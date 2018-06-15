В наши дни главная улица города носит название Бривибас, однако каждая власть пыталась ее переделать «под себя» - на табличках появлялись имена диктаторов XX века, до этого улица носила имя императора Александра I, некоторое время она даже называлась улицией Революцияс, правда, недолго. В качестве важной транспортной артерии улице Бривибас пришлось пережить и многие важные события – начиная от поджогов предместий, различных процессий, включая проводы первых павших стрелков на Братское кладбище и заканчивая шествиями в честь Праздника песни, переездом актеров театра Dailes в новые помещения, парадами, а также вводом и бегством армий. Длительное время здесь курсировал трамвай, а до этого – самый современный транспорт своего времени – омнибус. У каждого домика на улице Бривибас своя история, и они тесно вплетаются в канву этого «Рижского маршрута».
«В ночь на 11 июня они начали ужасное, безумное дело – подожгли рижское предместье. Жителей города не известили о приказе губернатора. Он был издан внезапно и тайно. Около 10 вечера солдатам раздали 2000 «факелы» и отправили поджигать обозначенные участки. После сигнала (ракеты) начали поджигать», - пишет в путеводителе по Риге Андрис Колберс, цитируя анонимного рассказчика той поры.
Улица Бривибас входит в состав Видземского предместия, которое в 1812 году в ожидании вторжения войск Наполеона брутально сожгли. В те времена вдоль улицы Бривибас стояли деревянные домики в красными черепичными крышами, милыми крылечками и ухоженными огородами. Тогда огонь уничтожил в Рижском предместье 702 дома, 35 общественных зданий и 4 церкви – три дня дымилось над городом огромное пепелище. До наших дней с той поры сохранилось всего около 25 деревянных домов, переживших пожар 1812 года.
Однако у этого трагического и совершенно не нужного события оказались и позитивные последствия – после этого в городе стали хорошо и стремительно планировать новые районы с прямыми улицами и новыми домами.
Почтовая открытка. Православная церковь Александра Невского, [190-]. Фото: Zudusī Latvija
Улица Бривибас динамичная и шумная, однако, сделав едва пару шагов, оказываешься за порогом желтенькой церквушки, где всегда царит тишина, а в воздухе витает запах ладана. Православная церковь Александра Невского выглядит необычно среди прилегающих домов, построенных в югендстиле, а также застройки наследия совестского стиля, который характерен для этого участка улицы Бривибас. Однако она находилась здесь еще задолго до появления больших соседних домов.
После большого пожара, в котором сгорел и православный храм, ранее находившийся недалеко от военного госпиталя, на углу нынешних улиц Валдемара и Гертрудес, было принято решение о строительстве новой церкви. Храм заложили еще в 1820 году, а освятили пятью годами позже. Его строили, если можно так сказать, по типовому проекту, который был характерен для России, однако к рижским условиям его адоптировал и немного добавил разнообразия архитектор Кристиан Фридрих Брейткрейц, говорится в энциклопедии «Наследие сакральной архитектуры и искусства Риги».
Интересно, что яркая, круглая церквушка на углу улиц Бривибас и Лачплеша на самом деле построена из дерева, а стены прото оштукатурены. Стоит ознакомиться с ее внутренним убранством, где хранятся ценные иконы. В 1845 году там установили алтарь, а в 1847 году была освящена небольшая внутренняя церковь, которая функционирует и по сей день. К открытию храма была заказана и особая икона, изображающая небесных покровителей строителей храма – св. пророка Михея, св. Архангела Михаила и св. мученика Павла.
Грандиозная колокольня была построена в 60-х годах XIX века. Когда-то возле церкви располагался и красивый сад, который в своих воспоминаниях описывала писательница Анна Бригадиере, дом брата которой находился на противоположной стороне улицы Лачплеша (об этом сейчас напоминает памятная доска, открытая в советское время). Она любила любоваться с балкона красивым посадкам возле церкви. Стоит отметить, что храм продолжал работать и в советское время, однако он хорошо сохранился, и уже в этом веке его основательно восстановили.
Интересные воспоминания об этих окрестностях можно найти у Андрея Йохансона, которому нравлось бродить по рижским улочкам. «Следуя советским образцам, весной 1941 года в Риге было открыто много продуктовых магазинов, которые работали круглосуточно и без перерывов, где также продавали и алкогольные напитки. Какой-то такой из этих магазинов располагался и на ул. Бривибас, неподалеку от низкой, словно расплющенной церкви Александра Невского. Забредя среди ночи в теплый дом, я заметил, что усатый извозчик оставил лошадь и коляску перед освещенным магазином, а спсустя мгновенье вернулся с «мерзавчиком» в руках. Удобно усевшись в своем кресле, он запрокинул голову и опустошил бутылку, сделав несколько размеренных глотков и ни разу не отнимая ее ото рта. Ничем не закусив, он пригладил ладонью усы и стеганул лошадь, и та скрылась в темноте», - писал Йохансон, находясь в эмиграции в Швеции.
Фотооткрытка. Здание, где проживал композитор Вагнер. Начало XX века. VRVM 168026
Интересными воспоминаниями о жизни композитора в этом рижском доме в XIX веке поделился К.Ф. Глазенап: “Старшие жители Петербургского предместья, которые ежедневно проходили мимо этого дома, хорошо помнят, что в хорошую погоду видели его, смотрящего в окно, одетого в пижамные брюки, с трубкой во рту и вроде как в турецкой феске. В его утонченном и энергичном виде была какая-то бледность и отражение страданий.”
Улицу Бривибас стоит упомянуть и как место жительства знаменитого композитора Рихарда Вагнера, когда он проживал в Риге в 1838 и 1839 годах. Сначала он обосновался в Вецриге, но на первом этаже под квартирой композитора находилась таверна, и утонченный музыкант не смог долго выдерживать громких звуков и сильных запахов, поэтому перебрался в двухэтажный деревянный дом на углу тогдашних улиц Дзирнаву и Бривибас, за городскими валами. Между прочим, историки установили, что на этой территории - аж до кинотеатра «Splеndid Palace» - располагалось старое кладбище, где хоронили жертв чумы.
«Он (Вагнер) жил на втором этаже деревянного здания на углу улиц Бривибас и Дзирнаву, и оставался там до лета 1839 года, когда уехал из Риги навсегда. Теперь это здание можно увидеть только на фотографиях, его снесли, когда Рига стала превращаться в мегаполис, и на этом участке построили черное здание банка. Это был один из варварских актов, из-за которых пропало большинство культурно-исторических памятников Риги. Этот факт слабо компенсировало разноцветное стеклянное окно на лестничной клетке банка с портретом и надписью, что здесь проживал «знаменитый композитор Рихард Вагнер и создал свою первую оперу «Риенци», пишет Андрей Йохансон в книге «Все дома Риги звучат». В наше время этот витраж, точнее его копию, также можно посмотреть, а в советское время его заставили заменить на простое разноцветное стекло.
До 40-х годов в этом доме работало кафе-кондитерская «A la Marquise»; оно принадлежало одной семье караимов, и там всегда царило своеобразное восточное настроение, а в советские годы тут находилось знаменитое кафе «Флора». По словам энтузиаста изучения истории Риги Гунара Арманса, двор этого дома был огорожен самыми красивыми в городе кованными металлическими воротами. Их сняли для ремонта, так как в них въехал и испортил какой-то водитель грузовика. Восстановительные работы задержались, и ворота долго пролежали в мастерской.
Во времена перемен их не украли только потому, что черз решетку проросло внушительное дерево, а ворам, которые вынесли большую часть других металлических предметов, кажется, было лень спиливать дерево, рассказывает Арманс. Ворота сохранились до наших дней и все еще лежат в мастерской в Олайне. «Каждый год звоню и спрашиваю, как дела с воротами. Мастер мне пообещал, что когда на этом месте снова построят дом, ворота вернутся на свое место», - рассказывает Арманс.
Примерно в то же время, когда Вагнер проживал в Риге, возле театра Dailes, где сейчас над бывшим бомбоубежищем сидит босоногий художник Ирбите, располагался коричневый деревянный дом, который называли «съезжа» (от русского «съехаться») Его крыша значительно выступала за пределы фасада и опиралась на колонны. В XIX веке это здание строилось для нужд полиции.
«Сьезжа» - своеобразное с точки зрения архитектоники и даже уникальное для Риги здание – деревянный сруб с пилястрами и каменным интерьером, в нем располагалось центральное полицейское управление Петербургского предместья. На правой стороне виден доходный дом с магазинами, построенный в 1913-1914 годах. Архитектор Г. Фон Тизенхаузен. Дом сгорел в пожаре во время Второй мировой войны, а развалины позже снесли. 1935 год. Фото: Zudusī Latvija
"Этот дом в своих мемуарах упоминает знаменитый композитор Рихард Вагнер, который в 1837 году работал в Риге в качестве дирижера городского театра. В «съезжу» Вагнер был приглашен на очную ставку с дезертиром-вором, который обокрал квартиру композитора на углу улиц Бривибас и Дзирнву. [...] молодой человек с коротко остриженными волосами, в арестантской одежде – выглядел настолько жалко, что Вагнер даже за него заступился… Однако это не помогло: русские чиновники сухо пояснили, что молодой человек не только два раза совершил кражу, но также и уклонялся от военной службы, поэтому его придется отправить в Сибирь. Этот жестокий формализм настолько потряс Вагнера, что он вспоминал эту историю даже спустя 40 лет" [А. Йохансон. «Все дома Риги звучат» США., 1970, 22., 23. стр.]
«Съезжа» была построена возле Петербургских ворот, которые служили одним из основных входов в город по суше. Ранее эти ворота называли «Воротами Раунас», они располагались на углу улиц Гертрудес и Бривибас, и вели в предместье Гертрудес. Но вскоре оно расширилось, и ворота тоже перенесли. Сюда в начале XIX века съезжались многочисленные повозки из Виздеме, так как нынешняя улица Бривибас была главным сухопутным путем, который вел в Ригу с Востока.
В латвийское время в этом доме находилось «Рижское учреждение по дополнительному надзору за здоровьем детей», но, когда в прессе появились упреки в том, что самоуправлению стоило бы позаботиться об общем, а не дополнительном здоровье детей, название было быстро сменили, - пишет Йохансонс. Тогда его переименовали в «Рижский пункт охраны здоровья детей», который принадлежал городской больнице. «Это заведение просуществовало в старом здании до 1938 года. Вскоре у этого исторического дома не стало заботливого владельца, и здание показалось всем ненужным”- пишет историк Андрис Цауне в книге «Видземское предместье Риги 100 лет назад» .
Над помещением, которое когда-то служило бомбоубежищем, установлен памятник легендарному художнику Ирбите (Волдемар Ирбе). Фото: DELFI
Позже тут было обустроено бомбоубежище. Похожие на грибы воздуховоды можно заметить на пригорке до сих пор. В настоящее время там находится тир. А на пригорке разбита небольшая альпийская горка, где расположился любимый рижанами памятник художнику Вольдемару Ирбе. Его установили в 1999 году. Работу скульптора Андриса Варпы удалось отлить в бронзе благодаря пожертвованиям Риты Червенки-Виркавы, - пишет Оярс Спаритис в книге «Памятники и декоративная скульптура Риги».
По свидетельствам современников, во время налета и бомбардировок Риги в 1944 году, Ирбите, как его многие ласково называли, был ранен и скончался возле улицы Цесу.
В наши дни движение по улице Бривибас бесспорно очень активно, поэтому трудно себе представить, что еще в начале XIX века здесь пролегал песчаный путь, по которому ездили повозки.
Первый омнибус стал курсировать по Риге в 1852 году от «Даугавского рынка недалеко от моста» до начала шоссе «в Санкт-Петербургском предместье», однако в народе эти маршруты очень быстро «уточнили» - от Ратуши до Большого насоса. Это популярное место, где брали воду, находилось на углу улиц Цесу и Бривибас, сейчас там располагается Новая церковь Святой Гертруды. Это был очень значимый и хорошо извесный пункт в Риге. Где-то спустя 30 лет омнибус сменила конка, а в 1901 году – электрический трамвай. Только в советское время по ул. Бривибас начал курсировать троллейбус.
С левой стороны по часовой стрелке: вид на Александровскую улицу (ныне – ул. Бривибас) возле Ревельской улицы (ныне – ул. Таллиннас). Конка возле «Большого насоса» и рыночной площади, где позже построили Новую церковь Святой Гертруды. 1880-ые годы. Фото: Архив кинофотодокументов Латвийского Национального архива; Новая церковь Святой Гертруды после завершения строительства. 1911. На переднем плане видна трамвайная остановка. Фото: Zudusī Latvija; О месте, где когда-то был установлен Большой насос, теперь свидетельствует выгравированная каменная плита. Она также обозначает и границу исторического центра Риги. Фото: DELFI
В свою очередь церковь появилась здесь, словно на середине улицы, в начале XX века. Ее спроектировал профессор Вильгельм фон Стрикс, а камень в основание будущего храма заложили в 1903 году. То, что определенно стоит посмотреть, это алтарь церкви, который украшает написанная Янисом Розенталсом в 1911 году картина «Христос благославляет детей». Она считается одним из шедевров сакрального искусства художника. В свою очередь, орган перебрался сюда из Старой церкви Святой Гертруды.
Возле насоса располагался Александровский рынок (с 1876 года), но в самом конце XIX века он переехал на угол улиц Бривибас (в ту пору – Александровскую улицу) и Матиса. В первые годы XX века по проекту кудесника рижской архитектуры, архитектора города Рейнхольда Шмелинга построили первый торговый холл закрытого типа в Риге, в котором планировалось продавать мясо. Вторым открыли холл для торговли другими продуктами. Видземский рынок стал первым в Риге, где появились благоустроенные павильоны. Общие затраты на строительство рынка составили 235 000 рублей, говорится на домашей странице «Рижского Центрального рынка».
Павильон Видземского рынка, 1964. Установлен в конце XIX века, официально открыт в 1902 году, когда по проекту Р.Шмелинга были построены два новых торговых павильона. Фото: Zudusī Latvija
Для того, чтобы построить гостиницу «Латвия», в советское время, напротив места, где ранее находился киоск Сотника, а затем установили памятник Ленину, снесли целый квартал деревянных домов, включая любимый Молочный ресторан, который перенесли ближе к каналу. Строительство гостиницы полностью подтвердило стереотипы о строителсьтве совесткого времени. Например, шахта лифта изначально была построена слишком узкой, поэтому пришлось снова все перестраивать, и открытие гостиницы запаздывало. Однако в 1979 году гостиницу открыли.
Гостиница «Latvija” вскоре после окончания строительства. 1980. Фото: Архив кинофотодокументов Латвийского Национального архива
«Эту гостиницу рассматривали как место, где неизбежно пересекались ошибки капитализма с советскими добродетелями, поэтому в большом зале ресторана впервые в послевоенной Риге разрешили развлекательную программу с участием танцоров», - пишет в путеводителе по Риге Андрис Колбергс. В этом здании находился и пункт обмена валюты, за которым, разумеется, следили чекисты. Их пункт наблюдения располагался в здании, спроектированном Константином Пекшеном в духе романтизма, на углу напротив улицы Дзирнаву. Там также была камера слежения, с помощью которой засекали валютных спекулянтов, но ей мешали старые деревянные домики на противоположной стороне улицы. Между прочим, в одном из них когда-то проживал знаменитый во всем мире король танго – Оскар Строк. Конечно, эти домики снесли, чтобы для следящих был хороший вид, но сейчас это место там до сих пор пустует.
Перекресток ул. Ленина (ныне – ул. Бривибас) и ул. Дзирнаву. 1960-ые годы. С правой стороны на переднем плане еще видны деревянные домики, которые позже будут снесены, чтобы чекисты могли наблюдать за пунктом обмены валюты в гостинице «Latvija». Фотограф – К. Мелбардс. VRVM 131812
В 2001 году гостиница пережила реконструкция и превратилась в «Reval Hotel Latvija», а сейчас в 27-этажном здании располагается «Radisson Blu Latvija Conference & Spa Hotel». Проходя мимо отеля, обратите внимание на сохранившийся от старой гостиницы кинетический объект «Сакта», автором которого стал художник Артурс Ринькис.
Вот еще один интересный факт – с другой стороны отеля, на углу улиц Бривибас и Дзирнаву, в 30-х годах был установлен первый в Риге светофор, закрепленный над улицей. Ранее мы уже писали, что самый первый светофор на штативе появился на Домской площади.
В настоящее время здесь находится «Radisson Blu Latvija Conference & Spa Hotel». После реконструкции на фасаде сохранили кинетический объект «Сакта». Фото: Shutterstock
Красивое здание на углу улиц Бривибас и Стабу, построенное в 1912 горду по проекту архитектора Александра Ванагса, задумывалось как «доходный дом с магазинами». Спроектированные им дома можно встретить по всей Риге, в том числе и на ул. Бривибас. Сам архитектор также проживал в этом же доме на углу Стабу и Бривибас, но судьба его оказалась трагической – Ванагса, обвиненного в контрреволюционной деятельности, убили в 1919 году, в тот короткий период, когда к власти пришло правительство Петериса Стучки.
Во времена Латвийской Республики здесь располагалось Министерство внутренних дел. Здесь также находился и штаб бригады Пограничной службы с кабинетом генерала Людвига Болштейна. Не в силах смотреть на то, как оккупационная власть разоряет государство, которое он сам строил, в этом кабинете он застрелился. Сейчас там можно осмотреть экспозицию о том времени.
Странный контраст: в интерьере Углового дома сохранились многие красивые элементы, которые напоминают о тех временах, когда здание еще не внушало страх и не стало символом безнадежности. Фото: DELFI
История страшного дома началась в 1940 году. Одной из основ советской власти стала особо репрессивная структура, которую в народе называли ЧеКа (Всероссийская чрезвычайная комиссия) – так впоследствии, в независимости от изменения названия структуры, обозначали главный репрессивный орган государства. В Угловой дом, который так называли по месту его расположения, Комитет государственной безопасности (КГБ) вселился в 1940 году. Здесь, а также в подвалах на ул. Амату, 4 пытали, морально ломали и убивали несчетное количество людей. О брутальности, с которой работали чекисты, свидетельствует тот факт, что в помещениях, обустроенных в подвалах, были такие полы и стены, чтобы с них было легче смывать кровь.
В наши дни там расположен филиал Музея оккупации – «Угловой дом», где рассказывают о страшной истории, длившейся 50 лет. Вместе с гидом можно осмотреть камеры внутренней тюрьмы, коридоры, подвалы и двор. Также здесь можно совершить и виртуальную экскурсию по дому.
В свою очередь на стене дома со стороны ул. Стабу в 2003 году установили символический памятный знак «Черный порог», созданный Глебом Пантелеевым. Он сделан из нержавеющей стали и черного гранита и расположен неподалеку от ворот для транспорта, через которые обычно вывозили жертв репрессий, пишет Спаритис. На памятнике есть надпись на латышском и английском языке, которая гласит: «"В период советской оккупаций учреждение государственной безопасности (КГБ) здесь содержало, мучило, убивало и морально унижало своих жертв. Угловой дом. 1940 - 1941. 1944 – 1991». Надпись выгравирована на словно полуотткрытой двери с помощью лазерной техники таким образом, что буквы просвечиваются. Средства на памятный объект собрали с помощью зарубежных латышей и в ходе телефонных акций по сбору пожертвований.
Здание на ул. Бривибас 49/53, которое многие знают как «Rīgas modes», было построено в середине 70-х годов по проекту Виктора Римши. Для этого пришлось сносить ценные исторические постройки, среди которых был и домик с известной гостиницей «Frankfurt am Mein», а в нем на первом этаже располагался излюбленный рижанами ресторан «Alhambra». В нем в самом начале своей карьеры выступала и известная во всем мире певица Зара Леандер.
Дом «Rīgas modes», 1980. Здание было построено в середине 70-х годов XX века. Для этого пришлось снести много исторически важных домов. Фото: Zudusī Latvija
В 70-х годах в новом здании «поселилось» знаменитое швейно-трикотажное производственное объединение «Rīgas modes». Показы мод той поры с участием известных звезд эстрады были настолько популярными мероприятиями, что легально приобрести билеты на них практически не представлялось возможным, рассказывают современники. Сейчас здание реконструировано и в нем располагаются различные офисы, Центр обслуживания клиентов Рижского самоуправления, а также Рижская Центральная библиотека.
Как уже упоминалось, до строительства и легендарного переезда театра Dailes с улицы Лачплеша в помещения на ул. Бривибас, в квартале между улицами Бруниниеку и Шарлотес находились небольшие деревянные домики. У легендарного режиссера Эдуарда Смилги всю жизнь была мечта о современном театре, а дом, в котором многие ее идеи воплотились, построили лишь после его смерти. На его фасаде видно пламя искусства, увековеченное в камне. Автором проекта стала одна из знаменитых архитекторов своего времени – Марта Станя, а также Имант Якобсон и Харальд Кандер. Интересно, что изначально здание собирались строить на ул. Кр. Барона, где раньше был Рижский дворец спорта, однако позже театр решили строить на ул. Бривибас. В 1976 году состоялся торжественный переезд театра в новые помещения: все актеры в сопровождении зрителей пешком направились в новый театр Dailes. В 2006 году к дому сделали пристойку для гардероба, декораций и офисов, говорится в энциклопедии «Рижские улицы»
Еще один очень любимый рижанами театр находится немного дальше. Речь идет о театре Оперетты или об оперетте, возле которого в советское время стояло больше автобусов, чем у «больших» театров. В 1952 году его открывали опереттой Иоганна Штрауса «Летучая мышь». Раньше там располагались помещения театра «Kazino», а еще ранее – театр «Aquarium», который также называли «Alcatrаz». Оперетта просуществовала с 1963 по 1992 год. После этого помещения занимали и ночной клуб, и казино, а в 2002 году здесь сгорел знаменитый в то время клуб «La Rocca». Вскоре, правда, помещения восстановили, и сейчас там снова работает ночной клуб.
Прекрасный рассказчик, очень много знает об истории рижских домов и улиц. В прошлом - инспектор Агентства защиты памятников.
Журналист, редактор проекта Tūrisma Gids.
Видеооператор, DELFI TV.