Jūsu pārlūkprogramma neatbalsta HTML5 video tagu. «Песок, вода и ветер – вот три вещи, которые создали это место. Песчинки могут быть крепче камня, они более неуязвимы, это значит, что в каком-то виде общая масса этих песчинок может поглощать ненависть», - говорит энтузиаст изучения Даугавгривы Сандра Якушонока, проводя экскурсию по просторам могучей крепости. Только что здесь завершился фестиваль «Комета», и мы видим, как современное искусство замечательно сливается с древними стенами.

Рижские истории: Даугавгривская крепость

Фото: bing maps

Первые постройки на левом берегу Булльупе (в те времена – Лиелупе) появились вскоре после того, как образовалось Курземское герцогство, приблизительно около 1567 года. Контролирующие устье реки польские солдаты, которые находились в прямом подчинении королю Польши, возвели здесь небольшое укрепление. Польский комендант Ян Островский так грабил корабли, направлявшиеся в Ригу, что рижанам пришлось даже создать новую должность – «водного капитана» – и обустроить ему поселение прямо напротив польского укрепления – на месте нынешней Болдераи.

В марте 1700 года Даугавгриву захватили саксонцы, крепость переименовали, и до декабря 1701 года она называлась Аугустбургом (нем. Augustusburg, Augustburg). Фото из архива Гунара Арманса

В результате войны в XVII веке, Крепость перешла в руки шведов. В 1624 году король Густав II Адольф осмотрел укрепления на левом берегу реки и приказал на этом месте построить новую, соответствующую требованиям времени крепость. Она состояла из главного укрепления напротив устья реки с низкими земляными валами и палисадом (препятствием или стеной из ряда столбов высотой в несколько метров). Новую твердыню назвали Неймюнде, ее охраняли 16 медных пушек и множество более мелких железных пушек. В протоке Булльупе обычно дежурили 2-3 шведских корабля, поддерживающих почтовое сообщение со Швецией и защищающие Даугаву от морских грабителей. От крепостных построек XVII века сохранилась лишь пороховая башня.

Фото: shutterstock Постоянный гарнизон в Новой крепости состоял из 2-5 рот. Семьи этих военных селились тут же неподалеку, за воротами Крепости, на месте, где раньше располагались лагеря польской кавалерии. Позже в этом поселке стали селиться и высланные из Риги ремесленники, не состоящие в цехах. Перестройка Крепости продолжилась 20 годами позже, и из Неймюнде сделали пятиугольный бастион с широкими рвами, эскарпами и контрэскарпами (крутыми внутренними откосами рва долговременного укрепления и искусственно срезанными под большим углом краями склона, обращёнными передней частью к обороняющемуся). Бастион, с одной стороны которого был доступен только ограниченный палисадом учебный плац, выглядел на плане, как восьмиугольная звезда – комета.

В 1674 году крепость стали перестраивать заново. Основание крепости состояло из шести связанных между собой бастионов, и именно тогда крепость и получила свою современную конфигурацию. Так же, как и до этого, в Крепости было двое ворот – Северные или Морские и Южные или Рижские. До 1700 года, когда началась Северная война, закончить строительные работы так и не удалось, и один из бастионов так и остался без редута (редут - сомкнутое полевое укрепление с наружным рвом и бруствером).

Проект крепости Эрик Дальберг был фаворитом короля, он создал эскиз и спроектировал эту форму крепости, которая практически сохранилась до наших дней, а также дал название всем бастионам Цитадели: Утренняя звезда, Южная звезда, Кольвахен, Звезда гавани, Южное солнце, Северный полюс. И также треугольные равелины – Морской орел, Морская свинья и Дельфин. С 1693 года Дальберг был советником короля Швеции Карла X Густава в звании фельдмаршала и генерал-губернатором Бремена и Вердена, с 1696 по 1702 год – генерал-губернатор Риги и Видземе. Во времена управления Дальберга в Латвии и Эстонии были модернизированы все системы городских укреплений.



Высаженный шведской флотилией десант бомбит Даугвгривскую крепость через Булльупе. 1701 год. Фото из архива Гунара Арманса.

Ровно год – с 1 января 1743 по 1 января 1744 года в качестве пленника Крепости здесь побывал принц Брауншвейгский Антон Ульрих вместе со своей супругой Анной Леопольдовной и младенцем-сыном – свергнутым с российского престола царем Иваном VI Антоновичем. В 1710 году Рига сдалась русскому царю, и после этого для русских воинов оставалось только одно серьезное препятствие – Цитадель. События ускорило письмо коменданта Крепости генерал-губернатору Видземе графу Стрембергу, который находился в Риге. Комендант Стакелберг сообщал, что в Крепости царит голод, а ряды защитников косит чума. Посыльный попался в руки к русским, и командующий армией противника узнал, что гарнизон Крепости очень ослаблен, поэтому приказал идти в наступление. После недолгой перестрелки шведский комендант сдался, и почти спустя месяц после капитуляции Риги шведы потеряли последний опорный пункт в Латвии.

Вместе с тем в Дюнамюнде (позже – Усть-Двинск, как называли это место во времена царя Александра III в период проводимой им русификации) начались времена русской императорской армии. Сведения о том, как протекала жизнь возле Крепости в те времена, довольно противоречивы, со времен царя мало, что сохранилось, однако это был военный объект, поэтому отображать конкретные детали не особо приветствовалось. В имперские времена там построили новое здание для гарнизона, возвели казематы, дополнили береговые укрепления, а также укрепили валы.

Фото: facebook группа

В 1772 году началось строительство православного храма, два купола которого до сих пор можно увидеть. Здание в стиле классицизма спроектировал Александр Вист. В латвийские времена его не успели снести, а в советское время там обустроили водонапорную башню. Земля и здания на полуострове принадлежали империи, и всем, кто хотел там поселиться, нужно было платить пошлину государству. Семьи беднейших военнослужащих рассчитывались, выращивая овощи для солдат. Дважды крепость посещал император Петр Первый. В июне 1711 года - вместе со своей будущей супругой Екатериной I, а в ту пору приемной дочерью пастора Глюка – Мартой. Эрнест Глюк занимал должность настоятеля Крепости в шведские времена – в период с 1680 по 1683 годы. Глава общественной организации «Болдерайская группа» Сандра Якушонока рассказала о судьбах священников, которые служили в Даугавгривской крепости.

Обелиск в Даугавгривской крепости. Установлен в честь 200-летия со дня взятия крепости Дюнамюнде , 8 августа 1910 года. Фото: wikiznanie

В 1910 году началась реорганизация Российской армии и системы укреплений. Усть-Двинск получил третью, самую низкую категорию оценки укреплений, некоторое время были даже мысли снести Цитадель. Возможно, поэтому изначально строительство новых казарм началось уже на территории Болдераи. Когда началась Первая Мировая война, в Крепости разместили 13 рот ополченцев, 98% которых составляли латыши и еще 2% - представители других национальностей. Восемь из этих рот составляли вооруженные ополченцы – это были рабочие роты, а также было и пять невооруженных рот – рабочих рот. С приближением фронта, 19 марта 1915 года из рот ополченцев сформировали Первый и Второй объединенные батальоны Даугавгривской крепости. Новоиспеченные батальоны латышских ополченцев доказали в боях свое мужество руководству Российской армии, а также показали, насколько может быть выгодно формирование национальных батальонов. По правде сказать, не все тогда согласились с этой идеей, было и достаточно много оппонентов, которые опасались, что появление подобных небольших национальных отрядов может быть небезопасным и непрогнозируемым.

Латышские стрелки в Даугавгриве, 1916 год. Фото: zudusilatvija.lv Военнослужащие Даугавгривского полка Береговой артиллерии Латвийской армии на отдыхе в казармах. Фото: zudusilatvija.lv

Однако после первых боевых успехов мысль о латышских добровольческих стрелковых отрядах укоренилась еще больше, и 10 июня 1915 года депутат Янис Голдманис подал соответствующее предложение Великому князю – главнокомандующему Русской армии Николаю Николаевичу.

Когда началась Первая Мировая война, в первое же утро в Даугаву вошел немецкий пароход «Regina», который поддерживал регулярное морское сообщение между Штеттином в Германии (ныне – Щецин в Польше) и Ригой. На пароходе не было радио, поэтому для экипажа судна новость об объявлении войны оказалась полной неожиданностью. Официально «Regina» стала первым потерянным в результате войны судном, его переделали в «Русалку» и использовали во время военных действий в качестве судна-госпиталя. Официальное разрешение было получено почти спустя два месяца, и в первую годовщину войны начальник штаба армии генерал Н. Алексеев согласно указанию главнокомандующего подписал приказ о формировании двух латышских дружин. Их назвали Первым Даугавгривским батальоном латышских стрелков и Вторым Рижским батальоном латышских стрелков. По инициативе депутатов Российской государственной думы Яниса Голдманиса и Яниса Залитиса был также создан и комитет Латышского стрелкового батальона, состоявший из 15 человек. Был опубликован написанный Карлисом Скалде призыв «Собирайтесь под латышскими флагами». Вступить в батальон могли добровольцы с 17 лет, которые еще не были призваны на службу или уже служили в других военных частях. С 3 января по 22 мая 1919 года в Даугавгривской крепости располагалась латышская красная армия, затем ее захватил ландесвер.

Во времена Бермонтиады - 13 октября 1919 года - флот Великобритании и Франции вышел из Даугавы и встал на якорь напротив устья Даугавы. Когда 14 октября латвийская армия готовилась форсировать Даугаву, генерал Симансонс попросил флот союзников поддержку со стороны Даугавгривы. 15 октября флот союзников открыл огонь, и после интенсивного обстрела Девятый Резекненский пехотный полк перебрался на другой берег Даугавы, занял Боледраю и Даугавгривскую крепость, в плен сдались 300 военнослужащих с одной пушкой и радиостанцией. После Освободительной войны за независимость Латвии крепость приписали к артиллерийскому полку Латвийской армии. После Второй Мировой войны советская власть обустроила в крепости место заключения. Осужденные за тяжкие преступления ожидали здесь расстрела или ссылку в «трудовые лагеря», также в Цитадели размещались казармы, склады и торпедная мастерская.

Зимняя гавань Важным событием для развития Даугавгривы послужило строительство зимней гавани. Проблема зимовки судов в Рижском порту была очень серьезной, по весне лед на Даугаве разрушил ни один парусник. С открытием зимней гавани в устье Даугавы началась и очень активная торговля – технический прогресс позволил углубить бассейн, предоставив таким образом судам с большой осадкой не только проводить здесь зиму, но и переваливать грузы. Хозяевам крепости – армии – очень не нравилось и казалось неприемлемым, что рядом с военным объектом так много гражданских и иностранных судов, но их возражения не принимались во внимание, поэтому торговля и перевалка грузов не прекращались. Успешное развитие Зимней гавани позже позволило в целях расширения создать док и судоремонтный завод.

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