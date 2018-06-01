Jūsu pārlūkprogramma neatbalsta HTML5 video tagu. «Вблизи Кишэзерса расположился лучший жилой район Риги - Межапарк, который соседствует с типичными, ярко выраженными фабричными и рабочими районами (Саркандаугава, Чиекуркалнс, Милгравис)», - говорится в словаре конверсаций, изданном в 1938 году. Скорей всего, похожая тенденция сохранилась и до наших дней, и Межапарк действительно остается одним из самых престижных районов Риги. Это место, которое с самого начала предназначалось для отдыха горожан. Поскольку здесь во все времена собиралась латвийская интеллигенция, то, стоит заверить, это место хранит много интересных историй о здешней жизни. К сожалению, богатство и интеллигенция также стали и проклятием этих мест, поскольку район тяжело пострадал в жерновах войны и политики.

Рижские истории:

Межапарк

Фото: LETA

На стыке XIX и XX веков в Латвии были очень популярны различные общества, включая спортивные и те, что ориентировались на здоровый образ жизни. Спортивное общество балтийских немцев «Keisarwald» или Кейзармежс дало этому парку название места расположения своего клуба. Позже от него образовалось название Межапарк, воплощение идеи города- сада. У общества был девиз: «Из городских стен в красивый Божий мир Кейзервальда!» Там процветал велоспорт, парусный спорт, гребля, бег, катание на коньках и другие активные виды спорта на природе. Там была предусмотрена и соответствующая современная инфраструктура – лодочные причалы, позже и купальня, теннисные корты, проложены тропинки в лесу и все тому подобное. ;

Немецкое спортивное общество "Kaiserwald" ("Ķeizarmežs") было основано в Межапарке в 1903 году, на территории бывшей усадьбы Аннас, которую общество арендовало у Рижского строительного общества. Фото: Zudusī Latvija Перед Первой Мировой войной общество "Kaiserwald" было самой большой спортивной организацией в Латвии (примерно 1400 членов), предлагавшей самый широкий спектр видов спорта. Фото: Zudusī Latvija

Прежние 9 спортивных секций быстро увеличились до 14, предлагая самые разнообразные виды физических занятий. Фото: Zudusī Latvija Здесь был представлен широчайший спектр отдыха на природе – как на воде и на льду, так и на суше, в парке и в секторе зеленых насаждений. Фото: Zudusī Latvija

Как Межапарк получил свое прежнее название «Ķeizarmežs», до сих пор не ясно. «По утверждению многих авторов, концы надо искать в 1621 году, когда на берегу Милгрвиса высадился десант шведских войск, к которым вскоре, по суше из Пярну, присоединился и король Густав III Адольф. Отсюда велись военные операции против Риги, которые завершились взятием города. В память о тех событиях, лесополосу т.н. Межапарк сначала называли Королевским лесом, а после того, когда изменились обстоятельства – Кейзармежем», - пишет книге своих юношеских воспоминаний «Rīgas svārki mugurā» Андрейс Йохансонс.

Этот дом вместе с находящимися рядом строениями по ул. Судрабу Эджус, 3 и 7 образуют самый старый фрагмент застройки «Кейзармежа» -так называемую виллу Агте. Примерно в 2000 году здание перестроили по проекту архитектора Э. Липиньша. С 2009 года там располагается представительство АО «Газпром» в Латвии. Фото: Zudusī Latvija В те времена Межапарк, который сейчас полностью слился с Ригой, был нетронутой лесной местностью, где к 700-летнему юбилею города решили создать колонию изысканных вилл со школами, детскими площадками и другими удобствами. В планировке зеленой территории, разумеется, участвовал и «отец» рижских садов Георг Куфальдт, городской архитектор Рейнголд Шмелинг и другие великие умы того времени. Первые частные дома там построили в начале XX века – в окрестностях нынешней улицы Гамбургас. Одним из первых возвели дом на ул. Судрабу Эджус, 1 – дом племянника главного городского инженера и одного из основателей идеи застройки Межапарка - Адольфа Агте. Его построили в югендстиле по проекту берлинского архитектора Альберта Гизеке под руководством Фридриха Шефельда. В настоящее время там развивается флаг газового российского гиганта «Газпром».

Дача "Villa Adele" на ул. Гамбургас, в Кейзармеже ( с 1923 года – Межапарк), Рига. Фотооткрытка. Объединенный фонд LVKFFDA. Документ Nr. 88183

Изначально центр Межапарка формировался в районе перекрестка улиц Гамбургас, Либека, А. Саксе (в то время – ул. Самсона) и проспекта Кокнесес. В те времена он был, главным образом, заселен балтийскими немцами. Сейчас на месте слияния этих улиц установлен памятник депортированным детям, погибшим в Сибири, который раньше находился в сквере на другой стороне дороги. Это очень удобное место, откуда можно начать свое знакомство с Межапарком.

Лучшие образцы архитектуры

В 20-е и 30-е годы здесь собиралась латвийская интеллигенция. «Межапарк в некотором смысле является зеркалом судьбы народа. Здесь селились многие выдающиеся деятели сферы образования, культуры, науки, искусства, народного хозяйства, общественные и политические деятели: врачи, архитекторы, инженеры, музыканты, писатели, учителя, священники, директоры, юристы, генералы, полковники, министры», - пишет в своей книге «Межапарк» Янис Крастиньш. На каждой стадии развития Межапарка выделялся свой «модный» стиль. Изначально был распространен современный югендстиль. Затем популярность стали набирать дачи в альпийском стиле или швейцарский стиль (ул. Цимзес, 1, ул. Порука, 18, проспект Сигулдас 19 и 27) - вы наверняка заметите, что многие домики прекрасно вписались в ландшафт соснового леса. Разумеется, можно здесь найти и образцы национального романтизма. Здесь можно отыскать и жемчужины очень популярного в 20-е и 30-е годы функционализма или «баухауза», например, дом с магазином на проспекте Кокнесес, 18 или дом на проспекте Межа, 26.

Доходный дом с магазинами на проспекте Кокнесес, 18 был построен в 1934 году в стиле функционализма по проекту архитектора Г. Розенберга. Во второй половине 30-х годов во второй части дома работала парикмахерская и Межапарковская аптека. Аптека сохранилась там до наших дней. Фото: Zudusī Latvija

Именно из-за всех этих зданий в 1983 году Межапарк получил статус памятника строительной архитектуры, охраняемого государством. «После Второй Мировой войны ни с точки зрения количества, ни с художественно-стилистической точки зрения ощутимых перемен в застройке Межапарка больше не появилось. Если только не считать «стилем» запущенную окружающую среду и окончательную одичалость», - пишет Янис Крастиньш. Конечно, с тех времен сохранились и дома, построенные в стиле сталинский ампир, но также процветала печальная практика, когда, например, простыми кирпичами утепляли фасадов домов в стиле классического функционализма, а на окнах устанавливали решетки…

В свою очередь в новые времена везде правили деньги, у домов появлялись новые владельцы и во многих местах построили дома, не очень вписывающиеся в эту среду. Также некоторые наследники, получившие дома, не смогли разобраться с хозяйственными вопросами. Это можно увидеть на примере спроектированных профессором Освальдом Тильманисом красивых домов-близнецов, которых в Межапарке довольно много. Обычно в этих домах два владельца, и порой одна часть дома отреставрирована, а другая – обшарпана или выкрашена в совсем другой цвет.

Усадьба православного архиепископа

Как уже упоминалось, Кишэзерс был в этой местности одним из первых мест отдыха. Говоря об этом месте, нельзя не упомянуть и один непростой дом. «Путник приближался к воротам самого большого озера Риги – Кишэзерсу – с юго-восточной стороны. На самом берегу озера, возле там называемой Архиерейской усадьбы стояла небольшая деревянная церквушка. Эта усадьба с середины XIX века являлась летней резиденцией православного епископа Риги. После передачи зимней резиденции православного епископа католикам епископ выбрал эту дачу и для зимнего проживания», - говорится в изданном в 1933 году путеводителе «Rīgas vārtos. Priekšpilsētas, nomales, apkārtnes» (сохранено оригинальное описание).

Усадьба Зоргенфрей (Sorgenfrei; нем. - "без забот") находилась между ул. Пакалниешу и появившимися после войны огородами, рядом с поместьем частично сохранилась территория прежнего парка. В начале XX века усадьба Кремерта (Kremmert), позже – собственность семьи Оствальд (Ostwald), с 30-х годов – собственность Риги. Постройки на территории усадьбы были снесены в начале XXI века. Фото: Zudusī Latvija

Парк этой дачи знаменит своими пышными дубами, из-за которых в народе эту местность называли Озолкалнс. Там находятся и могилы многих жертв Первой Мировой войны. На Озолкалнсе можно найти и одно из ближайших к Риге городищ - возле Кишэзерса. Его обычно называют Судрабсала или Кишэзерское городище. «Говорят, что перед Первой Мировой войной это было одно из самых излюбленных мест, куда выезжали русские рижане. Сюда их приезжали полчища, прихватив на весь день провиант для семьи и, конечно же, и самовары для заваривания чая. Русские организации устраивали там праздники, яркие шествия с развивающимися впереди знаменами, оркестрами и хорами. Широко – и в церквушке, и в ее окрестностях – отмечали Янов день. Возле усадебки была пароходная пристань, и перед войной (однако, кажется, не позже) пассажиров по Кишэзерсу катали кораблики знаменитого А. Аугстбурга, которые, между прочим, поддерживали сообщение и с Пардаугавой. После войны на Озолкалнсе в одиночестве вел хозяйство архиепископ Латвийской Православной церкви Янис (Иоанн) Поммер, и там в ночь с 11 на 12 октября 1934 года он пал жертвой убийц», - пишет о Риге и особенно о Межапарке в своей книге воспоминаний “Rīgas svārki mugurā” Андрейс Йохансонс, находившийся уже в эмиграции в Швеции. Интересно, что трамвай в Межапарк ходил уже с начала XX века – в 1901 году сюда стала ходить конка, которую в 1910 году сменил электрический трамвай, однако в те времена на этом маршруте трамвай делал крюк – трамвай ехал до станции Браса (в то время она называлась Брасла), дальше нужно было перейти рельсы, а на другой стороне можно было сесть в другое транспортное средство. Уже в 1913 году городское руководство запланировало построить мост через железную дорогу, но началась война, и идею воплотили в жизнь на полвека позже, пишет Янис Крастиньш. Гордая и трагическая судьба Skatos un klausos

Priežu zaros sausos

Iešalcas vēji.

Koks, tu, kas pret nāvi

Augsts un varens stāvi,

Vai tu nodrebēji? Стихотворение о Межапарке Вероники Стрелерте Прежнюю, идиллическую жизнь на берегу Кишэзерса «эпохи летних поместий» многократно отразила в своей поэзии балтийская немка – поэтесса Мария Карлита Глейе, которая позже публиковалась в Цюрихе и Лейпциге. Глейе провела здесь детство. «Не совсем уж короткое время, которое закончилось в 1938 году, в Межапарке – на ул. Стокгольмас – проживали Арвед Швабе и Вероника Стрелерте. Там редактировалась большая часть «Латышского словаря конверсаций», там же была проделана часть исследований, которые включены в знаменитое собрание Швабе «Течения и источники». Атмосфера Межапарка отражена в стихотворении Стрелерте о размышлениях про ветреный вечер, которые начинаются со строчек:

Даже если бы я захотел, то не смог бы, упомянуть всех более или менее известных в обществе людей, которые когда-то проживали в Межапарке и которых я сам знал, или видел в трамваях, автобусах, на прогулках, или же только бы знал, что там находятся их жилища. Иллюстратор детских книг и писательница Маргарита Ковалевская с супругом – журналистом Карлисом Видениексом; спорная и в своем роде загадочная пара Лацисов – Юлий Лацис и Рута Скуйиня; министры правительства Ульманиса – Апситис и Вейтманис-Видениекс; особо обласканный рижскими дамами гомеопат Лукин…», - пишет Йохансонс. С ним по соседству проживали и Янис Яунсудрабиньш, Карлис Скалбе, неподалеку виллу снимала Велта Тома», - пишет Йохансон.

Фотооткрытка. Электрический трамвай в Кейзармеже. 1911 год. VRVM 173906/3 Фотооткрытка. Электрический трамвай на ул. Самсона (ныне 0 ул. А. Саксе). Справа – вилла Eiste. Примерно 1910 год. VRVM 173906/1

Одним из первых, кто поселился здесь, на ул. Порука, был автор «Мальчиков из Валмиеры» Павилс Розитис. Его друг и тоже межапарковец – писатель Янис Яунсудрабиньш – привез из Плявиняс для сада Розитиса саженцы вишни, пишет Саулцерите Виесе. В этот дом частенько заглядывали в гости – Яунсудрабиньш, Адольф Эрс, Янис Залитис, Арвед Швабе, Янис Гринс, Эдварт Вирза, Валдис Гревиньш и другие представители интеллигенции той поры. Многие из них уже в скором времени также заселились и построили по соседству замечательные дома.

Частный дом для одной семьи построен в 1936 году по проекту инженера К. Янсона. Дом является одним из шедевров функционализма. Дом на ул. Порука, 10 принадлежал Жанису Целмсу, который эмигрировал во время Второй Мировой войны, а в 1944 году дом занял Августс Кирхенштейн. Фото: wikimapia.org

И позже, после войны в Межапарке жили известные люди. Ученый и председатель Верховного совета Латвийской ССР Август Кирхенштейн, к которому на торжества собиралась вся интеллигенция той поры, проживал на ул. Порука, 10. Еще и сейчас можно осмотреть роскошную виллу Данцигера на ул. Стокгольмас, 33, где жил писатель и председатель Кабинета министров Латвийской ССР Вилис Лацис. В Межапарке проживал и философ Паулс Дале, династия художников Скулме-Димитерсов и другие династии.

Виллу Вилиса Лациса построили в 1958 году на ул. Стокгольмас, 33. В настоящее время она продана. Фото: City24

Трагедия и последствия

В Межапарке, на перекрестке улиц Стокгольма и Петерупес находится памятник депортированным в 1941 и 1949 годах детям. Автор памятника – Дзидра Янсоне. Его открыли в 1993 году. Фото: DELFI К сожалению, стоит сказать, что богатство и красота этого места стали для него и проклятием. Во время Второй Мировой войны в Межапарке царил страх. Поскольку в шикарных домах проживали состоятельные люди, интеллигенты и люди, связанные с судьбой государства, большая часть семей уже в Страшный год была уничтожена или выслана в Сибирь. В свою очередь, когда Ригу захватили нацистские войска, в Саласпилс и Бикерниекский лес попали еврейские семьи, у которых здесь была собственность, и многие другие, кто не поддержал оккупационные силы. В 1944 году, отступая из Риги, немцы, по примеру мостов через Даугаву (ССЫЛКА на текст о Набережной Даугавы) взрывали и сжигали в Межапарке и многие роскошные и ценные дома.

Памятник депортированным и погибшим в Сибири детям раньше стоял на другой стороне улицы, в сквере, который сейчас является частной территорией. Фото: DELFI В свою очередь совсем скоро уже советская власть разместила в больших домах санатории. Местные жители, которые жили здесь многими поколениями, еще помнят одетых в пижамы солдат, слонявшихся по улицам и грабящих все, что им только пожелается, а ночью прибегавших к насилию… В квартирах, которые оставили отправившиеся в эмиграцию владельцы, вселились семьи советских офицеров и генералов. «В доме номер 6а по ул. Гамбургас - 257 квадратных метров занимал генерал Вашкевич, на ул. Стокгольмас, 34 - 225 квадратных метров присвоил генерал Рогов. Сам главнокомандующий Прибалтийским военным округом генерал И. Баграмян оказался менее требовательным – в доме номер 9 по ул. Гамбургас он занимал «только» 157 квадратных метров», - говорится в статье, опубликованной в газете «Neatkarīgā Cīņa» в 1993 году. Филиал ЧК в Межапарке находился в роскошном здании в швейцарском стиле по ул. Данцигас, 4. Об этом в своей книге «Межапарк. Город в сосновом бору» пишет Саулцерите Виесе. Всесоюзное профсоюзное спортивное общество «Спартак» переняло оставленный уехавшими немцами спортивный комплекс «Кейзармежс».

Началось печальное время. «Люди уходили в себя, проводя вечера при свете плошки», - пишет в своей книге, опираясь на воспоминая Гунты Рудзите, Виесе. Перемены оказались невероятными и поразительными. Я своим детским умом многое тогда не понимала. Зачем топить забором и мебелью, если рядом лес? Почему отходы нельзя закопать в углу сада, а нужно кидать в кучи по обеим сторонам ступеней? Красивые деревья вырубили. На смену цветам пришли картофельные грядки. Дети играли не садах, как у нас это было раньше, а в компаниях на улицах».

Детский сектор Торговые павильоны (буфеты) Главный вход Детский парк "Саулес дарзс" Републиканский центральный яхт-клуб Комплексная база с/о "Даугава" Жилые кварталы Купальня Рижский Зоологический сад Рижский парк культуры и отдыха Отделение связи (почта, телеграф, телефон, сберкасса) Ресторан "Спорт" Станция "Комсомольская" Станция "Пионерская" Станция "Школьная" Рижская детская железная дорога Зелёный театр Кинотеатр "Узвара" Сектор спортивных игр и кинолекторий Шахматно-шашечный павильон Сектор аттракционов Сектор аттракционов Кафе Парашютная вышка Республиканские выставки - народного хозыйства и строительная Большая эстрада (для праздников Песни) Торговые павильоны (буфеты) Торговые павильоны (буфеты) Торговые павильоны (буфеты) Торговые павильоны (буфеты) Торговые павильоны (буфеты) Торговые павильоны (буфеты) Танцевальная площадка Трибуны вело-мотогонок Торговые павильоны (буфеты) Пляж Пристань речного трамвая Водолазная спасательная станция Лодочная прокатная станция Кафе "Атпута"

Со стороны Саркандаугавы, на окраине леса, где сейчас находится православная церковь, во время нацистской оккупации сначала располагался еврейский концентрационный лагерь, а позже, в советское время, лагерь военнопленных. Прошло время, люди стали привыкать к новым обстоятельствам, а те, кто не привык, были сосланы, уничтожены, например, так называемая «Французская группа», которая увлекалась французским языком и культурой, так же, как и рериховцы.

Детская железная дорога в 50-х годах XX века. Фото из газеты "Cīņa" На пустых грунтовых участках стали строить небольшие частные дома, вокруг которых возделывали огороды, но в 50-е годы строительство иссякло. В свою очередь, старые «буржуазные» дома стал точить зуб времени. Наглядный пример этому факту приводит Саулцерите Виесе. На ул. Стокгольмас находится место, которые местные еще и в наше время называют «шинной горкой» - здесь в советские годы было продемонстрирована очень своеобразное понимание красоты. Красивая сосновая дюна была выложена старыми шинами и укреплена деревянными шпалами, используемыми для строительства железной дороги. В наши дни покрышки вывезли, а место вновь приведено в порядок. Интересно, что правила застройки Межапарка никогда не отменялись, их просто игнорировали. Примером тому могут служить и заборы, которые видны и по сей день – изначально, согласно правилам, они должны были просматриваемыми.

«Шинная горка» на ул. Стокгольмас. Фото Саулцерите Виесе из книги «Межапарк. Город в сосновом бору» "Шинная горка" в 2018 году. Фото: DELFI

В советское время эта часть города называлась Сталинским районом. Его было решено передать для отдыха рабочего класса. Поэтому в сосновом лесу обустроили интересные и важные объекты. Здесь в 1950 году создали парк культуры и отдыха «Межапарк». Проложили пешеходные дорожки, высадили липовую аллею, ведущую в Большой эстраде, построили Зеленый театр и парк детских аттракционов с спроектированной Артуром Рейнфельдом железной дорогой в лесу, которая была мечтой многих малышей. В Межапарке показывали и кино, в том месте, где в наши дни обустроена детская игровая площадка. Построили здесь лодочную пристань и парашютную вышку. Позже появился и современный каток, а также лыжный комплекс.

Зеленый театр со скульптурами, изображающими рабочего и рабочую в национальных костюмах, а также в центре - портрет Сталина. Фото с форума.

Большая эстрада Праздника песни

Большая эстрада Межапарка в мае 2018 года. Фото: Михаэль Игнатс, Aerolatvija.lv

Одним из важнейших объектов Межапарка является Большая эстрада, построенная в 1955 году. Ее открыли, отмечая III праздником песни Советской Латвии 15-й юбилей вхождения Латвии в состав СССР. Авторы эстрады – Владимир Шнитников, Гунта Ирбите и Карина Данненхирша. В отличие от предыдущей деревянной постройки, эту эстраду строили как основательное здание. Ее украшали соответствующие идеологии скульптуры, которые после ремонта 90-х годов были демонтированы и сейчас хранятся на территории Рижского агентства архитектуры на ул. Вароню. В советское время здесь проходила выставка народных достижений, экспонаты которой (как тогда говорили, дефицитные товары) на Западе можно было купить в любом магазине. Однако нельзя отрицать, что это место уже несколько десятилетий является очень важным для латвийской культуры, собиравшим и собирающим тысячи человек. В настоящее время проводится грандиозное восстановление эстрады, и к июлю 2018 года она должна быть готова, чтобы принять участников праздника песни к столетнему юбилею государства. Больше об этом читайте здесь.

Судьба зоопарка

Кажется, есть в Межапарке один объект, в котором побывал каждый рижанин. Если первый зоопарк в том значении, которое мы знаем в наши дни, был создан в 1752 году в Вене, то в Риге, в Кейзармеже, такое место появилось в 1912 году. «Официальным днем открытия Рижского Зоологического сада считается 14 октября 1912 года, когда в деловой атмосфере был подписан акт приемки. Общество «Зоологический сад в Риге» на пожертвования создало исключительно современный зоопарк», - в нем разместили 267 животных 88 видов, и их число продолжает стремительно расти. Преимущественно это были представители фауны Латвии и России», - говорится в книге «Rīga – 800 gadagrāmatа».

Стремительное развитие зоопарка прервала Первая Мировая война, а в конце 1917 года его фактически закрыли. Часть животных увезли в Германию, остальных пришлось ликвидировать. Шли разговоры, что многих зверей просто съели. После Первой Мировой войны в Риге без родителей осталось очень много детей, и поэтому Отдел социального обеспечения устроил для малообеспеченных детей летнюю колонию на территории зоопарка возле Кишэзерса. Только в сентябре 1933 года здесь снова открыли зоопарк, в 1935 году он был полностью восстановлен, а колония закрыта. До конца 30-х годов зоопарк вновь вернул себе былую гордость и многообразие.

Во время войны дела вновь пошли плохо, когда немцы оставляли город, животным грозила эвакуация. Но в этот раз руководство позаботилось о том, чтобы тайно были собраны резервы корма и животные бы остались там, где они есть. В свою очередь сам директор, чтобы уклониться от увода, спрятался под постаментом чучела в музее зоопарка. Чудесным образом ему действительно удалось спасти всех животных, говорится в книге «Rīga – 800 gadagrāmatа». В советское время количество животных в зоопарке только увеличивалось, был создан аквариум, но, к сожалению, это означало и то, что вольеры пришлось сделать уже. В 80-е годы здесь провели основательный ремонт.

Межапарк. Силуэты животных, 1938 год. Фото: Zudusī Latvija

Группа людей у силуэтов животных. 1930-е годы. Фото: Zudusī Latvija Ученики 6-го класса Савиенской основной школы возле скульптур тигра и медведя около Рижского зоопарка. 2 июня 1937 года. Фото: Zudusī Latvija

После восстановления независимости количество посетителей зоопарка сократилось в пять раз. Однако со временем оно вновь выросло. Одним из ярчайших моментов стал 1990 год, когда в Рижском зоопарке родилась любимица публики слониха Зузе, которую спустя шесть лет подарили зоопарку японского города Кобе. Еще и поныне, проходя мимо пустующего вольера в зоопарке, многие сожалеют о том, что в Риге больше нет слонов. В свою очередь недавно в зоопарке появился новый дом для жирафов, а также Тропический дом, аквариум и многие другие интересные экспозиции, которыми по праву можно гордиться. В настоящее время в зоопарке ведется строительство экспозиции «Африканская саванна», которое планируется завершить до торжеств к 100-летнему юбилею государства.