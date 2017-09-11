Немецкий священник XIX века Себастьян Кнейп известен как исследователь воздействия воды на организм человека — он разработал систему, основанную на пяти принципах: водолечении, фитотерапии, движении, здоровом питании и гармонии.

"Тропа Кнейпа" — одна из главных аттракций бальнеологического курорта Бирштонас, ею могут пользоваться и местные жители, и гости. Инициатива городских властей плюс европейские деньги подарили городу прекрасную оздоровительную аттракцию.

Принцип первый: здоровье через воду

Spa — это аббревиатура от латинского Sаnitas pro Aqua и в переводе с латыни означает "здоровье через воду".

Думаете, минеральную воду только пьют? Оказывается, ею дышат, орошают кожу, по ней ходят, в ней плавают и даже "парЯт", как космонавты в невесомости. А в зависимости от того, теплая это вода или холодная, выпитая залпом или маленькими глоточками, до еды или после — будет ее воздействие на отдельные органы и весь организм в целом.

Об этом нам со знанием дела поведали в недавно открывшемся курортном отеле Vytautas Mineral SPA в Бирштонасе. Он возведен на месте фундамента и каркаса водно-грязевой лечебницы, заложенной три десятилетия назад и так и не достроенной.

В комплексе, в который было инвестировано 20 млн евро, оборудовано 165 номеров, одновременно вмещающих 350 гостей.

Здесь используется популярная в странах Балтии питьевая натуральная минеральная вода Vytautas с самым большим содержанием (7,9 мг/л) полезных минералов — магния, кальция и натрия. А для водных процедур идут минеральные композиции и вовсе уникальной концентрации — до 100 мг/л! Натуральная минеральная вода из скважины глубиной 715 м — более соленая, чем морская, — дает положительный эффект при лечении заболеваний суставов, нервов и органов пищеварения.

Рассказывая о Vytautas Mineral SPA, начнем с самой оригинальной местной процедуры — флоатинга. Она уникальна и проводится в бассейне с водой очень сильной минерализации с эффектом Мертвого моря. Насыщенный солевой раствор имитирует состояние невесомости. Во время процедуры организму нет нужды бороться с гравитацией, что и помогает полному расслаблению суставов, разгрузке позвоночника и шейного отдела.

Даже один-единственный сеанс флоатинга способствует глубокому расслаблению, которого невозможно достичь другими способами. Благодаря этому давление и сердечный ритм нормализуются, лимфо- и кровоток стимулируются, органы получают приток кислорода.

Воздействие флоат-терапии на жителей мегаполисов в чем-то сродни духовным практикам: она применяется при депрессиях и зависимостях, при хронической тревоге и волнении, даже… для достижения высоких спортивных рекордов.

Флоатинг используется не только в качестве релакса, он благотворно влияет на организм в целом, оказывая в том числе и косметический эффект. Ведь все в человеке взаимосвязано: когда органы насыщаются кислородом, то и состояние кожи заметно улучшается. К тому же через дыхательные органы происходит насыщение организма минералами.

Флоатинг запускает механизмы естественного восстановления, избавляя вас от стресса и напряжения — первопричины многих болезней.

В spa-центре Vytautas Mineral SPA имеется большой бассейн с минеральной водой, бассейн с противотоками, в котором проходят сеансы занятий аквааэробикой, джакузи и, чтобы не скучно было просто плавать, к вашим услугам пять бань, а также широкий выбор массажа — от классической мануальной терапии до тайского.

Здесь активно применяют тепло- и холодотерапию, лечебные минеральные грязи.

Помимо парилки с минеральной водой, в центре имеется гималайская соляная баня и предлагаются сеансы галотерапии. Это пребывание в соляной комнате, во время которой вы дышите воздухом, насыщенным мельчайшими солевыми частичками. Используется в качестве профилактики и лечения бронхиальной астмы, состояний после тяжелых заболеваний органов дыхания, при хронических синуситах, ринитах и других заболеваниях лор-системы, при лечении кожных заболеваний и заболеваний нервной системы. Рекомендуется людям, бросившим курить, помогает справиться со стрессом и нормализовать сон.

Принцип второй: растения, которые лечат

Помощь лекарственных трав Кнейп считал незаменимой. Это дополнительный щадящий способ укрепить сердечно-сосудистую и пищеварительную системы и улучшить деятельность почек и кишечника.

Лекарственные травы в композиции с минеральной водой — основа для приготовления чаев, ванн и ингаляций в Vytautas Mineral SPA.

Бирштонас, к слову, расположен в уникальном месте, на территории национального природного парка в окружении хвойных лесов. Живительные фитонциды составляют основу замечательного дыхательного "коктейля" курорта.

Особый же шарм городу придает извилистая река Неман, "петли" которой ложатся затейливыми и неповторимыми виражами. И это тоже влияет на микроклимат!

Новинка города — градирня Druskupis — башня для испарения минеральной воды. Это строение в форме улитки, созданное из веток вишни, по стенам которого стекает минеральная вода. Вода из подземного источника попадает в специальное устройство, откуда рассеивается по стенам и испаряется под действием солнца и ветра. Рядом с башней возникает особая атмосфера, насыщенная минеральными частицами и ионами, напоминающая морской микроклимат. Своеобразные ингаляции под открытым небом показаны как больным людям, так и здоровым — в профилактических целях.

Принцип третий: движение — это жизнь

Активными занятиями физкультурой методика призывает компенсировать дефицит движения, провоцирующий возникновение различных болезней.

И также пассивным образом — с помощью массажа — можно добиваться снятия усталости и напряжения.

Грамотное лечение движением может улучшить работу определенных органов, например, сердца.

Тренировки и закаливание — вот к чему призывают в Vytautas Mineral SPA.

Что же касается методики закаливания по Кнейпу, то она разделяется на несколько этапов. Первый — это хождение по воде, мокрой траве, снегу. Затем — погружение в холодную воду: сначала погружается часть тела, например, руки или лицо. И заключительный этап — обливание. Оптимальной температурой воды считается 15–18 градусов. Необходимо, чтобы тело человека перед процедурой было согретым.

Процедуры с холодной водой закаливают организм, что широко используется в бассейнах Кнейпа. По холодной минеральной воде надо ходить "аистом", высоко поднимая колени.

Затем рекомендуют разогреться, прогулявшись по сухим дорожкам.

При хождении босыми ногами по различным поверхностям происходит давление на активные точки на ступнях, непосредственно связанные с органами тела. Хождение по ровной поверхности успокаивает и расслабляет. А при прохождении более острых поверхностей давление на точки разное, происходит воздействие на сердечно-сосудистую систему, и, как следствие, возникают тонус и активация организма.

Классический вариант процедуры рефлексотерапии в Бирштонасе — это "тропа Кнейпа", на которую стоит отвести полчаса утром и вечером. Рекомендуется не спеша начать с самой мягкой зоны, идти против часовой стрелки и закончить процедуру на поверхности из сосновых шишек.

Завершить процедуру следует "кофе Кнейпа" — погружением рук по локоть в холодную минеральную воду. Сосуды сужаются, лимфоток усиливается, что необычайно бодрит и схоже с тонизирующим воздействием на организм чашечки кофе, отсюда и название.

Принцип четвертый: ты есть то, что ты ешь

Кнейп рекомендовал употреблять в пищу простые продукты естественного происхождения, стимулирующие работу пищеварительных органов и обмен веществ.

Питанию в Vytautas Mineral SPA уделяют огромное значение, обоснованно считая диетотерапию одним из видов лечения. На столе в любой сезон здесь изобилие экологически чистых овощей, фруктов, зелени, рыбы, молочных продуктов.

А вы знали, что минеральная вода может быть использована не только для лечения, но и для приготовления пищи? Например, в Бирштонасе ее включают в состав холодного борща или теста для пиццы.

В конце марта в ресторане комплекса Vytautas Mineral SPA состоялся кулинарный конкурс "Кулинарная карта Бирштонаса". Целью было выбрать по лучшему блюду в каждом местном предприятии питания. Эти блюда точки общепита теперь смогут представлять в качестве своей визитной карточки.

Принцип пятый: в гармонии и согласии

Восстановить и сохранить здоровье можно лишь случае, если человек в ладу с собой и миром, поэтому Кнейп советовал пациентам прежде всего разобраться со своей душой. Недаром самое красивое и мистическое место в Vytautas Mineral SPA — это… библиотека! "Космический" купол помещения расписан Пятрасом Линцявичюсом, признанным лучшим молодым художником Литвы в 2015 г.

В Vytautas Mineral SPA также работает академия здорового образа жизни, где вас научат правильно дышать, питаться — словом, жить.

Для снятия стресса вам рекомендуют приемы расслабления: аутогенную тренировку, биоэнергетическую зарядку, дыхательные упражнения, йогу, ментальный тренинг.

Йогой, пилатесом и прочим фитнесом с гостями занимается молодой кинезиотерапевт Дениэл. Выходец из Португалии, он познакомился со своей женой-литовкой в Великобритании и теперь приехал работать на ее родину. У Дениэла огромный личный опыт восстановления после травм: шикарная татуировка на руке, оказывается, скрывает многочисленные шрамы. Своим позитивным опытом он щедро делится с отдыхающими.

Хоть здесь и предлагаются некоторые медицинские процедуры, но все-таки Vytautas Mineral SPA не позиционируется как санаторий в чистом виде. Основное направление здесь — велнес, восстановление душевного и эмоционального баланса, сверхзадача же: научить отдыхающих целенаправленно изменить свой образ жизни, активизировать силы организма и направить их на самооздоровление. И надо отметить, что с задачей этой здесь справляются успешно.

Приезжайте проверить!

Подробности:

+37067466363

medtour@spavytautas.lt

http://vytautasmineralspa.lt/ru