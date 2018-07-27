По его словам, с ходом времени большинство зданий утратили свой лоск, и оригинальные фасады хорошо сохранились лишь у 5% домов. Тот факт, что в домах не было удобств и электричества, а во многих до сих пор сохранилось печное отопление, приводил к тому, что в них сравнительно часто возникали пожары. Теснота и неудобства присутствовали также и в окрестных дворах – почти в каждом из них располагались тележные сараи, конюшни на несколько лошадей, сараи, туалеты и хлев со свиньями, гусями и курами. «Во многих дворах располагались мастерские. Их было там очень много, например, на каждой улице находились по пять-шесть столярных мастерских – там работали мебельщики, плотники, бондари», - поясняет Эйхенбаум. Подмастерья, помощники, ученики и обычные рабочие проживали в таких квартирках. Кроме того, проживали они там со всеми своими далеко не маленькими семьями, и один двор своим домом могли называть по несколько сотен человек.

Знаток истории Риги рассказывает, что дома подобного типа называли казармами, поскольку жители менялись здесь довольно часто. «Здесь была высокая миграция из волостей, когда была работа, и миграция обратно, когда работы не было, поскольку рабочие долгое время были зарегистрированы как получатели социальных услуг в волостях. Это изменилось лишь в 1911 году, когда создали профсоюзы, больничные кассы и другие организации по защите рабочих, и стали заключать первые договорные отношения между работодателем и рабочими.