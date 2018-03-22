Jūsu pārlūkprogramma neatbalsta HTML5 video tagu. Рига может гордиться своим бульварным поясом, внутри которого причудливо извивается городской канал с зелеными насаждениями, среди которых можно найти и редкие деревья, и овеянные интересными историями памятники. В свою очередь на вершине Бастионной горки когда-то располагался современный «Венский павильон». Как все это появилось и где в наши дни в тени деревьев можно отыскать самые интересные объекты, об этом мы как раз и расскажем в очередной истории из серии «Рижские маршруты».

Рижские истории: Бастионная горка

Фото: DELFI

Рижские оборонительные валы вместе с песчаными насыпями были построены в XV веке, чтобы защитить город от современного огнестрельного оружия, к тому же песчаные валы было гораздо легче восстановить, чем стену. Со временем система укреплений приобрела форму звезды (в XVII веке), более шировкие рвы и просторную полосу (в XVIII веке) перед стенами на месте нынешней Эспланады, чтобы защитники города могли заранее заметить захватчиков. Однако основательная оборонительная система очень мешала развитию города – и движению транспорта, и логической застройке. В XIX веке оружие было уже далеко не таким, как в Средние века, и в 1857 году царь Александр II утвердил проект по сносу оборонительных валов и последующей реконструкции, который осуществили в течение шести лет. Интересно, что все это происходило с большой помпой – была даже изготовлена специальная лопата с черенком из орехового дерева, которую затем использовали на торжественной церемонии , приуроченной к началу ликвидации оборонительных укреплений, которая состоялась 15 ноября 1857 года, говорится в энциклопедии «Рига».

Вид на Бастионную горку. 1870 – 1899. Фото: Объединенный архивный фонд LVKFFDA

Работы продолжались достаточно долго, потому что все приходилось делать вручную при помощи лишь лопат и тачек. Выкопанную землю пустили на укрепление берегов Даугавы, частично также засыпали и защитный ров, который затем стал городским каналом, а из оставшейся земли, песка и камней на месте бывшего Песочного бастиона создали Бастионую горку. На обоих берегах канала вплоть до мостов Марии и Николая (ул. Кр.Валдемара) сровняли песок, высадили деревья и проложили дорожки.

Бастионная горка

В 1860 году в Ригу ожидался визит императора Александра II, поэтому горку и прилегающие окрестности требовалось срочно привести в порядок. Рижане пригласили немецкого специалиста А. Вендта, который однако не оправдал возложенных на него ожиданий, поскольку работал за своим письменным столом в Любеке, что не соответствовало реалиям. Нужно было найти кого-то другого, кто мог бы превратить Ригу в один из современнейших для своего времени городов.

Зеленые насаждения на Бастионной горке и набережной канала. Начало XX века. Вдалеке виден «Венский павильон». Фото из архива Музея истории Риги и мореходства

И тогда к обустройству освободившегося пояса вдоль городского канала взялся ландшафтный архитектор Георг Куфальдт, который работал в Риге 35 лет и создал рижские парки в том виде, какими мы их знаем по сей день.

Скамейка на берегу канала в память о создателях озеленения Г. Куфальдта и А. Зейдакса. Фото: LETA Скамейки, посвященные Куфальдту и его последователю Андрею Зейдаку, можно увидеть напротив Латвийского университета, среди созданного ими царства растений. Под руководством Куфальдта проходило озеленение набережной канала, а также обустройство Бастионной горки со всеми ее знаменитыми каменными кладками, ручейками, каскадами и альпинариями на склоне. Из-за спиралевидных дорожек Бастионную горку некоторое время даже называли «Улитковой горой». Она стала одним из излюбленных мест для прогулок горожан, которые охотно проводили время в павильоне «Венского кафе» или на терассе, расположенной на «вершине» горы, откуда открывался красивый вид на Вецриге и Пороховую башню, которые еще не были заслолнены недавно высаженными деревьями, а также на городской канал. Прогулки здесь для укрепления здоровья рижан советовал некий доктор Рулле, и эта инициатива нашла большой отклик среди горожан.

Зеленые насаждения на Бастионной горке и набережной канала. Фото из архива Музея истории Риги и мореходства

После Второй Мировой войны на Бастионной горке обрели свой «дом» фрагменты многих домов и улиц Вецриги. Такой, как, например, «усатый» столбик с Ратушной площади, который вы найдете у подножия горки около мостика возле Бастионной горки. Второй его «брат» хранится в Крестовой галерее Домского собора, а те столбики, что мы видим в наши дни у Ратуши, это только копии, рассказывает эксперт по архитектуре Риги и историк-энтузиаст Гунарс Арманс. К сожалению, некогда оживленная вершина горы в наши дни – очень печальное и заброшенное место, о развитии и приведении в порядок которого необходимо задуматься руководству самоуправления, полагает энтузиаст.

Канал с лодками и катками

На рубеже XIX и XX веков Рижский канал выглядел совсем иначе, чем мы привыкли его видеть. Он был, если можно так выразиться, более оживленным. У канала было не только эстетическое предназначение, по нему доставляли дрова и другие товары тем, кто жил в расположенных поблизости домах, пишет в своей книге о мостах Риги Зиедонис Вецвагарс. «Чтобы получить часть денег на содержание канала, руководство города сдавало в аренду расположенные с обоих концов канала шлюзы (Андреевский и Карлов), арендаторы получали право собирать налоги с проплывавших лодок и других плавсредств», - пишет Вецвагарс. Арендаторы в некотором смысле были и надзирателями канала, заинтересованными в том, чтобы канал содержался в порядке. Также предоставлялись и права на аренду, чтобы в зимнее время устраивать на льду городского канала катки, а летом открывать лодочные пристани. И катание на коньках, и прогулки на лодках были очень популярными развлечениями у рижан.

В XIX веке через канал построили много мостов, и два из них сохранились и дошли до нас в своем первозданном виде. Старейший из них – это мост Бастейкална (Бастионной горки), который спроектировал инженер из балтийских немцев Густаф Адольф Агте, проектировавший и другие мосты в Риге, включая понтонный мост , а также занимался укреплением набережной Даугавы (ССЫЛКА НА ТЕКСТ О НАБЕРЕЖНЫХ ДАУГАВЫ). Разумеется, во время строительства не обошлось и без проблем. Изначально предлагалось два варианта размещения мостика – Управление городскими садами хотело его разместить напротив глазной клиники Реймерса (позже – посольство США, ныне – Музей оккупации).

Вид на катающихся на коньках по льду Рижского городского канала возле Бастионной горки. На фоне спроектированный во второй половине XIX века мостик Агте, на котором недавно появились трещины. С левой стороны виден лебединый домик. Фото: Объединенный архивный фонд LVKFFDA

В свою очередь Строительная комиссия хотела, чтобы мост был ближе ко Второму городскому театру (ныне – Латвийский Национальный театр), где его и построили рядом со станцией водопровода и газа, чтобы жители из прилегающих к бульвару Николая (ул. Кр. Валдемара) и бульвару Наследника престола (бульвар Райниса) окрестностей могли бы быстро попасть на ул. Смилшу и в центр Вецриги. Однако строительным работам мешала старая «напасть» - нехватка денег: у заказчика было всего 3000 рублей, а на строительство моста требовалось 5800 рублей. Самоуправление добавило еще 500, но, чтобы достроить мостик, пришлось организовать сбор пожертвований – главным образом это делали владельцы прилегающих домов и другие жители Риги, собравшие еще 2500 рублей, а оставшиеся после строительства средства направили на красивое озеленение и перенос ограждения водопроводной и газовой станции, повествует Вецвагарс.

Интересна также и история, связанная с мостиком возле Оперы или мостом Тимма. Он также был построен в конце XIX века. Идея о подобной переправе через канал принадлежала почившему профессору Вильгельму фон Тимму, который в завещании велел построить мост напротив своего многолетнего места работы – Рижского политехникума (ныне – Латвийский Университет), чтобы студенты могли бы удобней попадать в учебное заведение. Его вдова исполнила последнюю волю супруга, однако оставленных денег было мало, правда, в конце концов, городская дума финансово поддержала и этот проект. Тимм в своем завещании также пожелал, чтобы конструкция нового моста не напоминала бы мостик у Бастионной горки, а была бы более плоской. В 1898 году в ходе конкурса был выбран проект инженера Ивана Крапивянского.

Чтобы частично получить средства на содержание канала,

прежнее руководство города сдавало в аренду шлюзы по обоим концам канала.

Также предоставлялись и права аренды на организацию катков и лодочных пристаней.

В настоящее время протяженность канала составляет 3,2 км, а его пересекают 16 мостов различной ширины. В наши дни новую жизнь в канал вдохнули и привезенные из Швеции пароходики, и сдаваемые в аренду лодочки и доски для сапсерфинга. Освещенные в ночное время мостики и работающие летом фонтаны делают его еще более привлекательным. В свою очередь попытка вернуть в Лебединый домик возле Бастионной горки птиц, пока не увнчалась успехом. И сейчас по берегам канала хозяйничают стаи уток, а деревьям угрожают бобры, из-за которых приходится ограждать многие стволы.

Памятники с историей

Возможно, в это трудно поверить, но до 1929 года в Риге не было ни одного памятника какому-нибудь выдающемуся жителю Латвии. В ту пору в городе было так мало памятников, что их вообще можно было пересчитать на пальцах одной руки. И первым монументом, открытым на набережной городского канала возле мостика у Бастионной горки, стал памятник одному из самых латышских писателей – Рудольфу Блауманису. Автором памятника стал Теодорс Залькалнс. «Многие жаловались, что лицу не хватает сходства, а многие иронизировали, что Блауманис посажен в землю», - пишет в своей книге «Rīgas svārki mugurā» Андрейс Йохансонс. Скульптура действительно была очень низкой, но таким образом акцентировался момент, что писателю необходимо всегда оставаться среди народа. К сожалению, будучи «настолько близким к народу», памятник часто повреждался, и во времена Ульманиса его перенесли в сквер на ул. Блауманиса, установив на гранитом блоке. Позже его снова вернули на старое место, где он находится и по сей день. Немного дальше установлены памятники в честь погибших во время январских событий 1991 года – именно здесь, напротив здания прежнего Министерства внутренних дел, где сейчас открыта шикарная гостиница, произошел тот роковой обстрел.

Скульптура Гайды Грундберги «Жеребенок». Фото: f64 В свою очередь у подножья Бастионной горки гордо возвышается любимая многими рижанами скульптура «Жеребенок». Эта скульптура Гайды Грундберги уже с 1970 года манит детей, которые за это время отполировали спину конька до блеска. Если говорить о замечательных образах животных в зеленых насаждениях, нельзя не упомянуть памятник бывшему мэру Риги Джорджу Армистеду, который находится возле Оперы. Образ одного из выдающихся рижских градоначальников запечтален вместе с супругой Сесилией Пихлау и собачкой породы чау-чау. Памятник открыли во время визита британской королевы Елизаветы и принца Чарльза в 2006 году. Это подарок Евгений Гомберга и Родни Редклифа городу.

Среди зеленых насаждений находятся и другие важные памятники, например, памятник композитору Алфреду Калниньшу, президенту Карлису Ульманису, математику Мстиславу Келдышу и другие, а над всеми ими возвышается Памятник Свободы.

Редкие деревья и провал с рододендронами

Говоря о набережной канала, нельзя не упомянуть, что здесь любой желающий может совершенно бесплатно наслаждаться целой плеядой редких деревьев и кустарников. Например, на той стороне, где Латвийский Университет, возле мостика Тимма находится один из самых необычных «обитателей» среди насаждений – дерево гинкго. Здесь же и американское рогатое дерево, кизил, которое цветет еще до появления листьев, а также Маньчжурский орех и редкие разновидности конского каштана. В свою очередь на углу бульвара Райниса и ул. Кр. Барона каждый год цветет Золотой Альпийский дождь, а на склоне Бастионной горки растет самый большой среди рижских парков раскидистый ясень. Возле канала, в парке Кронвалда растут такие редкие деревья, как Амурское пробковое дерево, японская кацура и магнолия огуречная. Это лишь часть тех более 100 привезенных из-за границы и местных деревьев и кустарников, которые обрели дом по берегам канала. Многие из них были посажены известными в обществе людьми, например, артистами Оперы.

Фото: Shutterstock

В конце XIX века были высажены и настолько характерные для бульварного пояса Голландские липы. Под руководством ландшафтного садовника Андрея Зейдака были установлены клумбы с многолетними растениями, а в советское время появилась амбициозная идея создать в парках огромные посадки рододендронов. Однако эти растения с Кавказских гор прижились далеко не везде, а только там, где им это удалось, например, на набережной канала за «Колоннадой» цветут ранние азалии, или же рододендроны возле главного здания Латвийского Университета , которые радуют нас своим великолепием каждую весну. «В выращивании рододендронов было допущено много ошибок. Например, в начале 50-х годов XX века директор Рижских садов и парков поручил Екабу Андерсону, садовнику из Дубулты, вырастить для Риги рододендроны, которые затем собирались рассадить в парках. В 1958 году в Риге, преимущественно в парке влодь бульвара Райниса, где находился Центральный комитет Коммунистической партии ЛССР и Президиум Верховного совета, высадили около 8000 саженцев рододендронов, создав огромную группу этого вида растений. Рододендроны высадили под большими деревьями – главным образом, под липами и кленами, у которых, как известно, мелкая корневая система. Огромная крона деревьев задерживала дождевую воду, о том, как рододендронам выживать в таких условиях, никто не подумал. За несколько лет рододендроны погибли, остались одни воспоминания, выброшенные на ветер деньги и работа», - поделился несколько лет назад своими воспоминаниями об этом времени «отец» латвийских рододендронов Рихард Кондратович. Выставка, которая запомнилась на 100 лет В свою очередь Стрелковый сад или нынешний парк Кронвалда в отличие от набережной канала возле Бастионной горки после сноса оборонительных валов еще некоторое время был недоступен для общества, поскольку находился в собственности Общества немецких стрелков. Однако на рубеже XIX и XX веков он изменился, и именно там прошли впечатляющие торжества по случаю 700-летия Риги. В 1865, 1871 и 1889 годах в Риге, на Эспланаде уже проходили большие Балтийские сельскохозяйственные выставки, однако их нельзя сравнить с размахом выставки к 700-летию города, которая продолжает удивлять даже спустя 100 лет. В парке Стрелков была обустроена часть с аттракционами, которая почти в реальном размере отображала здания средневековой Вецриги. На противоположной стороне канала расположился Птичий сад с кафе, ресторанами и музыкальными павильонами, говорится в энциклопедии «Рига». Одним из главных развлечений была «Имитация Венеции с прогулками на гондоле по каналу». Масштаб городка был 1:100, и посетителям было даже трудно поверить, что все дома построили только из досок и штукатурки. Чтобы добавить ощущения реальности, на деревянной Ратушной площади можно было найти и настоящий колодец, и позорный столб, пишет историк Илья Дименштейн.

Выставка к 700-летию Риги, оставившая неизгладимый след в городе на много лет. Фото: Die Rigaer Jubiläums-Ausstellung 1901 in Bild und Wort: ein Erinnerungsbuch /hrsg. von M. Scherwinsky, Director der Gewerbeschule des Rigaer Gewerbevereins

В течение нескольких месяцев выставку посетили более 800 000 человек. Многие архитекторы предлагали сохранить все возведенные к празднику постройки, однако их инициатива не нашла поддержки, потому что любое мероприятие когда-нибудь заканчивается. И хорошо, что бутафорию и павильоны почти сразу же и снесли, а не бросили, чтобы их постепенно сточил зуб времени. В наши дни о тех днях свидетельствуют только мемуары и старые открытки, которые можно найти в альбомах коллекционеров. Единственным свидетелем той выставки, сохранившимся до наших дней, является павильон работы латышского мастера Кришьяниса Кергалвиса, построенный в парке Кронвалда. До Первой Мировой войны в нем находился бюст императору Александру II. В парке вдоль канала и в наши дни хватает других представляющих интерес для осмотра объектов, например, китайский павильон и арка, которые были тут установлены в 2001 году. С 2009 года здесь установлен памятник поэту Александру Пушкину – говорят, что Рига всегда интересовла писателя, поскольку здесь жила его муза – жена военного коменданта Риги Ермолая Керна – Анна Керн, памятник которой находится неподалеку, возле концертного зала «Ave Sol». В парке Кронвалда установлен фрагмент Берлинской стены, а также памятники писателям Андрею Упитису и Судрабу Эджусу.

Фото: Shutterstock