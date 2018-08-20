Приглашение на берег моря и Древняя ночь огня 25 августа

Тукумсcкое побережье снова приглашает в гости! Уже в четвертый раз в конце лета прибрежные рыбаки и рыбообработчики от Лапмежциемса до самого Берзциемса приглашают каждого интересующегося в гости, чтобы познакомить с повседневной жизнью рыбаков в старые времена и сейчас, и вместе отпраздновать Древнюю ночь огня на берегу моря.

Приглашение на берег моря днем

В эту субботу, 25 августа, в пяти рыбацких поселках Тукумсcкого края несколько рыбацких дворов и обработчики рыбы – коптильщики и создатели самых разнообразных рыбных деликатесов (проще говоря – "рыбокулинары"), а также культурно-исторические объекты приглашают в гости, чтобы показать двор и рассказать, как коптили раньше и коптят сейчас рыбу в Лапмежциемсе, Рагациемсе, Кестерциемсе, Энгуре и Берзциемсе. Дневная программа на всем побережье создана таким образом, чтобы каждый мог погостить в каждом из рыбацких поселков и ознакомиться с подготовленным предложением.

В Лапмежциемсе гостей с 12 часов будет ждать владелица IK "Reinis B", который больше известен под названием "Reiņa zivis", Алла Бечере, которая предложит гостям рассказ о производстве, в котором коптится рыба различногых видов. Здесь гостей будут ждать также остроумные задания про рыб и на "рыбью" тему. Разумеется, будет и дегустация рыбной продукции, а для заинтересованных лиц – также мастер-класс. Посещение за пожертвования. Адрес: "Киршлеяс" ("Ķiršlejas"), улица Гатера, д. 6a, Лапмежциемс, Лапмежциемская волость, Энгурский край, www.reinazivis.lv

С 11 часов до 15 часов в Рагациемсе будут особенно ждать любителей природы и искусства, так как в местечке Рагациема седумс будет возможность насладиться искусством. "Седумс" - это место на морском побережье, где в старые времена собирались, чтобы договориться пойти вместе на рыбную ловлю, а в размещенных на берегу будочках в одном месте держали все необходимое для рыбной ловли снаряжение. "Рагациема седумс" на сегодняшний день, наверное, может показаться небольшим музеем под открытым небом, так как находящиеся там старые домики были восстановлены местными рыбаками и их по-прежнему используют для хранения орудий рыболовства. Однако в субботу в седумсе можно будет встретить не только рыбаков, но и живущих на побережье художников. Здесь для посетителей будет подготовлена особая художественная выставка – "Запах моря" ("Jūras smarža"). Здесь будут и художественные мастерские для детей, и возможность принять участие в пленере. И, разумеется, здесь будут рассказы о месте "Рагациема седумс" и о жизни рыбаков раньше и теперь. Посещение бесплатно. Адрес: "Сенчу мантоюмс" ("Senču mantojums"), Рагациемс, Лапмежциемская волость, Энгурский край.

Из Кестерциемса в старые времена вышел не один капитан дальнего плавания. Об этом и об истории поселка в субботу тоже расскажут хозяева хостеля "Pludmalis", которые будут ждать к себе гостей с 15 часов. Здесь будут и рассказы о жизненных буднях, и практические занятия, чтобы хоть немного познакомиться с образом жизни рыбаков. Традиционно хозяева днем будут угощать гостей рыбным супом. В свою очередь, уже с половины шестого вечера хозяева придумали организовать вечеринку с музыкальными сюрпризами и танцами в сопровождении ди-джея, а также костер на берегу моря. Чтобы участники вечеринки вдруг не проголодались, предлагается взять с собой корзиночку с закусками. Если вы хотите посетить это мероприятие, то на него нужно записаться заранее, так как количество мест во дворе ограничено. Посещение и дневных, и вечерних мероприятий за пожертвования для реставрации старинного рыболовного снаряжения. Адрес: "Мурниеки" ("Mūrnieki"), Кестерциемс, Энгурская волость, Энгурский край, www.pludmais.lv. Запись на вечернее мероприятие по телефону: 29287271.

В более далеком рыбацком поселке Тукумсcкого побережья – Берзциемсе – с 13 часов 30 минут до 15 часов будет ждать к себе в гости рыбацкий двор "Dieniņas" (IK "Oskars Celkarts"). Разговорчивая хозяйка и члены ее семьи познакомят гостей с рыбацким двором и предложат дегустацию рыбы и рыбной продукции. Посещение будет платным – 2 EUR, которые станут пожертвованием на развитие рыбацкого двора. Детям до 12 лет вход бесплатный. Адрес: "Диеныняс" ("Dieniņas"), Берзциемс, Энгурская волость, Энгурский край, www.facebook.com/dieninas.lv

В свою очередь, в течение всего дня – с десяти часов утра до девяти часов вечера вкусную рыбную продукцию можно будет приобрести у Индры Зарини в рыбацком дворе "Skaras". Адрес: "Скарас" ("Skaras"), Берзциемс, Энгурская волость, Энгурский край.

В крупнейшем из поселков рыбаков, а точнее сказать, в рыбацком поселке Энгуре в течение всего дня можно будет посетить новый объект для осмотра – Парк Зушуциемса, который открыт совсем недавно – 11 августа. В нем можно увидеть объекты окружающей среды, созданные художниками Гайтисом Бурвисом и Велгой Витолой. В свою очередь, на находящейся там же рядом Эстраде Ауниньпарка в самой середине дня – в 12 часов можно будет посмотреть представление кукольного театра "Ķiplociņš okeānā" ("Чесночок в океане"). Здесь будут ждать семьи с детьми. Посещение бесплатно. Адрес: Энгурский дом ультуры, улица Юрас, д.85, Энгуре, Энгурская волость, Энгурский край.

Если все же днем не захочется смотреть на рыбу, при хорошей погоде можно будет понежиться на пляже или отправиться в познавательную экскурсию по природным и культурно-историческим местам. Здесь же, на побережье в стороне Энгуре, находится и природный парк Энгурского озера "Engures ezers", и обширный Кемерский национальный парк со своими разнообразными тропинками в сторону Лапмежциемса. Местный музей в Лапмежциемсе подготовил особое, новое предложение для любителей культуры – "Киноместа в Лапмежциемсе", которое познакомит с местами, где снимались популярные латышские художественные фильмы "Сын рыбака", "Долгая дорога в дюнах" и другие.

Вечернее предложение и Древняя ночь огня

В свою очередь вечером, при наступлении темноты, мы приглашаем вас не ехать домой, а остаться здесь же, на побережье, чтобы вместе отметить Древнюю ночь огня. История про эту традицию следующая: наши предки жили на берегах Балтийского моря уже несколько тысяч лет, и они часто разжигали костры, чтобы дать о себе знать своим соседям и тем, кто в море. Чтобы вспомнить эти древние огни, ежегодно в последнюю субботу августа тысячи людей собираются на берегу моря, чтобы отпраздновать Древнюю ночь огня. Большие костры в этот раз в нашей стороне будут зажжены в Кестерциемсе – в хостеле "Pludmalis", и в Энгуре у Южного мола.

В то время, как мероприятие в Кестерциемсе будет более личным, вместе с хозяевами рыбацкого двора, в Энгуре оно будет отмечаться шире. В этот раз всех заинтересованных будут ждать уже с половины девятого вечера. Вначале популярные и зарубежные мелодии будет играть симфонический оркестр молодежи из Балдонского и Вецумниекского краев "Draugi", а в 21 час назначена премьера "Līdz man nāc!" – к тексту Инги Гайле музыку написал Екабс Ниманис, петь будет солист Адрианс Кукувасс, а управлять пламенем и превращать его в огненное шоу будет "Athare fire". Посещение бесплатное.

В свою очередь, с 22 часов к себе в гости приглашает "Engure Cafe". Здесь можно будет послушать вживую заключительный концерт концертной серии Engure LIVE, а также принять участие в вечеринке вместе с ди-джеем. Чтобы узнать, кто будут артистами этого вечернего концерта, следите за информацией на интернет-странице кафе в Facebook – www.facebook.com/engurecafe . Мероприятие бесплатное. Адрес: Улица Остас, д.1, Энгуре, Энгурская волость, Энгурский край.

Мы думаем, что эти выходные будут прекрасным путешествием из конца лета в начало теплой осени. Поэтому не сидите дома – приезжайте в гости!

Больше информации о том, что посмотреть и что делать на Тукумском побережье и в окрестностях, смотрите на www.visittukums.lv

Поддерживает: Тукумский отдел SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" и Тукумсский туристическо-информационный центр