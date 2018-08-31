Строительство Дома колхозника преподносилось как подарок советской власти странам Балтии. Но на самом деле средства на строительство были получены путем коллективизации, ликвидируя сельскохозяйственные и молочные кооперативы со всей их сетью, базами и производственными предприятиями. Первоначальная идея подразумевала, что здание будет выполнять функции центра сельскохозяйственных наук и общественного здания, где колхозники могли бы отдыхать и учиться. Эта функция никогда так и не была реализована.

В Доме колхозника воплощен принцип коммунистической идеологии, который подразумевал, что архитектура должна быть национальной по форме и социалистической по содержанию. Здание должно быть большим, выразительным, и несомненно одним из доминирующих зданий в городском ландшафте. Здание планировалось Т-образным, его силуэт напоминает зиккурат. Более двадцати этажей здания поделены на четыре части: первая — нижние этажи — созданы при помощи боковых корпусов и состоят из трех этажей; вторую составляют десять этажей — наиболее массивная часть здания; дальше наверх деление резко уменьшается, образуя две меньших части. Обязательной была советская символика — серп и молот, которые грациозно венчали вертикальную композицию дома.