Здесь находились пойменные луга Даугавы, которые ежегодно затапливались, именно поэтому вплоть до середины XIX века тут не было ни одного постоянного строения, но затем в Риге построили очень современную и эффективную систему дамб, которая уберегала от затопления. И поскольку вода теперь ежегодно не размывала почву, уже в середине столетия луга стали постепенно зарастать, а местами появились и строения.

В начале XX века в Скансте начали официально создавать огороды, но и раньше вдоль дороги Ганибу находились огороды горожан, позже стали появляться и небольшие летние усадьбы. Наибольший ущерб этой территории нанесло наводнение 1807 года, а начавшуюся череду несчастий продолжил специально устроенный в 1812 году пожар, когда рижане «ожидали» вторжения войск Наполеона, однако он здесь даже не появился, пишет в своей книге «Lasāmgrāmata par Rīgu, tās priekšpilsētām un Jūrmalu» Андрис Колбергс. Около 1902 года вдоль дамбы Ганибу проложили железную дорогу от Рижской товарной станции до Рижского торгового порта, Экспортной гавани и «Андреевской гавани.

