Впервые в истории круизных путешествий на борту лайнера Meraviglia класса Vista – судов MSC Cruises нового поколения – будут проходить шоу "Цирк дю Солей", созданный специально для MSC Cruises. Для создания уникального помещения будут привлечены инвестиции в размере 20 миллионов евро. Само помещение представляет собой кормовой салон, буквально нашпигованный последними технологическими достижениями и оборудованный с учетом потребностей гостей и артистов "Цирк дю Солей". Салон площадью 1000 м² рассчитан на 450 посадочных мест, причем 200 из них находятся в совмещенной с рестораном зоне – так гости смогут насладиться изысканным ужином или напитками перед началом представления. В течение вечера артисты "Цирк дю Солей" будут давать два представления, которые не оставят равнодушным ни одного зрителя. Шоу, созданные специально для MSC Cruises и предназначенные исключительно для гостей компании, будут проходить на борту четырех судов класса Vista, инаугурационный средиземноморский сезон первого из которых – MSC Meraviglia – запланирован на июнь 2017 года. По словам Президента MSC Cruises Пьерфранческо Ваго, "Стремление к инновациям всегда было визитной карточкой MSC Cruises. Мы строим новые суда и создаем неповторимую атмосферу на борту, воплощая эти инновации в жизнь". "Вместе с "Цирк дю Солей", нашим новым партнером мирового значения, мы придумали, а теперь занимаемся разработкой новых развлекательных программ, предназначенных только для наших гостей. Это принципиально новый подход к индустрии развлечений – оригинальные шоу в специализированном помещении, которое мы разработали своими силами, до мельчайших деталей. Ориентированность на инновации, видение и творческий потенциал – благодаря этим особенностям MSC Cruises является уникальной, единственной в своем роде компанией, какой может быть только семейная компания" – добавил господин Ваго. Ясмин Халил, президент "45 DEGREES" – подразделения "Цирк дю Солей" по специальным проектам, рассказал: "В MSC мы нашли постоянного партнера с четким видением трендов круизной индустрии и стремлением к лидерству, о чем свидетельствует вывод развлекательной программы на борту на новый уровень. Именно такой подход является для "Цирк дю Солей" источником вдохновения и дает нам силы, необходимые для каждого нового партнерства и проекта". Это новое в индустрии развлечений направление впервые появится на борту MSC Meraviglia – самого инновационного круизного лайнера, когда-либо построенного европейской круизной компанией. Обладая регистровым тоннажем 167,700 тонн и пассажировместимостью 5,700 человек, это новое ультрасовременное судно увидит свет в мае 2017 года. Свой первый летний сезон лайнер проведет в Западном Средиземноморье, став первым судном с тремя портами приписки – Генуей, Марселем и Барселоной. Продажи на инаугурационный сезон MSC Meraviglia открыты уже сегодня – с полным перечнем круизов можно ознакомиться на нашем сайте: http://www.cruiselines.lv/en/special_offer/cruiseflight/ Cruiselines — Tурагентство Cruiselines является официальным представителем MSC Cruises в странах Балтии, который начал свою деятельность в 2005 году, а в Литве и Эстонии - в 2011 году. На лайнерах MSC Cruises вас ожидает приятная атмосфера, отличная кухня и разнообразные развлечения. Круизные туры характеризуются особой изысканностью и элегантностью, которая полностью соответствует балтийскому вкусу путешественника и чувству стиля. Работники Cruiselines всегда готовы для Вас выбрать наиболее подходящий тур, учитывая оптимальное время и в рамках бюджета. Мы хотим, чтобы каждый клиент возвращает из поездки с положительными впечатлениями и положительными эмоциями.