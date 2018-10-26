Роскошная клиника хранит за своими стенами немало секретов. Самый яркий из них связан с печальной судьбой ее основателя.



В начале XX века родственники отправили в клинику барона Генриха Августа Берена фон Раутенфельда, хозяина очень богатого имения Рембате. Эйхенбаум рассказывает, что барон был "фактически, здоровым человеком", однако движимые корыстью родственники нашли повод, чтобы отправить его в клинику Шенфельда.



"Его первым грехом были утопические устремления. В имении Биерини он начал строить пасторальный город для крестьян - каждому планировалось передать по трехкомнатной квартире, сараю, какому-то земельному наделу на территории улицы Кантора. Второй грех - он влюбился в горничную Эльзу. Она, дочь сторожа на железной дороге, была горничной в имении Рембате. Какое-то время они жили вместе, даже двое сыновей родились.



Раутенфельд провел в больнице некоторое время, но затем - поскольку он был здоров - сбежал к друзьям в тихий центр Риги. В дом по улице Андрея Пумпура, 3 - там две квартиры занимала его тетка и ее семья. Доктор Шенфельд решил лично отправиться за бароном, поскольку такие клиенты на дороге не валяются. Хотя вполне мог отправить санитаров. Возможно, между ними уже был какой-то конфликт, история об этом умалчивает. Но тот факт, что у барона был пистолет (после революции 1905 года для помещиков это было в порядке вещей), оказался судьбоносным. 2 октября 1912 года доктор Шенфельд был убит в квартире номер 4.



Барон бросил пистолет и сбежал, но позже его задержали и поместили в больницу Сарканкална под строгой охраной. Там он провел более десяти лет и в конце концов, возможно, под влиянием других пациентов, действительно заболел", - рассказывает Эйнхенбаум.



Позже бурная жизнь барона Раутенфельда легла в основу романа Карлиса Екабсонса "Генрих Раутенфельд". До войны книгу продавали по страницам, чтобы читатели покупали продолжение каждый день.

