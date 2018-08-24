Агенскалнс — особое место, потому что это первый район Риги, который богатые жители города выбирали в качестве своей летней резиденции. Здесь сохранились образцы деревянной архитектуры, которые больше не увидишь в центре Риги. Улица Калнциема образовалась из домов, построенных в период с 70-х годов XIX – начала XX века. Архитектор Петерис Блумс назвал ее «коллекцией одной эпохи». Пройдемся по улице Калнциема, ознакомимся с ее уникальной исторической застройкой, а также попробуем узнать о ней из воспоминаний и рассказов современников.
В XVIII веке, в начале нынешней улицы Калнциема, на месте бывшей усадьбы Гагена (Хагена) появился поселок. В Пардаугаве обосновались многие ремесленники и представители небогатых слоев населения. В то время жить на другом берегу Даугавы было гораздо просторней, чем в зажатой между каменных стен Риге. В этом месте, возле заселенного у переправы через Даугаву поселка начинались, судя по картам, три дороги: в Булли, Даугавгриву и Курземе. Уже в конце XVIII века Курземская дорога упоминалась как улица Калнциема.
Район Агенскалнса (или окрестности усадьбы Хагена) пережили строительный бум, но в 1812 году, в одидания вторжения Наполенона многие деревянные дома в пригороде были сожжены. Стремительное строительство было возобновлено лишь в 20-х годах XIX века, и вскоре в окрестностях у переправы через Даугаву возник новый центр общественной жизни. В начале улицы Калнциема располагалась рыночная площадь, трактир, полицейский участок, аптека и излюбленный горожанами летний сад.
Фото: Facebook grupa
В начале улицы Калнциема в конце XIX века находился Агенскалнский парк. Перед этим там располагался частный сад, который разбил городской врач Конрад фон Радецкий. Когда же сад перешел во владение Йоганна Георга Эберта, он купил примыкающую к нему собственность, расширил сад и сделал его местом публичных развлечений. В парке построили большое деревянное здание, в котором открыли ресторан, а также обустроили в нем тир и кегельбан.
Спустя 10 лет - в 1897 году — Йоганн Георг Эберт сдал парк вместе со всеми постройками в аренду Вильгельму Рикгофу, и благодаря ему парк до Первой Мировой войны стал популярным и излюбленным местом отдыха и развлечений.
Летний театр с угла улиц Калнциема и Какту. Конец XIX – начало XX века. Фото: zudusilatvija.lv
В парке располагался летний театр, где давали представления, ставили комедии и оперетты. Ве это, разумеется, было на немецком языке. Зал театра и балкон вмещали около 600 зрителей. Посетители театра могли гулять по парку бесплатно, всем остальным за вход нужно было платить. Сначала плата составляла 10 копеек, позже — 15 копеек. В своей книге «Rīga laikmetu griežos 1901-1918» Андрис Цауне отмечает, что парк успешно работал до Первой Мировой войны. Во время войны деревянные здания сильно пострадали и позже парк развлечений больше не восстанавливался.
УСАДЬБА ХАРТМАНИСА
В конце XIX века улица Слокас являлась границей Риги, далее Калнциемская дорога вела в лес Шварцмуйжас. Из-за тесноты в центре Риги многие обеспеченные семьи выбирали Агенскалнс в качестве места своих летних резиденций. Одна из этих усадеб находится на ул. Калнциема.
Бывшая усадьба Хартманиса на ул. Калнциема, 28. Теперь там располагается магазин товаров для туризма. Фото: zudusilatvija.lv.
Бывшая усадьба Хартманиса, также называемая поместьем Клота (по имени ее владельца, члена окружного суда Бурхарда Клота, который проживал там в 20-х годах — начале 30-х годов XX века, а до конца 30-х годов владелицей была Ида Клот), а еще раньше она называлась усадьбой Крона. С 20-х годов XIX века дом принадлежал семье Фенгер, дочка которых вышла замуж за члена Большой Гильдии Вильгельма Хартмана.
Здание усадьбы с мансардой было построено в конце XVIII века. В свою очередь во время ремонта в 1960 году здание утратило прежнюю архитектурную привлекательность, но вскоре повторно было реставрировано. Возле усадьбы частично сохранился парк, который тянулся по обеим сторонами появившейся позже ул. Капселю. Также в начале XIX века возле здания усадьбы построили так называемый танцевальный зал с верандой, украшенной колоннами.
В 20-х — 30-х годах XX века в усадьбе проживал Паул фон дер Остен-Закен (v. der Osten-Sacken). Усадьба Хартманиса находится на ул. Калнциема, 28, в наши дни там располагается магазин «Gandrs», торгующий товарами для спорта и активного отдыха. Во дворе усадьбы обустроена зона для активного отдыха. В старом зале усадьбы нередко проводятся мероприятия, связанные с туристом, а также вечера.
Различимый издалека дом номер 40 по ул. Калнциема — здания фабрики акционерного общества «Lux». Фото: zudusilatvija.lv
О МАЛЬЧИШКАХ И ЧЕРВЯКАХ
Безусловно, Алегнскалнс и ул. Калнциема связывают со всем красивым, старинным и благородным. Но всегда где-то во дворах, в темных уголках происходили события, о которых не принято писать в исторических книгах. Однако мы все-таки можем узнать хотя бы некоторые истории. Писатель-сатирик Андрейс Скайлис в воспоминаниях о своем детстве пишет:
«…Один из злоумышленников, сердитый и усатый железнодорожник, который проживал в небольшом домике, что в самом начале улицы Калнциема, в своем садике выгрузил навоз. Вскоре после этого, ночью он открыл окно и стал громко кричать: «Кыш, сволочи, кыш!». Спустя час он уже стал лить воду, а затем начал стрелять. Там же неподалеку был полицейский участок, поэтому стрельбу очень скоро услышали — у усатого отобрали ружье и составили протокол, потому что в городе стрелять было запрещено. Мало бы кто догадался, что причиной стрельбы стали обычные черви. Мальчишки, что рыбачили на канале Зунда, рыскали в поисках червей, а там, в садике усатого железнодорожника, как уже упоминалось, был вывален навоз. Как известно, в навозе всегда полно отличных червей, но он находился на территории частной собственности, поэтому мальчишкам пришлось просить у железнодорожника разрешения немного покопаться в навозе. Но его ответ был коротким и наглым: «Нельзя! Вон!».
Андрейс Скайлис - «Toreiz blusas lēca augstāk»
О МУЗЫКЕ И СТРАСТИ
Заводское здание на углу улиц Калнциема и Сабилес было построено в начале XX века. Вместе с появлением электричества в Латвии вырос и спрос и на лампочки. Сначала в этом здании располагался филиал шведского акционерного общества «Lux». Во время войны заводское оборудование эвакуировали, позже в помещениях завода была открыта первая латышская фабрика по производству пластинок.
Известный латышский книгоиздатель и основатель фабрики грампластинок «Bellacord Electro» Хелмарс Рудзитис в своих воспоминаниях пишет: «…Я уже был заражен грампластинками. В моих фантазиях из фабричной трубы на фоне Риги уже валил дым. Что я мог сделать? Я купил всю фабрику, которая была там… Началась напряженная работа. Фабрику демонтировали в Берлине и все оборудование перевезли в Ригу, где на ул. Калнциема, 40 снова заново собрали. На моей фабрике можно было производить все, что необходимо для грампластинок». Пластинки, выпущенные на фабрике Рудзитиса, звучали и на балах, и в гостиных по всей Латвии.
В советское время фабрика «Bellacord Electro» перешла в распоряжение государства. Так появилась Рижская фабрика пластинок, позже - «Лиго», а затем - «Мелодия», которую многие из нас знают. Совсем не важно, как называлась фабрика, но ее истоки нужно искать на ул. Калнциеима, 40 — на фабрике «Bellacord Electro», без которой невозможно себе представить период в Латвии между войнами. С начала своей деятельности и до 40-х годов на фабрике выпустили более 1 100 наименований пластинок.
Однако на фабрике выпускали не только пластинки, пользовавшиеся огромной популярностью.
«… Сейчас мы начинаем выпускать в Латвии серебристые, сверкающие украшения. На фабрике «Bellacord Electro» было специальное гальваническое оборудование, но оно не использовалось на полную мощность, потому что новые записи приходилось делать не каждый день…Из-за рубежа мы привезли дешевую, достаточно толстую проволоку из меди. На фабрике ВЭФ ее вытягивали в очень тонкую. На моей фабрике с помощью специальной машины эту проволоку «сплющивали». В гальванических ваннах эта проволока покрывалась тонким слоем серебра. Это были так называемые «волосы ангела», которые попадали на рынок в конвертах. Из этих «волос ангела» с помощью специального оборудования изготавливали гирлянды, звезды, шишки и другие серебряные украшения. Это был сезонный товар. В августе на фабрику приезжали рабочие, которые вплоть до Рождества производили эти украшения. И в предпраздничные дни эти елочные украшения появлялись на прилавках магазинов. Больше всего их заказывал Армейский экономический магазин (в наши дни — ТЦ Галерея «Центр»).
Хелмарс Рудзитис - «Manas dzīves dēkas»
ПАРДАУГАВСКОЕ ОЧАРОВАНИЕ КАЛНЦИЕМСКОГО КВАРТАЛА
С 2001 года все свои силы и умения на поддержание застройки на перекрестке улиц Калнциема и Мелнсила вкладывают два брата — Карлис и Мартиньш Дамберги. Ансамблю Квартала ул. Калнциема состоит из семи отреставрированных зданий, посередине которых размещается тщательно спланированный сад эстрадой. В советское время в большей части этих домов располагались коммунальные квартиры, которые, безусловно, сильно пострадали, поскольку люди эксплуатировали жилье на манер: «Все принадлежит всем, но никто ни за что не отвечает». Лучше всего сохранилось и было отреставрировано в квартале первую очередь это здание ресторана. Архитектор Лиене Гриезите рассказала, что на замечательной синей веранде один из жителей обустроил гараж для своих «Жигулей». А в другом здании — коричневом доме — раньше находился игровой зал, а окна были заколочены досками.
По словам Карлиса Дамбергса, каждое здание в этом квартале восстанавливалось по-своему, перед тем, как приступить к реставрации, специалисты проделали огромную исследовательскую работу с историческими материалами.
Сейчас в Калнциемском квартале располагаются офисы, хозяева каждого из которых занят работой в своей сфере, и все семь зданий являются общественными. Степень сохранности каждого из этих домов также отличалась, например, в некоторых из домов минимально сохранился исторический интерьер. Реставрируя старые дома с особым пиететом, специалисты при этом всегда прежде всего думали о том, как сделать эти помещения современными, удобными и используемыми.
Мартиньш Дамбергс отвел нас на экскурсию по самому первому из отреставрированных зданий — Дом с рестораном. Прежние владельцы относились к нему достаточно бережно, поэтому и на фасаде здания, и в интерьере сохранилось много оригинальных деталей. Перед войной там проживал доктор со своей семьей, которым по счастливой случайности удалось в советское время избежать ссылку, рассказывает Дамбергс.
На первых этапах строительный процесс иногда был фрагментарным — не всегда с самого начала дом выглядел именно так, в каком виде он дошел до наших дней. Со стороны невозможно разглядеть то, что совершенно ясно видно в ходе строительного процесса — некоторые детали зданий появились в разное время, потому что семейное жилье дополняли пристройками. Однако Мартиньш счастлив, что в комплексе этих зданий удалось сохранить тайное очарование внутренних дворов Пардаугавы. И хотя многое пришлось демонтировать, однако многие растения из старого сада продолжают цвести и по осени радовать своими дарами.
Парадоксально, но, возможно, за тот факт, что эти здания сохранились до наших дней, нужно благодарить медленное развитие и инертность советских времен.
В ходе всего разговора каждый из экспертов-собеседников отметил, что тайна успеха квартала кроется в удачно спланированном с точки зрения архитектуры и функциональности дворике, который легко трансформируется в платформу для проведения различных мероприятий. Будь это крестьянский рынок или концерт, или кино на открытом воздухе — всему здесь найдется место.
Одно из последних новшеств в списке мероприятий Кавартала улицы Калнциема — фестиваль «Street food”, на котором каждый желающий может попробовать блюда, приготовленные прямо у него на глазах. Блюда, которые объединяют вкусы и кулинарные традиции всего мира, что позволяет поварам Рижских ресторанов проверить себя и показать свои умения вне обычной среды.
Владелец Калнциемского квартала
журналист
Видеооператор, DELFI TV.
Владелец Калнциемского квартала
Архитектор
Куратор культурных мероприятий