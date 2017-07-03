Издревне Тукумс славился своим великолепным Брачным рынком. Все к нему готовились и наряжались по-особому. Хозяева давали выходные холостым слугам и работникам, чтобы те могли побывать на этой ярмарке. Середина лета – самое популярное время отпусков, поэтому мы и отпразднуем в этом году день города как «Брачные игры в Тукумсе» – возродим старую традицию на новый лад!

Пятница, 14 июля – подготовка к празднику

В пятницу – готовимся к празднику! В центре города, на площади Бривибас, состоится предваряющая праздник постановка "В ожидании брачных игр" с участием актеров Латвийского национального театра, а на эстраде в Дурбе – посвященное 65-летнему юбилею композитора Зигмарса Лиепиньша музыкально-цветовое представление "Нужна солистка".

Суббота, 15 июля – смотр женихов и невест, как и положено на Брачном рынке

Концерты, открывающие праздник, на площади Бривибас, – романтично о знакомствах, свиданиях и любви. Будут петь Янис Мойсейс и Лиене Шомасе, Микс Дукурс, Варис Ветра и другие певцы. В городе появятся поцелуйные скамеечки и арки любви, базарчик с изделиями ремесленников и мастеров-надомников. Улица Художников с творческими мастерскими, выставками произведений искусства и базарчиками снова расположится на улице Хармонияс. Около RIMI маленький праздник для детей с играми и творческими мастерскими. А улица Пилс станет Свадебной улицей: там соберутся те, кто предлагает услуги по организации свадеб – от предсвадебных вечеринок до обряда надевания чепца. Праздничное шествие обещает быть особенным: состоится парад крупногабаритных транспортных средств.

На лугах Паузера всех порадует шоу мотофристайла с головокружительными акробатическими прыжками в воздухе на кроссовых мотоциклах. В нем примут участие молодые латвийские спортсмены и пилоты MX PRO мирового класса: Артур Пузио (Польша), Роб Аделеберг (Испания), Лукас Вайс (Германия) и другие. Шоу будут комментировать один из лучших латвийских пилотов MX PRO Мартиньш Александрович и Гиртс Тимротс.

Большие вечерние концерты отыграют и споют группа "Klaidonis", Динара Рудане с группой "Rock5 band", Феликс Кигелис, группа "Astro'n 'out", на танцах ночью будет играть DJ Роберт Леясмейерс и петь GACHO. На протяжении всей ночи в церквах Тукумса будут демонстрироваться мультимедийные световые арт-объекты "Лучистое прикосновение света, музыки и любви".

В субботу также откроются две особых выставки. Одна из них, "Следующая остановка – Тукумс", посвящена железнодорожному маршруту Рига-Тукумс, который в этом году отмечает свой 140-й день рождения. Тема второй выставки, созданной тукумчанами, – свадьба, и называется она "Свадьба тогда и сейчас".



Воскресенье, 16 июля – день помолвки

Воскресенье мы начнем с традиционного велопробега, организованного SIA "Tukuma autoapmācības centrs". На сей раз это будет символическое пробуждение спящих. Как подготовиться к забегу? Обязательно найдите звоночек и установите его на велосипед. Чем своеобразнее он будет, тем интереснее.

Площадь Бривибас в этот день будет "Тихой пристанью". Здесь со специальной детской программой выступит передача "KasTeEsTe". Лайма Диманта исполнит свою концертную программу "Для твоего душевного покоя".

В Саду роз "Розитес" в волости Семес мы насладимся атмосферой Эдемского сада. Там традиционно выступит с концертом творческое объединение "Tev tuvumā" с участием певицы Айи Андреевой, актера Артура Скрастиньша и музыканта Марта Кристиана Калниньша.

На Тукумском аэродроме мы ознакомимся с музеем Jūrmala Airport под названием "Sky-Zoo" и посмотрим на показательные выстуления воздушной акробатики в исполнении "Baltic Bees Jet Team". Здесь можно будет встретить и Майриса Бриедиса.

Праздник завершится в лютеранской церкви Тукумса концертом Иевы Керевицы и ее друзей - "За мир в душе".

Всю праздничную программу можно просмотреть здесь.

В жизни всякое случается, поэтому и в программе по разным причинам возможны изменения. Поэтому следите за страницей праздников в Facebook @PrecibuSpelesTukuma – и до встречи 14-16 июля на "Брачных играх в Тукумсе"!

Организаторы праздника: самоуправление Тукумского края

Большие друзья праздника: "Clean-R", "InfoNet", "Skonto Plan Ltd", "STRABAG", "Baltais", "InterBaltija"

Праздник поддерживают: "Jūrmala Airport", "Skrīne", "Tukuma Autoapmācības centrs", T/C "Tukums", "Aizdevums.lv", "Virši-A", Эдгар Екимов, Рамона Грунте, Рейнис Зилев

