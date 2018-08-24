В XVIII веке, в начале нынешней улицы Калнциема, на месте бывшей усадьбы Гагена (Хагена) появился поселок. В Пардаугаве обосновались многие ремесленники и представители небогатых слоев населения. В то время жить на другом берегу Даугавы было гораздо просторней, чем в зажатой между каменных стен Риге. В этом месте, возле заселенного у переправы через Даугаву поселка начинались, судя по картам, три дороги: в Булли, Даугавгриву и Курземе. Уже в конце XVIII века Курземская дорога упоминалась как улица Калнциема.

Район Агенскалнса (или окрестности усадьбы Хагена) пережили строительный бум, но в 1812 году, в одидания вторжения Наполенона многие деревянные дома в пригороде были сожжены. Стремительное строительство было возобновлено лишь в 20-х годах XIX века, и вскоре в окрестностях у переправы через Даугаву возник новый центр общественной жизни. В начале улицы Калнциема располагалась рыночная площадь, трактир, полицейский участок, аптека и излюбленный горожанами летний сад.