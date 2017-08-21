Приезжай в гости – здесь есть рыба! Лето продолжается, и приключения не кончаются! Под таким девизом рыбаки и коптильщики рыбы от Лапмежциемса до самого Берзциемса в конце августа снова приглашают в гости каждого жителя Латвии. Еще одно мероприятие в выходные, чтобы познакомиться с жизнью у моря, которое на Тукумском побережье организуется третье лето подряд.

В субботу, 26 августа, несколько рыбацких дворов и переработчиков рыбы – коптильщики и изготовители различных рыбных деликатесов, или, проще говоря, рыбаки, а также ряд культурно-исторических объектов приглашают к себе в гости. Посетителям покажут усадьбы и расскажут, как коптили раньше и как коптят рыбу в наши дни в Лапмежциемсе, Клапкалнциемсе, Кестерциемсе, Энгуре и Берзциемсе. Не обойдется и без дегустации рыбы и угощения ухой.

День будет посвящен теме «в гостях на побережье». О знакомстве со здешней жизнью и дегустации рыбы позаботятся семейное предприятие IK Reinis B в Лапмежциемсе, IK Stubiņš и бар Pludmale в Клапкалнциемсе, SIA Branga и молодежная турбаза-хостел Pludmalis в Кестерциемсе, рыбацкий двор Индры Зарини Skaras и IK Oskars Celkarts – рыбацкий двор Иветы и Оскара Целкартсов «Диениняс» в Берзциемсе, а также Лапмежциемский музей и художница Ивета Мейере, Дом собраний в Энгуре и пляжный бар Dzintarkrasts в Лапмежциемсе. Можно будет ознакомиться с настоящими рыбацкими усадьбами, помочь вытащить невод с мелкой рыбой и определить виды рыб, посетить местных коптильщиков рыбы, попробовать их продукцию и, конечно, активно развлечься и купить что-нибудь вкусненькое, приготовленное здесь же, на побережье.

Если за день рыба надоест так, что глаза бы на нее не смотрели, и при этом погода позволит, то, конечно, можно будет полежать на пляже или отправиться в познавательное путешествие по природным объектам и культурно-историческим местам. Здесь же, на побережье, находятся Природный парк озера Энгурес и обширный Национальный парк Кемери, где много разнообразных троп.

А вечером, когда стемнеет, просим не уезжать домой, а остаться на морском берегу, чтобы вместе встретить Ночь древнего огня. На сей раз большие костры в наших местах зажгутся в Энгуре, Клапкалнциемсе и Лапмежциемсе. Более грандиозное мероприятие планируется в Энгуре около Южного мола. Большой костер разгорится здесь в 20.30, гостей будут развлекать бард Эрик Локс, творческое объединение Bulciņa и танцевальная группа Reda. Как обычно, вечер завершится огненным шоу.

Думаем, что эти выходные станут чудесным путешествием, завершающим настоящее лето и переходящим к бабьему лету. Поэтому не сиди дома – приезжай в гости!

Подробнее об акции «Приезжай в гости – здесь есть рыба!» читать здесь.

Поддерживают: Тукумское отделение OOO "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" и Тукумский туристический информационный центр

Фотографии из личных архивов прибрежных рыбаловов и Тукумского отдела ООО "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs"

