбажи связано с Ганзейским союзом, когда через небольшой городок Видземе проходил исторический торговый путь. В наши дни Лимбажи - один и городов сертифицированного Европейского культурного пути "Hanza".

Времена изменились, однако Лимбажи с древней планировкой центра города по-прежнему присуща своеобразная историческая привлекательность. С построенной в 19-м веке башни пожарного депо открывается вид на Лимбажи с православной церковью, признанной самым впечатляющим во всей Видземе, с отреставрированным зданием управляющего замкового поместья Рижского рата, где расположен музей города, с построенной в 17-м веке Лимбажской Евангеличеко-лютеранской церковью, с застройкой деревянных жилых домов, в которых сохранилось дыхание 18-го века и др.

Самая большая жемчужина туризма в Лимбажи - "Музей живого серебра", аналогов которого нет нигде в Балтии. Его создал художник, серебряных дел мастер Олег Аузер. В музее можно как осмотреть чудесные художественные работы, созданные из серебра, так и познакомиться с работой мастера по обработке серебра. Олег Аузер, увлекающийся восточной медициной и философией, в музее дает представление и об исцеляющей силе серебра.

С тех пор как в Лимбажи открыт "Музей живого серебра", многие новобрачные направляются именно туда, чтобы сказать слово "да'' у Ворот счастья, создать родовое древо из серебра и др.

http://www.latvia.travel/lv

Что еще надо осмотреть в Лимбажи? Развалины Лимбажского средневекового замка и смотровая башня * Памятник и экспозиция, посвященная автору государственного гимна Латвии Карлису Бауманису * "Limbažu Tīne"

Что следует посетить в окрестностях Лимбажи? Хлебопекарня Лиелэзерс (Lielezera maiznīca), где можно ознакомиться с процессом выпечки натурального хлеба * Природная тропа Лиелэзера и пляж Лиелэзера, удостоенный синего флага * Дворец Бирини

Расстояние? Неполные 90 км. Можно добраться и общественным транспортом (автобус)

www.visitlimbazi.lv