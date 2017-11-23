Jūsu pārlūkprogramma neatbalsta HTML5 video tagu. PIEVIENOT MARŠRUTAM Часы Laima ИСТОРИЯ САМОГО РОМАНТИЧЕСКОГО МЕСТА В РИГЕ В 1924 году, по примеру передовых европейских городов - чтобы рабочие и служащие приходили на работу вовремя - в Риге установили городские часы. Через двенадцать лет их украсили надписью в стиле арт-деко - рекламой шоколадной фабрики Laima. Тогда же возникло название - часы Laima (или ”лаймовские часы”). Они и сегодня стоят в самом сердце Риги, и рижане чаще всего назначают свидания именно здесь.



Рижские истории: часы Laima

В двадцатые годы XX века Латвия в борьбе за свободу обрела независимость, и мирный ход жизни мало-помалу восстановился. Рига снова цвела, в центре города бурлила жизнь - учреждения, рестораны, гостиницы, театры, предприятия и магазины ждали посетителей. По утрам, пешком или в трамвае, рабочие и чиновники отправлялись на работу. Трамвай тогда шёл по улице Бривибас, через бульвар, где сейчас стоит памятник Свободы, с конечной остановкой у Колоннады - светло-жёлтого (по цвету трамвайной линии) домика.

Реконструкция трамвайных путей на углу улицы Театра и бульвара Бривибас. На заднем плане - Большие городские часы. 1936 год. Фото - архив Музея истории Риги и мореходства

Наручные часы были предметом роскоши. Простые люди могли только гадать, спешить ли на работу или ещё есть время и можно спокойно прогуляться. В 1924 году, по предложению депутата сейма Андрея Вецкална, в заметном месте, на простой железной конструкции, были установлены главные городские часы. Депутат отстаивал интересы рабочих - до этого хозяева могли работников, заставляя начинать рабочий день раньше положенного. Идея депутата настолько понравилась жителям, что некоторое время часы даже называли "часами Вецкална", рассказывает историк Гунарс Арманс.

Большие городские часы были установлены

в начале бульвара Бривибас в 1924 году -

по предложению депутата Сейма Андрея Вецкалнса.

Часы были нужны для того, чтобы рижские трудящиеся не перерабатывали

Интересно, что часы не сразу стали местом встреч влюблённых. Сначала к городским часам люди приходили в поисках работы. В послевоенные годы и во время Большой депрессии безработица представляла огромную проблемы для экономики страны, и в столь оживлённом месте был хоть какой-то шанс найти подработку.

Часы Riegert, середина 1930-х годов. Фото: Архив Гунара Арманиса Прошло десять лет, и в 1934 году на гранях конструкции часов разместил рекламу первый в Латвии производитель сладостей Теодор Ригерт, владелец одной из крупнейших на тот момент конфетных фабрик Риги, пишет искусствовед Оярс Спаритис в книге "Памятники Риги и декоративная скульптура". Через год часы Ригерта переставили на тротуар, потому что на проезжей части они мешали проезду автомобилей. Так часы оказались на привычном для нас месте - посреди тротуара, прямо на пути у пешеходов. В 1936 году часы украсила новая реклама: логотип фабрики сладостей Laima, прямых конкурентов Ригерта. Это событие стало судьбоносным - с тех пор все стали называть их “часами Laima”. А когда в 1937 году государство выкупило акции "Ригерта" и "Лаймы" и объединило обе фабрики, конкуренция между этими производствами исчезла.



Перекресток бульваров З.Мейеровица и Аспазияс. 1937 год. Большие часы превратились в часы Laima. Фото: К.Раке.

После Второй мировой войны часы использовали как стенд политической информации. Много лет на панелях часов на четырёх языках было написано слово "Мир". Однако словосочетание “Часы Laima" настолько прижилось, что и в советские годы, когда официально они так не назывались, свидания всё равно назначали именно здесь. В середине девяностых для фабрики Laima сняли рекламный ролик, в котором у этих часов встречаются влюблённые всех возрастов и поколений. В 1999 году часы отреставрировали, вернув им изначальный вид, каким он был во времена первой Республики. В марте 2007 года сделали косметический ремонт, а в августе 2009 обновили боковые панели и перекрасили основание.



Кстати, в другом латвийском городе стоит дубликат этого популярного места встречи. В 2012 году в результате опроса, латвийским Городом Любви стала Сигулда, и точно такие же часы установили на привокзальной площади города. В наши дни часы Laima на пересечении улицы Бривибас с бульваром Аспазияс - это один из символов Риги, а пятачок вокруг них - одно из самых популярных мест встречи. Пожалуй, каждый рижанин хоть раз в жизни назначал встречу именно здесь.



Часы Laima тогда и сейчас. Фото: архив Гунара Арманиса / Карлис Дамбранс (DELFI)