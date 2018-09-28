Jūsu pārlūkprogramma neatbalsta HTML5 video tagu. Закюсала — уникальная территория практически в самом центре города, которая когда-то была похожа на спокойный поселок посреди острова на реке, но она пережила и темные времена. В свою очередь после того, как были построены Островной мост, здание латвийского телецентра и телебашня, все здесь изменилось до неузнаваемости. В ближайшие годы остров ждут существенные перемены, и уже в следующем году планируется начать реновацию телебашни, а еще спустя два года могут воплотиться планы, которые превратят Закюсалу в маленькую Венецию.

Истории Риги: Закюсалa

Капризы Даугавы создали острова

Закюсала формировалась в течение последних 300 лет. Еще на снимках начала XX века видно, как ее «хвост не доходит до железнодорожного моста, потому что из-за паводков, стремительных наводнений, а также в результате деятельности человека острова на Даугаве стремительно изменялись — некоторые исчезали, некоторое появлялись, а еще часть островов соединялись между собой, образуя необычную среду обитания — рядом с центром города, однако в своем отдельном мире с присутствием воды и природы». Еще в XVII веке Закюсалы вообще не было, и Даугава, которую в то время не сдерживали дамбы и электростанции, могла свободно играть своими водами и течением. Бывали годы, когда по весне воды Даугавы доходили аж до самого Торнякалнса. До тех пор, пока это сильно не влияло на Рижский порт, люди особо заботились о последствиях подобных наводнений, однако в 1670 году после того, когда сошел лед, течением нанесло песок, и после замеров на реке стало ясно, что от Кенгарагса и до самого центра образовалась мель, а течение отклонилось в неправильную сторону, мешая судоходству и сплаву леса. К тому же в течение последующих лет ситуация еще больше усугубилась, и течение почти иссякло, что для Риги как для портового города могло стать судьбоносным. И тогда были вызваны европейские и местные мастера, чтобы загородить озорную реку. Были построены дамбы и прорыты каналы, но по-настоящему справиться с Даугавой удалось лишь спустя почти два столетия, создав одну из современнейших водных систем той поры. Однако именно из-за появления дамб и других заграждений в течение 200 лет на реке образовалось много островов.

Фото: zudusilatvija.lv. На снимке видна Закюсала с Зеленой мелью в верхней части Закюсалы (сейчас Зеленая мель является частью Закюсалы), Луцавсала и мель Казу. В то время, когда создавалось изображение, частьЗ акюсалы еще называлась Фридрихсала (заселенная верхняя часть острова), а часть Луцавсалы напротив левого берега Даугавы называлась Юмправсала.

Стоит отметить, что Закюсала до сих пор является растущим островом. Если в 1901 году его длина составляла 1600 метров, то в 2000 году уже 3600 метров, говорится на домашней странице «Riga2014» в разделе об островах Риги.

Жизнь на островах

После Северной войны (1700 — 1721 годы) и эпидемии чумы количество жителей Риги стало постепенно восстанавливаться, начала расширяться и территория города. Интересно, что интенсивней всего в то время обживали острова на Даугаве, особенно Большую Кливерсалу, когда на этот остров перенесли наплавной мост. Участок моста, который соединял остров с левым берегом, называли мостом Элефанта.

В 1788 году в Пардаугаве было 613 жилых домов, в том числе на

Мукусале 9

на Большой Кливермале 79

на Малой Кливерсале 5

на Кипсале 33

в Торнякалнсе 73

на Фридрихсале 26

в Агенскалнсе 112

на Биекеньсале 65

на Закюсале 17 Об этом говорится на портале «Latvijas Vēstnesis” в статье, подготовленной специалистами Музея истории Риги и мореходства. В XVIII веке Пардаугаву поделили на кварталы, и в третий квартал включили Торнякалнс, Биекеньсалу, Фридрихсалу, Закюсалу, Юмправсалу и остров Юду. Присматривать за кварталами на этой территории назначали уважаемых местных жителей, за основу брали каждый плотно заселенный район. На территории Агенскалнса это был Петерис Викс, а ответственным за Закюсалу, Фридрихсалу и Муйжассалу - специалист по мачтам Николаусс Думпис. Проект границ утвердили 24 сентября 1786 года. Территориальные изменения не затронули сам город, поскольку Рига в то время продолжала существовать как крепость.

Стоит отметить, что в XVIII веке на тихой Закюсале родился и первый известный во всем мире ученый-естествоиспытатаель, химик, биолог латышского происхождения и ректор Императорского Дерптского университета Давид Иероним Гриндель, от имени которого произошло и название латвийского фармацевтического предприятия «Grindeks».

Фото: Wikipedia

Наиболее полное представление о том, как выглядела Закюсала в давние времена, дают рисунки Иогана Кристофа Бротце. Он фиксировал Мукусалу, Фридрихсалу, Закюсалу, а также Остров мертвых или Остров мертвецов. На Острове мертвецов находилось всего несколько домов, которые можно рассмотреть на рисунках: они были построены из строганных бревен. Остров мертвецов образовался во время ледохода 1785 года, он получил такое название, потому что там когда-то нашли тело мертвого человека. В конце XIX века Острове мертвецов уже слился с Закюсалой. Известно, что когда оба острова уже соединились, здесь находилось 49 застроенных участков земли. Кроме жилых домов на острове располагались также две лесопилки и два магазина. Жители острова преимущественно были рыбаками, и единственной связью с «сушей» были лодки и речной транспорт, говорится на сайте "CitaRīga".

Красный террор на тихом острове

На Большом кладбище установлен памятный знак убитым большевиками в 1919 году священникам, которые, скорей всего, были заключенными в концентрационных лагерях на рижских островах. Фото: DELFI К сожалению, трагической историей об Острове мертвецов черный период в этом месте не закончился. Как известно, после провозглашения независимости Латвийского государства мир так и не наступил. До власти хотели дорваться многие, в том числе и возглавляемое Петерисом Стучкой Советское правительство. Правление латышских коммунистов с конца 1918 года до 1919 года ознаменовалось для Риги идеологически обоснованным террором, так называемым красным террором. В это время по всей Латвии была образована сеть концентрационных лагерей. Один из концентрационных лагерей, образованных правительством Петериса Стучки, находился на Закюсале. В нем содержались немецкие помещики балтийского происхождения, а также лица, которые отказывались подчиниться режиму.

Свидетельств об этом смутном и кровопролитном времени сохранилось не так уж и много, они остались только в людской памяти и в новостях в прессе, поэтому неизвестно, как все это было организовано, сколько людей из Риги было вывезено, как происходило сообщение, говорится в книге историка Яниса Шилиньша об этом периоде истории. Известно, что в мае 1919 года люди были переведены в гетто на острова Даугавы (еще один лагерь располагался и на Кундзиньсале). Заключение в гетто, концентрационные лагеря и трудовые роты фактически означало доведение человека до смерти от голода или болезней, объясняет Шилиньш. После освобождения Риги на остров снова вернулся мир. Остров стал небольшим зеленым оазисом в середине города. Добраться на него можно было только на речном транспорте, и поездка занимала около десяти минут. Интересно, что во времена первой Латвийской республики был публично представлен проект съезда на Закюсалу с открытого в 1938 году Земгальского моста, который далее уходил под железнодорожный мост. Однако война не дала возможности реализовать эту идею, в то время уничтожили и Земгальский мост, чьи опоры еще хорошо видны, если ехать из Риги в Торнякалнс. А недавно снова заговорили о планах восстановления Земгальского моста в конце ул. 13 Января. Вид на Закюсалу и Вецригу с высоты птичьего полета. Возле островов на Даугаве заметны бревна, плывущие по реке. 1927 год. Фото: коллекция Гунара Арманса “Вокруг старые, подточенные зубом времени деревянные домики, огороды и сады. В тени больших деревьев пасутся несколько коров. Сельская дорога вьется до самой кромки воды, где на берегу и в воде видны черные просмоленные лодки. Можно подумать, что это место где-то очень далеко от бурлящей жизни столицы, однако это не так. Мы находимся здесь же, в центре Риги, на Закюсале. Одна из главных причин, почему шумный городской ритм не затронул остров, это то, что единственным средством сообщения, который соединял остров с берегом, еще совсем недавно был речной ранспорт» - так писал в журнале «Наука и техника» за 1976 год архитектор А. Пурвиньш. Такую идиллическую картину «деревни в городе» отразил в своем фильме «Яблоко в реке» (1974 г.) и Айварс Фрейманис. Это художественный фильм с элементами документального кино, который точно отражает жизнь Закюсалы в начале 70-х годов. Когда в 1976 году был открыт Островной мост (в то время — Московский мост), ситуация стала стремительно меняться. Еще спустя несколько лет началось строительство грандиозной телевизионной башни с одной стороны и комплекса зданий радиовещания и телецентра — с другой. Жителям острова выделили новые квартиры, большая часть с радостью их приняла, потому что романтические домики на острове не могли похвастаться удобствами, а старая застройка вскоре была снесена. Остров для телевидения Фото: Shutterstock

Уже в разработанном в 70-ые годы генеральном плане Риги было предусмотрено построить на Закюсале внушительный, современный комплекс зданий центра радио и телевидения. Интересно, что обсуждались также планы построить эти здания в Агенскалнсе, на ул. Линарда Лайцена, где в ту пору находилось Латвийское телевидение, а также возле озера Бабелитес или возле Рижской Товарной станции, об этом сообщается в журнале «Zvaigzne» за 1979 год. Однако выбор был сделан в пользу Закюсалы. Во внушительном комплексе были запланированы две композиционно связанных между собой башни высотой в 27 этажей и 22 этажа, а также благоустроенные окрестности. «Композиционными доминантами нового комплекса стали две параболических башни, которые как бы обращены друг к другу спинами. Там будут находится все редакции и помещения для администрации. На уровне нижнего этажа под этими башнями в продольном направлении острова будут располагаться все звукозаписывающие студии и технические помещения, которые будут подходить к обеим башням. В средней части между обеими редакционными корпусами будут созданы группы общественных помещений: вестибюли, фойе, столовая и кафе, которые станут общими для телевидения и радиокомитета. Тут же в средней части, на уровне цокольного этажа будут обустроены стоянки для оперативных редакционных машин, на которые можно будет попасть на лифтах прямо из редакционных помещений», - так описал в 1979 году будущее телецентра архитектор А. Пурвиньш. Телецентр должен был стать крупнейшим комплексом подобных зданий в Латвии, но воплотить в жизнь удалось лишь первую часть грандиозных планов — был построен комплекс телевизионных редакций и студии записи, а строительство помещений для радио, а также большой телестудии со сменой власти так и не была реализовано.

В то же самое время, когда строили телецентр, стали строить и телебашню, которую спроектировали московские архитекторы. В прессе того времени было много материалов о современных, наклонных лифтах в опорах башни, а также о ее высоте — внушительных 360 метрах, которые делали ее третьей по высоте в СССР, сразу же после «Останкино» и башни Киевского телевидения. Также упоминалось, что телебашня по форме напоминает ракету. Новая башня заменила старую башню в Агенскалнсе, которая была ниже почти в три раза — всего 110 метров.

Строительство башни

Уже во время строительства планировалось, что на башню смогут попасть и все желающие, и на высоте 97 метров было решено обстроить смотровую площадку, которую ежегодно посещают около 20 000 человек, рассказывает председатель правления Латвийского государственного центра телевидения и радио Янис Бокта. В те времена здесь находилось кафе «Vēja roze», также здесь были и огромные технические помещения, которые обеспечивали все необходимое для телетрансляции. Интересно, что и в наши дни пока в закрытой для посетителей части телебашни находится построенное в те времена бомбоубежище с деревянными скамейками, которые могли вместить 30 человек. Стоит отметить, что в ту пору здесь работало около 300 человек, а бомбоубежище предназначалось для тех, кто в самом прямом смысле слова обеспечивал работу башни. Как рассказывает Бокта, после запланированной реновации убежище в здании также будет сохранено. В свою очередь внушительный коридор, по которому в настоящее время можно попасть в фойе башни, со стеклами, на которых изображены телебашни других республик СССР, спустя годы не выполняет свои функции, поэтому нижний этаж запланировано перестроить.

Планы по перестройке телебашни грандиозны, предусмотрено построить на 30% просторней помещения для нужд Латвийского государственного центра радио и телевидения. Также планируется обустроить три смотровых площадки на разной высоте, самая высокая из которых будет открытой и расположится у самой антенны, в свою очередь две других площадки на более низких уровнях будут застекленными. Также в планах предусмотрено и создание шести стеклянных кубов, которые позволят посетителям как бы выйти из башни, объясняет Бокта. В башне также планируется установить и самый большой и самый тяжелый маятники Фуко.

Словно маленькая Венеция

Если до строительства Островного моста единственным средством сообщения с Закюсалой оставался речной транспорт, то сейчас на остров больше ничего не курсирует. Однако с развитием острова запланировано и строительство причалов. Пару лет назад Рижская дума и ООО «Merks» представили свое видение развития острова, обозначив его как «маленькую Венецию» с очень активной береговой линией — с лодочными причалами и променадом. По словам представительницы ООО «Merks» Лиене Меклере-Кутсаре, в настоящий момент проект продвинулся настолько далеко, что в ближайшее время будет подан на утверждение планировки, а на конец года предусмотрено передать план на общественное обсуждение. За этим последуют различные согласования и инженерно-коммуникационное планирование и, если все будет хорошо, спустя уже несколько лет незастроенный и сравнительно пустующий участок земли между Островным мостом и телебашней разительно изменится. Здесь появятся 1500 квартир, а также коммерческие площади и социальная инфраструктура. Интересно, что, если сейчас асфальтированная дорога ведет по одной сторону острова, то, согласно планам, новая главная дорога пройдет по середине Закюсалы, а вдоль берега планируются променад или дорожки для прогулок.

Визуализация: архитектурное бюро RUUME