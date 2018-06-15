«В ночь на 11 июня они начали ужасное, безумное дело – подожгли рижское предместье. Жителей города не известили о приказе губернатора. Он был издан внезапно и тайно. Около 10 вечера солдатам раздали 2000 «факелы» и отправили поджигать обозначенные участки. После сигнала (ракеты) начали поджигать» , - пишет в путеводителе по Риге Андрис Колберс, цитируя анонимного рассказчика той поры.

Улица Бривибас входит в состав Видземского предместия, которое в 1812 году в ожидании вторжения войск Наполеона брутально сожгли. В те времена вдоль улицы Бривибас стояли деревянные домики в красными черепичными крышами, милыми крылечками и ухоженными огородами. Тогда огонь уничтожил в Рижском предместье 702 дома, 35 общественных зданий и 4 церкви – три дня дымилось над городом огромное пепелище. До наших дней с той поры сохранилось всего около 25 деревянных домов, переживших пожар 1812 года.

Однако у этого трагического и совершенно не нужного события оказались и позитивные последствия – после этого в городе стали хорошо и стремительно планировать новые районы с прямыми улицами и новыми домами.



