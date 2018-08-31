История знакомого и хорошо известного нам Московского форштадта началась в начале XIX века, после военных походов Наполеона. И хотя сам Наполеон не дошел до Риги, приближение его войск к городу имело самые разрушительные последствия — в ночь с 11 на 12 июня 1812 года Магнус Густав фон Эссен отдал приказ поджечь Московское и Петербургское предместья. В истории Риги форштадт всегда имел важное значение - с давних пор у городских стен процветала торговля. Эту часть предместья всегда населяли предприимчивые и энергичные люди разных национальностей.
Кварталы вокруг Центрального рынка и Академии наук были застроены уже издавна. После Великой Северной войны Рига стала городом Российской империи, и в ту пору здесь стало появляться все больше русских торговцев. Рижский рат запрещал им торговать в городских стенах, поэтому все больше торговых мест стало появляться в предместье. Известно, что в XVIII веке разработали несколько планов развития города, один из которых касался Даугавы в окрестностях улицы Маскавас. В целом они были реализованы только частично — только в той части, которые не требовали особого государственного ассигнования. Одним из реализованных в Московском форштадте проектов стал так называемый «Русский двор». Проектом предусматривалось строительство 72 лабазов и четырех складов в регулярном квартале с торговой площадью в середине. Он был построен за деньги самих торговцев в 1772 году, перед церковью Иисуса.
После пожара 1812 года планирование города началось с новой силой, и, как говорится в книге Гунтара Цатлака «Rīgas priekšpilsētas gadsimtu gaitā», в то время на процесс возведения зданий сильно влияли правила строительства, введенные еще накануне войны. Это был изданный императором в 1809 году указ, который предусматривал строительство всех частных домов в городе с определенными фасадами, которые отражали царивший в ту пору классицизм. Также нужно было учитывать и разработанное в 1811 году Военной коллегией положение о делении городских территорий на пять оборонных территорий с крепостью. В первых двух не разрешалось никаких построек, в третьей разрешалось строить только одноэтажные деревянные дома. Главные городские улицы были обращены к городским валам, в свою очередь с поперечными улицами они должны были образовывать прямой угол. Эти правила строго соблюдались, и предместье получило ухоженный, единообразный вид, который соответствовал идеям градостроительства того времени.
Так появилось и одно из наиболее важных зданий Московского форштадта - «Русский торговый дом», а также кварталы вокруг него. Строили этот здание, используя элементы образцового фасада (автор — русский архитектор Василий Стасов), а разработал его в 1818 году архитектор Видземской губернии Христиан Фридрих Брейткрейц. Торговый дом занимал почти целый квартал между нынешними улицами Тургенева, Гоголя, Пушкина и Элияс. Как пишет в своей книге «Rīga laikmetu griežos 1901 – 1918» Андрис Цауне, это было узкое, длинное, двухэтажное деревянное здание с крышей, покрытой красной черепицей, которое включало большой внутренний двор в середине квартала. На первом этаже каждого корпуса были крытые галереи с деревянными колонами. Главный фасад здания выходил на улицу Тургенева, а вход в торговый двор был со всех четырех сторон.
Правительство, находящееся в Петербурге, выделило на строительство торгового здания 150 000 золотых рублей (в наши дни это было бы более 3 миллионов евро). Рижским торговцам под проценты выдали кредит на 10 лет.
Здание на улице Маскавас 15, до наших дней не сохранилось. Фото: zudusilatvija.lv
Во второй половине XIX века после того, как были снесены Рижские оборонительные валы, а территория города стала стремительно расширяться, появилась необходимость и в торговле, которая была бы сконцентрирована в одном месте. «Гостинный двор» постепенно стал утрачивать свое значение, в здании практически прекратилась торговля, и его в большей степени стали использовать как склад. Некоторые жители форштадта считали здание некрасивым и даже предлагали городской думе его снести, но были и такие, кто полагал, что этот комплекс обладает архитектурной ценностью. Здание пережило две войны, но после Второй Мировой войны, когда в городе стали искать место под строительство сталинской высотки, выбор пал на этот квартал, навсегда уничтожив все признаки «Русского торгового дома» и оживленную торговую жизнь квартала.
В начале 50-х годов XX века в Риге еще не было высоток, за исключением церковных башен. Дом колхозника был первым проектом, который предусматривал вписать в силуэт Риги еще несколько высоток в районе улицы Пернавас. Главный архитектор того времени Николай Ренделс в интервью изданию «Литература и искусство» рассказывал: «Значительные изменения коснутся всех близлежащих окрестностей. Строительство Дома колхозника и реконструкция окрестностей станет началом и точкой отсчета для реконструкции всего Московского района, который из упадочной рабочей окраины превратят в хорошо обустроенный, богатый зелеными насаждениями район Риги», - сказано в брошюре «Здание Академии наук Латвии».
Гостиница “Украина“, открытка 1950-х годов. Фото: Facebook
Строительство Дома колхозника преподносилось как подарок советской власти странам Балтии. Но на самом деле средства на строительство были получены путем коллективизации, ликвидируя сельскохозяйственные и молочные кооперативы со всей их сетью, базами и производственными предприятиями. Первоначальная идея подразумевала, что здание будет выполнять функции центра сельскохозяйственных наук и общественного здания, где колхозники могли бы отдыхать и учиться. Эта функция никогда так и не была реализована.
В Доме колхозника воплощен принцип коммунистической идеологии, который подразумевал, что архитектура должна быть национальной по форме и социалистической по содержанию. Здание должно быть большим, выразительным, и несомненно одним из доминирующих зданий в городском ландшафте. Здание планировалось Т-образным, его силуэт напоминает зиккурат. Более двадцати этажей здания поделены на четыре части: первая — нижние этажи — созданы при помощи боковых корпусов и состоят из трех этажей; вторую составляют десять этажей — наиболее массивная часть здания; дальше наверх деление резко уменьшается, образуя две меньших части. Обязательной была советская символика — серп и молот, которые грациозно венчали вертикальную композицию дома.
Как свидетельствует брошюра, изданная Институтом истории искусства Латвийской академии искусства, здание было сдано в эксплуатацию по частям в период с 1958 по 1960 год. В отчете Строительного управления за 1960 год указано, что общие затраты на строительство составили 26,75 миллионов рублей (в современном эквиваленте — примерно 77 миллионов евро).
Главное здание Московского Государственного университета (1953)
(Москва, Россия)
В Москве собирались построить восемь «Сталинских высоток», которые бы символизировали величие СССР, а также в честь 800-летия Москвы. Однако построить удалось лишь семь: здание Московского Государственного университета, дом на Котельнической набережной, гостиницу «Украина», здание Министерства иностранных дел, дом на Кудринской площади, дом на площади Красных Ворот, а также гостиницу «Ленинград».
Академия наук Латвии (1958 — 1961)
(Рига, Латвия)
Изначально здание планировалось как Дом колхозника, однако было переделано таким образом, чтобы соответствовать требованиям Академии наук. Его построили в 1958 году, однако полностью завершенным здание можно считать с 1961 года. Его архитекторы: Освальдс Тилманис, Вайделотс Апситис и Карлис Плуксне.
Дворец науки и культуры (1955)
(Варшава, Польша)
Это самое высокое здание в Польше и одно из самых высоких зданий в Европе. Высота здания вместе со шпилем — 237 метров, высота крыши башни — 188 метров. Местные жители считают здание символом советской оккупации, и оно своими гигантскими размерами не вписывается в исторический центр Варшавы.
Гостиница «International Prague» (1954)
(Прага, Чехия)
Эта гостиница располагается в центре столицы Чехии, напротив железнодорожной станции «Podbaba» в пражском районе Дейвице. И это здание было построено, чтобы продемонстрировать в то время влияние Москвы на Чехословакию. Ее строили с 1952 по 1954 год по приказу министра обороны Алексея Чепички. Высота здания 88 метров, в здании 16 этажей. Изначально гостиница называлась «Дружба».
Дом свободной прессы (1956)
(Бухарест, Румыния)
Бухарестский сталинский «торт» задумывался как центральное здание, в котором бы размещались редакции, издательства и типографии всех бухарестских газет. В наши дни там продолжает работать типография и редакции ряда СМИ. Первое официальное название этого здания: Полиграфический комбинат «Дом «Скынтеи» им. И. В. Сталина.
Жилой дом в Киеве (1956)
(Киев, Украина)
Этот 15-этажный жилой дом на Крещатике, 25 также называли «Дружбой» или «Домом со звездой». И его история напоминает истории вышеупомянутых зданий в «дружеских республиках» - его целью было показать советскую мощь. Здание стало сталинской высоткой в столице Украины. На его первом этаже до 2010 года находился кинотеатр «Дружба».
В 1958 году владельцами Дома колхозника становится Академия наук Латвии, которая была основана 14 февраля 1946 года и объединяла более 300 латвийских и мировых ученых в сфере природных наук, инженерных наук, социальных и гуманитарных наук, работу которых финансировало и поддерживало государство. В наше время здание Академии — один из примеров архитектуры советского времени, которое сохранилось до наших дней в первоначальном виде. Президент академии Ояр Спаритис особенно выделяет интерьер здания как пример ремесленничества того времени, принимая во внимание, что дизайн создали латышские ремесленники и художники. Не смотря на это, у здания было несколько прозвищ: «Сталинское барокко», «Торт Сталина», «Кремль» и другие.
В наше время в Академии наук происходит интенсивная научная работа. А смотровая площадка высотки все еще является одним из излюбленных туристических мест в Риге. Внизу около стен Академии многие курсанты с трясущимися руками и ногами все еще ждут своей очереди, чтобы сесть за руль и отправиться на уроки вождения по улицам Риги. И хочется надеяться, что совсем скоро завершится судебное разбирательство с SIA «Rīgas koncertzāle», и актовый зал здания сможет возобновить свои функции.
Здание церкви Иисуса, которое мы можем осмотреть в наши дни, это уже четвертый храм, принадлежащий приходу церкви Иисуса. На декоративной верхней части церковного алтаря запечатлены три важных для этой церкви года — 1638, 1822 и 1938.
Первая — каменная церковь — белое здание с высокой башней и главным входом с восточной стороны было открыто 12 августа 1638 года, его освятил суперинтендант Херманн Самсонс (1579-1643), которого многие помнят по знаменитому фильму «Слуги дьявола». Член Рижского рата Людвиг Хинтелманис подарил церкви алтарь, особенно интересными в храме считались окна, на которых были нарисованы гербы. Интереса заслуживает и тот факт, что некоторые члены городского рата хотели назвать эту церковь в честь королевы Швеции Кристины, однако этой идее не было дано воплотиться. Церкви был уготован не особо долгий век — войска русского царя Алексея Михайловича во время осады разграбили храм и взорвали. Так закончилась история единственной каменной церкви.
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В 1688 году община решила на свои средства построить новый храм. Как говорится на домашней странице церковного прихода, новое здание было построено из дерева, его ограждал забор и засаженное липами кладбище. У нее также был шпиль, а также украшенный в стиле барокко вход, обращенный на северо-восток. Однако 6 июля 1710 года во время осады шведские войска сожгли храм, просуществовавший к тому времени всего 22 года.
В свое время купол церкви Иисуса поднимался над крышами домов Московского форштадта. Фото: zudusilatvija.lv
Третье здание освятили 29 апреля 1733 года, на этот раз храм прослужил общине почти век и погиб вместе со всем предместьем во время «холодного пожара» 1812 года. Этот период особенно памятен в истории прихода, поскольку с 1767 по 1769 год в приходе Иисуса служил философ Иоганн Готфрид Гердер (1744-1803). И хотя церковь Иисуса находилась в предместье, посещали ее довольно охотно, потому что образованная часть населения, особенно молодежь собиралась послушать речи философа и теолога.
Нынешнее здание церкви Иисуса, освященное 8 октября 1822 года, является типичным образцом классицизма, для которого характерны черты ампира. Здание является крупнейшей деревянной церковью в Латвии, ее спроектировал архитектор Рижской губернии Христиан Фридрих Брейткрейц. Ее фасад выходит на северо-восток к городу и это особенно подчеркивается портиком с четырьмя ионическими колоннами. Высота колокольни церкви составляет 27 метров и в свое время она возвышалась над окрестными домами. Эта архитектура полностью отражает идеи просвещения об абсолютной красоте. На домашней странице церкви Иисуса, в храме до сих пор звучит орган Вильгельма Зауэра, изготовленный фирмой «W. Sauer».
Православная деревянная церквушка появилась в этом предместье уже в первой половине XVIII века. Она была построена слишком близко к городским оборонительным валам, поэтому, как пишет Андрис Цауне в своей книге «Rīgas Latgales priekšpilsēta pirms 100 gadiem», при ликвидации всех зданий в зоне обстрела, было решено ее снести.
Фундамент на том месте, где сейчас располагается церковь, был заложен еще в 1744 году, однако он сгинул в огне пожара, когда в 1812 году было принято решение о сожжении предместья. Проект следующего храма в 1813 году разработал рижский городской архитектор Теодор Готфрид Шульц. Генерал-губернатор Филипп Паулуччи лично поддержал строительство этого храма, а по его просьбе правительство выделило 80 000 рублей. Строительство длилось четыре года, новую церковь освятили в 1818 году.
Интересно, что под одной крышей находятся сразу две православные церкви — церковь Святого Николая Чудотворца и храм Благовещения Пресвятой Богородицы. Иконостас XVIII века был спасен во время пожара в предыдущей церкви и сохранился до наших дней. Внутреннее убранство этой церкви почти не изменилось за 200 лет, и на сегодняшний день она является одной из жемчужин классицизма рижской архитектуры.
Президент Академии наук Латвии
журналист
Видеооператор, DELFI TV.