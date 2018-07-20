Началом Тейки принято считать ее центральную часть – площадь Земитана. В отличие от большинства других окрестностей Риги, где жилые районы вырастали вокруг старых поместий или расположенных по соседству фабрик, Тейка появилась буквально на пустом месте – среди деревьев и не поросших кустами площадей возле Видземского шоссе, которое обрамляли только луга и песчаные дюны, а за ними виднелся сосновый бор. Однако застройка района началась совсем поздно – только в конце 20-х годов.
Если посмотреть шире, то нынешние границы окрестностей Тейки – это нерегулярная застройка, но в ту пору вокруг района нынешнего Воздушного моста уже дымили трубы предприятий «Union» и «Fēnikss» - прародителей гигантов «ВЭФ» и «Vairogs», между ул. Бривибас и железной дорогой. Тогда же и появилась сеть небольших улиц с одноэтажными и двухэтажными деревянными домиками и небольшими производствами, которые в то время считались Чиекуркалнсом, расположенным по ту сторону рельсов. А жилые дома в начале века строили около начала нынешней улицы Бикерниеку.
В свою очередь возле Бривибас гатве, примерно там, где сейчас расположена автостоянка торгового центра Alfa, наряду с деревянным зданием усадьбы Лиела Шмерля с 80-х годов XIX века находилось одно из интересных рижских заведений - «Villa Nova». Согласно списку 1932 года об уплаченных трактирами налогах, ресторан 1-ого класса «Villa Nova» внес за год в казну 22 200 латов, отставая лишь от таких элитарных ресторанов, как «Otto Švarcs», «Alhambras» и ресторана в Верманском саду.
Здесь скучающие и одинокие джентльмены всегда могли найти компанию отзывчив дам, которые любезно отвечали взаимностью и становились единомышленницами, когда господа были готовы поддержать их финансово или же подарить какие-нибудь красивые безделушки и украшения. Как сообщала в 1938 году газета «Brīvā zeme», для бывшего садовника Фердинанда Валкса компания трактирных дам даже стала зависимостью. Будучи уже в преклонных годах, он потихоньку крал у своего друга Петериса Озолиньша серебрянные изделия и шелковые платки для встреченных в ресторанах «Vulkānās» и «Villa Nova» дам на сумму около 6000 латов. За свои проделки седовласый кавалер получил 10 месяцев тюремного заключения.
Во второй половине 20-х годов, в конце ул. Ропажу (дома под номерами 130 – 138), по проекту архитектора Павила Дрейманиса – автора Центрального рынка – были построены и пять муниципальных блочных домов по шесть квартир в каждом. Такие же дома можно увидеть и на ул. Лиепаяс, напротив комплекса больницы П. Страдыня.
Однако несмотря на существующую по соседству самостоятельную застройку, появившийся в 20-х годах кооператив «Savs stūrītis», в котором объединились борцы за частные дома, представил городскому руководству план новых улиц – они собирались застроить луга вокруг песчаной площади, которую до этого время от времени использовали кавалеристы, размещенные в расположенных неподалеку казармах. Рижане стали говорить о новом районе и даже о строительстве нового города.
Один из блочных домов, построенных в 1926 и 1927 годах по заказу Рижского самоуправления. Фото: Zudusī Latvija.
Подача кооперативом «Savs stūrītis» документов о разделении на участки приобретенной и полученной в дар от города земли, совпала со временем смерти полковника Латвийской армии Йоргиса Земитана. Смерть героя Освободительной войны, главнокомандующего Северолатвийской армейской бригады 16 января 1928 года вызвала патриотические чувства благодарности. В ночь накануне похорон полковника, в церкви Мары или Домском соборе возле его гроба была выставлена рота почетного караула, а в церемонии прощания с телом высокопоставленного офицера приняли участие премьер—министр Маргерс Скуениекс, а также президент Густавс Земгалс, сообщало вечернее издание газеты «Pēdējā Brīdī» - «Pieci Santīmi».
В 1904 году на перекрестке Видземского шоссе и ул. Шмерля были перестроены так называемые Александровские ворота – построенная почти за сто лет до этого триумфальная арка в честь победы России над Наполеоном. Под ними 6 июля 1919 года после разгрома немецкого ландесвера и частей Железной дивизии в предместья Риги, перед частями Северолатвийской армейской бригады на спине верхом на белом коне въехал и Земитанс. В его честь в 1928 году арку переименовали в ворота Земитана.
Земитанская основная школа, в советское время ее переделали под административный корпус завода «Sarkanā Zvaigzne». Фото: Шпиро, 1963 год
Судьбоносное переименование пережила и станция «Александровские ворота» - она также стала называться станцией Земитана. В те времена она находилась ближе к Воздушному мосту, а не к нынешнему Земитанскому путепроводу. В это же время именем Земитана было решено назвать и песочную площадь в центре нового района, также в его честь назвали и одну улицу в Гризинькалнсе. Почти на 10 лет позже – в 1937 году – именем полководца назвали и основную школу на ул. Кримулдас, 2, спрятанную за фабричными корпусами. Сейчас там располагается частная школа «Классика».
Постепенно район, который мы в наши дни знаем как окрестности Тейки, стали называть Земитаны. Например, уже в 1930 году, рассказывая о квартале ВЭФ в детской газете «Jaunais Cīrulītis», отмечалось, что окрестности Земитану, являлись одним из последних фабричных районов Риги. Этот округ, изолированный от водных путей, стал активно развиваться с открытием в 1889 году железнодорожной линии Рига – Псков. «Перевозка товаров и угля по воде обходилась очень дешево (..) Одна лошадь могла тянуть за собой по воде большую лодку, по железной дороге можно было тянуть только 5 лошадей, по хорошему шоссе – 40 лошадей, по неровному шоссе – 80 лошадей, по земле – 160 лошадей», - объясняет газета развитие фабрик в других местах.
В свою очередь «Sporta Pasaule» в 1935 году писала, что команда Земитанских спортсменов триумфально финишировала на Рижских профессиональных соревнованиях по легкой атлетике, проводимых в парке Зиемельблазма. Таким образом это свидетельствует о том, что Земитани в ту пору стали частью Риги или ее окрестностью.
Дом Годлевского на ул. Таливалжа,2. Весна 1940 года. Фото: LNA LVKFFDA / Николай Херцбергс
Дом на ул. Стуриша, 15. Весна 1940 года. Фото: LNA LVKFFDA / Николай Херцбергс
Дом на ул. Таливалжа, 4. Весна 1940 года. Фото: LNA LVKFFDA / Николай Херцбергс
Вид на площадь 21 июля (ныне площадь Земитана), кинотеатр «Teika» и ул. Лиелвардес слева. 1957 год. Фото: LNA LVKFFDA / Я. Ясеновс
Возвышающиеся вокруг площади Земитану песчаные горы очень быстро снесли, а по лугам проложили сеть новых улиц. Скорость, с которой менялся район, можно понять, ознакомившись с решениями руководства города в издании «Valdības Vēstnesis»: в октябре 1929 года дума утвердила присвоение улиц Айзкрауклес, Стуриша, Баяру, Пикола, Лиелвардес, Кегума, Лаймдотас, Буртниеку, Таливалжа, Залкшу, Арайшу, Пудикя и Аусмас. А уже в декабре того же года к городскому списку присоединили также улицы Реминес и Пекшена. Кроме того, к ул. Пудикя присоединили участок, «который начинается от площади Земитану (..) и направляется на юго-запад», хотя официально название площади Земитану утвердили только в феврале 1930 года, наряду с ул. Струпас, об этом сообщает газета «Valdības Vēstnesis» от 25 марта.
Фото: DELFI. Вид на ул. Арайшу.
О свежем подходе к строительству района свидетельствует и веерообразная сеть улиц, хотя у архитектора, который проектировал строительство, был не такой уж большой опыт и возраст - рожденный в 1899 году Петерис Берзкалнс в 1930 году только закончил обучение в Латвийском университете. Однако этот факт не помешал ему в течение ближайших лет стать одним из самых востребованных архитекторов, проектировавших небольшие семейные дома не только в районе Земитану, но также в Межапарке, где несколькими годами позже после получения диплома построили более десяти спроектированных им домов, выдержанных в стиле фунционализма.
Фото: DELFI. Бывший кинотеатр «Teika» и памятник, установленный в честь Земитана в 1995 году на площади, названной его же именем.
Стремительный рост сети улиц спровоцировал нехватку рабочих рук в городе, и в январе 1932 года издание «Latvijas Kareivis» сообщало о трудоустройстве 603 безработных на земляные работы в окрестностях площади Земитанa. Непонятно, каким образом безработные были связаны со строительством, поскольку уже в феврале эта же газета сообщала о задержании некоего Антона Звирбулиса, занимавшегося обустройством площади Земитана, а также о передаче его в распоряжение политического управления за подстрекательство других работников к отказу от работы.
В свою очередь еще годом позже руководство города обозначило стоянки для извозчиков и такси в начале ул. Лаймдотас, подтвердив тем самым, что в новых кварталах уже появилась потребность с упорядочиванием дорожного движения.
«Вокруг, как темно-зеленое бархатное одеяло, спит бор, тихий шум которого похож на гул органа (..). Теперь посмотрим туда, где за ВЭФом можно рассмотреть каменную, железную и бетонную Ригу. Ее окутывает сине-серая дымка (..). А что это: тут же у ног открывается новая картина: среди пышных вишневых садов прячутся сотни маленьких домиков, старающихся не затенять друг друга и словно радующихся каждому пышному дереву в округе. Наряду с уже построенными и заселенными домами строятся десятки новых, есть и только начатые стройки, и готовые на половину дома, над которыми, как разноцветные искры, развиваются на ветру флаги в честь дня стропил. Везде кипит бурная работа. Ездят грузовые автомобили, привозящие строительные материалы, стучат молотки кровельщиков на жестяных крышах, а рабочие в синих блузках весь день суетятся, как муравьи», - писала 83 года назад о Тейке газета «Rits» за 28 июля 1935 года.
Строительный предприниматель Жанис-Робертс Рудулс рассказал журналистам, что работа в этом районе кипела круглый год, и рабочие в бригадах не менялись, что говорит о хорошей оплате труда и условиях работы. "(..) Прекрасная собственность приобреталась за 8 000 – 15 000 латов, без учета цены за участок земли. Она также колебалась в пределах нескольких тысяч латов. Поскольку строительство в большей мере проходило при поддержке Латвийского Ипотечного банка, который выдавал долгосрочные кредиты, выплаты по кредитам выходили не больше, чем за среднюю квартиру в городе», - рассказал Рудулс. Он также объяснил, что рижане, строившие здесь дома, не были особо богатыми, и особо не ждали прибыли: "[Они] приобретали для себя все жилье и только пару квартир сдавали в аренду».
Участок земли в новом районе приобрел для строительства своей резиденции и Даниэлс Клявиньш, который в конце 20-х годов в литературном журнале «Sidraba Zvani» под псевдонимом Данно представлял себя как «шута, незваного повесу и дух пепла».
Новый автор, который на самом деле не снискал почетные лавры, уже в конце 1928 года на страницах «Anekdotе» сообщал, что весной планирует уехать заграницу, где «решил открыть какое-то предприятие, чтобы отдохнуть». В свою очередь спустя четыре года «Valdības Vēstnesis» сообщал о регистрации Клявиньшем предприятия «Nazenda». Вскоре в газетах появилась реклама косметики, произведенной новым предпринимателем: удивительного мыла, цветочного шампуня и шампуня против перхоти под названием «Nazenda». «Из-за быстрого развития и продукции высокого качества наша пресса называет его [Kлявиньша] «латышским американцем»», - сообщала в 1933 году газета национал-радикалов «Pērkonkrusts».
Выход на рынок косметики стал таким же громким заявлением Клявиньша, как и его появление на литературном поприще - разразился скандал. В своей рекламе Клявиньш высмеивал конкурирующую линию косметики Луции Мидзиньш-Вестен «Vetta». Скорей всего, скандал пошел только на пользу бренду «Nazenda», и уже в 1937 году в опубликованной в журнале «Atpūtа» рекламе Клявиньш приглашал всех желающих принять участие в 5-летнем юбилее фирмы в «Замке Назенды» - так он называл свой особняк с лабораторными помещениями на ул. Лаймдотас, 30.
В годы оккупации семья Клявиньшей не попала в ссылку, ее также и не выслали из Латвии, однако «дворец» был переделан в многоквартирный дом с коммунальными квартирами. До наших дней удалось сохранить много оригинальных украшений дома, которые до сих пор можно рассмотреть, в том числе и украшение из кленовых листьев на фасаде, а также витраж, на котором до сих пор сохранилась надпись: «Nazenda». В свою очередь возле родного дома Клявиньша на тротуаре можно найти знаки фабрики цементной плитки «Kārlis Nevermans un biedri».
Фото: DELFI
В честь имени полковника Йоргиса Земитана была названа центральная площадь района, станция и школа, но в народе имя Земитана так на самом деле и не прижилось. Еще в 1915 году в газете «Darba Dzīve» новый, «растущий в американском стиле район» с населением в 10 000 жителей и широкими улицами, а также с рядами двухэтажных домов все еще назывался Бикерниеки. В свою очередь «главной достопримечательностью и центром развлечений» в течение нескольких лет стал «пятиэтажный небоскреб» с кинотеатром «Teika», сообщала газета.
Здание кинотеатра на площади Земитана, 2, спроектированное архитектором и первым министром сообщения и труда Теодором Хермановским, которое в наши дни можно рассматривать в качестве одного из образцов функционализма в архитектуре, заказал домовладелец уже во втором поколении Хуго Закитис. В свою очередь расположенное там предприятие «Kinematogrāfs «Teika»», которое было зарегистрировано в январе 1936 года, принадлежало его жене Лидии, свидетельствует сообщение в газете "Valdības Vēstnesis". В помещениях кинотеатра также проходили и устраиваемые господином Закитисом собрания домовладельцев Риги.
««Teika» — новый кинотеатр, открытый на перекрестке Бривибас гатве и ул. Лиелвардес, в специально созданной для этих целей постройке. Это уже 35-й по счету кинотеатр в столице (..) Здесь проживают много чиновников и интеллигенции, чьи эстетические нужды призвана удовлетворить художественная программа кинотеатра. Пока «Teika» работает только три дня в неделю»,
- знакомила читателей с новым кинотеатром газета «Rīts» в марте 1936 года.
Развитие поселка продолжалось в течение 30-х годов, здесь выложили тротуары, проложили канализацию и водопровод, однако стремительное строительство нового городка прервала война, и даже в наши дни там сохранились улицы с гравийным покрытием.
Развитие поселка продолжалось в течение 30-х годов, здесь выложили тротуары, проложили канализацию и водопровод, однако стремительное строительство нового городка прервала война, и даже в наши дни там сохранились улицы с гравийным покрытием.
В это время сеть улиц от Земитанской площади расходилась в северном направлении, к излюбленному отдыхающими Бикерниекскому лесу, а во второй половине 30-х годов было даже предложение в скором будущем превратить лес в дачный район, как это уже было с Межапарком. Всего за несколько лет до войны в качестве существенного плюса для развития района послужила ликвидация лепрозория – дома, где содержались люди с очень заразной болезнью. До этого домик прятался на окраине бора. Пациентов больницы переселили в так называемый Талсинский лепрозорий, на территорию бывшей усадьбы священника недалеко от местечка Суктури.
Проект Земитанской основной школы в газете «Jaunākās Ziņаs» от 2 ноября 1939 года.
Однако длительное время самой больной проблемой этих окрестностей оставалась нехватка школ и детских садов. Под строительство школ выделили просторный участок земли в конце площади Земитана, между улицами Лаймдотас и Таливалжа. Уже в 1938 году был разработан первый проект основной школы на 14 классов, где наряду с актовым залом и медицинским кабинетом также собирались построить газоубежище.
Фото: DELFI. Здание школы, открытой в 1953 году, в наши дни.
Однако спустя полгода газета «Rīts» сообщала, что руководство города пришло к заключению, что 14 классов для этого района, где проживает такое количество многодетных семей, будет маловато, поэтому необходимо строить школу примерно на 800 детей с помещениями для 18 классов. Руководство городской думы выразило надежду, что строительство школы начнется в том же самом году, а новых учеников она сможет принять 1 сентября 1940 года. Но эти планы стремительно изменила напряженность в мире, в результате которой со второй половины 1939 года было остановлено много строительных проектов.
Фото: DELFI / Имант из Пурвциемса. На окраине школьного стадиона в 1975 году построили студенческий дискоклуб «Argo». Затем здание пришло в запустение, лишь несколько лет назад помещения, где раньше танцевали и собирались студенты, переделали в эксклюзивные квартиры.
Вскоре после оккупации Латвии новые городские власти решили, что школа действительно необходима, но в ней должно быть 24 класса. О том, почему она до сих пор не появилась, новая власть на страницах газеты "Cīņа" от 26 октября 1940 года объясняла нежеланием «режима плутократии» «понять ценность школы для детей рабочих». Военное время внесло существенные коррективы, и новая школа, для которой выделили место еще в период свободной Латвии, распахнула свои двери только в 1953 году.
Aктивистка общества Тейки
Журналист DELFI
Фоторедактор DELFI