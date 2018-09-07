По мнению Эйхенбаума, причину, почему станцию Засулаукс решили сделать международной, надо искать в Юрмале, а точнее — в Асари. Там выращивали клубнику, а станция Засулаукс стала перевалочной для всей российской клубники. Из Юрмалы клубнику везли туда, потому что в Асари хоть и были построены специальные склады, но для них не хватало места, а возле станции Засулаукс складских помещений в те времена было намного больше. "Здесь также проводили сортировку, потому что клубника портилась, и каждое утро партия ягод отправлялась в Петербург, Москву и другие города. Только вдумайтесь, какая здесь царила суета. Рано утром сорванные с грядок ягоды уже после обеда покидали Засулаукс," - описывает историк атмосферу бывшего клубничного эпицентра Российской империи.

Ожидалось, что станция существенно расширится. Были даже планы построить здесь сортировочную, но их расстроила Первая мировая война.