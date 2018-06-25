Шяуляй: дворцовая роскошь, волшебство и настоящий рай для сладкоежек!

Чем заняться в Шяуляе? Я задал себе такой вопрос, так как в выходные не хочу торчать дома, решил куда-нибудь поехать и приятно провести время. Признаюсь, что был приятно удивлён, когда познакомился с достопримечательностями этого города. Своими открытиями хочу поделиться с тобой, дорогой читатель. Я уверен, что у тебя появится желание посетить город Шяуляй, и ты выберешь, что хочешь увидеть!

Вилла Хайма Френкеля

Влюбился в неё, едва увидел. Вилла Хайма Френкеля – одно из самых популярных мест культурного туризма не только в городе Шяуляй, но и во всей Северной Литве. Какая красота, ты только посмотри. Глаз радует и интерьер, и экстерьер виллы, внутри можно познакомиться со стилизованной экспозицией, отражающей жизнь и быт усадьбы. Рядом с виллой – парк с удивительно красивым фонтаном. Каждое лето здесь проходят фестивали, концерты, мероприятия Ночи музеев. Большое внимание уделяется еврейской культуре, все желающие могут принять участие в эдукационной программе "Тайны кошерной пищи", познакомиться с особенностями приготовления кошерной пищи и попробовать традиционных блюд еврейской кухни.

Музей шоколада

Признаюсь, есть у меня одна маленькая слабость... Уж очень люблю шоколад. Как только я узнал об этом месте, сразу же захотел туда попасть и тебе рассказать обо всём. В городе Шяуляй есть музей шоколада конфетной фабрики "Рута", которого могут завидовать даже бельгийские мастера. Едва переступив порог музея, ты почувствуешь себя как тот дракончик из старого мультика. Музей работает в старом здании фабрики, посетителей ждёт экспозиция, знакомящая с историей шоколада, раскрывающая тайны его изготовления и употребления. Здесь много разных игр, интерактивных занятий. Если ты закажешь "Сладкую лабораторию", сам научишься искусству приготовления всяких лакомств из шоколада.

Волшебная арка и знак города

При посещении города Шяуляй все должны увидеть два объекта: самый яркий акцент города и главную пешеходную улицу. Обязательно прогуляйся по пешеходной улице, зайди в Kафедральный собор Святых Апостолов Петра и Павла. Собор можно назвать путеводителем, указывающим гостям на центр города. Пешеходная улица, вне всяких сомнений, является тем местом, где жители города и его гости проводят свободное время, отдыхают, развлекаются и ходят по магазинам. Здесь ты найдешь особенный объект – арку. Люди говорят, что если загадать желание и пройти под аркой, оно обязательно исполнится.

"Железная лиса" и комната центов

Ищешь нечто необычное? В городе Шяуляй ты обязательно найдешь много уникальных объектов и мест! Ты знал, что самая большая скульптура животного находится именно в этом городе? На улице Эжяро, высоко подняв хвост, стоит "Железная лиса" (нет, не та, которая в фейсбуке шутит). Вес этой красавицы – почти 7 тонн, длина – около 6,6 метра, высота – целых 25 метров! В стальном сердце лисы спрятана капсула с посланием для будущих поколений.

Раз уж речь зашла о металле... Подумать только, в библиотеке Шяуляйского университета есть комната, на отделку которой использовались исключительно литовские центы! На оборудование комнаты ушло больше 150 тысяч монет. Впечатляюще, не правда ли? Очень интересное, незаурядное место и прекрасный памятник старой валюте.

Уникальные музеи

Есть такой популярный и увлекательный сериал "Теория большого взрыва", один из его персонажей просто помешан на поездах. Вот ему посещение железнодорожного музея, работающего в городе Шяуляй, уж точно бы понравилось. Как и тебе! В музее – более 6000 экспонатов, выставленных снаружи и внутри здания. Все (особенно дети) обязательно захотят сфотографироваться рядом с прекрасным паровозом.

Ты уже, наверное, знаешь, что город Шяуляй славится велосипедами. Ведь в этом городе работает самый крупный производитель велосипедов в Северной Европе. Ничего удивительного, что в городе есть и музей, посвященный этому средству передвижения. Музей велосипедов – единственный такой во всей Литве. Здесь не только можно увидеть много интересных экспонатов, но и посоревноваться. Например, увидите "бегающую машину"! Это деревянный прототип того велосипеда, на котором один граф, отталкиваясь ногами, в 1792 году ездил по Парижу.

Для любителей природы

Мы можем только порадоваться, что в Литве так много "зелёных" мест (некоторые жители зарубежных стран подобной красотой могут любоваться только по телевизору!). Если ты – любитель природы и приехал в город Шяуляй, обязательно посети ботанический сад Шяуляйского университета. В саду собрано более 4000 разных видов и сортов растений со всего мира, одна из самых богатых Литве коллекций исчезающих растений, исчезающие растения Европы. Ты не сможешь налюбоваться красотой орхидей, узнаешь много странных фактов. Возьмём, например, тот факт, что "ферула вонючая" – совсем не то, о чём ты подумал, когда прочитал название. Это растение во всём мире используется в качестве специи и ценится гурманами!

Советую всем пройтись по Талкшайской экологической тропе, длина которой – около 5 километров. На протяжении всей тропы расположено 19 остановок со стендами, рассказывающими о флоре, фауне и истории побережья озера Талкша. Кстати, на берегу этого озера ты найдешь "Железную лису", о которой я тебе уже рассказывал.

Проверь время и почувствуй вкус солнца

Какие символы у города Шяуляй? Солнце и стрелец. Во время пребывания в этом городе, тебе необходимо посетить площадь "Солнечных часов". Там увидишь ансамбль, посвященный всем этим символам. Если погода будет ясная, сможешь и часы проверить. Стрелка солнечной тени на большом циферблате здесь будет вертеться от обелиска длиной в 18 метров, на вершине которого расположился бегущий стрелец.

Конечно, один из самых главных моментов во время путешествия – пища. В кафе города Шяуляй можно попробовать "Вкус солнца". Это блюдо и напиток под одним названием: слегка на гриле обжаренная курятина, покрыта освежающим соусом, светящимся разнообразными оттенками солнца, и коктейль из трав и растений Литвы с фруктами жарких стран. Ммм... Попробуй и ты!

Выпечка хлеба в настоящей усадьбе мельника

Хочешь попробовать сам печь хлеб? Так, как это делали наши предки? В городе Шяуляй ты сможешь это сделать, если посетишь усадьбу мельника в Жалюкяй – пространство этнокультуры, традиционных обычаев и развлечений в окружении современного города. здесь найдешь восстановленную избу мельника, отреставрировано и единственное сохранившееся в Шяуляе строение традиционной деревянной архитектуры Литвы второй половины 19 века – ветряная мельница "Жалюкю". В усадьбе не только протекает повседневная жизнь семьи мельника: (люди перемалывают зерно, пекут хлеб), но и празднуются литовские календарные праздники (Пасха, Масленица и пр.), проходят популярные эдукационные занятия: "Выпечка хлеба", "Экскурсия с мельником и дегустация хлеба".

И это далеко не всё, что можно увидеть в городе солнца. В Шяуляе всегда много мероприятий, о которых ты узнаешь, если посетишь колонку мероприятий на сайте Шяуляйского центра туристической информации.

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