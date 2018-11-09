Вецаки — это тихая зеленая окраина в северной части Риги возле самого моря, она может гордиться самым широким пляжем во всей Балтии. История этой окраины начиналась как сага о небольшом рыбацком поселке, а затем эти края в качестве места для отдыха выбирали крупные предприниматели Ринужи и Вецмилгрависа, решившие строить здесь дачи. Уже во времена первой республики здесь была построена первая железнодорожная линия, а также здание вокзала, которое может похвастаться классической легкостью, которую можно заметить в курортных зданиях в странах Западной Европы. Летом здесь отдыхали и проживали многие знаменитости, а в советское время строили дачи и актеры, и художники, и ученые. С тех пор здесь мало, что изменилось — в летнее время Вецаки оживают и расцветают, а с наступлением зимы жизнь в нем практически останавливается.
Примерно в те времена, когда в Риге появились крестоносцы, место впадения Даугавы в море находилось немного дальше, к западу от нынешних Вецаки, образуя там тихую бухту. Место впадения реки в море напоминало крючок, откуда и появилось название этого места. Когда в эти края пришли крестоносцы, она возвели здесь монастырь и крепость, от которых до наших дней ничего не сохранилось, не считая нескольких валов (ул. Аиру, 79а). В Средние века в Вецаки располагался маяк, который сигнализировал морякам о месте впадения Даугавы в море. В XVII веке старое устье Даугавы постепенно заросло, потому что река прорубила себе новый прямой путь в Ригу, а в 1861 году при помощи дамбы старое устье было полностью уничтожено. Между Вецупе и новым устьем Даугавы находился остров Мангальсала, который после строительства дамбы стал полуостровом.
В XVIII веке российская императрица Екатерина II издала указ, согласно которому для нужд смолокурен были вырублены прибрежные леса, корни которого удерживали белый морской песок. Поэтому на взморье образовались странствующие дюны, которые из-за ветров могли постоянно перемещаться, нанося серьезный ущерб. Например, под горой Легздиня погребено целое поле, говорится в изданной недавно книге «Rīga 2014». Вплоть до 20-х годов XX века ходили ужасные рассказы о «произволе» песка в Вецаки, но затем дюны стали укреплять, высаживая рядами кусты ив, что и принесло спасение. В наши дни песчаные дюны опять заросли лесом и защищают Вецаки от ветра.
Вдоль самого берега моря издревле пролегал старый путь в Пярну, а возле него, словно жемчужины дорогого ожерелья, появились рыбацкие поселки — Вецаки, Царникава, Ланги и другие. В конце XVIII века Иоганн Кристоф Броце нарисовал поселок Вецаки и Даугавгривскую церковь, отметив, что в поселке Вецаки располагаются семь домов, а жители поселка занимаются рыбалкой.
О том, что здесь хозяйничали рыбаки, в наши дни в Вецаки напоминает название улицы Звеяс. Во времена первой республики она называлась ул. Звейниеку, на ней располагалась главная пристань, куда причаливали пароходики, поскольку до середины 30- годов пароходик оставался самым быстрым и удобным видом транспорта до района Вецаки, который в начале XX века стал излюбленным местом отдыха и роскошных дач, однако во время Первой Мировой войны курорт сильно пострадал, а позже начал приходить в упадок.
Только после того, как в 1933 году была открыта железнодорожная линия из Риги в Руену (в наши дни работает электрофицированный участок Рига — Скулте), курорт снова стал расцветать и заманить отдыхающих спокойно проводить время на пляже или же развлекаться в роскошных отелях и кафе.
Изначально железнодорожная станция Вецаки представляла из себя только вагончик, где лишь продавали билеты, а в 1935 году здесь построили красивое деревянное здание, которое в наши дни является старейшим на этой железнодорожной линии, а его классические очертания схожи с теми, что можно заметить на других европейских курортах.
Фото: DELFI
«Экономия была важна, но еще важней в то время казалось не упасть в грязь лицом перед отдыхающими. Особенно это было важно потому, что Вецаки рекламировались в буклетах за рубежом — в 1935 году об этом курорте было написано в буклете «Brīnišķīgā Latvija», издаваемом в Лейпциге», - рассказывает публицист и автор книги о Вецаки Илья Дименштейн. Стену здания вокзала украшали внушительных размеров двухсторонние часы «Стрела».
Небольшой вагончик на железнодорожной станции Вецаки, расположенной на железнодорожном направлении Рига — Руена, открыли 26 октября 1933 года. Он предназначался для курортников, которым полюбился тихий приморский поселок. Известное всем здание вокзала было построено в сентябре 1935 года. Фото: Zudusilatvija.lv
Недавно Вецакское общество получило от предприятия «Latvijas dzelzceļš» здание вокзала и решило обустроить в нем культурный центр, в котором появится музей, а также выставочный зал, где можно будет проводить концерты.
Здесь на стыке XIX и XX веков, как и в Межапарке, также стали строить дачи и обустраивать район с частной застройкой. Близость города и моря, свежий воздух и покой привлекали горожан, и курортный поселок процветал. Здесь и в наши дни еще можно заметить построенные в те времена деревянные дачи и дачи с маленькими окнами, характерными для Юрмалы. В 1898 году первые 30 участков под дачи были сданы в аренду, а к 1914 году в Вецаки уже было около 100 дач. Об этом говорится в книге А.Аргалиса «Рига». Интересно, что до 1949 года Вецаки считалась отдельной территорией, на зависимой от Риги.
Основателями пляжного курорта Вецаки считаются Ринужские (в ту пору — Зиемельблазменские) и Вецмилгравские промышленники - двоюродные братья Август и Андрей Домбровские, а также предприниматель Янис Каупиньш.
Дача Домбровского. Фото из книги «Rīgas piejūra»
На улице Пуйкулес,5 можно осмотреть дачу, принадлежащую наследникам Андрея Домбровского, построенную в 30-е годы XX века. Для здания характерны формы югендстиля. Во внутренней отделке помещений использовался дуб. Во время Второй Мировой войны здесь был обустроен штаб немецкой армии, а в советское время, как и на многих других дачах и в Вецаки, и в Юрмале, располагался пионерский лагерь, а также дом отдыха авиационного института. Во дворе был обустроен и домик кучера, возле входа которого зеленеет дуб, обхват его ствола 11 марта 2015 года составлял 2,73 метра, пишет Айвар Якович в путеводителе «Рижское взморье».
Он также отмечает, что между улицами Пейкулес и Гарциема, в доме номер 7 по ул. Селгас, до Второй Мировой войны длительное время проживал корреспондент американской газеты «Chicago Tribune» в Риге Дональд Дэй (1895 — 1966), которому в большой спешке пришлось покинуть Ригу в начале Второй Мировой войны, поскольку его осудили за шпионаж в пользу Запада. В воспоминаниях местных жителей он остался как интересный и всегда приходящий на помощь сосед. «Журналист писал о событиях в политике и высших эшелонах власти. Мимо его зоркого глаза не мог ускользнуть тот факт, что на выходных Ульманис отдыхал в Вецаки, в какой-то третьесортной гостинице. Иногда вместе с Вильгельмом Мунтером, позже ставшим министром иностранных дел», - пишет Якович.
Оба государственных мужа добредали и до знаменитой сосны Вилкачу, которая считается необычным объектом природы в тихих дюнах Вецаки. Особенность этого дерева - его необычные корни, которые топорщатся над землей — они образуют такое большое окно. Сохранилось достаточно много фотографий с 30-х годов XX века, на которых запечатлены курортники, фотографировавшиеся возле этого дерева, рассказывает Илья Дименштейн. Возраст этого дерева примерно 250 лет, и оно, возможно, является одним из старейших деревьев в Приморском природном парке. Легенда гласит, что в полнолуние, проходя под корнями этой сосны без одежды, человек может превратиться в оборотня.
В этом притягательном и интересном месте когда-то располагалась и Актерская дача (дом отдыха), которая изначально находилась на ул. Капу, 5, а затем — на ул. Мазсалацас, 14. Летом здесь отдыхали такие любимцы публики, как актеры Мирдза Шмитхене, Янис Кубилис, Гирт Яковлев, Улдис Думпис, Интс Буранс и многие другие. В свою очередь небольшую дачу актера Карлиса Себриса, которая находится на ул. Звеяс, у самого края воды, помогал строить рыболовецкий колхоз «9 Мая». Напротив нее располагается небольшой деревянный домик.
В советское время в Вецаки был и кинотеатр «Васара», который в пору перестройки переименовали в «Мастера и Маргариту» в честь знаменитого романа Михаила Булгакова.
Вилла «Mon Tresor» в наши дни. Фото из книги Айвара Яковича «Rīgas piejūra»
Дамкий дом — вилла «Mon Tresor»
На углу улиц Мазсалацас и Плудмалес — на ул. Мазасалацас, 17 — по пути с железнодорожной станции, внимание привлекало выразительное здание с элементами югендстиля - вилла «Mon Tresor» («Мое сокровище» - франц.). Владельцем виллы был Рейнхольд Ницманис (Reinhold Nitzman).
Она была построена в начале XX века. Говорят, что вилла использовалась как гостиница для тех, у кого была не очень хорошая репутация. Там можно было легко «купить» какую-нибудь даму...Ходили слухи, что в гостинице в годы немецкой оккупации размещалась школа Абвера (служба контрразведки в Третьем Рейхе).
В 60-х годах XX века здание использовали для летнего отдыха семей работников Отдела образования Пролетарского района Риги.
В наши дни некогда роскошная гостиница«Alba» закрыта и заброшена. Фото из книги Айвара Яковича «Rīgas piejūra»
Шикарный отель «Alba» («Nordpol»)
В доме номер 86 по проспекту Вецакю располагалась гостиница и ресторан Сигизмунда Колмеца «Alba». Приблизительно во времена Первой Мировой войны это общественное заведение стали называть «Nordpol» («Северный полюс»). Гостиница была построена на вершине дюны, а ресторан стоял на склоне. У подножья дюны был фонтан. Житель Вецаки Карлис Памше вспоминает, что ресторан в этой гостинице полюбился офицерам, служившим на Мангальсале. Он и сам признается: «Сорок лет мне приходилось ходить мимо самого выдающегося заведения». В советское время в здании ресторана размещалась кухня пионерского лагеря.
После Второй Мировой войны в Вецаки больше нельзя было увидеть рыбаков, занимавшихся рыбалкой индивидуально — только колхоз, и все. Однако в 80-е годы в воображении снова стали возникать картины с рыбаками, тянувшими из моря сетями. Это стало возможным после того, как на экраны вышел знаменитый сериал Алоиза Бренча «Долгая дорога в дюнах» о семье латышских рыбаков в вихре событий XX века.
Конечно, что основа истории успеха развития Вецаки — это его расположение на берегу моря, у самой кромки воды. Судьбоносно, что центральная улица в Вецаки - это улица Плудмалес (Пляжная). Она ведет к широчайшему пляжу в Балтии, который вот уже более 100 лет является любимым местом отдыха рижан. Это один из двух официальных рижских пляжей на берегу залива. В 2008 году пляж в Вецаки получил Синий флаг в честь признания его чистоты и развитой инфраструктуры.
Интересно, что именно в Вецаки уже в 1925 году в полукилометре от главного пляжа был обустроен и первый пляж натуристов или нудистский пляж, ставший с самого начала предметом для разговоров и пересудов.
В течение всего года Вецаки переживают цикличность — летом окраина расцветает и оживает, в солнечные дни из вагонов поезда на лоно природы разбредаются ценители отдыха, и, радуясь хорошей погоде, а также захватив с собой пляжные атрибуты, они направляются к морю или же в кафе. С наступлением зимы жизнь в Вецаки словно замирает, и она вновь превращается в безлюдную романтическую окраину, душа которой прячется за закрытыми ставнями старых деревянных домов.
Журналист, энтузиаст истории Риги
Журналист, редактор проекта Tūrisma Gids
Видеоредактор DELFI