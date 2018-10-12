Торнякалс — это «легкие» Риги, где вот уже более 100 лет рижане ищут убежище от тесноты, узких улиц и каменных стен, не позволяющих свободно дышать. Он отражается в водах Даугавы и восхищает своими пейзажами. Город манит высокими башнями, деятельностью и постоянным движением, а напротив него — зеленый Торнякалнс с парком Аркадия, деревянными домами, железнодорожной артерией и шпилем церкви Лютера. Во время прогулки по Торнякалнсу нужно быть бдительным, ведь исторические места и удивительные виды могут поджидать за углом, нужно только их заметить.
Уже в XIII веке, возле места впадения речушки Марупите в Даугаву располагался сторожевой пост рыцарей-крестоносцев. Первые сведения о постоянном оборонительном укреплении на этом месте датируются 1483 годом, тогда это место называли Красной башней. Башня была четырехугольной, высотой в шесть этажей. Начиная со второго этажа, у башни имелись окна с готическими стрельчатыми арками. Значительным элементом готического стиля был характерный ступенчатый щипец. Строение сложено из красных кирпичей, в верхней части оформлено белыми штукатурными вставками. Фасад украшен декоративными поясами, которые визуально разделяли этажи. Вход чаще всего находился на уровне второго этажа.
У подножья башни со временем возникали поселенья, которые уже в XVII веке стали называть участками Торниса.
Башня также была обозначена и на плане 1654 года, позже сведений о ней становится все меньше, известно, во второй половине XVII века, там уже находился кирпичный склад. Возможно, башню разрушили во время осады войсками Алексея Михайловича в 1656 году.
Торнякалнс, мельничный пруд Марас, 1905 — 1910 год, почтовая открытка, VRVM 168728
На месте, где сейчас находится Академический центр естественных наук Латвийского университета, в свое время располагалось построенное во время шведско-польской войны укрепление, которое называлось Коброншанц. Укрепление было названо в честь шведского полководца — полковника армии короля Швеции Густава II Адольфа — Самуэля Коброна.
21 августа 1656 года Ригу окружили войска российского царя Алексея Михайловича. Они устроили осаду Ригу на участке от Саркандаугавы до Кенгарагса, сжигая предместья. Два отряда русских солдат были размещены вдоль левого берега Даугавы для взятия Коброншанца. Однако их цель не была достигнута, потому что защитники Риги засыпали протоку Марупите в Даугаву ,и та затопила окрестности, превратив Коброншанц в остров-крепость. Так ничего и не добившиеся царские войска были вынуждены отступить. На следующий год последовало нападение поляков, но и этот штурм выдержал Коброншанц, не позволив армии добраться в город, перейдя на правый берег Даугавы. В дальнейшее мирное время Коброншанц постепенно перестроен.
Однако, как пишет Борис Шалфеев в своей книге, в 1709 году Ригу снова взяли в осаду русские войска, и на этот раз закрепившиеся в Коброншанце шведы покинули укрепление уже спустя пару дней после обстрела, перебравшись в городские бастионы Риги. В оставленном шанце закрепились царские войска, переименовав его в Петровский шанец - в честь императора Петра Первого, там на обсуждение важных вопросов собирались самые высшие армейские чины. Шведы пытались обстрелять укрепление со стороны города, однако неудачно.
Даниэль Ставерт «Битва на Даугаве». На фоне с изумительной точностью изображен прежний рельеф Пардаугавы, а также берега Даугавы. Виден также и Коброншанц. Источник: интернет-журнал «Об Агенскалнсе»
В XIX веке стратегические границы России простирались далеко за пределы Риги, поэтому в целях расширения города были вырыты валы и сооружены бастионы, вместе с этим снесли и Коброншанц, через територию которой проложили железную дорогу.
Петр I писал князю Меньшикову об осаде Риги: «Сего дня по пятом часу до полуночи бомбардирование началось Риги, и первые три бомбы своими руками в город отправлены, о чем зело (очень) благодарю Бога, что сему проклятому месту сподобил мне самому отмщения начало учинить». З. Ланцманис «Rīgas vārtos».
Усадьба Блока на Виенибас гатве в 1930-е годы. Фотограф — Робертс Йохансон. VRVM 128387
Усадьба Блока была построена с 1841 по 1843 годы, на окраине Елгавского шоссе, на земле трактирщика Бартеля Шейбе. Это единственная в Латвии усадьба с колоннадой галерейного типа, построенной в стиле классицизма. Это здание построил плотницких дел мастер Мендель и каменщик Нейманис. Как сообщает нам портал citariga.lv, в это же время рядом было построено еще одно жилое здание, разбит сад.
В 1857 году усадьбу в свою собственность приобрел капитан Российской армии Эдуард Блок, чьим именем позже стали называть это поместье. В 1894 году в здании разместили аптеку, которая просуществовала здесь до 1937 года.
В 1900 — 1905 годах на территории усадьбы были возведены два небольших жилых домика. В 1930-е годы здание находилось в очень плохом состоянии, там проживал только владелец усадьбы Блока — Беншон.
Главное здание реставрировали в период с 1952 по 1954 год, а в 1963 году ее переделали для нужд библиотеки. После того, как библиотека отсюда съехала, здание пустовало и постепенно приходило в негодность. У него сменилось множество владельцев, и оно до сих пор ждет свой черед на реставрацию, когда оно снова сможет радовать местных жителей и прохожих своей элегантностью.
Рижская церковь Лютера в Торнякалнсе. Фото: LETA
Торнякалнская церковь или церковь Лютера была первой церковью в Латвии, названной в честь Мартина Лютера. Проект здания в стиле неоготики разработал профессор Рижского Политехнического института Иоганн Кох. Деньги на строительство церкви в 1881 году начал собирать настоятель Лиепкалнской общины Вильгельм Штоллзау. Пожертвования к 400-летнему юбилею Мартина Лютера были особенно щедрыми.
Строительство церкви начали 19 октября 1888 года, в День Реформации был заложен камень в основание будущего храма, а сделал это архитектор Вильгельм Бокслаф. Он также стал автором интерьера церкви. Уже в течение года здание возвели под крышу, а еще два года продолжались работы по отделке фасадов, а также внутренние работы. 24 февраля 1891 года состоялась торжественная церемония открытия церкви, освятил ее первый настоятель храма Петерис Паукшенс — в ту пору он был единственным священником-латышом в Риге.
В церкви 1000 сидячих мест и еще 250 стоячих. Новообразованный приход собрал жителей окрестностей Торнякалнса, Марупе, Атгазене и Зиепниеккалнса.
В 1893 году, спустя два года после освящения храма, фирма «E.F. Walcker & Co» из Людвигсбурга (Германия) установила орган, который служит до сих пор, рассказывает Андрис Цауне в своей книге «Rīga laimetu griežos 1901-1918».
В наши дни община Торнякалнской церкви является крупнейшей лютеранской общиной в Латвии.
Фото: LETA
21 ноября 1868 года была открыта Рижско — Елгавская железнодорожная линия. Раньше вокзал находился в другом месте, немного ближе к Даугаве. В нем располагались кассы для пассажиров первого и второго классов, отдельная касса и зал для пассажиров третьего класса, дамские комнаты и комнаты для мужчин, телеграфное отделение, а также кабинеты начальника вокзала, управляющего линией и канцелярия правления железнодорожной линии. Также там была главная касса, склад, несколько помещений для служащих вокзала.
На вокзальной площади кипела торговля, здесь продавали сельскохозяйственную продукцию, а со стороны Даугавы располагалась пристань, отсюда лодки перевозили товар дальше, на правый берег реки. После того, когда открыли мост через Даугаву, активная торговля прекратилась, поскольку больше не было необходимости переправлять товар через реку на лодках.
Старое здании вокзала в наши дни прячется во дворе за Музеем истории латвийской железной дороги и пожарным депо на ул. Акменю, 38. Нынешнее здание вокзала было построено на стыке XIX – XX веков, оно служит верой и правдой и в наши дни. В 1994 году здание отреставрировали и восстановили после пожара.
Почтовая открытка. Торнякалнский железнодорожный виадук перед Первой Мировой войной. 1910 — 1914 год. VRVM 168752
С железнодорожной станцией Торнякалнс связана и одна из трагических страниц в истории Латвии, поскольку именно отсюда 14 июня 1941 года и 25 марта 1949 года в Сибирь, в вагонах для перевозки скота были депортированы тысячи жителей Латвии, многие из которых не вернулись домой. В память об этих событиях на станции Торнякалнс установлен вагон — именно в таких загружали людей и отправляли в долгий, наполненной смертью путь к холоду, голоду и лишениям. Установлена табличка и мемориал «“Putenī», созданный скульптором Паулом Яунземсом.
Пардаугава была популярна среди рижских бюргеров и менее богатых жителей в качестве места для вечерних прогулок и выездов. После пережитых во внутреннем городе эпидемий, тесноты, близости канала с грязной водой люди спешили вырваться на простор и свежий воздух. Зажиточные жители Риги строили себе в Пардаугаве дачи, и позже район стал местом их постоянного проживания.
Одно из популярных мест развлечений в Торнякалнсе был «Jeruzaleme» - это заведение в приятной компании посещали многие светлые умы своего времени, например, Гарлиб Меркель. Они приезжали сюда отдыхать и развлекаться. Как сообщает источники, заведение располагалось в усадьбе Шредера, на ул. О. Вациеша, 19.
Немного дальше, за заведением «Jeruzaleme», в начале улицы Алтонавас некий предприимчивый человек по имени Расмусс Мебе (в других источниках — Расмусс Менбо) обустроил заведение с названием «Altona», где развлекались люди более низкого сословия. Чтобы привлечь публику, предприниматель все время учился придумывать новые развлечения. «Altona» в качестве центра народных развлечений продержался там около 100 лет, там постоянно проводилось много различных мероприятий — выездные театральные представления, праздники Лиго. Там регулярно устраивали Умуркумурс (от немецкого: Hunger-Kummer) или «голод-нужда». Этот праздник появился в 1710 году, когда во время эпидемии чумы и осады города торговец Беренц бесплатно раздавал нуждающимся свои продуктовые запасы. На радость публике в воздух запускали воздушные шары, сооружали небольшие фонтаны и даже устраивали фейерверки.
Свои нынешние границы Торнякалнс обрел только в XIX веке, до этого там располагались лишь отдельно стоящие поселки. В то время уже построили несколько больших заводов, и жителями района были преимущественно рабочие со своими семьями. Так же, как и в других районах Пардаугавы, характерной для Торнякалнса застройкой стали одноэтажные илди двухэтажные дома или рабочие бараки.
Торнякалнский парк в середине XIX века обустроил промышленник и генеральный консул Кристиан Генрих фон Верман. Это был особо ухоженный и роскошный сад с теплицами и оранжереями, в которых росли пальмы, виноград, абрикосы и различные тропические растения. На них приезжали посмотреть и просто обычные люди, у которых эти растения вызывали интерес, и садоводы-специалисты той поры.
После смерти генерального консула его наследники не стали поддерживать сад, и в скором времени он пришел в упадок. В 1896 году парк у нескольких владельцев выкупил город, и расширил, добавив часть эспланады Коброншпнца, некоторые принадлежащие городу луга, а также позже докупив земельный участок вдоль улицы Фрициса Бривземниекса. Парк стал простираться до окрестных улиц и его общая площадь составила 6,2 га. В 1900 году началось обустройство новых парковых насаждений и благоустройства по проекту городского архитектора Георга Куфальдта. Извенив русло Марупите, ее направили в центральную часть парка, местами расширили, создав каскады и водопады.
В первой десятилетии XX века Торнякалнский парк стал одним из излюбленных мест отдыха. На малой эстраде свои мероприятия проводили и благотворительные организации, и общества пожарных, и музыкальные общества, и певческие. В 1910 году на месте сгоревшего ресторана по проекту Леопольда Римера построили новый, более просторный и современный ресторан. Новый ресторан назвали «Аркадия» (как отмечает в своей книге «Rīga laikmetu griežos 1901 – 1918» Андрис Цауне, Аркадия — это гористая местность в древней Греции, где ранее селился и проживал жизнерадостный народ охотников и пастухов. В романтической поэзии XVIII – XIX веков под Аркадией подразумевается любой живописный и идиллический уголок). Этот ресторан стал одним из излюбленных мест, это же название вскоре дали и парку.
Здание шведской таможни на ул. Валгума 28/30. 1932 год. Робкртс Йохансон. VRVM 120114/2
В Торнякалнсе также располагается и музеи любимых народом поэтов Ояра Вацитиса и Яниса Акуратерса. На домашней странице музеев о жизни Ояра Вациетиса написано следующее: «Здесь [в Пардаугаве] появилась самая большая и значимая часть его поэзии. Людмила Азарова представляет Пардаугаву как интеллектуальное пространство поэта, его большим письменным столом, поскольку поэзия «выхожена ногами» по парку Аркадия, мимо озера Марас, по дороге к Агенскалнскому рынку, на Торнякалнскую станцию и дальше — дальше от города, в другой раз - через Даугаву в исторический центр Риги и еще дальше».
Интересен и тот факт, что поэту выделили квартиру в том же доме, где во второй половине XVIII века располагался известный трактир «Jeruzaleme». Музеи до сих пор активно популяризируют творчество поэтов и устраивают регулярные творческие вечера, а также образовательные мероприятия, чтобы познакомить с творческим наследием поэтов читателей нового поколения.
Фото: Shutterstock
Ojārs Vācietis. Gar Mārupīti
Te sienu pļauj, te svētās Māras govs,
pret sauli sānus spīdinot, ēd zāli,
te tēlnieks akmens sejai skalda lieko nost
un ēnā brīnās neaizmirstulītes vārīgas.
Te vietām Kursa, vietām Piebalga,
te pagājušā gadusimtā griezta durvju stendere.
Ja Mārupītes vidū cirkuļsmaili liek
un apvelk riņķi – te ir Rīgas centrs.
Te pagaidām vēl dzīvības pilns viss,
vēl baltā smiltī dzidrs avots vārās,
vēl, cilvēciņ, tu esi pazudis,
ja tevi nobur Mārupītes nāras.
Эксперт по истории Пардаугавы
Журналист
Видеоредактор DELFI