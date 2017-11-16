Хотя Рига во время Второй мировой войны значительно пострадала, памятник остался почти нетронутым. Вскоре советская власть поняла, что это «нежелательный» монумент - планировалось его снести. История памятника был искажена, его называли «Матерью-Россией». От сноса памятник в последний момент спасла скульптор Вера Мухина. Несколько десятилетий вокруг него курсировали троллейбусы; собираться около памятника, возлагать цветы и ставить свечи было строго запрещено. С началом Третьей Атмоды, в результате акции движения «Хельсинки-86», памятник Свободы обрел еще более выраженный символический статус. Около него стали собираться сторонники свободы и независимости - памятник снова стал главным монументом Риги и всей страны. Пережив несколько реставраций, памятник Свободы по-прежнему является символом независимости Латвии, и местом, в котором проходят важные мероприятия.

Почти сразу после завершения боев за свободу в Латвии начались дискуссии о том, что Риге нужен объект памяти и гордости в честь независимости, обретенной свободы и ее героических защитников. Зигфрид Анна Мейеровиц предложил построить «Колонну победы». Дискуссии были долгими – подходит ли для этого набережная Даугавы на Кливерсале, или же целесообразнее построить мост? Также много споров вызвал внешний вид памятника; состоялось несколько конкурсов эскизов, пока наконец не был выбран проект скульптора Карлиса Зале и архитектора Эрнеста Шталбергса, который и назвали памятником Свободы.Украшенный множеством барельефов памятник, на создание которого народ пожертвовал почти 3 млн латов, был открыт 18 ноября 1935 года. Вскоре после этого наступило время смуты, Вторая мировая война и несколько оккупаций.

Да кто туда пойдет!?

Трудно представить, но когда-то Рига ограничивалась только Старым городом с центром на набережной Даугавы, у современной Ратушной площади. Канал был городской окраиной, рядом с ним располагался защитный вал. С годами тактика военных действий изменилась, и вал потерял свое первоначальное значение: с его ликвидацией лицо Риги заметно преобразилось.

С великодушного соизволения царя-батюшки Александра II и благодаря выделенным средствам в середине XIX века были снесены рижские укрепления. Остатки использовались для строительства новых зданий, а также для возведения насыпи будущей Бастионной горки; работы по сносу завершились в 1863 г. На старой фотографии видна пустая площадь и посаженные рядами деревца; уже обустроена «Улитка» (Бастионная горка) и имеются насаждения по краям канала.

Так 150 лет назад выглядело место, на котором сегодня расположен один из главных символов Риги и Латвии – памятник Свободы.

Масштабные работы по сносу укреплений длились 6 лет и обошлись в невообразимую по тем временам сумму – более 1,5 млн золотых рублей.

Интересно, что после сноса стен на современном бульваре Аспазияс открылись первые магазины. Многие удивлялись столь «неудачному» выбору места для бизнеса. Казалось бы, кто из центра на Ратушной площади поедет сюда делать покупки? Скептики были не правы: уже через несколько лет по Александровскому бульвару курсировал конный трамвай, или, как его прозвали рижане, «конка». Бульвар стал излюбленным местом прогулок; в этой части города началось бурное развитие.

Памятник Петру Великому

Столб Победы мог стоять на берегу Даугавы, где-то там, где бастион Триангула. Говорили и о мосте, который ведёт в Пардаугаву.

Но всадник простоял недолго. В 1915 году, когда к Риге приближалась линия фронта. Памятник, как и все другие ценности, планировалось эвакуировать в Петербург. Однако корабль, на котором его везли, затонул недалеко от берегов Эстонии; позже памятник подняли с морского дна и выкупили у эстонцев. Несколько раз предпринимались попытки снова установить его в Риге. Предприниматель Евгений Гомберг даже восстановил памятник, однако достойного места для него так и не нашлось. Теперь Петр I находится на одной из автостоянок на Тейке.

В Берлине был создан образ всадника высотой 4,7 м, который и установили в центре Александровского бульвара – на месте современного памятника Свободы. Монумент располагался на столь же высоком постаменте. Во время визита в Ригу царя Николая II в 1910 г. главным событием стало именно открытие этого памятника.

Начнем с того, что памятник Свободы на бульваре Бривибас – все-таки не первый. В самом начале XX века Рига достигла зенита своего развития. С приближением 200-летия присоединения города к Российской империи, на этом месте решили установить памятник царю Петру I. В свое время он завоевал Ригу.

Скульптор Карлис Зале во время строительства памятника. Фото: Латвийский национальный архив, виртуальная выставка www.archiv.org.lv/brivibas_piemineklis

Распри и победа

После Первой мировой войны и героических боев за свободу было создано Латвийское государство. Понадобилось место, посвященное народной гордости и единству. В Риге тогда было мало памятников. Так возникла идея о строительстве монумента в честь борьбы за свободу. В 1922 г. премьер-министр Латвии – дипломат и государственный деятель Зигфрид Анна Мейеровиц – поручил разработать правила конкурса на строительство «Памятной колонны». Это вызвало не только всплеск активности среди скульпторов, но и крупные споры среди политиков и интеллектуалов.

Говорят, выдающиеся скульпторы Карлис Зале и Теодор Залькалнс, которые в свое время были друзьями, даже поссорились на этой почве. Это описано в книге Яниса Силиньша о жизни и творчестве Зале. Он даже сообщает, что после победы Зале в конкурсе «ненависть и зависть Залькалнса не имела границ». Но по итогам ряда конкурсов, все-таки, был выбран именно проект Карлиса Зале «Сияй, как звезда!» Строительные работы, финансируемые за счет народных пожертвований, начались лишь в 1931 г. Они протекали с рекордной скоростью: все было закончено, как и планировалось, к намеченному сроку.

Эскиз проекта Карлиса Зале, ставший победителем конкурса. Фото: Латвийский национальный архив, виртуальная выставка www.archiv.org.lv/brivibas_piemineklis

Учитывая то, что изначально на строительство памятника была выделена небольшая сумма, позже потребовалось намного больше – 300 тыс латов. Но, на самом деле, после войны у государства не было и таких денег. Были собраны народные пожертвования – почти 3 млн латов. Причем, произошло это очень быстро: любой желающий мог внести свой вклад в строительство. Это вызывало еще большую любовь и уважение к новому монументу. Многие знаменитые и выдающиеся личности позже вспоминали: в 30-е годы XX столетия будучи еще детьми, они ходили по городу с баночками и собирали средства на создание памятника Свободы.

Талон на пожертвование в размере 10 латов. Фото: Латвийский национальный архив, виртуальная выставка www.archiv.org.lv/brivibas_piemineklis Интересно, что сначала споры велись не только о том, каким должен быть памятник, но и где он должен быть установлен. «Могла быть и Колонна победы на берегу Даугавы, там, где сейчас расположен Triangula bastions. Были разговоры и о мосте через Даугаву, скорее всего, в конце улицы Валдемара. Также существовала и идея строительства библиотеки... И все-таки от этих практичных планов отказались и выбрали этот, условно, духовно идеальный вариант», - рассказывает исследователь истории Риги Гунар Арманс. Интересно, что сначала споры велись не только о том, каким должен быть памятник, но и где он должен быть установлен. «Могла быть и Колонна победы на берегу Даугавы, там, где сейчас расположен Triangula bastions. Были разговоры и о мосте через Даугаву, скорее всего, в конце улицы Валдемара. Также существовала и идея строительства библиотеки... И все-таки от этих практичных планов отказались и выбрали этот, условно, духовно идеальный вариант», - рассказывает исследователь истории Риги Гунар Арманс. Главный архитектор Риги(1959-60 гг.) Вайделотис Апситис в своей книге о памятнике Свободы упоминает следующее: на 1-м этапе конкурса победу одержала идея знаменитого архитектора Эйжена Лаубе. Он предлагал построить обелиск между основанием бывшего памятника Петру I и Александровским бульваром (ул. Бривибас). Однако проект вызвал резкую критику общества и интеллигенции – подобных обелисков в Европе тогда уже было предостаточно. Впрочем, и позже по поводу этого проекта было много дискуссий. «Разногласия, споры и интриги не позволяли создать здоровую атмосферу, необходимую для реализации проекта. Междоусобица велась почти 9 лет, и личные интересы нередко преобладали над здравым смыслом», - пишет Апситис.

Говорят, выдающиеся скульпторы

Карлис Зале и Теодор Залькалнс,

которые в свое время были друзьями,

даже поссорились на этой почве.

Однако Карлис Зале с помощниками не отказывался от своей цели, и шаг за шагом реализовывал задумку. Памятник Свободы был торжественно открыт 18 ноября 1935 г. Он выполнен из финского гранита и итальянского травертина; образ Свободы выкован из меди группой под руководством шведского мастера Рагнара Мирсмедена. Он не раз бывал в Риге, на заключительном этапе сам произвел монтаж и установку статуи. Интересно, что надпись «Отчизне и Свободе» была высечена лишь в последнюю ночь: наутро памятник был полностью готов.

Поэт Леонид Брейкшс в честь этого события написал, кажется, самую точную балладу – «Камни говорят» «Камни здесь говорят

Вместо умерших.

Героическую историю рассказывает

Седая гранитная скала.

Рассказывает, как однажды пал,

Рассказывает, как однажды страдал,

Как однажды победил!

Наш отцовский род». Памятник Свободы 18 ноября 1935 г. в 10:00 открыл президент Альберт Квиесис, сорвав с него с небольшими трудностями белое покрывало под звуки гимна. Лишь тогда все присутствующие увидели памятник, который прежде был скрыт. После открытия состоялся военный парад, над площадью летали самолеты, а вечером памятник был ярко освещен. В течение нескольких дней к нему возлагали цветы, и любой желающий мог увидеть новый монумент.

Свидетельства времени, оставленные скульптором

Скульптуры и скульптурные группы на памятнике размещаются на нескольких уровнях, напоминая о значимых для Латвии исторических образах и событиях. Памятник Свободы, как и ансамбль Братского кладбища, изобилует символами и многозначительными образами, начиная с классической надписи «Отчизне и Свободе», которая высечена у его подножия. «Кто же их не знает! Многие экскурсоводы рассказывают, что их автор – Карлис Скалбе. Это правда, хотя и не вся. Фраза появилась в Вецпиебалге. На самом деле, еще задолго до того, как эти слова были выгравированы, они размещались на старом кладбище, на обратной стороне могильного камня Атиса Кронвалдса. Думаю, это его слова: «Отчизна и свобода – самые святые сокровища на земле». Карлис Скалбе бывал на этом кладбище, и, видимо, не раз читал их. Он предложил комиссии по созданию памятника Свободы высечь или разместить на монументе их сокращенную версию. И слова эти должен помнить каждый! А при посещении могилы Атиса Кронвалдса в Вецпиебалге стоит осмотреть могильный камень не только спереди, но и сзади», - рассказывает Гунар Арманс.

Ансамбль памятника Свободы составляют 12 барельефов и одна круглая скульптура – грациозный образ Свободы. Они размещены на 3-х ярусах и изготовлены из разных материалов, чтобы усилить визуальный эффект.

Нижний ярус символизирует идею о трудолюбии народа, его духовной силе и стремлении к независимости. На переднем плане расположены два барельефа – «Латышские стрелки» и «Латышский народ-певец»; рядом – четыре группы скульптур: «Труд», «Стражи Отчизны», «Мать-хранительница семьи» и «Творцы духа». Они посвящены базовым жизненным ценностям латышей. Эти барельефы повествуют о революции 1905 г. и борьбе за освобождение Латвии.

«Если посмотреть налево от надписи «Отчизне и Свободе», то увидим «Группу труда». За ней изображен стоящий предок-ремесленник, а перед ней – ремесленник, с молотом и подковой счастья в правой руке, опустившийся на колено. Многие знают, но многим это и неизвестно, что это автопортрет самого скульптора Карлиса Зале», – повествует исследователь Арманс.

В группах образов Зале изобразил известных личностей Латвии. «Далее следует группа «Творцы духа». Интересно то, что образы опустившихся на колени перед предком – это известные всем личности. Слева – Кришьянис Баронс и Кришьянис Валдемарс – друзья по жизни, которые теперь покоятся рядом на Большом кладбище», – сообщает исследователь истории Риги.

Лачплесис с шапкой в итальянском стиле