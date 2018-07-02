Праздник роз в Тукумсе 2018 - Мечта о розе для Латвии

13-15 июля 2018 года

Славу города роз Тукумс унаследовал уже давно. 70-80 лет назад в городе было несколько садоводств. После второй мировой войны на их базе было создано Тукумское образцовое садоводство, широко известное своим мастерством в выращивании не только роз, но и других цветов, а также в селекционирования новых сортов цветов.

Сегодня Тукумс славится отмечаемым здесь Праздником роз. Символом мероприятия стал огромный розовый венок, в создании которого может принять участие каждый посетитель праздника. Патронессой Праздника роз в Тукумсе на протяжении нескольких лет является поэтесса Мара Залите. Так как праздник отмечается в рамках вселатвийского фестиваля "Почетный круг Латвии", в этом году Почетной хозяйкой праздника стала флорист Анита Стикане, благодаря которой в 2008 году в Тукумсе возникла традиция отмечать Праздник роз, а особыми Почетными гостями – садоводы Эва и Арвис Бумбиерсы, разводящие розы. Их предприятие "ArB Agro" не только является самым крупным питомником роз в Латвии, но и ежегодно поддерживает праздник.

В честь столетия Латвии, девиз праздника 2018 года – "Мечта о розе для Латвии". Каковы будут главные события праздника? В какой день лучше его посетить? Приводим здесь краткий обзор праздничной программы.

Пятница, 13 июля, – Мечты встречаются в Тукумсе!

Весь день будет открыт для посетителей розарий "Розитес" в волости Семес, где в завершение вечера выступит Раймондс Тигулс с друзьями. В Пуре встретятся пары, отмечающие Розовую свадьбу, а во дворце Дурбе в качестве увертюры к празднику состоится концерт классической музыки "Вокальные жемчужины Балтии" с участием Кристианса Криеванса и его друзей – Кадри-Лийс Кукк (Эстония), Расы Дзимидайте (Литва) и Джейми Лофтус (Великобритания).

В центре Тукумса состоится выставка кукол "Розы всегда будут благоухать", специально приуроченная к началу праздника, а на открывающем праздник концерте выступят тукумские "золотые таланты", среди которых будут Саманта Тина, Рихардс Сауле с группой "Rollmans Band", лучшие танцоры из ТО "Daiļrade", "Demo" и "Luste", а вечером на балу будет играть группа "Zvaigžņu lietus".

Суббота, 14 июля – "Роза расцветает для Латвии"

В центре города, на площади Бривибас, снова будет создаваться самый большой венок из живых роз. На улице Пилс будут выставлены работы с конкурса флористов – арочные декоры "Врата в мечту", а в Тукумском городском доме культуры состоится большая выставка "Моя роза для Латвии" и можно будет увидеть самые прекрасные розы из розария "Розитес". В Тукумском городском историческом музее "Замковая башня" снова станет доступна для осмотра новая выставка. На сей раз – о тукумчанах и их друзьях. В центре города снова будут рынок роз и базарчик красивых вещей, улица Хармонияс снова превратится в улицу Художников, где можно будет побывать в "Лабиринте красоты и искусства".

На площади Бривибас будет установлена романтическая сцена, где прозвучат лирические и мечтательные песни, посвященные лету, розе и Латвии. Среди играющих и поющих будут Санта Каспарсоне и Эрикс Грузниньш, Мартиньш Рускис, поющая семья Витолсов, Рикардион и Кристине Шомасе, Юрис Хиршс и Айнарс Миелавс. Будут репортажи с места создания большого венка. Первый и последний цветок в него вплетут патронесса праздника Мара Залите и Почетная хозяйка Анита Стикане. Плетение венка завершится, как обычно, самым трогательным моментом – салютом из лепестков роз. А вечером на большом балу для романтиков будет играть группа "Credo".

На лугах Паузера снова будет царить атмосфера фестиваля "Пикник роз" – здесь выступят лучшие латвийские музыканты. На большую сцену выйдут группы "Dakota", "Colt", Айя Андреева, Атис Иевиньш, Харийс Зариньш, Иво Фоминс, "Musiqq", Интарс Бусулис и "Abonementa orķestris". Захватывающие дух сюрпризы зрителям обещают Латвийский Олимпийский центр с лучшими акробатами и паркуристами в Латвиии, а также труппа уличного театра со световым драм-шоу "Spark Drummers" из Великобритании.

Не обойдется и без традиционного фотоориентирования по городу, а вечером снова празднично подсветятся тукумские церкви, приглашая в небольшое путешествие "Роза света в ночном Тукумсе 100 лет назад".

В субботу розарий "Розитес" в волости Семес для семей с детьми будет открыт весь день. Тут будут концерты с участием детских ансамблей и хоров, творческие мастерские для детей.

Воскресенье, 15 июля – "Мечты о розе рассеялись..."

Утро в городе начнется традиционно: для одних – с велопробега "С розой по Тукумсу", для других – с праздничного богослужения. В центре города весь день будет идти детская программа, а романтикам будут предложены концерты и киносеансы под открытым небом. Заниматься с детьми и развлекать их будет Ольга Раецка. "Неизвестную историю о розе" расскажет спектакль современного танца "Fatabula" с участием танцоров Рудольфа Гединя, Яниса Путниньша и Ивара Бронича.

После обеда для тех, кого манит гул моторов, цветок розы на асфальте попытаются изобразить мотоциклисты. С особым мероприятием Harley Davidson Stunt Show freestyle город посетит чемпион мира Янис Розитис и его друзья. В городском парке в свою очередь расположиться "Розовая цветочная колыбель". Здесь как взрослые, так и дети смогут участвовать в антигравитационных уроках.

Розарий "Розитес" в воскресенье тоже приглашает обрести вдохновение и радость в саду, где традиционно снова выступит с концертом творческое объединение "Tev tuvumā" вместе с Айей Андреевой, Илзей Кюзулей-Скрастиньшой, Артурсом Скрастиньшем и Мартом Кристианом Калниньшем. Праздник завершится концертом Андриса Эрглиса "Белая песня сердца" в Тукумской лютеранской церкви и акустической программой Арвидса Беркиса на площади Бривибас.

Итак, после трех дней торжеств мечта о розе рассеется. Большой розовый венок в этом году будет с особым рисунком. Флористы создадут в городе ворота, где можно будет помечтать в ожидании следующего праздника.

Большинство мероприятий праздника – бесплатные. В субботу и воскресенье между местами проведения мероприятий будут курсировать специальные праздничные автобусы. Больше информации – здесь: www.facebook.com/rozusvetki или здесь: www.draugiem.lv/rozusvetki

Большие друзья праздника: "ArB Agro", "baltais", "Skonto Plan Ltd."

Особые друзья праздника: "Dekšņi", "Delta.LV", "Lindström Prodem", "Mana aptieka", "Snickers Production, Latvia", ИКП "Eduards", "Clean R", "Polteh", "Amis T" – "Kurzemes jumiķis", общество "Staro 100

Спонсоры и друзья праздника: "Lapiņas tirdzniecības uzņēmums AINA", "Puratos", "Pure Chocolate", "Rotas", "Skrīne", "Tukuma Auto", "Neatkarīgās Tukuma Ziņas", "Virši A", Рамона Грунте и волунтеры - жители Тукумса.

Партнеры праздника: общество "Ligzda", общество "Rožu dārzi", общество "Līdzvērtība", общество "Mēs dejai", общество Тукумских художников, общество Тукумских пенсионеров, Ассоциация неправительственных организаций Тукумса, "Tukuma autoapmācības centrs", Тукумская лютеранская церковь, Тукумская Римско-католическая церковь, Тукумская православная церковь, Тукумская художественная школа, Тукумскиу музеу, Дом культуры в Пуре, салон цветов "Amarants", Тукумская рота 51-ого пехотинского батальона Земского ополчения, Тукумский участок Земгальского региона Государственной полиции, Служба скорой помощи