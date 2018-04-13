Jūsu pārlūkprogramma neatbalsta HTML5 video tagu. Рига появилась как торговое место, ведь торговля - это сила и источник доходов. Изначально, в Средние века, рынок располагался сразу же возле порта, на площади Альберта, позже – на Ратушной площади, а затем столетиями лавки, навесы и палатки торговцев размещались на набережной Даугавы. Но прошло уже около 90 лет с тех пор, как из Вайнёде в Ригу перевезли ангары для дирижаблей, где теперь размещаются павильоны Центрального рынка, которые вместе с прилегающей территорией является одним из крупнейших рынков в Европе. В свое время он был очень современным, и интерес покупателей к нему не становится меньше и по сей день. Где раньше в торговые павильоны въезжал поезд, а где искать самые длинные в Риге тоннели – это лишь часть историй, повествующих о Центральном рынке.

Рижские истории:

Центральный рынок

Вид на Вецригу через арки ангаров Центрального рынка. Фото: Centrāltirgus vēsturiskā izstāde/LETA

Долгие годы на берегу Даугавы

Вид с башни Домского собора на рынок, расположенный на набережной Даугавы. Начало XX века. Еще перед Первой Мировой войной городское руководство решило, что старый рынок надо закрыть из-за грязи и построить на его месте новый. Фото: Zudusī Latvija

Рынок на набережной Даугавы впервые был упомянут в 1572 году, и как обычно заведено, где кипит торговля, там оживление, «сердце» и «чрево» города, и многое другое. Однако шли годы, торговля на набережной стала расширяться, рынок становился более грязным, неухоженным, там царила антисанитария, он просто портил вид на Вецригу. Говорят, что это был золотой век для крыс – городская легенда гласит, что самые крупные экземпляры достигали размеров небольшой собаки. Тут же на набережной было и место, которое символизировало героическую борьбу против войск Бермондта-Авалова – символизировало освобождение Риги и всей Латвии. Поэтому после обретения независимости было принято решение привести это место в порядок и сделать более привлекательным, чем покосившиеся торговые будки.

Рынок на набережной Даугавы. Торговцы баранками в 1929 году. Фото: Zudusī Latvija Рынок на набережной Даугавы. Торговка птицей. Начало XX века. Фото: Zudusī Latvija

О том, как выглядлело это место в 20-х годах XX века, пишет в своей книге воспоминаний «Rīgas svārki mugurā» Андрейс Йохансонс: «Если смотреть со стороны, рынок на набережной Даугавы со всеми своими вечными будками и случайными торговцами, выглядел прилично, однако, на самом деле, по части гигиены здесь все было весьма сомнительно. В летние месяцы здесь вообще нельзя было торговать мясом, а в одном месте, где продавали мясные отходы, тяжелый запах витал даже зимой. [..] И напротив, с большой радостью люди торопились к старушкам, расстилавшим прямо на земле платки, на которых лежали боровики, подосиновики, лисички и другие красивые грибы. Если покупали яйца, то держали их против света и осматривали через особую картонную трубочку, чтобы проверить их свежесть. Кислую капусту в те времена отмеряли и продавали стопами.

Рынок на набережной Даугавы в 1929 году – продавщица при помощи картонной трубочки проверяет свежесть яиц. Кадр из видео, Kungliga biblioteket / SWEDEN

Здесь был большой выбор и фруктов, и ягод; цены на лук, морковь, редьку и другие корнеплоды были чрезвычайно низкими». В свою очередь накануне Янова дня здесь устраивали Зеленый рынок, в котором принимали участие все жители Риги, не смотря на их национальность. Эту традицию пытались перенести и на новый Центральный рынок, однако эта традиция там не прижилась.

Репа и окорок вместо дирижаблей

Дирижабль над Ригой. Почтовая открытка

Но не будем забегать вперед. Поскольку условия для торговли на набережной Даугавы больше не соответствовали требованиям, было принято решение создать в городе новый рынок. У Риги уже был опыт строительства ангаров для рынка – в 1902 году были возведены павильоны Видземского рынка, а в 1925 году построили и Агенскалнский рынок. 28 декабря 1922 года Рижская дума приняла решение о создании и строительстве центрального городского продовольственного рынка. Эта идея и ее продвижение принадлежали главе Отдела торговли Рижского городского управления Клавсу Лоренцу. Основная цель плана – визуально и фунционально создать единый рынок – центральный рынок – поскольку до этого в городе было много мелких, специализированных мест с торговыми палатками. Место для нового рынка нашлось за железнодорожной насыпью, в начале Московского форштадта, где снесли два ряда и что-то еще из 58 красных амбаров (Спикери). Как пишет Эрик Ханберг, в это время от ворот Спикери в Музей мореходства и истории Риги перевезли и скульптуру Большого Кристапа.

И хотя отцы города провели конкурс проектов, а свои работы на рассмотрение комиссии подавали многие знаменитые архитекторы, ни один из проектов так и не утвердили. В конце концов проект рынка разработали под руководством архитектора Павила Дрейманиса (инженеры В. Исаев и Г. Толстой, а также архитектор П. Павлов). Было принято решение об интересном и очень хозяйственном варианте – не все здания возводили с нуля, для строительства рынка у правительства за несколько миллионов латвийских рублей выкупили ангары для дирижаблей, построенные в Вайнёде для нужд имперской Немецкой армии во времена Первой Мировой войны. В ту пору их больше не использовали и, скорей всего, они бы разрушились. Как говорится, одним выстрелов убили сразу двух зайцев. Стоит отметить, что немецкие постройки были еще более внушительными – высота каждого ангара составляла 37,4 м, ширина – 47,2 м, а длина – 240 метров. Однако привезенные в Ригу стальные конструкции дирижаблей составляют в высоту всего 18 метров. Во время строительных работ случился также инцидент, за которым с интересом следила пресса. Ханберг в своей книге о Центральном рынке цитирует техническую документацию о сносе ангаров: «Фирма («Stars») совсем не предусмотрела износ металла во время подготовительных работ.[..] Внезапное освобождение троса привело к сильному искривлению всей конструкции, а второй еще более сильный толчок привел к тому, что часть секции упала внутрь ангара». Однако, несмотря на тот факт, что во время строительства часто не хватало денег, упомянутый инцидент стал единственным, когда что-то пошло не так из-за неправильных расчетов. Это внушительно, если принимать во внимание, что иногда на стройке одновременно работало по 500 человек. Строительство рынка в Риге началось в 1924 году, но из-за нехватки денег в 1926 году стройку приостановили, и вернулись к ней лишь спустя два года. В ноябре 1930 года рынок торжественно открыли, сообщив, что торговцев больше не пустят на набережную Даугавы.

Длина 240 м Ширина 47,2 м Высота ангара была 37,4 метров, теперь же только 18.

Морозильники и лифты

Новый рынок был очень современным для той поры: с большими холодильными установками, морозилкой площадью 1258 квадратных метров, лифтами для перевозки грузов во всех ангарах, внушительными складами и входами в погреба, которые обеспечивали поставщикам удобный доступ во все павильоны. Изначально грузы доставляли и по каналу, с которого можно было попасть в павильоны с двух выходов. До Второй Мировой войны товары подвозили и по железной дороге. Еще и в наши дни сохранился перрон и дебаркадер для разгрузки товаров между каналом и современным Мясным павильоном – необычное место для Рижской среды, где позже устраивали выставки и многие другие мероприятия, но в целом его потенциал в наше время не используется. Как рассказал представитель Рижского Центрального рынка Александр Шунин, руководствыо рынка подумывает об открытии здесь кафе, или же о сдаче этого места в аренду. Он также рассказал, что в советское время здесь размещался тир.

Некогда железнодорожный перрон возле Мясного павильона. В наши дни это место пустует, но в планах руководства рынка его оживить. Фото: DELFI

При перевозке ангаров в Ригу, в них собирались также обустроить и галереи на втором этаже, но редкому покупателю хотелось бы подниматься наверх, поэтому эту идею так и не реализовали. «Все пять зданий были построены на бетонных фундаментах, для обустройства подвалов использовались железобетонные перекрытия, а стены зданий построили из кирпичей. Для товарного транспорта, морозилок и подвальных складов установили 15 кранов с различной грузоподъемной силой – от 1,5 до 0,75 т»,- говорится в недавно изданном внушительном труде Яниса Ланцера «Строительство в Латвии 1918 – 2018».

Железнодорожное ответвление от Центрального вокзала к Центральному рынку. 30-е годы XX века. Снимок из архива Гунара Арманса Изначально ангары утеплили торфяными пластинами, что послужило причиной тому, что неоднократно в них вспыхивали пожары – торф легко воспламенялся. То, как выглядел Центральный рынок спустя некоторое время после окончания строительства, в своей работе «Ģīmetne» написал один из известнейших латышских авторов XX века Аншлавс Эглитис. «Прошагав сквозь мокрые, темные своды железнодорожных виадуков, он добрался до больших складов, которые, несмотря на грязный белый известняк, все еще называются красными амбарами. Людской поток указал ему направление, куда идти. На окраине этого людского потока каждые 20 метров стоял какой-нибудь шарманщик с умным или рассеянным, но в известной мере неподходящим выражением лица, который играл на своей музыкальной машине».

Рынок был размещен на очень стратегически важном месте, где все время не иссякал огромный человеческий поток. Его дополнили новым железнодорожным сообщением, продлив насыпь, а также трамвайной линией, так называемым «малым кругом», пустив до этого места, построив новые мосты через канал. В канале Даугавы сделали небольшой порт, а через реку уже совсем скоро – в 1937 году – открыли Земгальский мост, под насыпью которого уже ранее построили тоннели на ул. Прагас и ул. Краста. Еще и по сей день в тоннелях Центрального рынка возле канала видны шлюзы, чтобы защитить склады от весеннего половодья. Возле места впадения канала в Даугаву был еще один большой шлюз. Но в наши дни в нем уже отпала надобность, поскольку защитную функцию выполняет гидроэлектростанция, регулирующая уровень воды.

Исторический компрессор, который обеспечивал подачу холода в холодильные установки, сейчас хранится в подвале рынка, но, когда будет открыт музей Центрального рынка, планируется выставить его туда на обозрение. Фото: DELFI Под павильонами Центрального рынка находится неизвестный покупателю мир – там хранятся продукты, размещаются большие морозилки, и все подвалы объединены в самую длинную в Риге систему тоннелей. Фото: DELFI

Железнодорожную ветку планировалось продлить до последнего павильона – настолько далеко тянулись и подвальные помещения под рынком. Однако реализовать железнодорожный проект так и не удалось – началась Вторая Мировая война, во время которой уничтожили уже существующую железную дорогу при взрыве самого большого павильона. Его восстановили только в 1950 году, и нынешний Мясной павильон – единственный, в котором сохранились следы архитектуры сталинской эпохи, например, большие вазоны возле входа. Изначально их установили на сельскохозяйственных и прочих выставках, а затем в 1952 году передали рынку.

Разрушенный во время бомбардировок Центральный рынок и Спикери. 1944 год. Фото: Кришс Раке, Рижский городской архив строительного управления

Интересно, что на рынке есть и свои легенды, рассказывает Александр Шунин. Например, что при строительстве рынка в фундамент якобы вмуровали человека. Правда, никто на самое деле не знает, где это случилось и почему. По одной из версий, рабочие, как говорится, после трудного рабочего дня перебрали и подрались, в итоге, одного убили. Чтобы скрыть следы преступления, его замуровали, и никто об этом не знал. По другой версии, человека вмуровали по примеру средневековых церквей: это делалось для того, чтобы постройка стояла долго и стабильно, а также, чтобы в нее не пробрался черт.

Сталин и машинки в павильоне

Выставка охотничьих собак в павильоне Центрального рынка. 10-12 мая 1930 года. Фото: Вилис Ридзениекс. Архив Музей истории Риги и мореходства

Сразу же после открытия Центрального рынка там, где сейчас находится Мясной павильон, в 1929 году состоялась выставка современных авто – до наших дней еще сохранились снимки с красивыми машинками в ангаре. В свою очередь энтузиаст по изучению истории Риги Гунарс Арманс рассказал, что в детстве он посещал здесь грандиозные сельскохозяйственные выставки. В то же время в павильонах размещались также грандиозные картины, прославляющие достижения рабочего люда. В свою очередь во время немецкой оккупации в нынешнем Овощном павильоне ремонтировали броневики, потому что основание здания было очень крепким и могло выдержать всю тяжесть бронетехники. Интересно, что именно потому, что фундамент оказался настолько крепким, а потолки высокими, павильон использовали и для изготовления огромных скульптур. Сохранились снимки, как здесь создавался образ Сталина.

Гражданин! Дамочка!

Фото: LETA

Во все времена рынок оставался необходимостью, особенно для Риги, и пользовался популярностью среди горожан и в советское время. Как отмечает публицист Эрик Хандберг: «Особенно в советское время, когда чиновники были угрюмы, продавщицы в пустых магазинах надменны, а швейцары в ресторанах - высокомерны. Вот тогда и понадобился рынок. Теперь этот контраст уже не так заметен». Некоторое время Центральный рынок называли Колхозным, но это название не прижилось в народе. В свою очередь рядом с красными амбарами (Спикери) в 1951 году построили монстрообразный Дом колхозника, где изначально планировалось обучать и повышать квалификацию крестьян, однако в конце концов в высотке разметили Латвийскую академию наук. В те времена это было самое высокое здание в Риге, высотка символизировала вхождение Латвии в состав СССР и связь с Москвой, пишет академик Янис Страдиньш. Теперь эту высотку показывают туристам в качестве одного из ярких примеров сталинской архитектуры Риги.

Но вернемся к особому миру рынка, который начинается сразу, если пройти через красные амбары. «Повсюду раздается: «господин, девушка, дружок, гражданин, мамочка, миленькая, уважаемый, молодой человек, ребеночек». В магазинах, банках, на выставках тоже все вежливы. Но немного дистанцированы, немного официальны. На рынке – теплей, фамильярней», - пишет Ханберг, описывая атмосферу на Центральном рынке, где на прилавках и столах разложены самые разнообразные товары: начиная от пучков укропа, соков, собранных по весне, и грибов осенью, до редких заморских существ и подделок зарубежной моды. Время от времени кто-то подходит и предлагает купить какой-нибудь крепкий алкогольный напиток с неизвестного склада (Ханберг, между прочим, вспоминая советское время, отмечает похожие приемы спекулянтов, торгующих дефицитными товарами – ниппелями для колес велосипеда), а загруженные фруктами и овощами столы радуют глаз, как рог изобилия. Многие рижане могут ходить к конкретному продавцу годами: «Я покупаю только у (далее следует имя конкретной продавщицы)!» или «У меня на рынке свой продавец!» - часто можно слышать такие выражения.

Автор фото: Марис Морканс Автор фото: Марис Морканс

В наши дни Рижский рынок огромен. Его площадь составляет 85,4 тысяч квадратных метров, ежедневно его посещают более 70 000 человек, а в праздничные дни – до 130 000 человек. Хватает здесь и туристов с фотокамерами, ведь в последние годы на Центральный рынок водят экскурсии, здесь проводят мастер-классы по кулинарии, а в скором времени на центральной площади планируется открыть туристический информационный центр, а также интерактивный музей, рассказал Александр Шунин. Каждый опытый путешественник знает, что о стране можно судить, побывав на рынке и на кладбище, где по-настоящнему можно увидеть и узнать природу и натуру местных жителей.

Фото: LETA

В наши дни Центральный рынок принадлежит Рижской думе, он состоит из пяти павильонов (молочный мясной, овощной, рыбный и гастрономический), а также из торговых мест на открытой территории, киосков, трейлеров, торговых центров, обустроенных в старых красных амбарах, а также созданного неколько лет назад крестьянского рынка. Всего – более 3000 торговых мест. Рынок постепенно восстанавливают и реставрируют. В последние годы здесь введены строгие санитарные нормы, появилась своя лаборатория, контрольные весы в павильонах и другие важные нововведения. Говоря о том факте, что денежные потоки и бизнес на Рижском Центральном рынке действительно огромны, нельзя не вспомнить о проблемах с его руководством и визитами правоохранительных органов. Сейчас руководство рынка полностью заменили, и с осени прошлого года им управляет выбранный в результате конкурса Артис Друвниекс.