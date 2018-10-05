Jūsu pārlūkprogramma neatbalsta HTML5 video tagu. Милгравис и Вецмилгравис — территории на севере Риги, физически они отделены от других окрестностей водами Даугавы и живописным сосновым лесом. Именно благодаря этим ресурсам, место стало развиваться как индустриальная окраина. В свою очередь, благодаря успешному предпринимателю Аугусту Домбровскому и широте его мысли, это место обрело такие культурные и образовательные учреждения, о которых жители других окраин могли только мечтать. Что и себя представляет «Зиемельблазма» и прилегающие окрестности, как она связана с воздержанием? Об этом мы расскажем в этом Рижском маршруте.

Истории Риги:

Индустриальная душа Милгрависа

Старейшие упоминания о территории Вецмилгрависа можно найти еще в XIII веке в связи с монастырем сестер-цистерианок возле места впадения Даугавы в залив. Позже это место стал очень значимым для города, поскольку оно располагалось возле стратегически важного водного пути в Ригу. В ходе нескольких войн это место разрушали, и оно долгое время оставалось малозаселенным. Однако и на этом берегу были небольшие усадьбы и хозяйства, в которых проживали духовные наставники Даугавгривской общины, занимавшиеся окормлением верующих. Так в приходской книге можно прочитать и о разрушительных наводнениях, и о хороших уловах, и о сплаве леса, и о несчастном случае, когда рыбаков на льдине унесло в залив.

Например: «11.12 февраля.1848 год. Большой кусок льда отделился и вместе с рыбаками его унесло в море. Жителей Буллей и Мангальсалы сняли свои. Хуже обстояло с болдерайцами и динамюндцами, а также тремя жителями селения Ланга. Трое жителей селения Ланга смогли выбраться на сушу в 30 верстах к северу. Болдерайцы на сушу попали только вечером возле Лиелупе. Один мальчик замерз». (Выписка их хроники Даугавгривской общины. Опубликована в книге Андрея Граписа «Аугуст Домбровскис: жизнь и достижения»).

По крайней мере с XVII века на территории нынешнего Рижского судоремонтного завода, у подножия дюны Аузинькална, находилась усадьба Милгравья, о которой сохранилось немного информации. В свою очередь, судоверфь с момента основания играла важную роль в развитии окрестностей, и сейчас, сворачивая с Яунциема гатве в Милгравис, все еще можно увидеть огромные корабельные доки. Недавно бетонный забор возле завода украсили яркими мотивами национальных поясов латвийских регионов — забор раскрасили по инициативе Общества развития Вецмилгрависа. В районе трубы старой котельной предприятия располагалась старая Милгравская таверна и недалеко от нее — Милгравская переправа, пишет во 2-й части своего путеводителя «Рижское взморье» Айварс Якович.

Фото: DELFI

На улице Мелдру по инициативе Общества развития Вецмилгрависа обустроен променад с игровой площадкой. Сюда части приходят дети из ближайших окрестностей, также тут есть и социальные дома, таким образом продолжается и заложенная меценатом Августом Домбровским мысль — обеспечить детям возможность развиваться и активно существовать в благоустроенной среде, рассказывает глава Общества, жительница Милгрависа уже в нескольких поколениях Инта Биеза. Здесь также находится и памятный камень Морской школе Милгрависа, которую после посещения Кришьяниса Валдемара сновали в 1873 году. Обучение в мореходке проходило только на латышском языке, что помогало многим местным юношам получить хорошее образование, здесь также можно было получить и диплом капитана.

Фото: apkaimes.lv Если направиться дальше, то можно увидеть забор, огораживающий индустриальную зону порта, разукрашенный яркими детскими рисунками. Ежегодно проводится конкурс, в ходе которого воспитанникам местной художественной школы дается тема, и именно они являются авторами ярких картин, радующих прохожих. В качестве первого рисунка здесь появился портрет Кришьяниса Валдемара, а после этого возникли и корабли, и подводное королевство, и лекарственные растения.

Белая церковь. Фото: домашняя страница Ринужской средней школы На побережье Вецмилгрависа видна также вышка, откуда регулируется сообщение кораблей, заходящих в порт и выходящих из него. Также здесь находятся и оба ледокола Рижского порта - «Varma», который в конце 2018 года будет отмечать свой 50-й юбилей, а также 35-летний « Foros». Если направиться дальше, то можно увидеть Белую церковь, которая вот уже два столетия является здешним религиозным центром, и именно церковная книга этого прихода содержит наиболее полные свидетельства о жителях Милгрависа и об условиях их жизни. Деталь, на которую нужно обратить внимание, это церковная колокольня — в ней все еще продолжает работать маяк.

Продолжив поездку по улице Мелдру, которая спустя некоторое время переходит в улицу Атлантияс, напротив конечной остановки автобуса можно зайти на кладбище, белые ворота которого украшает устрашающая надпись: «Не плачь, твои умершие живут». Только не пугайтесь и зайдите сюда посмотреть на могильные холмики с историческими памятниками и камнями, которые украшают места захоронения влиятельных жителей Вецмилрависа. Здесь также можно увидеть крест и памятник на могиле Яниса Пейтанса — постановщика первого латышского театра. Их установили здесь в 80-е годы XX века. Еще некоторое время назад этот холмик стоял заросший бурьяном, и только благодаря деятельности активистов Вецмилгрависа здесь все привели в порядок, рассказывает Инта Биеза. В ее память врезалась картина, которую во времена Атмоды она наблюдала возле котельной, что немного дальше. Там несколько месяцев подряд на крыше дежурили омоновцы. Огонь их прожектора следовал за каждым, кто направлялся по ул. Атлантияс.

Вид на территорию «Терминала Вецмилгравис» с объекта инфраструктуры свободного порта на острове Криеву, где построен причал по перевалке насыпных грузов, в рамках реализации проекта «Развитие инфраструктуры острова Криеву для переноса активности из городского центра». Фото: LETA

Солнечный город, построенный Домбровским

Аугуст Домбровскис (1845 — 1927), латышский лесопромышленник, меценат, основатель Вецмилгравского (Милгравского) безалкогольного общества «Зиемельблазма», во второй половине 1920-х годов. Фото: Zudusilatvija.lv В 1888 году Аугуст Домбровскис получил разрешение на строительство в Вецмилгрависе своей лесопильни. Это было время расцвета движения младолатышей и их идеи о развитии своего народа. И хотя Аугустс Домбровскис ни одного дня не проучился в школе, и был, как бы сейчас сказали, селф мейд человеком, ему удалось стать очень успешным предпринимателем, с широким кругозором и идеалами. Став одним из богатейших людей в Риге, он также заботился и о том, чтобы развивалась и все окрестности. Первым фактором успеха Домбровского, вероятно, стала расположенная очень близко к воде лесопилка. Во-вторых, это были рабочие, к которым он относился с уважением, поэтому продуктивность на производстве и лояльность работников держались на очень высоком уровне. Говоря о наследии Домбровского в Вецмилгрависе, нужно вспомнить четыре здания: «Зеленую школу», прогимназию, Дом Буртниеку и, конечно же, дворец культуры «Зиемельблазма». Здания, в которых рабочие и члены их семей могли постигать знания и с пользой проводить свободное время, а не напиваться в кабаках. Именно такой и была задумка Домбровского, который хотел построить свою идеальную окраину - созданный французскими утопистами Город Солнца.

В 80-е годы XIX века Аугуст Домбровскис унаследовал от своего дяди — Екаба Домбровского, одного из первых предпринимателей латышского происхождения, лесопилку и пароход «Parats», говорится в книге Велты Йоните о последовательнице Домбровского — матери-основательнице детских садов Латвии Марте Ринке. Начиная уже с юных лет, Аугуст учился у дядюшки всем премудростям в сфере деревообработки и предпринимательства, вместе с еще тремя компаньонами он основал в Вецмилгрависе предприятие — лесопилку. Правда, позже два компаньона вышли из бизнеса, остался только Карлис Залитис. Предприятие было очень успешным и вскоре стало приносить прибыль.

Лесопромышленник и меценат Аугуст Домбровскис 6 августа 1911 года в день песен композитора и фольклориста Эмиля Мелнгайлиса в саду Безалкогольного общества «Зиемельблазма». Фото: Zudusilatvija.lv

Однако то, что спустя и 100 лет, осталось в памяти людей, это отношение Аугуста Домбровского к людям. Будучи миллионером и одним из богатейших рижских предпринимателей, он, создавая Милгравис, очень заботился о рабочих и их семьях. Он участвовал в создании поселка для рабочих лесопилки, заключал выгодные для рабочих договоры о выделении кредита на строительство жилья сроком до 20 лет, но с одним условием: люди не должны поддаваться искушению пьянства. Если это условие не выполнялось, Домбровскис оставлял за собой право забрать дом. Ненависть к алкоголю была заложена в нем с самого детства, когда дружба его отца с «зеленым змием» довела большую семью до крайней бедности, дети росли в большой нужде и небезопасной среде. Так будущий миллионер, еще будучи маленьким, пообещал никогда не употреблять алкоголь, и это обещание, как и все остальные свои обещания, выполнил — данное им слово считалось самой высокой гарантией.

Первое здание безалкогольного общества «Зиемельблазма» было построено в 1904 году. 21 января 1906 года здание сожгла карательная экспедиция после революции 1905 года. Фото: Zudusilatvija.lv

Возможно, вдохновившись благотворительностью дядюшки Екаба и его супруги Катрины Элизабеты, Аугуст Домбровскис тоже вскоре стал меценатом и филантропом. Он приобрел большой участок земли в Милгравских дюнах, и консультируясь с архитектором Ванагсом, сам спроектировал здание начальной школы и детского сада - «Зеленую школу». Это было зеленое деревянное здание в югендстиле, которое, стоя на пригорке, напоминало дворец. Его внутренние помещения были распланированы очень удобно, там даже был зал с балконом. Все это было создано для образования детей рабочих, и здесь, используя современные педагогические методы, работала и одна из первых латышек с высшим образованием (ее обучение в Берлине оплатил Домбровскис) — основоположница дошкольного образования в Латвии - Марта Ринка. С Домбровским, который был намного старше ее, Марту связывали особые отношения, она была вдохновлена добрыми делами предпринимателя, однако шли разговоры и о романтических чувствах, хотя Домбровскис уже был женат, а Марта дружила с его дочкой. Некоторое время Аугуст жил у Марты в Милгрависе.

Вецмилгравис. 1900 год. Здание детского сада, построенного А. Домбровским на песчаном пригорке для детей рабочих Вецмилгрависа. Это был первый детский сад в царской России и Риге. Из-за характерного цвета здания его называли «Зеленой школой». На снимке также видна ротонда («храм»). Люди на переднем плане — Индрикис с. Мартиньша Калценавс с женой Вильгельминой (Минной) д. Ансиса Калценавой (урожд. Сведрупа-Шведере). Фотографировал Эдуард Калценавс (1864 — 1942) — профессиональный фотограф в Руйене, брат Индрикиса Калценавса. Фото: Zudusilatvija.lv “Зеленая школа» (1899) или «фабричная школа», «начальная школа», «детский сад», - жители Вецмилгрависа называли ее по-разному. Это было двухэтажное деревянное здание, построенное в 1899 году, а в 1900 году там начал работать детсад. Дом считался памятником архитектуры местного значения, который в 2006 году сожгли вандалы. Промышленник Аугуст Домбровскис заботился о том, чтобы дети заводских рабочих находились под присмотром. Фото: Zudusilatvija.lv

Воспитанники 29-й основной Ринужской школы, начало 1930-х годов, Вецмилгравис. Первый справа стоит управляющий школой Карлис Бреманис (1867-1945). Фото: Zudusilatvija.lv Заведующей детским садом была Марта Ринка, которая считается матерью детских садов Латвии. В садике работали также госпожа Адамовича (Валда Зариня), Эрика Цепуре и Лилия Гайле. Воспитанники были поделены на группы в соответствии с их возрастом. Переходя из одной группы в другую, более старшую по возрасту, воспитанник получал документ – характеристику. Фото: Zudusilatvija.lv

Однако, возможно, эта дружба была исключительно платонической и романтической. В свою очередь совершенно точно известно, что именно она заложила начало традициям ярких детских праздников в Вецмилгрависе, которая поддерживается и по сей день. Вместе с детьми она создала и садик возле «Зеленой школы», призывая присоединиться к процессу воспитания детей и их отцов. Она ходила на экскурсии с детьми, а также вдохновила многих увлечься занятиями, которые в наши дни кажутся само собой разумеющимся. К сожалению, спустя некоторое время здание «Зеленой школы» сгорело и уже не было восстановлено, хотя Общество развития Вецмилгрависа не оставляет надежду на ее восстановление, нужно лишь найти тех, кто поддержит эту идею.

2007 год. Фото: f64.

После «Зеленой школы» было построено здание прогимназии, где в настоящее время размещается детско-юношеский центр «Милгравис». Как рассказывает его директор Виктор Теттерс, и это здание Домбровскис также частично спроектировал сам. Интересна деталь, которая привлекает внимание: это большие решетчатые окна в югендстиле, каждое из которых отличается от другого. В советское время здесь некоторое время располагалась школа, но позже здание оказалось заброшенным и к 2008 году выглядело совсем плачевно. Теттерс сохранил большую коллекцию изображений, часть из которых можно увидеть и в зале этого дома, на которых видно разоренный дом до ремонта. Сейчас элегантное здание прогимназии снова приведено в порядок, и дети могут заниматься в нем обучению разным ремеслам, а также физической подготовкой.

Zudusilatvija.lv/Bjcmilgravis.lv

Третьим зданием, которое является культурным и образовательным наследием Домбровского в Вецмилгрависе, является Дом Буртниеку. Его также можно называть первым в Латвии домом работников культуры. В легком, характерном для многих Юрмальских дач стиле был построен дом с террасой и балконом, в котором планировалось размещать работников латышской культуры. Здесь девять лет жил Отец дайн Кришьянис Баронс с супругой Дартой, в квартире по соседству проживал Янис Яунсудрабиньш, на верхнем этаже часто проводили лето и Антон Аустриньш, Янис Порукс и другие. Об их времени сейчас свидетельствуют таблички у дверей кабинетов. В больших залах по вечерам беседовали, музицировали, Яунсудрабиньш писал там картины. Конечно, там строго-настрого был запрещен алкоголь. Из окон зала в ту пору можно было наблюдать красивую картину: как корабли заходят в Рижский порт, а затем выходят оттуда в море.

Дом Буртниеку, ныне -музыкальная школа. Фото: DELFI

В советское время здесь обустроили квартиры, роскошный зал с лепниной поделили на жилые площади, что, конечно же, не пошло на пользу зданию. Однако вскоре здание передали в распоряжение музыкальной школы, и в 90-е годы там построили современный корпус в форме флигеля. Теперь обе части соединены подземным переходом, а рядом растет дуб, посаженный Кришьянисом Бароном. В свою очередь в залах Дома Буртниеку можно играть на органе, а также использовать для хорового пения. В квартире, где когда-то проживал Отец дайн, разместился филиал музея Кришьяниса Барона, который может посетить любой желающий.

Аугуст Домбровскис также очень любил музыку, он был увлечен изготовлением музыкальных инструментов. За всю свою жизнь он изготовил сотни скрипок и виолончелей. Многие из инструментов сохранились до наших дней и до сих пор хорошо звучат. Фото из архива Общества развития Вецмилгрависа.

Дворец культуры и просвещения «Зиемельблазма»

Дворец культуры «Зиемельблазма», построен в 1913 году. Он был спроектирован лесопромышленником и меценатом Аугустом Домбровским как Вецмилгравское безалкогольное общество для местных жителей и рабочих лесопилки, где они могли бы проводить свободное время. Фоторепродукция фотокарточки XX века. Фото: zudusilatvija.lv

Название «Зиемельблазма» - «Северное сияние» - появилось из детских воспоминаний Аугуста Домбровского. Как-то он видел северное сияние, которое оставило неизгладимое впечатление. Поскольку Вецмилгравис находится на севере Риги, так и «свет» нового общества должен был подобно сиянию освещать рижское общество, рассказывает, опираясь на воспоминания современников, Андрейс Грапис.

Так по инициативе промышленника и мецената Домбровского на рубеже XIX – XX веков было создано общество «Зиемельблазма», с особой тщательностью он разработал эскизы и планы этого здания, открытие которого состоялось 15 августа 1904 года. Роскошное деревянное здание предназначалось для рабочих и их семей, чтобы они не увлекались крепкими напитками, а получали образование, а также наслаждались культурными мероприятиями. Здесь было создано театральное общество, где вместе с актерами-любителями играли и театральные знаменитости своего времени. Был тут и хор, проходили и спортивные занятия. Здесь отмечали праздники и проводили концерты, потому что и сам Домбровскис был музыкантом, а его страстью было изготовление скрипок.

На месте ветряного ротора, который качал воду из скважины, теперь в парке «Зиемельблазмы» находится новая смотровая вышка. В начале XX века в парке «Зиемельблазмы» располагались карусели, танцевальная площадка и эстрада, а также искусственные развалины и много других интересных элементов. Фото: Zudusilatvija.lv Проводимые меценатом Аугустом Домбровским Детские праздники в парке Безалкогольного общества «Зиемельблазма». Эта традиция сохранилась до наших дней. Фото: zudusilatvija.lv

Петляющая в лесу аллея Вецмилгравского Безалкогольного общества «Зиемельблазма» (1913 год). Фото: Zudusilatvija.lv Дворец культуры «Зиемельблазма» (1913 год), Большой зал. Сейчас он восстановлен и расширен. Фото: Zudusilatvija.lv

А потом наступил 1905 год… и несчастье, которое обрушилось на созданный в Милгрависе мир Домбровского. Социал-демократы призывали рабочих бороться за свои права, противостоять угнетателям, и это движение стремительно расширялось. Листовки стали распространяться и на предприятии Домбровского. Осознавая те блага, которые обеспечивал им работодатель, рабочие Домбровского поначалу их игнорировали, однако затем и они загорелись этой идеей, которая к той поре охватила не только Ригу, но и более широкие территории по всей царской России. В январе 1905 года рабочие завода Аугуста Домбровского вместе с тысячи других рабочих приняли участие в стачке. Но тогда все закончилось сравнительно спокойно. К сожалению, вскоре после этих событий в Ригу прибыал карательная экспедиция генерала Орлова, которым представили клеветнические сведения об Аугусте Домбровском.

Так прибывшая карательная экспедиция задержала промышленника, допросила его, привязала к дереву и приказала смотреть, как горит его любимое детище - дворец «Зиемельблазма». Нашлись и люди, которые замолвили слово о «папе Домбровском», как его называли в Риге, поэтому его жизнь была спасена. Однако нервы Домбровского после пережитых событий были совсем расшатаны, поэтому вместе с Мартой Ринкой они отправились на лечение за границу, правда, не надолго. По возвращению он снова взялся за планы и эскизы, чтобы построить дворец заново, сделав его еще более роскошным и просторным. Однако на этот раз он не хотел, чтобы в нем не было ни одной деревянной детали, чтобы ее не мог уничтожить огонь. Даже мебель в здании была из металла, и многие предметы до сих пор можно осмотреть в памятной комнате Домбровского, расположенной во дворце. Открытый в 1913 году новый дом был еще грандиозней и внушительней первого — с роскошными залами, различными техническими новшествами, украшениями в югендстиле и многим другим. В парке, который Домбровскис создал, завозя на повозках в белые дюны чернозем, обустроили танцплощадку, эстраду, искусственные развалины, карусель и другие развлечения для проведения свободного времени. От старого здания остались только колонны, которые переделали в ротонду.

Народный дом «Зиемельблазма» был сожжен в 1906 году во время карательной экспедиции, от него остались одни развалины. Позже, в 1910 -1913 годах построили нынешнее здание, которое было призвано обеспечивать полноценную культурную и общественную жизнь рабочим местной лесопилки. В свою очередь колонны старого здания использовались в качестве беседки, они видны и в наши дни. Фото: Zudusilatvija.lv

К сожалению, со смертью Домбровского наступил и закат его предприятия — никто так и не смог им хорошо управлять. Стоит отметить, что ненависть социал-демократов и коммунистов в промышленнику никуда не исчезла, и вскоре после его смерти идеологические активисты стали публиковать очерняющие статьи, а в советское время имя мецената и вовсе не упоминалось, хотя построенные им здания использовались рабочими. После восстановления независимости прошел еще какой-то период, прежде, чем взялись за восстановление зданий. Вернуть былой блеск дворцу культуры «Зиемельблазма» удалось только в 2013 году, когда была завершена грандиозная реновация, в ходе которой здание расширили и перестроили. Об этом событии свидетельствует и флюгер на крыше здания, на котором видны цифры «1913» и «2013», указывающие на годы строительства и восстановления. Интересно, что в советское время флюгер украшала голова лосося — как напоминание о деятельности рыболовецкого колхоза «9 мая» (позже - «Audа»). Сейчас дворец обрел свой первоначальный вид, восстановлен и парк, приведена в порядок могила Аугуста Домбровского, которая находится здесь же рядом со смотровой вышкой, откуда хорошо видны и башни Вецриги, и море. Не все знают, что вместе с меценатом покоится и его любимая собака Кангарс. Именно так и хотел Домбровскис. Также стоит отметить, что и в наши дни во дворце работает безалкогольное товарищество «Зиемельблазма».

Tagad pils atguvusi sākotnējo izskatu, arī parks atjaunots, sakopts Augusta Dombrovska kaps, kas atrodas turpat blakus jaunam skatu tornim, no kura labi redzami gan Vecrīgas torņi, gan jūra. Ne visi zina, ka gandrīz līdzās mecenātam dus arī viņa uzticamais sunītis Kangars. Tieši tā vēlējies Dombrovskis. Tāpat jāpiebilst, ka arī mūsdienās pilī darbojas bezalkohola biedrība “Ziemeļblāzma”.