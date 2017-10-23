Самые завораживающие города мира, которые следует посетить следующим летом

Путешествия позволяют познать неизведанное и увидеть удивительное. Туроператор и эксперт по путешествиям Novatours рекомендует самые красочные города, которые удивят своей неповторимой и особенной аурой.

Марракеш, Марокко

Марракеш является городом, объединяющим культуру, историю и интенсивный ритм жизни. Город называют Красным оазисом, Жемчужиной юга или Восточным сердцем Марокко. Гостей города удивляют столь красочные и разные элементы – полный жизни рынок, изобилие цветов и орнаментов, бани хаммам, главная площадь города, где собираются заклинатели змей, гадалки и музыканты. Познав элементы города, появляется ощущение влюбленности и желание задержаться здесь.

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Фес, Марокко

Фес – это город королей и центр арабского Марокко, который называют африканскими Афинами. Город выделяется изобилием завораживающей архитектуры. Арабские замки, мечети и музеи настолько впечатлительны, что их сравнивают с богатствами Флоренции или Афин. Улочки древней части города Фес настолько узки, что, прогуливаясь по ним, локтями обеих рук можно дотронуться до стен домов. В старом городе вьются десятки тысяч узких улочек, которые могут легко запутать гостей и на всегда запомнится своей неповторимой атмосферой.

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Foto: Shutterstock

Касабланка, Марокко

Самый большой город Марокко также является центром предпринимательства. Характером и темпом Касабланка напоминает юг Европы. Город удивляет контрастами и равновесием между традициями и современностью. Гордостью города является впечатлительная мечеть Хасана II (вторая после Мекки), в которой одновременно могут молиться 25 000 верующих. Элегантная архитектура города в стиле Арт-деко создает ощущение будто на машине времени отправились в другой век. Касабланка также является городом замечательных ресторанов.

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Foto: Shutterstock

Карфаген, Тунис

Карфаген был одним из самых больших и великих городов мира – единственная угроза для Римской империи. Город разрушался, восстанавливался и вновь забывался, но сегодня это исторический памятник грандиозным событиям и грандиозным людям. Этот город стоит посетить, чтобы пройтись по его улицам, представляя грандиозные события, происходившие здесь в прошлом.

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Foto: Shutterstock

Кайруан, Тунис

У Кайруана несколько лиц. Одно лицо говорит о грандиозности религии, ведь город является одной из важнейших святынь ислама. Макияжем этого лица является архитектура – мечети, гробницы и другие религиозные и повседневные здания. Вторым лицом является торг. Кайруан называют столицей арабских ковров и сладостей Туниса. Равнодушным этот город не оставит никого.

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Foto: Shutterstock

Сиди-Бу-Саид, Тунис

Расположенный на горе Манара город поражает своей красотой и архитектурой, ослепляет зданиями синего и белого цвета, а также удивляет неповторимым видом на столицу Туниса. Город любят художники и называют тунисским Монмартром. Особую ауру создают бесчисленные мавританские кафе, где можно выпить не только чай и кофе, но и покурить кальян.

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Foto: Shutterstock

Бари, Италия

Столицу итальянского региона Апулия, Бари, называют городом порта, университета и Св. Николая. Старый город пронизан высокими зданиями и узкими улочками, на которых кипит жизнь, торговля и кулинарное наслаждение. В самом центре города, на побережье, недалеко от рыбацких лодок, расположен рынок морских даров, где каждый день можно отведать свежего улова. Наслаждение кофе в этом городе сравнимо с религией.

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Foto: Shutterstock

Альберобелло, Италия

Столица трулл Альберобелло является объектом мирового наследства ЮНЕСКО. Маленькие, белые домики с острыми, конусовидными крышами создают ощущение иной реальности. Кто-то сравнивает это с деревушкой гномов, а кто-то думает о причинах создания такой архитектуры. На улочках города посетителей ждут рестораны и винные магазины, предлагающие характерную для региона продукцию.

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Foto: Shutterstock

Матера, Италия

Матера – город в скале. Старый город является свидетельством того, как дома вырастают из камня. Лабиринты домов и улиц, ведущие вверх и вниз по каменным ступеням за каждым поворотом открывают новый и неописуемо удивительный вид, а в самой высокой точке можно любоваться скалистой долиной.

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Foto: Shutterstock

Котор, Черногория

Журнал для путешественников Lonely Planet в списке лучших городов Best in Travel City 2016 назвал портовый город Котор самым красивым городом для путешествий. Будто застывший во времени город окружают венецианские защитные стены, а старый город полон узких улочек, идущих к одной из площадей или церквей. В 1979 году старый город был внесен в список ЮНЕСКО.

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Foto: Shutterstock

Дубровник, Хорватия

Дубровник является одним из самых уникальных и прекрасных городов во всей Хорватии. Особенной достопримечательностью является мыс, на котором расположен старый город, внесенный в список мирового наследства ЮНЕСКО. Построенные в IX веке укрепления пережили множество войн, но сегодня это одни из самых впечатлительных и лучше всего сохранившихся защитных построек в мире.

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