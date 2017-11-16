НЕОБЫЧНАЯ ИСТОРИЯ СИМВОЛА ЛАТВИИ
Почти сразу после завершения боев за свободу в Латвии начались дискуссии о том, что Риге нужен объект памяти и гордости в честь независимости, обретенной свободы и ее героических защитников. Зигфрид Анна Мейеровиц предложил построить «Колонну победы». Дискуссии были долгими – подходит ли для этого набережная Даугавы на Кливерсале, или же целесообразнее построить мост? Также много споров вызвал внешний вид памятника; состоялось несколько конкурсов эскизов, пока наконец не был выбран проект скульптора Карлиса Зале и архитектора Эрнеста Шталбергса, который и назвали памятником Свободы.Украшенный множеством барельефов памятник, на создание которого народ пожертвовал почти 3 млн латов, был открыт 18 ноября 1935 года. Вскоре после этого наступило время смуты, Вторая мировая война и несколько оккупаций.
Хотя Рига во время Второй мировой войны значительно пострадала, памятник остался почти нетронутым. Вскоре советская власть поняла, что это «нежелательный» монумент - планировалось его снести. История памятника был искажена, его называли «Матерью-Россией». От сноса памятник в последний момент спасла скульптор Вера Мухина. Несколько десятилетий вокруг него курсировали троллейбусы; собираться около памятника, возлагать цветы и ставить свечи было строго запрещено. С началом Третьей Атмоды, в результате акции движения «Хельсинки-86», памятник Свободы обрел еще более выраженный символический статус. Около него стали собираться сторонники свободы и независимости - памятник снова стал главным монументом Риги и всей страны. Пережив несколько реставраций, памятник Свободы по-прежнему является символом независимости Латвии, и местом, в котором проходят важные мероприятия.
Трудно представить, но когда-то Рига ограничивалась только Старым городом с центром на набережной Даугавы, у современной Ратушной площади. Канал был городской окраиной, рядом с ним располагался защитный вал. С годами тактика военных действий изменилась, и вал потерял свое первоначальное значение: с его ликвидацией лицо Риги заметно преобразилось.
С великодушного соизволения царя-батюшки Александра II и благодаря выделенным средствам в середине XIX века были снесены рижские укрепления. Остатки использовались для строительства новых зданий, а также для возведения насыпи будущей Бастионной горки; работы по сносу завершились в 1863 г. На старой фотографии видна пустая площадь и посаженные рядами деревца; уже обустроена «Улитка» (Бастионная горка) и имеются насаждения по краям канала.
Так 150 лет назад выглядело место, на котором сегодня расположен один из главных символов Риги и Латвии – памятник Свободы.
Масштабные работы по сносу укреплений длились 6 лет и обошлись в невообразимую по тем временам сумму – более 1,5 млн золотых рублей.
Интересно, что после сноса стен на современном бульваре Аспазияс открылись первые магазины. Многие удивлялись столь «неудачному» выбору места для бизнеса. Казалось бы, кто из центра на Ратушной площади поедет сюда делать покупки? Скептики были не правы: уже через несколько лет по Александровскому бульвару курсировал конный трамвай, или, как его прозвали рижане, «конка». Бульвар стал излюбленным местом прогулок; в этой части города началось бурное развитие.
Начнем с того, что памятник Свободы на бульваре Бривибас – все-таки не первый. В самом начале XX века Рига достигла зенита своего развития. С приближением 200-летия присоединения города к Российской империи, на этом месте решили установить памятник царю Петру I. В свое время он завоевал Ригу.
В Берлине был создан образ всадника высотой 4,7 м, который и установили в центре Александровского бульвара – на месте современного памятника Свободы. Монумент располагался на столь же высоком постаменте. Во время визита в Ригу царя Николая II в 1910 г. главным событием стало именно открытие этого памятника.
Но всадник простоял недолго. В 1915 году, когда к Риге приближалась линия фронта. Памятник, как и все другие ценности, планировалось эвакуировать в Петербург. Однако корабль, на котором его везли, затонул недалеко от берегов Эстонии; позже памятник подняли с морского дна и выкупили у эстонцев. Несколько раз предпринимались попытки снова установить его в Риге. Предприниматель Евгений Гомберг даже восстановил памятник, однако достойного места для него так и не нашлось. Теперь Петр I находится на одной из автостоянок на Тейке.
Добавим, что фрагменты основания монумента Петру I сохранились под памятником Свободы вплоть до наших дней.
Скульптор Карлис Зале во время строительства памятника. Фото: Латвийский национальный архив, виртуальная выставка www.archiv.org.lv/brivibas_piemineklis
После Первой мировой войны и героических боев за свободу было создано Латвийское государство. Понадобилось место, посвященное народной гордости и единству. В Риге тогда было мало памятников. Так возникла идея о строительстве монумента в честь борьбы за свободу. В 1922 г. премьер-министр Латвии – дипломат и государственный деятель Зигфрид Анна Мейеровиц – поручил разработать правила конкурса на строительство «Памятной колонны». Это вызвало не только всплеск активности среди скульпторов, но и крупные споры среди политиков и интеллектуалов.
Говорят, выдающиеся скульпторы Карлис Зале и Теодор Залькалнс, которые в свое время были друзьями, даже поссорились на этой почве. Это описано в книге Яниса Силиньша о жизни и творчестве Зале. Он даже сообщает, что после победы Зале в конкурсе «ненависть и зависть Залькалнса не имела границ». Но по итогам ряда конкурсов, все-таки, был выбран именно проект Карлиса Зале «Сияй, как звезда!» Строительные работы, финансируемые за счет народных пожертвований, начались лишь в 1931 г. Они протекали с рекордной скоростью: все было закончено, как и планировалось, к намеченному сроку.
Эскиз проекта Карлиса Зале, ставший победителем конкурса. Фото: Латвийский национальный архив, виртуальная выставка www.archiv.org.lv/brivibas_piemineklis
Учитывая то, что изначально на строительство памятника была выделена небольшая сумма, позже потребовалось намного больше – 300 тыс латов. Но, на самом деле, после войны у государства не было и таких денег. Были собраны народные пожертвования – почти 3 млн латов. Причем, произошло это очень быстро: любой желающий мог внести свой вклад в строительство. Это вызывало еще большую любовь и уважение к новому монументу. Многие знаменитые и выдающиеся личности позже вспоминали: в 30-е годы XX столетия будучи еще детьми, они ходили по городу с баночками и собирали средства на создание памятника Свободы.
Талон на пожертвование в размере 10 латов. Фото: Латвийский национальный архив, виртуальная выставка www.archiv.org.lv/brivibas_piemineklis
Главный архитектор Риги(1959-60 гг.) Вайделотис Апситис в своей книге о памятнике Свободы упоминает следующее: на 1-м этапе конкурса победу одержала идея знаменитого архитектора Эйжена Лаубе. Он предлагал построить обелиск между основанием бывшего памятника Петру I и Александровским бульваром (ул. Бривибас). Однако проект вызвал резкую критику общества и интеллигенции – подобных обелисков в Европе тогда уже было предостаточно. Впрочем, и позже по поводу этого проекта было много дискуссий. «Разногласия, споры и интриги не позволяли создать здоровую атмосферу, необходимую для реализации проекта. Междоусобица велась почти 9 лет, и личные интересы нередко преобладали над здравым смыслом», - пишет Апситис.
Однако Карлис Зале с помощниками не отказывался от своей цели, и шаг за шагом реализовывал задумку. Памятник Свободы был торжественно открыт 18 ноября 1935 г. Он выполнен из финского гранита и итальянского травертина; образ Свободы выкован из меди группой под руководством шведского мастера Рагнара Мирсмедена. Он не раз бывал в Риге, на заключительном этапе сам произвел монтаж и установку статуи. Интересно, что надпись «Отчизне и Свободе» была высечена лишь в последнюю ночь: наутро памятник был полностью готов.
Поэт Леонид Брейкшс в честь этого события написал, кажется, самую точную балладу – «Камни говорят»
«Камни здесь говорят
Вместо умерших.
Героическую историю рассказывает
Седая гранитная скала.
Рассказывает, как однажды пал,
Рассказывает, как однажды страдал,
Как однажды победил!
Наш отцовский род».
Памятник Свободы 18 ноября 1935 г. в 10:00 открыл президент Альберт Квиесис, сорвав с него с небольшими трудностями белое покрывало под звуки гимна. Лишь тогда все присутствующие увидели памятник, который прежде был скрыт. После открытия состоялся военный парад, над площадью летали самолеты, а вечером памятник был ярко освещен. В течение нескольких дней к нему возлагали цветы, и любой желающий мог увидеть новый монумент.
Скульптуры и скульптурные группы на памятнике размещаются на нескольких уровнях, напоминая о значимых для Латвии исторических образах и событиях. Памятник Свободы, как и ансамбль Братского кладбища, изобилует символами и многозначительными образами, начиная с классической надписи «Отчизне и Свободе», которая высечена у его подножия. «Кто же их не знает! Многие экскурсоводы рассказывают, что их автор – Карлис Скалбе. Это правда, хотя и не вся. Фраза появилась в Вецпиебалге. На самом деле, еще задолго до того, как эти слова были выгравированы, они размещались на старом кладбище, на обратной стороне могильного камня Атиса Кронвалдса. Думаю, это его слова: «Отчизна и свобода – самые святые сокровища на земле». Карлис Скалбе бывал на этом кладбище, и, видимо, не раз читал их. Он предложил комиссии по созданию памятника Свободы высечь или разместить на монументе их сокращенную версию. И слова эти должен помнить каждый! А при посещении могилы Атиса Кронвалдса в Вецпиебалге стоит осмотреть могильный камень не только спереди, но и сзади», - рассказывает Гунар Арманс.
Ансамбль памятника Свободы составляют 12 барельефов и одна круглая скульптура – грациозный образ Свободы. Они размещены на 3-х ярусах и изготовлены из разных материалов, чтобы усилить визуальный эффект.
Нижний ярус символизирует идею о трудолюбии народа, его духовной силе и стремлении к независимости. На переднем плане расположены два барельефа – «Латышские стрелки» и «Латышский народ-певец»; рядом – четыре группы скульптур: «Труд», «Стражи Отчизны», «Мать-хранительница семьи» и «Творцы духа». Они посвящены базовым жизненным ценностям латышей. Эти барельефы повествуют о революции 1905 г. и борьбе за освобождение Латвии.
«Если посмотреть налево от надписи «Отчизне и Свободе», то увидим «Группу труда». За ней изображен стоящий предок-ремесленник, а перед ней – ремесленник, с молотом и подковой счастья в правой руке, опустившийся на колено. Многие знают, но многим это и неизвестно, что это автопортрет самого скульптора Карлиса Зале», – повествует исследователь Арманс.
В группах образов Зале изобразил известных личностей Латвии. «Далее следует группа «Творцы духа». Интересно то, что образы опустившихся на колени перед предком – это известные всем личности. Слева – Кришьянис Баронс и Кришьянис Валдемарс – друзья по жизни, которые теперь покоятся рядом на Большом кладбище», – сообщает исследователь истории Риги.
На памятнике запечатлен образ латышского эпоса и преданий – Лачплесис. У него на голове – интересная «веревочная» шапка. По этому поводу археологи и историки критикуют Зале, утверждая, что таких головных уборов в раскопках не обнаружено. Однако, и Карлис Зале, и другие скульпторы в своих работах использовали латышские образы в таких головных уборах. Они встречаются также и на скульптурах Братского кладбища. Откуда появилась эта идея?
«Зале изобразил в такой шапке и Видземскую группу у образа Матери на Братском кладбище. Эта идея связана с экспозицией Первой мировой войны в Военном музее. Скульптор обратил на это внимание, работая над касками стрелков. Во время Первой мировой войны существовала итальянская фирма - Farina Helm Milano, изготавливающая для итальянской армии массивные каски. В целях амортизации под них подкладывали, если можно так выразиться, веревочную подушечку или шапочку. Меня долго удивляло то, что этот элемент по-итальянски называется farinа – «мука». Никакой логики! Оказалось, что это было родовое имя владельца фирмы», – комментирует Арманс «латышский» головной убор, столь гармонично вписывающийся в ансамбль памятника.
«Главные фигуры среднего уровня на памятнике символизируют народные идеалы и стремление к свободе. «Образ Латвии» свидетельствует о готовности защищать родину, «Разрушитель оков» – способность разорвать оковы рабства. Латышский национальный мифологический образ Лачплесис побуждает к борьбе с враждебной властью. Слева от «Разрушителя оков» – образ Вайделотиса, высеченный в сером финском граните - образ мудрейшего предка. Он передает мудрость молодому поколению, поэтому у его ног собрались дети. Там же присутствует голова лошади – священного животного наших предков», – говорит историк.
«Есть еще одна группа, если двигаться в направлении Старой Риги, и о ней невозможно умолчать. Это «Стражи Родины» – воины, обращенные лицом к каналу и высеченные в красном граните. Среди них - древний воин, слева и справа от него, полуприсев, изображены латышские бойцы. Напомним, что памятник создавался с 1931 по 1935 гг., когда среди военных была распространена, так называемая, каска французского типа. В свою очередь в Первую мировую войну и в период Бермонтиады использовали то, что некоторые по незнанию называют «немецкой» или даже «фашистской» каской – М16. Она видна на светлом барельефе «Битва на Железном мосту».
Во время Второй мировой войны Рига пострадала от серьезных разрушений, но не сам памятник. Его конструкции был нанесен незначительный урон: лишь одна граната задела памятник Свободы. В 1944 г. солдаты дивизии Латышской гвардии воздали честь памятнику Свободы. Это произошло сразу после освобождения Риги от гитлеровцев. Но уже вскоре советская власть поняла, что это «нежелательный» для нее монумент. Его даже планировали снести и установить на этом месте скульптуру Сталина. Латыши должны были забыть о памятнике, по крайней мере, власть делала все для этого. Для коммунистов памятник был как «бельмо на глазу». Точно известно, что памятник в 1944 г. в Москве, в последний момент спасла скульптор Вера Мухина… Проходило заседание Военного совета. Мухина, в качестве приглашенного эксперта, страстно защищала памятник Свободы, подчеркивая его художественную ценность. Она говорила о том, что памятник выражает общечеловеческие ценности, а не какие-то идеологические или религиозные убеждения. Позиция Веры Мухиной не соответствовала ожиданиям коммунистов. Она также пояснила, что свастика на памятнике никак не связана с гитлеровцами – это древний знак. Об этом говорится в книге рижского инженера Виктора Грицова о Вере Мухиной (2007 г.).
«Однако пропагандисты часто искажали и отрицали значение памятника Свободы. Даже в энциклопедиях были записи о том, что памятник построен по заказу советской власти уже после войны!? Или, о том, что женщина на вершине обелиска – это «Мать-Россия», которая держит в руках звезды, символизирующие 3 балтийские республики», – пишет Вайделотис Апситис.
«Большой вред можно причинить, и ничего не делая», – подчеркивает руководитель отдела общественных памятников Рижского агентства памятников Марите Шенберга. По ее словам, в советские годы монумент оказался в ужасном состоянии. Рядом с ним была проложена троллейбусная линия – проходило «живое» сообщение, которое раскачивало основание памятника в течение 50-ти лет. О возложении цветов к его подножию не могло быть и речи: за это грозило исключение из учебного заведения или увольнение с работы. При восстановлении памятника в 1980-е годы выяснилось, что внутри него живут десятки голубей, со всеми вытекающими из этого последствиями.
Историческим событием можно считать возложение цветов к памятнику Свободы 14 июня 1987 г. Его провели активисты правозащитной организации «Хельсинки-86» в память о жертвах депортаций в Сибирь в 1941 году. Уже вскоре волна Атмоды вновь сделало это место священным.
Интересно, что в 1991 г., во время баррикад, памятник Свободы, в прямом смысле, оказался в гуще событий. Об этом свидетельствуют пулевые отверстия в обелиске. В 1992 г. у памятника восстановили почетный караул. После восстановления независимости цветы к памятнику возлагали высшие должностные лица разных стран и представители королевских домов. Здесь проводили важные мероприятия государственного значения: акции, поддерживающие единство в обществе, спевы, шествия Праздника песни и танца, ежегодные выступления президента во время государственных праздников.
Изначально предполагалось, что стеклянная линия в середине обелиска памятника Свободы будет сиять всеми оттенками синего. «В середине памятника есть линия стеклянных блоков, как и в кресте Братского кладбища. В начале 1990-х, когда я побывал там внутри, многие из стеклянных блоков были выбиты, внутри обелиска было полно голубей. Изначально это были блоки с голубоватым оттенком, за которыми находились лампочки. На изображениях 1930-х гг. можно найти примеры того, что эта вертикальная полоса светится», - рассказывает исследователь Гунар Арманс. Он не раз бывал внутри памятника, куда другим, обычно, вход воспрещен. Сейчас, после реставрации памятника в 2017 г. (памятник ранее реставрировался в 1962, в 1980 и в 2001 гг.), синяя стеклянная линия в обелиске блестит. По словам Марите Шенберги (Рижское агентство памятников), во время реставрации возникла идея создания такого освещения, при котором оно могло бы менять цвет в зависимости от цели торжественных мероприятий. Но оказалось, что стекло настолько толстое, что этого достичь невозможно.
У подножия памятника, со стороны бульвара Райня, есть деревянные двери, ведущие во внутреннее помещение. А по ступеням можно подняться наверх, до самого символа Свободы. Изначально внутреннее помещение предназначалось для обслуживающего персонала; и в настоящее время работы по сохранению и обслуживанию памятника проводят 2 специалиста, которые им пользуются. В советское время оно было закрыто, а ключ – утерян. В 1980 г., при реставрации, замок аккуратно взломали, а двери – отреставрировали. В 2011 г. по проекту архитектурного бюро Vecumnieks un Bērziņi в нем оборудовали комнату – Почетное помещение. Подчеркнем: обычно она закрыта, в ней не проводят экскурсии, и открывают только по особым случаям - во время приема высокопоставленных гостей. После возложения цветов гости оставляют записи в большой гостевой книге. На столе из итальянского травертина находится уже вторая Почетная книга памятника Свободы: по словам Шенберги, внутри побывало около 3 тыс человек. Интересно, что ленточки от цветов, возлагаемых к памятнику, не выбрасываются: их очищают, разглаживают и хранят в Почетном помещении. Марите Шенберга рассказала о том, что создается художественная коллекция, в которой будут представлены эти ленточки.
«Над небольшим помещением наверху обелиска есть решетки, поддерживающие 9-метровый образ Свободы изнутри. Весной 1990 г. я попытался подняться на самый верх. На картинках я видел, что в голове образа Свободы, как на подводной лодке, есть герметичный откидной люк. Он необходим для того, чтобы время от времени протирать золотые звезды. Правда, никогда не видел, чтобы это действительно делалось через люк (он очень узкий). Но я до него так и не добрался: на полпути самка голубя высиживала птенцов, не хотелось ей мешать в этом святом деле. В свое время с парнями из программы Labvakar (в сентябре 1990 г.) мы побывали и под памятником. Памятник Свободы находится на месте прежнего памятника Петру Великому, под землей еще можно найти его фрагменты», - вспоминает Гунарс Арманс.
Сейчас памятник курирует Рижское агентство памятников - 19 октября он был торжественно открыт после реставрации. А 18 ноября, в государственный праздник и в праздник самого памятника, около него состоится торжественное мероприятие - президент обратится с речью к народу.
Почетный караул возле памятника Свободы был восстановлен 11 ноября 1992 года
В скульптура включает в себя 56 портретных изображений - работники, сам Карлис Зале в группе скульптур "Труд", а также Кришьянис Баронс, Кришьянис Валдемарс и другие. Прототипы не задокументированы
7 ноября 2011 года в памятнике Свободы было открыто Почетное помещение, которое обычно находится под замком. Попасть туда можно только с разрешения Рижского агентства по памятникам
В подножии символа Свободы размещено устройство, имитирующее звуки хищных птиц, чтобы отпугивать других пернатых, облюбовавших это место.
Обелиск обвивает пояс из зеленого стекла, который после реконструкции снова мерцает в ночное время
Символическое изображение Латвии
Медный символ Свободы был выкован в Швеции под руководством выдающегося скульптора Рагнара Мирсмедена. Интересно, что в нем осталось отверстие, проделанное пулей в ходе перестрелки во время баррикад.
Прекрасный рассказчик, очень много знает об истории рижских домов и улиц. В прошлом - инспектор Агентства защиты памятников.
Журналист, редактор проекта Tūrisma Gids.
Видеожурналист, DELFI TV.