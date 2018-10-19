Благодаря крупным проектам, в течение последних лет район Скансте стал стремительно развиваться, став одним из современнейших в городе, но на самом деле он возник не на пустом месте. Чтобы строить большие здания, Рига распрощалась с надеждами на восстановление исторического ипподрома, а район цветущих садов превратился в мир застекленных и современных жилых домов и офисных зданий. Скорей всего, даже еще спустя десятки лет этот район останется тем местом, куда будут водить туристов, чтобы показать им архитектуру Риги начала XXI века. Возможно, к той поре туда уже можно будет добраться на трамвае, который многие уже окрестили «кладбищенским трамваем», но который смог бы сделать это место более доступным и для тех, у кого нет личного транспорта.
Наводнение на дамбе Ганибу. Фото из архива Агентства развития района Скансте.
Свое название этот район получил от оборонительных сооружений, которые по приказу царя Петра I в начале XVIII века построили под руководством фельдмаршала Александра Меньшикова. У царя в то время появилась идея перенести Ригу ближе к морю — на Саркандаугаву… Скансте или «шанец» - это небольшое земляное фортификационное сооружение четырехугольной формы, говорится в словарях. Именно такое сооружение и было создано по дороге к городским лугам — дорога в те места была описана еще в источниках XIII века, говорится в книге «Cita Rīga». В свою очередь на плане города XVIII века, разработанном Иоганном Кристофом Бротце, на этом месте уже ясно видны пастбища — к северу от городских укреплений. В честь этих лугов на карте Риги до сих пор можно найти улицу Ганибу дамбис, которая вела по старому пути для выпаса скота. Она начиналась возле ворот Ганибу. По обеим сторонам дороги росли специально высаженные ивы, это была такая красивая аллея для выгона скота.
Президент Карлис Ульманис принимает парад на территории ипподрома в 30-е годы. Фото из архива Агентства развития района Скансте.
Здесь находились пойменные луга Даугавы, которые ежегодно затапливались, именно поэтому вплоть до середины XIX века тут не было ни одного постоянного строения, но затем в Риге построили очень современную и эффективную систему дамб, которая уберегала от затопления. И поскольку вода теперь ежегодно не размывала почву, уже в середине столетия луга стали постепенно зарастать, а местами появились и строения.
В начале XX века в Скансте начали официально создавать огороды, но и раньше вдоль дороги Ганибу находились огороды горожан, позже стали появляться и небольшие летние усадьбы. Наибольший ущерб этой территории нанесло наводнение 1807 года, а начавшуюся череду несчастий продолжил специально устроенный в 1812 году пожар, когда рижане «ожидали» вторжения войск Наполеона, однако он здесь даже не появился, пишет в своей книге «Lasāmgrāmata par Rīgu, tās priekšpilsētām un Jūrmalu» Андрис Колбергс. Около 1902 года вдоль дамбы Ганибу проложили железную дорогу от Рижской товарной станции до Рижского торгового порта, Экспортной гавани и «Андреевской гавани.
Стоит отметить, что в 1910 году на месте нынешнего «Skonto halle» проводился V Праздник песни — для него на нынешней улице Эмиля Мелнгайлиса построили специальное здание.
В латвийское время здешние огороды подарили организации Мазпулков, чтобы молодежь могла на свежем воздухе заниматься полезными делами. Другие горожане, почти как и в наши дни, заключали договор с самоуправлением, получая разрешение на содержание огорода. Более, чем 1000 огородов, управляли три садоводческих товарищества — Рижское второе новое садоводческое объединение, Ассоциация садов Лапеню и Объединение семейных садов колонии Лапеню. Все эти товарищества выступали против ликвидации огородов и дальнейшей застройки территории, поскольку это был «единственный зеленый островок» в центре Риги, который обеспечивал центру города более чистый воздух. Однако несмотря на протесты владельцев участков, огороды были снесены во имя развития окрестностей, для строительства больших спортивных сооружений, а затем и для развития остальных деградирующих окрестностей.
Фото: АО "Būvuzņēmums Restaurators"
Еще один интересный объект, заслуживающий внимания, это нынешний Музей пожарного дела, который расположен на стыке между окраиной Скансте и тихим Центром. Это здание из красного кирпича построили по проекту главного городского архитектора той поры Рейнхольда Шмелинга, у которого особенно хорошо получались строения подобного типа — в похожем стиле он построил большую часть школ Риги.
«На углу улиц Сканстес и Ханзас обозначили пожарное депо и после принятия общественных правил противопожарной безопасности в 1882 году его построил Рейнхолд Шмелинг . В 1910 году здание стилизовали в традициях кирпичной Ганзейской готики. В 1980 году на базе депо создали Музей пожарного дела. Улица Ханзас, на которой находится музей, была проложена в 1902 году и служила для того, чтобы с прежнего Царского сада (ныне - сад Виестура) добраться до городских лугов», - «пишет в своей книге «Rīga kājāmgājējiem. Jūrmala» Андрис Колбергс.
На улицах Томсона и Весетас, идущих параллельно улице Кр. Валдемара, строительство многоэтажных домов началось в 60 — 70-х годах XX века.
В начале XX века не только утонченные дамы и господа могли приезжать на скачки в Англии— подобное развлечение когда-то было в моде и в Риге. В 1891 году в конце улицы Стрелниеку был открыт ипподром Рижского общества рысистых бегов, а в 1893 году возле дамбы Ганибу возвели и ипподром Рижского общества верховой езды. Был также еще один ипподром в Золитуде, принадлежащий Обществу верховой езды, там до Первой Мировой войны также приземлялись и первые самолеты.
Во время войны ипподромы были уничтожены, позже восстановили только один — на ул. Гростонас. Там также проводились соревнования по легкой атлетике, футболу, автоспорту. В 1925 году построили трибуны на 600 зрительских мест. Стоит отметить, что исторически сложилось так, что там с самого начала официально разрешалось делать ставки.
На этом месте ипподром просуществовал до 1965 года. Позже его переделали в «Спортивный комплекс трудовых резервов», принадлежащий спортивному обществу. Когда Латвия получила право на проведение Чемпионата мира по хоккею, на этом месте в 2005 году начали строить «Арену «Рига», эти планы воплотила в жизнь строительная компания «Merks», а позже здесь построили и Олимпийский спортивный центр.
Визуализация будущего Музея современного искусства. Фото из архива Агентства развития района Скансте.
«Времена пастбищ, лугов и огородов прошли. Сейчас здесь создается современная урбанистическая среда, которая позволяет по-настоящему наслаждаться настоящим городским образом жизни. Всего лишь в течение десятилетия здесь открылись современные и важные для развития инфраструктуры Риги строения — спортивные холлы, банки, офисы и элегантные дома», - говорится на домашней странице агентства развития района Скансте.
Момент перед генеральной репетицией «Eirovīzijas gada koris» в «Арене «Рига». Фото: LETA
Как уже было упомянуто, поворотной точкой в этом направлении стало решение Рижской думы от 2002 года о ликвидации огородов и строительстве Олимпийского центра, а также «Арены «Рига». Затем после этого почти каждый год здесь стал появляться новый офисный центр, банковское здание или жилые дома. В настоящее время окрестности Скансте развиваются так стремительно, что появилась необходимость в создании своей инфраструктуры. В 2019 году здесь запланировано открыть Центр развития юношеского футбола Metta и медицинский центр. В свою очередь в 2021 году планируется расширить и развивать культурный квартал «Sporta 2», который уже сейчас из индустриального пространства превратился в международно ориентированную, основанную на культуре и инновационной области территорию. Здесь проходят и культурные мероприятия, и мероприятия, связанные с гастрономией и технологиями, которые привлекают интерес жителей этих окрестностей , а также туристов. Одними из излюбленных мероприятий стали ярмарки и концерты, а также посещение центра искусства «KIM».
Объекты инфраструктуры.
Планируемые объекты.
Существующие объекты.
ABLV банк
Pillar офис
Музей современного искусства
Мультифункциональный культурный центр
New Hanzas city квартал
NP properties квартал
KIM?
Techub
Place eleven
Торговая Prisma
Jupiter центр
Квартал жилых зданий
Rietumu банк
Футбольное поле стадиона Metta
Новая трамвайная линия
Олимпийский центр
Арена Рига
Парк Skanste
DnB банк
Бизнес центр Skanste
Рижский центр конференций и концертов + отель
Дома Skanstе
Торговый центр
LNK офис
Высотки Skanstes
В течение ближайших лет здесь планируется построить новую линию для низкопольного трамвая протяженностью 3,6 км, соединяющую окрестности Скансте с Рижским Центральным вокзалом, остановка которой будет находиться на строящейся международной железнодорожной линии «Rail Baltica». Планируется, что новая трамвайная линия будет проложена по маршруту ул. Спорта — ул. Сканстес — ул. Зирню — ул.Сенчу - ул. Пернавас. Однако недовольство жителей вызвало намерение проложить эту трамвайную линию через Большое кладбище, попутно уничтожив множество исторических склепов.
В планах развития района обозначена реализация еще двух очень больших и очень долгожданных проектов — Рижского центра конференций и концертов, а также строительство Музея современного искусства.
Председатель правления Агентства развития района Скансте
Журналист, редактор проекта Tūrisma Gids
Видеоредактор DELFI