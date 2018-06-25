Скажи в этом году зиме НЕТ и отправляйся в теплые страны!

Согласно старой поговорке "Готовь сани летом, а телегу зимой", о зимнем отдыхе необходимо начинать думать своевременно, пока нас еще балует лето. Таким образом можно найти не только лучшие предложения путешествий, но и с легкостью распрощаться с зимой, когда она придет, снова отправившись наслаждаться летом. Туроператор и эксперт по путешествиям "Novatours" рекомендует великолепные направления для зимних путешествий.

Объединенные Арабские Эмираты

На данный момент одно из самых процветающих в мире мест – это Объединенные Арабские Эмираты, которые удивляют, очаровывают и вдохновляют своих гостей впечатляющим разнообразием. Здесь есть все, что только душе угодно – бурлящая жизнь города, всевозможные развлечения, роскошная, и даже, умопомрачительная архитектура, а также сохранившееся историческое наследие. Посещение этого роскошного уголка мира лучше всего начать с осмотра символа людского всемогущества. В Дубае находится самый высокий в мире небоскреб Burj Khalifa, в котором установлены самые быстрые в мире лифты и расположен самый высокий в мире ресторан, также здесь находится самый большой в мире искусственный остров Palm of Jumeirah, здесь же самый большой в мире крытый бассейн и огромное количество других удивительных мест и вещей, от которых захватывает дух. Сделав шаг в сторону от городского шума, можно насладиться всевозможными развлечениями в пустыне, у воды и в воде. Особое внимание заслуживают роскошные базары, на которых можно найти все мыслимое и немыслимое, а также небольшие неприметные деревушки, в которых можно спрятаться от городской суеты и на мгновенье ощутит спокойствие, познакомиться с местными традициями.

В Объединенные Арабские Эмираты рекомендуется ехать с декабря по апрель, когда там зима, и не слишком жарко. Свое путешествие в Объединенные Арабские Эмираты ищите здесь: https://ej.uz/ArNovatoursUzEmiratiem

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Таиланд

Путешественник, который зимой захочет отправиться в экзотическое путешествие, не найдет лучшего направления, чем Таиланд – роскошная природа, душевные люди, впечатляющая архитектура, и неописуемая атмосфера – все это очаровывает. Присущая этой буддистской нации сильная вера в духовные силы прослеживается везде – как в городах, так и в сельской местности шикарные храмы и золотые статуи Будды встречаются на каждом шагу. Всего в стране более 40 000 храмов, и хотя бы в одном из них однозначно нужно задержаться, чтобы уловить атмосферу. Жизнь в континентальной часть Таиланда бурлит и не прекращается даже в поздние ночные часы, пробуждая незабываемые эмоции и чувства. У этой части страны свой, неповторимый шарм, однако Таиланд особенно гордится разнообразием природных ресурсов, которыми лучше всего наслаждаться, уединившись на одном из похожих на рай островов, например, Пхукет. Он выделяется чистым морем, красивыми скалами, коралловыми рифами и многочисленными пляжами. Большую часть территории острова покрывают тропические леса, которые вместе с водопадами, парками и плантациями кокосовых пальм превращают остров в идеальное место для отдыха. Особого внимания заслуживают бассейны на террасах, в которых, наслаждаясь закатом, растворяющимся в морском горизонте, или среди буйного зеленого природного рельефа можно придаваться вечерней романтике.

В Таиланд рекомендуется ехать с октября по март, когда там зима, и не слишком жарко.

Свое путешествие в Таиланд ищите здесь: https://ej.uz/ArNovatoursUzTaizemi

Foto: Publicitātes foto

Вьетнам

Поездка во Вьетнам – это не только побег от зимы, но и путешествие в мир вкуса. Здесь поварское дело сравнимо с отдельной религией или философией. В других местах тяжело найти такое разнообразие вкусных блюд. Находясь здесь, однозначно, нужно пробуждать детское любопытство, чтобы иметь смелость пробовать и наслаждаться всем великолепием кулинарной экзотики. Сама страна тоже очень яркая и красочная, здесь есть, что пробовать и чем заняться, богатая экзотическая природа и сказочная прибрежная линия протяженностью более 3000 километров. Покупки здесь – это тоже особое событие. Отправляясь на один из бесчисленных рынков (даже плавучих рынков), нужно считаться с тем, что без покупок уйти будет практически невозможно – экзотические фрукты, специи, блюда, одежда, изделия местных ремесленников и многое другое. Во Вьетнаме неизбежен особый ритм жизни. Нырнуть в городское движение на мотороллере или отправиться романтично встречать закат на один из пляжей.

Во Вьетнам рекомендуется ехать с декабря по март, когда там зима, и не слишком жарко.

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Индия

Каждый год в Индию приезжает несколько миллионов туристов, и настоящие путешественники знают, что здесь необходимо однажды побывать. Для этого есть ряд причин: историческое наследие, духовность, красота природы, душевные люди и, конечно, еда. Один из наиболее запоминающихся регионов – Гоа. Это очень своеобразный регион, который значительно отличается от остальной Индии. Долгое время Гоа был Португальской колонией, поэтому здесь можно наблюдать яркий контраст индийской и европейской культур. Здесь индийская история существует вместе с музыкой фаду, католическими церквями в барочном стиле и европейскими традициями фестивалей. Особая гордость Гоа – песчаный берег, на котором можно наслаждаться и прекрасным пляжным отдыхом, и получить дозу адреналина, занявшись водными видами спорта. Любители городской жизни также найдут здесь множество возможностей для отдыха, начиная с вкусных блюд и заканчивая вечеринками до утра.

В Индию рекомендуется отправляться с декабря по март, когда там зима, и не слишком жарко.

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Foto: Publicitātes foto

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