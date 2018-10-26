Старая часть самого маленького района Риги - Атгазене - почти без изменений, в "законсервированном" виде сохранилась до наших дней, считает историк Владимир Эйхенбаум. Здесь дремлет приусадебный парк, в котором спрятались кирпичные здания, некогда построенные для нужд психоневрологической больницы класса люкс, а также эстонская школа и несколько улочек с домами изначальной застройки: на одну комнату с кухней. Мы предлагаем вам открыть тайны этого "застывшего вт во времени" района.
Зелень - один из отличительных признаков Пардаугавы. С высоты птичьего полета можно увидеть, что плотная листва покрывает почти все районы Риги на этой стороне Даугавы. Атгазене может гордиться хорошо сохранившимся приусадебным парком, а также вековыми дубами на улицах района. Благодарить за это нужно местных помещиков, отмечает руководитель центра реновации деревянных зданий Koka Rīga, историк Владимир Эйхенбаум.
Новый замок имения Атгазене. Архив Владимира Эйхенбаума.
Поместье появилось здесь в XVI веке, но о первых его владельцах известно крайне мало. Более детальная история появляется в документах начиная с XVII века, когда поместье приобрел эльтерман (староста) Большой гильдии Готхард фон Фегезак. Во время Северной войны поместье было разрушено, а хозяева умерли во время чумы. Только несколько лет спустя, когда из-за границы домой вернулся сын покойных хозяев усадьбы, она была восстановлена. Здания комплекса были построены в районе 1800 года. Последнее из них - господский дом - можно было осмотреть еще в 1990-х годах.
В 1886 году поместье купил Эдуард Вильгельм фон Хакен. "Род Хакенов хорошо известен в Риге. Им принадлежало и имение Бикерниеку. Как и все утописты того времени, они тоже стремились создать изысканный ландшафт, и в парке его до сих пор можно увидеть. На улице Раунас в Бикерниеки тоже можно видеть старинные насаждения, которые проектировались еще во времена фон Хакенов. Территорию Атгазене со временем им удалось превратить в такой утопический город с пасторальными видами. Наследниками Эдуарда были интеллигентные люди - доктор медицины Аугуст и почтовый чиновник Теодор, а также дочери Эмилия и Доротея. Они продолжали ухаживать за парком и беречь его", - рассказывает Эйхенбаум.
1887 году газета Latviešu Avīze писала об Атгазене как о части большой Риги, расположенной у Елгавского шоссе на месте бывшего военного лагеря. В те времена здесь было уже около 200 домов, в которых, в основном, проживали латыши.
До наших дней имение не сохранились. В конце 1990-х было снесено последнее из зданий имения, которое находилось в очень плохом состоянии. Пять лет назад с карт исчезло и здание так называемого нового имения Атгазене. В течение нескольких межвоенных лет в нем работала школа, а до 2013 года там жили люди. Затем принадлежащее Рижскому самоуправлению здание получило статус трущоб и было снесено.
В парке до сих пор можно увидеть здания клиники доктора Макса (Моисея) Шенфельда, построенные с грандиозным размахом. Они заметно отличаются от остальной застройки в этом районе. Часть парка Шенфельд приобрел в 1893 году после защиты докторской диссертации в Тартусском университете. Молодой врач из обеспеченной семьи успел поработать в больнице Сарканкална, а также открыть частную практику. Через несколько лет после окончания обучения он решился на амбициозный проект - взял кредит и основал свою клинику.
Строительство пяти корпусов санатория началось в 1896 году. "На втором этаже были очень большие номера - палаты на три большие комнаты, рядом жили горничная и санитар. Врачи находились на первом этаже и ежедневно проводили осмотр больного. Судя по размеру палат, клиника была предназначена для очень богатых людей, в основном - представителей зажиточных немецких родов и богатых промышленников", - говорит Эйхенбаум. Архитектура клиники местами напоминает замок, и это не случайно - архитектором был автор замка Яунмоку Вильгельм Бокслаф.
За главным зданием клиники было расположено деревянное здание имения. В 1990-х годах на этом месте возвели застекленную пристройку. Фото: DELFI
Историк рассказывает, что клиника Шенфельда была не только эксклюзивной, но и крайне современной. Например, в здании была котельная для центрального отопления, на территории - водонапорная башня. "Для той эпохи все это было невероятной новинкой", - рассказывает Эйхенбаум. В Риге было всего две клиники такого уровня - больница Шенфельда и клиника Оскара фон Кобылинского на улице Калнциема. И та, что находилась в Атгазене, была лучше.
Роскошная клиника хранит за своими стенами немало секретов. Самый яркий из них связан с печальной судьбой ее основателя.
В начале XX века родственники отправили в клинику барона Генриха Августа Берена фон Раутенфельда, хозяина очень богатого имения Рембате. Эйхенбаум рассказывает, что барон был "фактически, здоровым человеком", однако движимые корыстью родственники нашли повод, чтобы отправить его в клинику Шенфельда.
"Его первым грехом были утопические устремления. В имении Биерини он начал строить пасторальный город для крестьян - каждому планировалось передать по трехкомнатной квартире, сараю, какому-то земельному наделу на территории улицы Кантора. Второй грех - он влюбился в горничную Эльзу. Она, дочь сторожа на железной дороге, была горничной в имении Рембате. Какое-то время они жили вместе, даже двое сыновей родились.
Раутенфельд провел в больнице некоторое время, но затем - поскольку он был здоров - сбежал к друзьям в тихий центр Риги. В дом по улице Андрея Пумпура, 3 - там две квартиры занимала его тетка и ее семья. Доктор Шенфельд решил лично отправиться за бароном, поскольку такие клиенты на дороге не валяются. Хотя вполне мог отправить санитаров. Возможно, между ними уже был какой-то конфликт, история об этом умалчивает. Но тот факт, что у барона был пистолет (после революции 1905 года для помещиков это было в порядке вещей), оказался судьбоносным. 2 октября 1912 года доктор Шенфельд был убит в квартире номер 4.
Барон бросил пистолет и сбежал, но позже его задержали и поместили в больницу Сарканкална под строгой охраной. Там он провел более десяти лет и в конце концов, возможно, под влиянием других пациентов, действительно заболел", - рассказывает Эйнхенбаум.
Позже бурная жизнь барона Раутенфельда легла в основу романа Карлиса Екабсонса "Генрих Раутенфельд". До войны книгу продавали по страницам, чтобы читатели покупали продолжение каждый день.
После гибели основателя клиники руководство взял на себя его брат Леопольд. Когда умер и он, больницу возглавил сын Макса Александр, который стал популярным среди представителей высшего света врачом-неврологом. Эйхенбаум рассказывает, что дальнейшая судьба семьи Шенфельдов оказалась совсем не характерной: представители еврейской семьи репатриировались в нацистскую Германию.
"В последние годы они приняли православие. В архиве репатриантов я сам видел их фотографии, и их имена были опубликованы в газете Valdības Vēstnesis в списке репатриантов. Последней уехала в Германию вдова умершего в 1932 году Леопольда Эрна Шенфельд. 30 мая 1940 года принадлежавшие роду земельные участки, в том числе и клиника, перешли в собственность Кредитного банка", - рассказывает историк.
Больница недолго работала в обычном режиме. Вскоре после оккупации Латвии ее переняла Красная армия, и там была создана реабилитационная клиника. "В армии, как известно, очень многие теряют рассудок, меняя гражданскую жизнь на военную", - говорит Эйхенбаум. Во время немецкой оккупации здесь содержались военнопленные: клиника находилась в удобном месте, прямо около Елгавского шоссе, по которому немецкие войска сначала вошли в Ригу, а потом ее оставили.
После отступления немцев комплекс снова заняла Советская армия, и до 1990-х годов здесь были расположены медицинские военные части. "Сначала здесь содержали и инвалидов войны, но вскоре их переправили в Плескодале, а затем еще дальше. Потому что СССР был "очищен" от инвалидов войны. Контингент здесь поменялся - помещения приспособили для офицеров, например, для подводников и пилотов самолетов, поскольку их психика чаще, чем у других, могла быть травмирована", - рассказывает Эйхенбаум, которому в сво время рассказывали о пациентах бывшие сотрудники больницы
В 1994 году, когда Российская армия оставила эту территорию, выяснилось, что здание старой усадьбы невозможно восстановить. Зато нетронутый военными парк и красивые здания привлекли внимание финских инвесторов, которые создали здесь район эксклюзивных офисов и квартир. Газеты в конце 1990-х годов писали, что к двухэтажным кирпичным зданиям пристроены третьи этажи, а комплекс дополнило несколько новых корпусов.
Строительство клиники повлияло и на застройку других окрестностей Атгазене. Несмотря на то, что имение выдавало земельные участки в пожизненную ренту и раньше, интенсивная застройка началась уже после того, как здесь в конце XIX века появился санаторий.
Особое внимание Эйхенбаум обращает на улицу Пастендес: именно она позволяет понять, каким был район Атгазене более века назад: "Фактически, это законсервированная улица, которую от улицы Гимнастикас отделяют два многоквартирных дома. Почти как Великая Китайская стена. Это свидетельство тех правил, которые в свое время предъявляли владельцы имения". В Риге, по его словам, таких законсервированных уголков немало. Нынешняя застройка улицы с небольшими исключениями сформировалась в период с 1880-х по конец 1930-х годов.
Застройка в Атгазене. Фото: DELFI
Для автомобилей улица Пастендес сегодня заканчивается тупиком. Но если пройти пешком со стороны улицы Гимнастикас, то открывается вид на пригородный пейзаж с малоэтажной застройкой и высокими деревьями. В самом конце улицы даже сохранилась старинная брусчатка. Улица Атгазенес вымощена брусчаткой полностью. Она сохранила резкие повороты, поскольку когда-то она должна была обходить границы парка: Шенфельды не хотели, чтобы там были жилые дома. Уже при независимой Латвии это требование было скорректировано.
Зелень - тоже наследие старого имения. Эйхенбаум отмечает, что арендаторам было запрещено без разрешения рубить деревья, и им предписывалось следить за тем, чтобы это правило не нарушали и соседи. Кроме того, здесь нельзя было открывать трактиры и строить промышленные здания. Особенно строго было запрещено химическое производство: по мере развития революционного движения все больше опасений вызывало потенциальное производство взрывчатки.
На улице Пастендес можно найти и дом в стиле конструктивизма, построенный по проекту знаменитого латвийского архитектора Теодора Хермановскиса. Возведенное в 1930-х годах здание хранит множество уникальных оригинальных деталей - например, дверные ручки в стиле ардеко или декор стеклянных дверей, которые защищают от взглядов прохожих, но позволяют хозяевам видеть, что происходит снаружи. "Так ремесленники подстраивались под архитектуру, требования клиента", - говорит Эйхенбаум.
Улица Гимнастикас. Фото: Zudusī Latvija
Только старожилы улицы Пастендес знают, что раньше она называлась улицей Телтс ("палаточная"). Объяснение простое: в этом районе был военный лагерь, где кроме всего прочего были разбиты и палатки. Лагерь сменил местоположение, и на его месте осталась небольшая община староверов, которые построили здесь маленькие домики и со временем ассимилировались. Позже улицу переименовали, исходя из принципа: образовывать названия улиц в Пардаугаве по топонимам Курземе.
Договор ренты поместья Атгазене предписывал жителям в случае пожара помогать своим соседям и держать в каждом доме противопожарные принадлежности: лестницу, крюки и ведра. Со временем здесь возникло добровольное общество, которое построило себе пожарное депо.
Здание этого депо расположено на улице Гимнастикас, 2, напротив построенного в 2011 году здания 2-й Рижской больницы. В советское время помещения депо, в том числе гараж для повозок, были поделены на квартиры. Фактически, здание депо не находится на территории поместья Атгазене. Но в царское время пресса уверенно причисляла его к этому району. "Это был общественный центр Атгазене, потому что приусадебный парк был закрытой территорией, с охраной. Никаких других общественных мест в окрестностях не было. Поскольку все жители в принудительном порядке все равно были пожарными-добровольцами, то можно считать, что здание общества было культурным и общественным центром", - полагает историк.
На другом конце исторического района, на улице Атгазенес неподалеку от железной дороги, расположен и другой культурный центр: Эстонская основная школа. В 1934 году здесь был заложен первый камень в фундамент 45-й Рижской основной школы. Вскоре после открытия ее переименовали в Атгазенскую основную школу, при СССР она стала 47-й Рижской семилетней школой, затем - 8-й Рижской основной школой. После Атмоды здесь некоторое время располагался филиал Рижской Английской гимназии, а в 2005-м году здание было передано в Рижской Эстонской школе. Ученики здесь углубленно изучают эстонский язык и отмечают не только латвийские, но и эстонские праздники.
Со временем границы Риги и Атгазене менялись. В наше время считается, что северная граница района проходит по улице Карля Улманя гатве. Но эта магистраль была создана сравнительно недавно, в 1981 году. Она перерезала три улицы Атгазене и отделила от прежней территории поместья Атгазене большой квартал до самой улицы Робежу. Само название улицы Робежу свидетельствует о том, что в свое время граница города была именно здесь. Атгазене же изначально было у ворот столицы.
После того, как Атгазене вошло в черту города, граница Риги была перенесена за имение. В качестве границы служила речушка без названия, которую в народе называют Биериньгравис. Эйхенбаум полагает, что эта канава и ее крутые берега могли дать название всему району. Другая версия: Атгазене - латышская транскрипция фамилии помещика Фегерзака. Где правда, сегодня никто сказать уже не может.
Сегодня южной границей Атгазене считается нынешняя граница Риги, но так было не всегда. На месте улицы Грауду и за ней раньше простирались незастроенные территории поместья Биерини. Только вдоль Елгавского шоссе (которое и сейчас называют Виенибас гатве), по обеим сторонам дороги, уже сто лет назад начала формироваться малоэтажная застройка. Со временем ее стали называть Шосциемсом. Сейчас большая часть этих домов относится к Зиепниеккалнсу, но некоторые и к Атгазене.
Границы района очевидным образом формируют и железная дорога Рига-Елгава, и улица Виенибас гатве. Но историческая застройка показывает, что земли поместья простираются и по улице Пастендес на восток от Виенибас гатве. Поэтому Виенибас гатве - это не только граница района, но и полноценная его часть. Здания, деревья и другие объекты до сих пор хранят следы усадебной застройки.
Газета Baltijas Vēstnesis 7 июля 1900 года писала, что в Атгазене (районе “с маленькими домами, красивыми садами, свежим воздухом, тишиной и покоем“) в “ночной покой в последнее время нарушают ночные птицы“. Несмотря на то, что газета не пишет прямо о виновных, автор заметки отмечает: в некоторых домах района живут цыгане. “Прогуливаясь по Елгавскому шоссе, часто можно встретить девочек-цыганок, которые поют жалобные латышские народные песни и выманивают у прохожих копейки“.
К усадьбе принадлежит и небольшая территория до улицы Апузес, на запад от железнодорожной насыпи. В те времена, когда строилась железная дорога, помещики лоббировали маршрут через свою землю, чтобы позже получить щедрую компенсацию. Точно так же происходит и сейчас при строительстве крупных объектов инфраструктуры. Компенсацию получил и владелец поместья Атгазене, говорит Эйхенбаум.
Историк и руководитель центра реновации деревянных домов «Koka Rīga»
Журналист DELFI
Видеоредактор DELFI