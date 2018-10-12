В XIX веке стратегические границы России простирались далеко за пределы Риги, поэтому в целях расширения города были вырыты валы и сооружены бастионы, вместе с этим снесли и Коброншанц, через територию которой проложили железную дорогу.

Петр I писал князю Меньшикову об осаде Риги: «Сего дня по пятом часу до полуночи бомбардирование началось Риги, и первые три бомбы своими руками в город отправлены, о чем зело (очень) благодарю Бога, что сему проклятому месту сподобил мне самому отмщения начало учинить». З. Ланцманис «Rīgas vārtos».