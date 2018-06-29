Jūsu pārlūkprogramma neatbalsta HTML5 video tagu. Рижские дома, построенные в югендстиле, создают уникальный образ столицы Латвии. И хотя элементы этого роскошного архитектурного стиля можно увидеть на известных во всем мире зданиях, а также встретить даже целые кварталы югендстиля в центрах европейской культуры от Барселоны до Санкт-Петербурга, нигде не найти его так много, как в Риге. Это было определено совпадением совершенно случайных событий, экономических возможностей и наличием свободных территорий.

Рижские истории: жемчужины югендстиля

Здесь растянулись сады

На протяжении столетий возле стен Вецриги, спрятанной во внутреннем городе, существовал обширный пригород. Он располагался на правом берегу Даугавы, как треугольный листик клевера – возле судоверфей и складов вдоль Даугавы располагалась Ластадия, которая с течением времени разрослась до Московского предместья, вдоль Песчаного пути или нынешней улицы Бривибас вырос район, который долгие годы называли Петербургским форштадтом, а третий – небольшой Форбург или пригород – простирался на север от Цитадели около Екатерининской дамбы. Обширные площади между этими районами занимали болотистые топи, которые до сих пор можно видеть на редких незастроенных участках Скансте.

Панорама Риги со стороны Гризинькалнса, конец XVII века. На отмеченном месте 200 лет спустя построят роскошные дома в Тихом центре Риги. Карта: Стокгольмский военный архив.

Рост последних двух территорий тормозили войны – полностью разоренные во время Великой Северной войны предместья смогли прийти в себя только в конце XVIII века, но уже в начале XIX века рижские власти снова уничтожили большую часть пригородов, опасаясь приближения армии Наполеона, которая, правда, прошла мимо города. В этой низменной и влажной части города разбивали огороды, продукция с которых шла на столы рижан, но большую территорию на картах той поры занимали обширные Городские пастбища. Из-за стратегических соображений в радиусе 250 метров от Рижских сторожевых ворот была запрещена любая застройка, там только разрешали сажать зелень, разделяя огороды изгородью.

Один из самых больших садов в районе нынешних улиц Валдемара, Весетас, Заубес и Яня Далиня в 1816 году создал родившийся в Швейцарии Карл Генрих Вагнер, усадьба которого на ул. Шарлотес является единственным сохранившимся до наших дней свидетелем садов того времени. В его садоводстве "C.H. Wagner" можно было купить семена и саженцы, также это было популярное мест для прогулок. В садах располагались также созданные Ф.В. Тиме оранжереи с тропическими растениями. Бывший ландшафтный садовник Королевских садов Дрездена Тиме, который занимал эту же должность и в Риге, создал свое садоводство приблизительно на том участке земли, который сейчас окружен улицами Дзирнаву, Стрелниеку, Антонияс и Элизабетес. Рядом находились и другие – там между саженцами, горшками, стоками и теплицами располагались и небольшие деревянные домики, о которых в наши дни уже ничто не свидетельствует.

Когда во второй половине XIX века в Риге стали стремительно развиваться заводы, и в город в поисках лучшей жизни стало приезжать все больше рабочих из провинции, в столице стали также стремительно расти и новые рабочие районы. В денежной портовой Риге, которая попала в водоворот оживленной экономики, появился и закрепилось новое богатое сословие, представители которого после сноса защитных городских валов все чаще изъявляли желание строить свои резиденции за пределами старого города. При планировании дальнейшего развития города и реагируя на нужды рижан, городское руководство наравне с растущими рабочими районами решило развивать и застройку бульварного типа с палисадниками или зелеными насаждениями перед зданиями. Все это и было решено строить на месте, где когда росли овощи и шумели сады.

Бум югендстиля

Строительство этих домов в Риге уже началось, когда в 90-х годах XIX века в Брюсселе и Париже стал стремительно набирать популярность новый архитектурный стиль Art Noveau. Свежие веяния почти сразу же приняла и оценила широкая публика, и архитекторы спешили копировать в новинки культурных столиц Европы. Был среди них и рижанин Макс Густав Рихард Шервинский. Уже в 1899 году или только спустя пять лет после того, как в Брюсселе появилось первое здание такого типа, в Вецриге открыли перестроенный им и Альфредом Ашенкампфом дом на ул. Аудею, 7. Уже годом позже Шервинский победил и в конкурсе проектов масштабной экспозиций к 700-летнему юбилею Риги, а в 1901 году на Эспланаде и в нынешнем парке Кронвальда были установлены выдержанные в югендстиле роскошные стенды и павильоны.

Фото: Die Rigaer Jubiläums-Ausstellung 1901 in Bild und Wort: ein Erinnerungsbuch /hrsg. von M. Scherwinsky, Director der Gewerbeschule des Rigaer Gewerbevereins

И хотя уже с 70-х годов XIX века на территории нынешнего Тихого центра были построены десятки многоэтажных каменных домов, которые скрыли следы некогда существовавших здесь садов, на рубеже веков садоводство Тиме также было разделено на земельные участки. На месте их стыковки проложили новую улицу, которую, принимая во внимание ожидаемый в следующем году круглый юбилей Риги, назвали в честь епископа Альберта. Все участки земли за короткий срок обрели новых владельцев, а популярные в то время архитекторы получили заказы. Увлечение клиентов и архитекторов стилем, который только что стал популярным, подтверждается и тем фактом, что в течение последующих 10 лет из 15 построенных в этом районе зданий (по адресам – 13) только три строения не были в югендстиле. Кроме того, здесь можно найти дома, спроектированные Константином Пекшеном, Эйженом Лаубе и Михаилом Эйзенштейном, ставшие яркими образцами эпохи и благодаря которым именно улицу Альберта принято считать эпицентром Art Noveau в Риге.

Улица Альберта на цветных фотооткрытках начала XX века. Архив Музея истории Риги и мореходства.

В других местах с частой деревянной застройкой далеко не все владельцы продавали свою собственность, и поэтому такой сплошной застройки не получилось. В свою очередь, на том месте, где раньше располагались садоводства, свободных участков было предостаточно. В результате, в наши дни, куда бы вы не отправились после осмотра улицы Альберта, на фасадах окрестных зданий можно встретить уникальные образцы югендстиля – затейливые скульптуры, диковинные растения и мифические образы, а также роскошные балконы, шпили, дверные и оконные проемы округлой формы. На рубеже столетий Рига переживала настоящий строительный бум. В отдельные годы в городе строили более сотни новых каменных домов, большая часть из которых несла в себе черты югендстиля. В результате, до сих пор этот архитектурный стиль представлен в 40% домов, находящихся в центре Риги, а всего же в столице насчитывается около 800 зданий в югендстиле. При этом найти их можно не только в центре или на прилегающих улицах, но и в любом историческом районе города: Межапарке, Агенскалнсе и Московском предместье.

В Риге – самый эротичный югендстиль – почти каждое здание

украшают фигуры обнаженных девушекАгрита Типане

Обычно рижский стиль Art Noveau иллюстрируют какой-нибудь эмоционально выразительной женской головой, украшающей дома, спроектированные Эйзенштейном, однако богатство элементов, встречающихся на фасадах зданий, чрезвычайно широко. Очень обширно и разнообразно представлены женские образы – экстерьеры украшены бюстами обнаженных ангелов или медузами, роскошно одетыми девами и богинями. Возле дома номер 2 по ул. Альберта, который пользуется большой популярностью среди туристов, установлено изваяние сфинкса, однако мотивы восточной мифологии, включая отдаленных двойников вавилонских львов, окна в японском стиле, драконы и разнообразные символы солнца встречаются на многих зданиях.

Дом на ул. Альберта, 2 украшает редко встречаемый в Риге аттик или декоративная стенка, возведённая над венчающим сооружение карнизом с искусственными окнами. Фото: shutterstock На фасаде этого дома, спроектированного Эйзенштейном, можно найти множество элементов, заимствованных из культур Востока. Среди них находятся также и охраняющие ворота сфинксы. Фото: shutterstock Маски, геометрические орнаменты и даже скульптурные изображения женщин скрывают от прохожих плохую планировку и неокрашенные каменные фасады со стороны двора. Фото: shutterstock

Внимательный наблюдатель найдет на фасадах домов в центре Риги также образы змей, сов, орлов и драконов, однако, что они значили для хозяев домов, в наши дни каждый решает для себя сам. «К сожалению, учитывая войны и миграцию, эти истории с ходом времени пропали. Историкам остается лишь собирать биографическую информацию о владельцах домов, но многое просто интерпретируется. Стоит учитывать, что владельцы многих этих домов не были латышами, и, покидая Ригу, их семьи забирали с собой и историю дома. Кроме того, были времена в Латвии, когда восхваляли все латышское, а это ценилось не очень всоко», - рассказывает руководитель отдела Рижского центра югендстиля Агрита Типане.

Латышское прикосновение

В конце улицы Альберта находится дом номер 12 – один из первых домов на этой улице, который архитектор Пекшенс спроектировал и построил для себя сам. «Это было огромное событие для той поры, потому что, пока латыши еще не были зажиточными, дома преимущественно строили немцы, русские, евреи. Здесь произошел новый виток – латышский архитектор своим трудом смог заработать деньги и построить такой дом. В последующие годы многие латышские предприниматели также стали строить свои доходные дома», - указала Типане.

Фото: Музей истории Риги и мореходства/Shutterstock

Чрезмерно богатое убранство домов стало исчезать после революции 1905 года, когда политические перемены стремительно ворвались и в архитектуру. С распространением левых идей многие архитекторы латышского происхождения, включая Пекшенса, Лаубе и Александра Ванагса, начали экспериментировать, выступая против чрезмерно роскошных украшений и предлагая вместо этого элементы латышского деревянного зодчества и фольклорные символы. Так в Риге появились десятки домов, построенных в новом направлении югендтиля – в стиле национального романтизма. Эти преимущественно серые, черные, темно-коричневые или красноватые каменные замки в большом количестве можно найти на любой большой улице Риги. Один такой темно-серый экземпляр, спроектированный Лаубе, возвышается на роскошной ул. Альберта под номером 11.

Улица Альберта 11. Фото: shutterstock В его отделке использованы природные строительные материалы, например, туфовый известняк и дерево, а также использовалась грубая отделка. На этом здании, как и на других представителях стиля национального романтизма, внимательному наблюдателю открывались древние латышские знаки, которые использовались в архитектуре, дизайне, одежде. В то время это было очень популярно среди латышей, примерно, как и сейчас. В противовес домам, относящимся к раннему югендстилю, для этого направления были характерны твердость форм, величественность и трапециевидные проемы окон, встречающиеся только в Скандинавии. Именно интерпретацию шведских и финских архитекторов Art Noveau – северного модерна - принято рассматривать в качестве одного из ведущих вдохновителей этого жанра. Стиль стал стремительно развиваться с самого начала своего появления. Возможно, заказчики новых домов и архитекторы утвержденных проектов хотели, чтобы каждый новый дом отличался от других и вносил какие-то новизну. Почти одновременно с появлением в Риге национального романтизма жилые дома стали строить и в так называемом статическом югендстиле – на фасаде домов больше не появлялись ни мифические образы, ни романтическая символика. Вместо этого на экстерьере домов присутствовали вертикальные элементы фасадной композиции, например, пространственные полосы высотой в несколько этажей. И хотя многие, осматривая дома в югендстиле, ищут глазами, например, человеческую голову, животное или стилизованный цветок, приблизительно на трети городских зданий, построенных в этом стиле, таких элементов не найти. Яркий тому пример это дом в конце ул. Альберта – ул. Антнонияс,13.

Улица Антонияс 13. Фото: ektornet.lv

Тишина в центре Риги

Однако не только архитектурное убранство сделало улицу Альберта жемчужиной Риги. Здесь, неподалеку от суеты бульваров каждый может убедиться в еще одной ценности – палисадниках, которые существенно расширяют улицу длиной всего в 250 метров. Здесь редко можно было встретить яркие насаждения, поскольку считалось, что простота намного важней, и обычная зелень лучше всего выделяет здания. И в те времена, когда владельцы приобретали участки земли, и сейчас для нынешних домовладельцев это означает лишние затраты, а соответственно влияет и на цену жилья. Зато есть здесь преимущества и для жильцов - больше солнца в квартирах и тишина, которая и дала название этому району – Тихий центр.

На улице Альберта с дома номер 2 по дом номер 8 располагается много зданий, которые спроектировал Михаил Эйзенштейн. Все они строились, как «Потемкинские деревни» - архитектор думал только о фасадах, а во внутренних дворах можно увидеть только ужасные стены. У всех была одинаковая планировка, при этом очень плохая планировка. На каждом этаже по две квартиры, помещения соединялись длинными, темными коридорами, которые проектировали в XIX веке, но в XX веке такое больше не практиковали. «Югендстиль - это такой стиль, который стал заботиться о планировке. Здания строили изнутри наружу. Тогда стали задумываться о разделении помещений – в каждой квартире была общая зона, куда приходили гости, также была удобно обустроенная жилая зона, где располагались кровати, рабочие комнаты, а затем хозяйственная зона с кухней, ванной комнатой и помещением для туалета, что было абсолютной новинкой. Каждое помещение было хорошо освещено, тут заботились и о растениях, которые создавали микроклимат», - рассказывает Типане. Она также отмечает при этом, что самые великолепные дома на ул. Альберта, спроектированные Эйзенштейном, не соответствовали новым стандартам.

Первые этажи в этих зданиях находятся достаточно высоко, поэтому суета торговли и шум ремесленных мастерских был перенесен на окрестные улицы. В новом тихом, престижном районе на ул. Альберта нашли себе приют посольства Венгрии и Ирландии, а на расстоянии всего нескольких минут пешком в исторических зданиях расположились еще около десятка посольств различных государств. Правда, аспекты тишины в наши дни немного изменились, поскольку сейчас улицу то и дело постоянно пересекают шумные группы туристов. Вместе с тем, чтобы запечатлеть себя на фотографии со сфинксом или на фоне Афродиты, можно воспользоваться возможностью посетить и Центр югендстиля, который находится в конце улицы, в здании, спроектированном Пекшеном. Если времени мало, уже один вход в это здание предоставляет шанс осмотреть роскошный подъезд, автором картин в котором является друг Пекшена и бывший жилец дома – Янис Розенталс. В свою очередь в этом музее также есть уникальная возможность ознакомиться с типичным обустройством квартиры дома, построенного в югендстиле, с очень современными для той поры устройствами, например, холодильником, чугунной мойкой с краном, унитазом со сливным бачком, а также эмалированной ванной на львиных лапах. Яркие примеры в других местах На расстоянии примерно неполных десяти минут пешком от ул. Альберта, между улицами Экспорта, Сакару и Антонияс и одной стороной площади Вашингтона находится комплекс так называемых зданий Форбурга. В отличие от большинства рижских домов, дворы которых обычно остаются спрятанными за закрытыми воротами, здесь можно пройти под широкими арками прямо по середине ритмично созданных кварталов. В центре двора, в наши дни заполненного автомобилями, в свое время находился утопающий в цветах и зелени фонтан. Место, где он располагался, все еще можно разглядеть на частично мощеной, частично заасфальтированной дороге. Строительство квартального комплекса проектировал Вильгельм Реслер, а авторами восьми находящихся здесь домов стали пять разных архитекторов. Недалеко отсюда пока еще можно осмотреть внушительный по размерам дом на ул. Виландес, 11, которому недавно был присвоен статус городских развалин. Как и дом по ул. Аудею, 7, он был построен в 1899 году, и таким образом его можно считать одним из первых в Риге домов в югендстиле. Особой ценностью здания, спроектированного архитектором Рудольфом Генрихом фон Цирквицем, являются округлые дверные порталы, которые подпирают женские фигуры, утонченные балконы, а также массивная куполообразная крыша в углу улицы.







Если отправиться на прогулку дальше в сторону центра, рядом с новой церковью Святой Гертруды на ул. Таллинас, 23 среди многочисленных деревянных домов можно заметить пятиэтажное каменное здание, парадная дверь которого сделана в форме пасти огромного дракона. Дом Дракона или доходный дом Каминтиуса – это один из первых домов, спроектированных Пекшеноми его учеником Лаубе , в котором использовалась символика югендстиля.

Невнимательный прохожий зачастую даже не обратит внимание на большую голову дракона. Фото: DELFI

В свою очередь, на ул. Тербатес 15/17 можно осмотреть и один из ярчайших примеров архитектуры национального романтизма – школу, построенную по заказу Атиса Кениньша. Кениньш в свое время хотел, чтобы в отделку здания школы включили фрагменты из легенд о Стабурагсе. Его пожелания были выполнены, и хотя сейчас древняя скала спрятана в пучине Даугавы и увидеть ее можно разве что на старых открытках и фотокарточках, натуральный камень для обшивки фасада до сих пор украшает фасад школы. В настоящее время в этом здании на ул. Тербатес располагается Рижская 40-я средняя школа.