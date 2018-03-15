Jūsu pārlūkprogramma neatbalsta HTML5 video tagu. Если смотреть на центр Риги из Пардаугавы, то на панораме Вецриги выделяются три высоких, остроконечных башни: церковь Святого Петра, Домский собор или церковь Святой Марии и церковь Святого Екаба (Иакова), которая в свое время была известна как один из «знаков» Риги: с внешней стороны, под маленькой крышей располагался колокол Святого Блазия. Ветры перемен не на шутку «потрепали» этот храм – здесь в пригороде располагалась и католическая церковь, и иезуитский монастырь, и лютеранская церковь, и зернохранилище во времена Наполеона, но затем она снова вернулась в руки католиков и стала кафедрой епископа. В советское время здесь тоже не все шло гладко. И вот история третьей по величине рижской башни и церкви.

Рижские истории: Кафедральный собор Екаба

Гравюра. Франц Гогенберг. Панорама Риги. 1572 год. Инветарный номер VN 8828. Перепубликация возможна только с разрешения Национального музея истории Латвии

Сельская церковь

Кафедральный собор Екаба был построен в XIII веке, скорей всего, после исторического нападения куршей на Ригу (1210 год) в период с 1215 по 1225 год. В те времена храм еще находился за пределами города, однако вскоре все изменилось, и Рига разрослась и до этого места. Изначально, как и другие городские церкви, это была простая постройка, архитекторы характеризуют как типичную сельскую церковь, которая с ходом столетий неоднократно расширялась и перестраивалась. Только в XIV веке у церкви появилась башня и была приподнята центральная часть. И в наши дни церковь Екаба остается сравнительно не большим храмом – всего 50 метров в длину, но ее остроконечная башня достигает высоту 86 метров, шпиль же украшает характерный для Риги петушок, а не крест, как это принято на многих католических церквях во всем мире.

Фото: www.jekabakatedrale.lv

Как уже упоминалось, церковь святого Екаба строили как католический храм, и таким он оставался 300 лет, но, когда рижанам надоел городской рат и священники, коррупция и другие нарушения, здесь, как и в церкви Святого Петра, стали звучать проповеди, которые положили начало Реформации, и эта церковь стала первым Рижским латышским лютеранским храмом, где с 1523 по 1582 год собиралась латышская община. Здесь также проходили погромы и календарные беспорядки, которые изрядно разорили церковь. В свою очередь после визита польского короля Стефана Батория, в подчинении которого находилась Рига, храм передали монахам-иезуитам, а латышской общине пришлось перебраться в церковь Святого Иоанна.

В 1621 году после шведско-польской войны Рига перешла в подчинение шведов, что вновь принесло перемены в церковь Святого Екаба - ее отдали лютеранам. В алтарь и фасад церкви в память о военной поре вмурованы железные и каменные ядра, пишет о восстановлении церкви в журнале «Латвийское строительство» Агрита Лусе. Капелла Бригиты в это время стала шведской (финской) гарнизонной церковью. Позже ее переделали в лицей. Возле стены старой хозяйственной постройки около церкви теперь можно увидеть две старые каменные таблички. На одной говорится, что здесь в 1675 году шведский король Карл XII решил основать школу. Ее назвали в честь короля – Карловым лицеем. В свою очередь вторая табличка – дань уважения следующему правителю – Петру I, который решил восстановить здесь школу: «Императорский лицей Петра Великого и (его) августейших преемников милостью подтвержденный освящен в 1733 году». Стоит отметить, что здесь долгие годы работал один из знаменитых рижан, прославивших Ригу и Латвию – Иоганн Кристоф Бротце – которому мы должны быть благодарны за то, что знаем, как выглядела Лифляндия в XVIII веке. Позже лицей переехал на Замковую площадь.

Памятные доски в честь шведского короля Карла XI как учредителя лицея, а также Петра I, восстановившего учебное заведение. Обе можно видеть над воротами возле хозпостройки. Фото: DELFI Иоганн Кристоф Бротце был лектором лицея и одной из величайших личностей, увековечивших Ригу. Памятная доска также видна на стене лицея. Фото: DELFI

В вихре беспокойных событий

Коллаж: Zudusīlatvija.lv/Shutterstock

Во время Северной войны – в 1709 – 1710 годах - церковь сильно пострадала. Когда храм перешел под патронаж Российского царя, ей потребовалось восстановить крышу и стены. Этот ремонт можно считать первыми реставрационными работами в церкви Святого Екаба, предполагает в журнале «Строительный инженер» Петерис Узкалнс. В 1756 году к основному зданию храма был добавлен остроконечный восьмигранный пирамидальной формы шпиль, опирающийся на барочную основу, потом появились медное покрытие, а затем несколькими десятилетиями позже был пристроен новый центральный портал.

Стоит отметить и еще один исторический факт – в сентябре 1736 года в церкви Святого Екаба проповедовали братские общины или движение гернгутеров, что стоит расценивать как один из признаков зарождения латышской духовного и политического движения. Его основал граф Николаус фон Цинцендорф. Возглавляемое им движение развивалось именно в Видземе, однако лишь почти через сто лет – в 1820 году – здесь, в церкви Святого Екаба, было провозглашена отмена крепостного права для крестьян Видземской губрении.

Иоганн Кристофер Бротце создавал свой рисунок под названием «Зарисовки так называемых окрестностей монастыря в Риге, 1871 год», глядя из окон на верхних этажах дома номер 10 по ул. Екаба. Фото: Zudusī Latvija

Как во всех средневековых церквях, в кафедаральном соборе Святого Екаба также находились древние захоронения, но во время последующих реставрационых работ ценные могильные плиты были вмурованы в стены храма, где их можно видеть и по сей день. В свою очередь старые надгробия сейчас не видны, но они находятся под плитами прямо у входа в храм.

Старейшая – апсидная – часть церкви Екаба – в начале XX века. Почтовая открытка Интересным и самым трагичным для церкви стал период, когда к Риге в 1812 году приближались войска Наполеона Бонапарта. В это время в Пардаугаве поджигали деревянные дома, а рижские церкви переделами в склады и хранилища. В церкви Святого Екаба хранили мешки с мукой и другие продукты. Однако Наполеон прошел, минуя Ригу и не свернув нее, и все разрушительные приготовления оказались напрасными. До Первой Мировой войны в церкви хозяйничали лютеране – шведские, немецкие и эстонские общины. Стоит сказать, что сейчас даже сложно себе представить, что балконы появились в церкви только в XIX веке по проекту Кристофа Бергманиса. Тогда же была установлена и алтарная картина «Вознесение Христа», автором которой был Александр Гейбель и которую можно разглядеть на старых фотографиях. Был и барочный алтарь, некоторые фрагменты которого можно найти в Национальном музее истории Латвии. В свою очередь скульптурные элементы старого органа сохранились еще с XVIII века, а новый орган был изготовлен в начале XX века, говорится в книге «Наследие сакральной архитектуры и искусства в Риге». Интересно, что когда-то ангелы и барабанщики возле органа двигались.

Фото: www.jekabakatedrale.lv

В 90-е годы XIX века кафедральный собор Святого Екаба пережил широкомасштабные реставрационные работы под руководством Карлиса Нейбургера и позже – Вильгельма Боксфала. Во время этих ремонтных работ обнаружилась историческая роспись и церковные потолки, которые сейчас каждый может осмотреть в капелле сразу же слева от дверей. В советское время также были изготовлены и витражи на южной стене храма и в ризнице. Из сделали из крашеного стекла, недавно их восстановили во время реставрационных работ.

Время хаоса

Вестибюль церкви Святого Екаба. 1930-ые годы. Фотограф: Роберт Йохансонс. VRVM 120176/2

В 1923 году по договоренности с Ватиканом новое правительство Латвии передало храм Римско-Католической Церкви. С тех самых пор она является главным храмом для верующих этой конфесии в Латвии. Надо сказать, что все проходило далеко не мирно и не без споров, был даже проведен референдум, чтобы храм не передавали верующим, но, хотя большинство проголосовавших выступили против этой инициативы, не хватило кворума, и лютеранам пришлось покинуть церковь. Почтенный епископ Болеслав Слосканс. Дьякон кафедрального собора Святого Екаба рассказал, что в настоящее время начат процесс беатификации. Фото: DELFI Дьякон церкви Святого Екаба Гунарс Константиновс, который служит в этой церкви уже 30 лет, рассказывает, что с приходом советской власти приходилось сложно, однако службы в храме не прекращались. Священников часто вызывали в «уголовой дом», пытались запугать или склонить работать на чекистов, чтобы служители церкви раскрыли тайны, доверенные ими верующими. Однако это им не удалось. Если пройти до алтаря Сердца Христова, в наши дни возле него установлено изображение епископа Болеслава Слосканса. Его судьба была очень тяжелой. Он служил в России, но в 1927 году священник был осужден за шпионаж и на долгие годы сослан в Сибирские лагеря, где пробыл до 1933 года, пока его не обменяли на задержанного в Латвии советского шпиона. Тогда Слосанс вернулся в Ригу. В свою очередь сам дьякон вспоминает времена, когда в начале 80-х годов в храме не допускались богослужения, а в церкви работали многие молодые священники, которые разъясняли входящим в храм вопросы веры и раздавали маленькие кулоны с образом Богоматери.

«По количеству розданных кулонов мы знали, что в течение года лично поговорили с тысячью людей, они приходили позже и вспоминали, как бывали здесь». Константинов также вспоминает, что были даже времена, когда по Риге водили официальные группы туристов и возле дверей церкви гиды говорили, что лучше туда не входить, чтобы не мешать, а на самом деле это делалось для того, чтобы священники не могли рассказывать людям о вере. Иногда группы все-таки заходили и, в конце концов, оставались здесь на некоторое время. И во времена баррикад двери церкви Святого Екаба были открыты, здесь можно было поесть, отдохнуть, поговорить. «Помню один очень трогательный момент из того времени. Пришли отец с сыном. И сын говорит, что будь, что будет, но, если понадобится, он готов умеереть во имя Латвии», - рассказывает об эмоциональном разговоре дьякон.

Фото: Shutterstock

Сейчас возле церкви, напротив здания Сейма на ул. Екаба установлен памятник в память о баррикадах 1991 года. Автор небольшой пирамиды – Сандро Чаидзе, это памятное место было открыто 20 января 2007 года.

Неожиданные сюрпризы

Совсем недавно, в 2017 году, было завершено восстановление алтарной части церкви и ризницы. Интересен факт, о котором в журнале «Строительный инженер» упоминает реставратор Анете Грава. Она рассказала, что во время реставрации на многих старых кирпичах были найдены выдавленные знаки – сердечки, ключики, лапа животного, что, вероятней всего, было опознавательным знаком изготовителей кирпичей во времена Средневековья. Исторически алтарная часть церкви была кубической формы, а хорошо знакомая в наши дни крыша была построена только в 90-е годы XIX века. С этого времени сохранились и витражи в трех окнах восточного фасада, в основании композиции витража – сакральный мотив: виноградная лоза, которая в совокупности со вьющимися листьями и свисающими гроздьями традиционно символизирует Святое Причастие.

Памятная доска

Францису Трасуну Стену церкви украшает мемориальная доска в честь священника, публициста и видного политического деятеля национально-освободительного движения в Латвии и объединения Латгалии Франциса Трасунса. Столбики Улицу перед церковной дверью ограждают красивые столбики, исторические украшения которой и цепи были совсем недавно восстановлены, поскольку те, что были тут в советское время, ушли в небытие. Скамейки черноголовых Сразу же возле входа в церковь с обеих сторон видны исторические, вырезанные из дерева изящные скамейки Братства Черноголовых.

«Мы начали работу у кафедрального собора Святого Екаба около трех лет назад, и сейчас разработали проект для реставрации всей остальной церкви. В числе первых была реализована идея восстановления алтарной части и фасада ризницы, а также реставрация витражей, дверей и окон, - рассказал в ноябре 2017 года журналу «Латвийское строительство» архитектор «Архитектоническо-исследовательской группы» Артурс Лапиньш. Он также рассказал об обнаруженном во время реставрационных работ маленьком, замурованном окошке в южной части алтарного фасада, которое позволяло заглядывать в церковь с улицы. «Этим окошком пользовались те грешники, которым по каким-то причинам было запрещено входить в храм. Аналогичные окошки – так называемые агиоскопы – найдены и в других церквях», - пишет Лапиньш.

Надпись над порталом у входа Надпись на латыни над дверью в храм гласит:

«Пою во славу вечного и милосердного Господа» Флюгер - святой На крыше церкви установлен флюгер – святой Екаб, который держит в руках угол землемера Вход в церковь Прежний вход в церковь сейчас замурован, но стенах все еще видны его очертания.

Во многих местах церкви жили голуби, которые причинили храму существенный ущерб. Стоит отметить, что еще и сейчас, поднимаясь по узкой винтовой лестнице в старую башню, все еще можно встретить птиц. Дьякон смеется, что это было настоящее кладбище голубей и, возможно, кто-то из птиц поселился в башне и принес Божие благословение еще в Средние века. В настоящее время башню восстанавливают, это важную постройку планируется очистить и привести в порядок. Посетителей сейчас в башню не пускают, т.к. она находится в очень плачевном состоянии, но весь ее исторический шарм до сих пор сохранился, и у нее большой потенциал стать уникальным объектом Вецриги, как, например, в Таллинне, церковь Олафа, где каждый день ходят группы туристов.

Во время восстановления церкви на многих кирпичах

обнаружили оттиски – сердечки, замочки, лапа животного,

что, скорей всего, является опознавательным знаком изготовителей кирпичей в Средневековье.

Колокол грешников

Фото: shutterstock Со внешней стороны башни церкви Святого Екаба, под небольшим козырьком находится уже упомянутый колокол Святого Блазия. После победы Ливонского Ордена над войсками русского царя возле Пскова, в 1509 году для церкви Святого Петра в голландском городе Кампене отлили колокол, который украшала надпись: «Зовите меня Святым Блазием: когда в меня звонят, идите к Святому Петру, чтобы там мне радовались покоющиеся мощи». В свою очеердь вторая надпись после соответствующих военных событий была: «Господь, сохрани нас от русских, чумы и наводнений. Аминь». Однако этот колокол не дошел до церкви Святого Петра. Поскольку старый колокол церкви Святого Екаба был уничтожен в 1482 году, во время волнений и стычек между горожанами и рыцарями Ордена, новый колокол отдали церкви Екаба.

Он известен как «колокол бедных грешников», у которого также была и нужная в ту пору функция – призывать горожан на Ратушную площадь, смотреть, как палач приводит в исполнение приговор и рубит головы. Легенда о колоколе гласит, что он звонил каждый раз, когда под ним проходила неверная жена. «Частый звон настолько раздражал рижанок, что они даже просили убрать колокол. Стоит отметить, что в правилах гоородского рата говорилось: «Кого найдешь у чужой жены, тому рубить голову», - пишет в путеводителе по Риге Андрис Колбергс, разъясняя возможное возникновение легенды.

Однако все это только легенды – на самом деле церковь потеряла четыре своих колокола во время Первой Мировой войны, когда из Риги в Россию вывозили очень много металлических предметов. Колокола так никогда и не вернулись в Ригу. Только в 2001 году на юбилей Риги, если можно так сказать, новый колокол «напел» хор «Tēvzeme», который проводил благотворительные концерты вместе с другими хорами, чтобы собрать необходимые средства. Нынешний колокол отлит на заводе «Liepājas metalurgs», он в два раза тяжелей прежнего. К сожалению, он до сих пор не звонит, говорит дьякон, поскольку его язык был не очень хорошо приделан и отвалился, но, к счастью, никого не убил, падая с высоты. Дьякон также рассказывает, что в планах церкви снова вернуть колокол к жизни и соединить со старым часовым механизмом в башне – тогда бы он отбивал часы, и для старой легенды о неверных женах не было оснований.

Фото: shutterstock

Сейчас в башне церкви установлены три колокола, которые работают автоматически. Интересное здание находится и напротив церкви – это старое здание монастырской церкви сестер-цистерианок (в XIII веке сестрам выделили часть церковного двора), которое было построено на средства Магдалены - внучки ливского вождя, поэтому была названа в честь патронессы Марии Магдалены. Во времена правления Петра I храм передали православным, которые сделали в ней церковь Алексия человека Божия, там похоронены два генерал-губернатора. Эта церковь, как и кафедральный собор Святого Екаба, в 1923 году была передана католикам. В свою очередь старое здание лицея в наши дни принадлежит лютеранам. Тут же на углу, напротив церкви Святого Екаба находится еще один небольшой домик. Это курия архидиоцеза католической церкви, в которой жил единственный в СССР кардинал монсеньор Янис Вайвадс.

У церковного колокола была своевременная функция – созывать горожан на Ратушную площадь, чтобы посмотреть

на исполнение приговора, когда палач рубил головы.

Крест и алтари

Фото: www.jekabakatedrale.lv

В 30-х годах прошлого века в церкви обустроили два алтаря – посвященный Аглонской Богоматери (поэтому тут видна копия картины из Аглонской базилики) на левой стороне и на правой стороне – алтарь Сердца Христова. В свою очередь на чердаке церкви в 1922 году был найден внушительный крест XIV века со скульптурой Христа, ширина которого составила 1,86 метра, а высота – 2,87 метра. Сейчас он хранится в Национальном музее истории Латвии, но когда-то он находился на триумфальной арке церкви между помещениями пресвитера и общины. «Возможно, нужно будет что-то предпринять, чтобы крест вернулся на свое историческое место», - полагает дьякон.

Алтарь Аглонской Богоматери. Фото: www.jekabakatedrale.lv Алтарь Сердца Христова. Фото: www.jekabakatedrale.lv

В свою очередь у самого алтаря, в правой его части видно красивое епископское кресло, которое используется во время богослужений. В церкви также можно осмотреть и старинные стулья. Тут также следует упомянуть еще одно важное событие – в 1993 году в кафедральном соборе Святого Екаба гостил глава Римско-Католической Церкви – Папа Римский Иоанн Павел II, а в этом году запланирован визит нынешнего понтифика. В церкви регулярно проходят богослужения и различные мероприятия. Важнейшими событиями, разумеется, являются Рождество и Пасха. В небольшой капелле слева от входа можно осмотреть картину с яслями Иисуса (на Рождество) и картину, посвященную Пасхе.

В Великую пятницу, после богослужения в кафедральном соборе всегда можно осмотреть картину с могилой Христа. Фото: www.jekabakatedrale.lv