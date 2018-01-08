По следам победителя конкурса: в Турайдском музее-заповеднике или в Божьем саду

"Турайда" на языке древних жителей-ливов означает "Божий сад". Турайдский музей-заповедник - рекордсмен по числу посещений в Латвии - более 240 тысяч заинтересованных в год, по меньшей мере, из 80 стран мира.

Турайдский музей-заповедник, находящийся на территории Гауйского Национального парка, имеет особый статус в Латвии, он признан особо охраняемым памятником культуры. Территория Турайдского музея-заповедника площадью 43 гектара богата памятниками археологии, архитектуры, истории и искусства, которые рассказывают о событиях, жизни людей, ремеслах и традициях на протяжении тысячелетия, начиная с 11-го века.

Визуальной доминантой Турайдского музея-заповедника является Турайдский замок, который для нужд епископа Альберта в 13-м веке был построен на месте сожженного в боях деревянного замка Турайдских ливов. После пожара, случившегося в 18-веке, замок длительное время не восстанавливали. Регулярные работы по археологическому исследованию, консервация и реконструкция каменных стен была начата только в 1976 году.

Турайдское поместье сформировалось в окружении укреплений средневекового замка и развивалось вместе с замком. Начиная с первой половины 18-го века, здания поместья начали строить за пределами замка - вблизи дорог, полей и пастбищ. До наших дней сохранилось 21 здание поместья, некоторые из которых имеют возраст более 200 лет. Экспозиции зданий знакомят с работой и образом жизни латышских крестьян в хозяйстве поместья.

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Одна из самых значительных экспозиций Турайдского музея-заповедника посвящена древним жителям Турайды - ливам, которые являются одним из основных народов Латвии с древней и своеобразной культурой и своим языком.

Что обязательно следует посмотреть в Турайдском музее-заповеднике?

Турайдский каменный замок, в котором находится экспозиция об истории Латвии в средневековье;

Парк народных песен и Гора дайн, на которой можно осмотреть скульптуры, посвященные латышским народным песням;

Турайдская деревянная церковь, которая является одной из старейших деревянных церквей Латвии (построена в 1750 году), и могила Турайдской Розы.

Древняя легенда, в основу которой положены реальные события, рассказывает о девушке Майе, которая выбрала смерть, чтобы защитить свою честь и сохранить верность любимому.

Турайдский музей-заповедник - это одно из тех редких в наши дни мест, где Янов день отмечают 21 июня по древним традициям, выполняя ритуалы с огнем на протяжении всей ночи и встречая солнце ранним утром.

Что следует посетить в окрестностях Турайдского музея-заповедника?

Сигулдский и Кримулдский края - особое место, поскольку на их территории на небольшом расстоянии друг от друга находятся три исторических центра - Сигулда, Турайда и Кримулда, которые хранят материальные и нематериальные свидетельства о событиях, происходивших на протяжении 1000 лет в древней долине Гауи.

Расстояние? 54 км от Рига, можно добраться и общественным транспортом (поезд, автобус)

Семейный билет в Турайдский музей-заповедник зимой стоит 6,40 EUR, летом 10,70 EUR

http://www.turaida-muzejs.lv/







