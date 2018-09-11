Шяуляй: уникальные музеи, странные туфли и то, что сводит котов с ума!

Аптека и чайная "Валерьенас"

Если остановиться рядом с одним домом в пешеходном бульваре города и поднять голову, то можно увидеть несколько фигур котов, расположившихся на крыше. Почему они там? Ответ приходит быстро: ведь в этом здании работает аптека "Валерьенас"! Аптека здесь уже очень давно — с 1870 года, она одна из самых старейших в Литве (название "Валерьенас" аптека получила в 1992 году). До сих пор здесь хранятся старинные рецепты лекарственных препаратов, в будущем в этом здании будет музей, а пока его нет, у местных жителей и гостей города есть возможность приятно провести время в эксклюзивной обстановке.

В аптеке "Валерьенас" работающая чайная славится своей кухней вегетарианской пищи, здоровыми коктейлями, на месте пророщенными зернами и блюдами из них. Здесь работает уже успевший жителям города полюбиться магазинчик, пополненный экологическими и здоровыми продуктами, кабинет лечебной косметики, известный по здесь же изготавливаемым кремам, а второй этаж чайной занимает уютное пространство для эдукационных программ. Не проходи мимо!

Музей фотографии

Тебе известно, что в городе Шяуляй работает единственный в Литве музей искусства и техники фотографии? А то, что он является одним из самых первых во всей Восточной и Центральной Европе? Всегда очень приятно услышать о таких уникальных местах. Музей основан в 1973 году, в аутентичном здании межвоенной архитектуры XX века, в самом центре города. В музее найдешь современную галерею, эдукационное пространство и лабораторию, читальный зал, информационный центр. Здесь также работает магазинчик печатных изданий и сувениров, открытая терраса на крыше здания манит летним кафе и смотровой площадкой с "camera obscura" (сначала это приспособление использовали художники, а позже благодаря ему на свет появилась фотокамера).

Музей кошек

Я слышал о музее собак в Паланге, а теперь узнал, что Шяуляй имеет похожий музей, только посвященый кошкам! Его в 1990 году открыла Ванда Каваляускене, очень любившая кошек и много лет собиравшая все, что связано с этим животным. Первый экспонат — маленький черный котенок с желтым бантиком — еще в 1962 году приехал из Польши, а теперь в музее больше 4000 котят из самых разных стран мира: Великобритании, Австралии, Бразилии, Чехии, Дании, Эстонии, Японии, США, Китая, Латвии, Польши, Франции, Португалии, России, Венгрии, Германии, Швеции и, конечно, Литвы. Посетителей музея первым встречает кот Перлас, которого все любят из-за его приятного нрава и даже называют "директором" музея.

Кстати, рядом с музеем основан и живой уголок, где соседствуют разные экзотические животные. Посетители здесь увидят питона, литовского ужа, много ящериц, крокодилов, даже милую маленькую обезьянку. Две разные экспозиции прекрасно дополняют друг друга. В музее проходит много мероприятий: каждый год празднуется день рождения музея, радуют выставки на тему кошек, планируются встречи с любителями этих домашних животных.

Старое городское кладбище

Это интересное место, которое о городе может рассказать очень много историй. По правде говоря, это кладбище — не самое старейшее в городе, такое было рядом с кафедрой и на ее склонах. Старое городское кладбище насчитывает уже много лет, на одной из надгробных плит указана дата смерти — 1801 год. Кладбище состоит из 3 частей: католической, православной и той, где похоронены неверующие. Одна из старейших групп гробниц — семейные склепы. Так как надписей на фасадах склепов почти не сохранилось, можно только предполагать, что первые склепы принадлежат рубежу XVIII–XIX веков, а больше всех их появилось во второй половине XIX века.

В старом кладбище вечный покой нашло много великих личностей, здесь покоятся учителя, инженеры, юристы, представители разных видов искусства, врачи, военные. Здесь лежит поэт, сподвижник газеты "Аушра" Юозас Миляускас-Мигловара, философ, профессор, педагог, последний ректор университета Витаутаса Великого в независимой Литве Стасис Шалкаускис, адвокат, общественный деятель Казимерас Венцлаускис, воспитатель и учитель детей графов Зубовых Адам Тухто и другие.

Уникальня реклама и антиреклама

В городе Шяуляй просто необходимо пройтись по бульвару. А когда будешь делать это, внимательно оглядывайся, так как здесь можешь увидеть немало примеров объемной рекламы! Например, "Две ласточки" — реклама когда-то здесь бывшего "Салона для молодоженов". В клюве птица держит сердце, которое больше напоминает наручные часы — их было можно приобрести в советском салоне. "Рак" — скорее всего первая антиреклама на территории тогдашнего Советского Союза. Акцент составляют два предмета, тандем медного рака и пачки сигарет из дюралюминия. Пачка сигарет — копия самых популярных сигарет того времени "Каститис". Вот такое предупреждение, что курение может стать причиной рака.

В бульваре можно увидеть и больше похожих примеров: "Жаренная свинья" изображает жаренного поросенка в медном блюде, увешанном колбасой, "Книга — источник знаний" подшучивает над идеологичекой советской писаниной (интеллигенты о таких изданиях говорят так: "Эти писаки только воду переливают…", чтобы переливание воды стало акцентом, в композицию включен и фонтанчик для питьевой воды). "Туфлю" изготовил комбинат "Эльняс", крупное предприятие по обработке кожи, изготовлявшее обувь. "Кошки" — одна из частей объемной рекламы. Всего их было пять, но до наших времен сохранились только две.

Часы — полиглоты, туфли и гномики

Но этим интересные места бульвара не заканчиваются. Площадь часов "Петуха" на пешеходном бульваре для многих жителей города — место приятных встреч и свиданий. Во время советской оккупации часы в самом центре города махали крыльями и провозглашали каждый час, но время шло и они устали, часам не всегда было можно доверять. Зато теперь символ города не только поет, но и здоровается с прохожими в 12 и 18 часов: "Рады вас приветствовать в Шяуляй!" И не только на литовском, но и на английском, немецком, французском, русском, испанском, шведском, цыганском и других языках.

А на одной алее города Шяуляй живут "Трое гномиков". Уж очень серьезно и солидно выглядят эти трое бородачей, но эта серьезность веет добротой, гномики напоминают добрых троллей скандинавской мифологии. Эта тройка сразу прижилась в городе, их полюбили не только жители Шяуляй, но и гости города. Гномики точно понравятся детям.

Еще я предлагаю вблизи Шяуляйской галереи живописи найти скульптурную композицию "Мои туфли". На этом месте ты точно захочешь сфотографироваться. На одной туфле видны элементы городского герба — бык, медьведь и глаз, на другом — символ города Шяуляй "Стрелец", надпись "Шяуляй" и растительные элементы герба — лавровые листья. Странной и в некотором роде интерактивной эту пару делает липа, растушая недалеко от галереи, еще называемая "Башмачным деревом". На ветвях дерева уже некоторое время висят несколько десятков пар спортивных ботинков. Ботинками дерево увешали не представители искусства, а подростки, рядом с галереей катающиеся на скейтбордах, роликовых коньках и BMX велосипедах. У них есть традиция — осенью после сезона бросить пару старых ботинок в гущу дерева.