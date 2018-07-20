Началом Тейки принято считать ее центральную часть – площадь Земитана. В отличие от большинства других окрестностей Риги, где жилые районы вырастали вокруг старых поместий или расположенных по соседству фабрик, Тейка появилась буквально на пустом месте – среди деревьев и не поросших кустами площадей возле Видземского шоссе, которое обрамляли только луга и песчаные дюны, а за ними виднелся сосновый бор. Однако застройка района началась совсем поздно – только в конце 20-х годов.

Если посмотреть шире, то нынешние границы окрестностей Тейки – это нерегулярная застройка, но в ту пору вокруг района нынешнего Воздушного моста уже дымили трубы предприятий «Union» и «Fēnikss» - прародителей гигантов «ВЭФ» и «Vairogs», между ул. Бривибас и железной дорогой. Тогда же и появилась сеть небольших улиц с одноэтажными и двухэтажными деревянными домиками и небольшими производствами, которые в то время считались Чиекуркалнсом, расположенным по ту сторону рельсов. А жилые дома в начале века строили около начала нынешней улицы Бикерниеку.

«в 30-ые года общественный порядок в районе будоражили не местные жители, а рижане. «Если они думали развлечься в ресторане «Villa Nova»,то на Бривибас гатве и по всей округе раздавался такой шум, как в те дни, когда в Бикерниеки стали строить свой город. Однако такой шум случался только несколько раз в месяц: приблизительно в начале и в середине».

Здесь скучающие и одинокие джентльмены всегда могли найти компанию отзывчив дам, которые любезно отвечали взаимностью и становились единомышленницами, когда господа были готовы поддержать их финансово или же подарить какие-нибудь красивые безделушки и украшения. Как сообщала в 1938 году газета «Brīvā zeme», для бывшего садовника Фердинанда Валкса компания трактирных дам даже стала зависимостью. Будучи уже в преклонных годах, он потихоньку крал у своего друга Петериса Озолиньша серебрянные изделия и шелковые платки для встреченных в ресторанах «Vulkānās» и «Villa Nova» дам на сумму около 6000 латов. За свои проделки седовласый кавалер получил 10 месяцев тюремного заключения.

В свою очередь возле Бривибас гатве, примерно там, где сейчас расположена автостоянка торгового центра Alfa, наряду с деревянным зданием усадьбы Лиела Шмерля с 80-х годов XIX века находилось одно из интересных рижских заведений - «Villa Nova». Согласно списку 1932 года об уплаченных трактирами налогах, ресторан 1-ого класса «Villa Nova» внес за год в казну 22 200 латов, отставая лишь от таких элитарных ресторанов, как «Otto Švarcs», «Alhambras» и ресторана в Верманском саду.

Однако несмотря на существующую по соседству самостоятельную застройку, появившийся в 20-х годах кооператив «Savs stūrītis», в котором объединились борцы за частные дома, представил городскому руководству план новых улиц – они собирались застроить луга вокруг песчаной площади, которую до этого время от времени использовали кавалеристы, размещенные в расположенных неподалеку казармах. Рижане стали говорить о новом районе и даже о строительстве нового города.

Во второй половине 20-х годов, в конце ул. Ропажу (дома под номерами 130 – 138), по проекту архитектора Павила Дрейманиса – автора Центрального рынка – были построены и пять муниципальных блочных домов по шесть квартир в каждом. Такие же дома можно увидеть и на ул. Лиепаяс, напротив комплекса больницы П. Страдыня.

Один из блочных домов, построенных в 1926 и 1927 годах по заказу Рижского самоуправления. Фото: Zudusī Latvija.

Подача кооперативом «Savs stūrītis» документов о разделении на участки приобретенной и полученной в дар от города земли, совпала со временем смерти полковника Латвийской армии Йоргиса Земитана. Смерть героя Освободительной войны, главнокомандующего Северолатвийской армейской бригады 16 января 1928 года вызвала патриотические чувства благодарности. В ночь накануне похорон полковника, в церкви Мары или Домском соборе возле его гроба была выставлена рота почетного караула, а в церемонии прощания с телом высокопоставленного офицера приняли участие премьер—министр Маргерс Скуениекс, а также президент Густавс Земгалс, сообщало вечернее издание газеты «Pēdējā Brīdī» - «Pieci Santīmi».

В 1904 году на перекрестке Видземского шоссе и ул. Шмерля были перестроены так называемые Александровские ворота – построенная почти за сто лет до этого триумфальная арка в честь победы России над Наполеоном. Под ними 6 июля 1919 года после разгрома немецкого ландесвера и частей Железной дивизии в предместья Риги, перед частями Северолатвийской армейской бригады на спине верхом на белом коне въехал и Земитанс. В его честь в 1928 году арку переименовали в ворота Земитана.

Судьбоносное переименование пережила и станция «Александровские ворота» - она также стала называться станцией Земитана. В те времена она находилась ближе к Воздушному мосту, а не к нынешнему Земитанскому путепроводу. В это же время именем Земитана было решено назвать и песочную площадь в центре нового района, также в его честь назвали и одну улицу в Гризинькалнсе. Почти на 10 лет позже – в 1937 году – именем полководца назвали и основную школу на ул. Кримулдас, 2, спрятанную за фабричными корпусами. Сейчас там располагается частная школа «Классика».

Постепенно район, который мы в наши дни знаем как окрестности Тейки, стали называть Земитаны. Например, уже в 1930 году, рассказывая о квартале ВЭФ в детской газете «Jaunais Cīrulītis», отмечалось, что окрестности Земитану, являлись одним из последних фабричных районов Риги. Этот округ, изолированный от водных путей, стал активно развиваться с открытием в 1889 году железнодорожной линии Рига – Псков. «Перевозка товаров и угля по воде обходилась очень дешево (..) Одна лошадь могла тянуть за собой по воде большую лодку, по железной дороге можно было тянуть только 5 лошадей, по хорошему шоссе – 40 лошадей, по неровному шоссе – 80 лошадей, по земле – 160 лошадей», - объясняет газета развитие фабрик в других местах.

В свою очередь «Sporta Pasaule» в 1935 году писала, что команда Земитанских спортсменов триумфально финишировала на Рижских профессиональных соревнованиях по легкой атлетике, проводимых в парке Зиемельблазма. Таким образом это свидетельствует о том, что Земитани в ту пору стали частью Риги или ее окрестностью.

