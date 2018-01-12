Jūsu pārlūkprogramma neatbalsta HTML5 video tagu. PIEVIENOT MARŠRUTAM Построенная из красного кирпича евангелическо-лютеранская церковь святого Иоанна настолько хорошо спраталась за огромной церковью святого Петра между живописными домиками Вецриги, что не знающий историю города прохожий может и не заметить здание, которое хранит так много секретов, легенд и интересных рассказов. А вы знаете, что и в наши дни в подвале храма можно осмотреть фундамент старинного Рижского замка? Что на внешней стене храма установлены не простые маски, а Саломея, которая располагается тут же, должна держать на подносе отсеченную голову Иоанна Крестителя? Или то, что именно в этом храме можно найти первую социальную рекламу на латышском языке? И это лишь часть тайн церкви святого Иоанна, о которых вы узнаете из этого рассказа.





Рижские истории:

Церковь святого Иоанна

Точная дата начала строительства церкви святого Иоанна неизвестна. Однако, если на пару метров спуститься в подвал храма, там можно увидеть и даже прикоснуться к стенам замка епископа Алберта, хранящим 800-летнюю историю. Этот замок впервые был упомянут в 1207 году. Когда первый епископ Риги перебрался на Епископскую гору, а затем отправился к прародителям, его преемник – епископ Николай – в 1234 году передал этот замок вместе с прилегающими участками земли монахам-доминиканцам. Эти братья – «черные монахи» - основали на берегу речки Ридзене монастырь. Небольшую церковь во второй половине XV века руководство монастыря решило расширить, а затем монахам разрешили вести там хозяйство еще около 30 лет – до начала Реформации. Точная дата начала строительства церкви святого Иоанна неизвестна. Однако, если на пару метров спуститься в подвал храма, там можно увидеть и даже прикоснуться к стенам замка епископа Алберта, хранящим 800-летнюю историю. Этот замок впервые был упомянут в 1207 году. Когда первый епископ Риги перебрался на Епископскую гору, а затем отправился к прародителям, его преемник – епископ Николай – в 1234 году передал этот замок вместе с прилегающими участками земли монахам-доминиканцам. Эти братья – «черные монахи» - основали на берегу речки Ридзене монастырь. Небольшую церковь во второй половине XV века руководство монастыря решило расширить, а затем монахам разрешили вести там хозяйство еще около 30 лет – до начала Реформации. В 1524 году монастырь ликвидировали. Во время пасхального крестового шествия – в Великую пятницу - доминиканские монахи покинули город для того, чтобы обойти крепостную стену, а жильцы отказались их впускать обратно после завершения шествия. Об этом говорится в книге «Latvijas Konversācijas vārdnīcа», изданной в 1931 году.



На внешней стене церкви сохранились портреты-маски проповедников XV века, которые, надо полагать, изображают очень уважаемых в ту пору ораторов в процессе произнесения речи. (На снимках - вид масок до реставрации). Фото: DELFI



После этого церковь была закрыта. Ее не обошли стороной и погромы, которые начались в период Реформации, когда поборники новой веры пытались уничтожить все, что, по их мнению, было связано с пышными католическими богослужениями. Позже церковь и помещения монастыря сдавал в аренду Рижский рат, чтобы получать прибыль. Церковь на выгодных условиях сдавалась в аренду одному из своих – старейшине ремесленной гильдии Шулте - который обустроил в храме хлев для лошадей и скота. Коровы там содержались много лет, до тех пор, пока католические священники больше не могли скрывать свое недовольство и в 1548 году не написали бы жалобу императору Римской империи. Тот назначил рижанам за осквернение храма штраф в размере 18 000 марок серебром.







Церковь сдавалась в аренду старейшине

ремесленной гильдии Риги, который устроил

там хлев. Коровки содержались там долгие годы,

до тех пор, пока возмущение духовенства больше

не надо было скрывать.





«Шулте, ссылаясь на удобный для себя договор, совершенно не собирался выгонять свой скот из церкви, и рату после долгих и серьезных судебных процессов в 1554 году наконец удалось добиться изменения договора. Тогда закончилось и время подчинения рата императору. После восстановления башни и крыши в октябре 1555 года храм очистили, и в дальнейшем городское руководство использовало его как арсенальный склад, потому что возле одной из монастырских построек располагалось пушечное производство», - пишет с своей книге «Храм на стенах епископского замка» Янис Зирупс.

До тех пор, когда молодой и энергичный король Польши Стефан Баторий объявил о свободе вероисповедания, церковь святого Иоанна служила арсеналом. В свою очередь, по его указу церковь Якова (Екаба) передали католической общине, а латышской лютеранской общине, которая проводила там службы, пришлось перебраться в церковь Иоанна.

Там почти 500 лет располагается церковь латышской общины.





Старейшее изображение церкви святого Иоанна, которое сохранилось до наших дней, датируется XVIII веком. На нем можно рассмотреть "луковичную" башенку. свой нынешний внешний вид церковь обрела в XIX веке по проекту Иоганна Даниэля Фельско. Фото: архив церкви святого Иоанна





Первый новый протестантский храм в мире

Латышская община поспешила переделать храм и обновить. В конце XVI – начале XVII века при реализации так называемого типового для своего времени проекта сакральное здание приобрело известные и по наши дни черты северного Реннесанса, которые можно заметить повсеместно и в Голландии: в те времена у рижан были тесные связи с жителями Нидерландов. «В Риге воплотили в жизнь один из образцовых проектов гения нидерландского Ренессанса Ганса Вредемана де Вриса, опубликованного им в книге, которую он издал для того, чтобы клиенты и заказчики выбирали бы понравившиеся им проекты для строительства церквей, замков, жилых домов или мостили бы улицы по его советам», - рассказал недавно в программе «Жемчужины Латвии» на Латвийском Радио историк Оярс Спаритис, добавив, что в те времена у зарождающегося в ту пору лютеранства еще не было своего теоретика или архитектора, которые бы объясняли, какими должны быть новые храмы.



Башни церквей святого Петра и святого Иоанна. Почтовая карточка начала XX века. Фото: архив церкви святого Иоанна



Возможно, именно это и есть объяснение тому, почему церковь святого Иоанна визуально настолько отличается от классических, старых церквей Вецриги. «Церковь святого Иоанна и церковь святой Троицы в Елгаве, которая, к сожалению, была уничтожена во время Второй Мировой войны, являются первыми лютеранскими храмами в мире». – рассказывает Спартитис. В этой церкви можно разглядеть признаки средневековой готики, ренессанс, а также истоки католицищма и победу протестантизма. Изначально, в готические времена, алтарь был выкрашен в темно-синий и зеленый цвета, а с приходом периода классицизма его перекрасили в белый и золотой цвета. Интересно, что, если подойти поближе к алтарю, и в наши дни там видны маленькие сколы с остатками старых красок, которые дают представление о том, как это выглядело раньше. В свою очередь, если рассмотреть церковные своды, то даже в голову не придет, что возле центрального входа в церковь расположено зеркало, которое предает необычный оптический эффект.





Пожар и возрождение

Самый большой пожар в Риге произошел во времена владычества шведов – в мае 1677 года. Тогда сгорела и церковь святого Петра, и церковь святого Иоанна, и большое количество других зданий. За поджоги тогда осудили студента Франка и шведа Андерсена. Они под пытками признались, что сделали это, будучи подкупленными Москвой. Псоле пожара обе церкви поспешили восстановить, а работы доверили замечательному мастеру Руперт Бинденшу. На восстановление церкви святого Иоанна щедро жертвовали члены общины, которые в это время собирались на богослужения в зданиях Большой и Малой гильдий. После выдающегося вклада в восстановление храма мастеру оказали высокие почести, предложив ему после смерти быть погребенным в церкви святого Петра, но Бинденшу выбрал себе место в церкви святого Иоанна, где до сих пор и находится его могила.











Церковь святого Иоанна и церковь святой

Троицы в Елгаве - первые лютеранские

храмы в мире





Выделение подобного места под погребение считалось очень высокой честью. Например, в процессе восстановления церкви долгие годы участвовал и один из членов общины – выдающийся художник Корн Мейер. И в наши дни на балконе органа можно увидеть девять его картин, отображающих муки Христа. Интересно, что живописец не попросил за свою работу много денег, а вместо этого обратился с просьбой выделить могилу для себя и своей семьи во дворе церкви.

Вход на Иоанново подворье (ворота Иоанна). В начале XX века они были обрамлены декоративной отделкой, которая не сохранилась до наших дней. Фото: архив церкви святого Иоанна



В самом конце XVII века в церкви появились колокол и башенные часы. В это же время по заведенными шведами порядками была введена и церковная книга, которая свидетельствует о том, что в общине церкви святого Иоанна было 10 000 прихожан.

В 1677 году пожар уничтожил не только церковь святого Иоанна, но и здания, которые находились на территории сегодняшего Иоаннова подворья (Jāņa sētа). По предложению управляющего Мартиньша Пилса, там, в доме номер 5, в 1779 году открыли тюрьму и дом инвалидов. И в наши дни на балконе церкви можно разглядеть место, где находилась дверь, через которую теперь можно попасть в здание театра «Гамлет», а раньше по ней в церковь поднимались оступившиеся женщины и мужчины. Тюрьма располагалась там более 100 лет, позже здание использовала Рижская полиция, разместившая там изолятор для задержанных, а древний Епископский двор даже некотрое время назывался Казарменным полицейским подворьем. И лишь в XX веке его снова стали называть Иоанново подворье - Jāņa sētа.





Горы трупов в мирное время

Ужасным для Риги, как и для церкви святого Иоанна и ее общины, стала Северная война, а также последовавшая за ней эпидемия чумы. Большая часть жителей не пережила эпидемии, а недавно отремонтированную церковь разбомбили. Ужасным для Риги, как и для церкви святого Иоанна и ее общины, стала Северная война, а также последовавшая за ней эпидемия чумы. Большая часть жителей не пережила эпидемии, а недавно отремонтированную церковь разбомбили. И хотя позже было начато восстановление церкви, чума и война сильно прорядили общину, у оставшихся в живых совсем не было денег, поэтому храм возрождали около 10 лет.



«Церковь была завалена трупами, только в одной церкви святого Иоанна похоронили 326 человек. Похоронить всех было невозможно, поэтому многие лежали на улице. Церковь святого Иоанна на долгое время закрыли. Она была переполена телами. Зловоние было невыносимо, люди задыхались от выделяемых газов, поэтому богослужения для латышей на некоторое время перенесли в Малую гильдию.»



Янис Зирупс: "Храм на стенах епископского замка"

Однако все снова привели в порядок. В XVIII веке здесь стал собираться и приходской кружок – это движение набрало популярность в середине века в Видземе и существенно повлияло на развитие духовной жизни латышей. Но в целом это были темные времена для латышей: в Риге немцы всячески боролись против усилий латышей «поднять голову». Только лишь в 1849 году в церкви святого Иоанна появился латышский священник – Генрих Готлиб Пешс, которого любила община, однако через три года он скончался. В то время, когда он был наставником прихода, по проекту Иоаганна Даниэля Фельско перестроили башню церкви: она приобрела те формы и очертания, которые мы знаем сегодня. Когда к Риге в 1812 году приближались войска Наполеона, руководство города задумалось об обороне. Царская армия превратила храм в склад и наполнила его зерном. Наполеон прошел мимо Риги, а церковь под зерном оказалась сильно повреждена: сломались стулья, лестницы и другие ценности. И хотя у военной комиссии запросили средства на восстановление храма, многое было утрачено безвозвратно, поэтому прихожанам снова пришлось приниматься за основательный ремонт. На этот раз в церкви сделали пристройку для ризницы и квартиры хорового запевалы. Стоит отметить, что немного позже – в конце XIX – начале XX века – стремительно развивающийся технический прогресс дошел и до Риги. В это время в церковь святого Иоанна провели газовое освещение и отопление, а спустя несколько лет и электричество. В это время община церкви составляла уже около 42 000 прихожан. Во время Первой Мировой войны из церкви в Россию вывезли колокола, а также другие ценности, которые позже, разумеется, обратно так и не вернули. Вскоре после войны – в 1924 году – под руководством Эйжена Лаубе в церкви начались ремонтные работы, в ходе перестройки снесли старые постройки и возвели новое здание пастората на ул. Яня. К сожалению, в это время была уничтожена часть свидетельства прошлого – останки каменной стены епископского замка. Однако строительные работы тщательно документировались, поэтому до нашей поры дошло много фотографий, на которых можно увидеть церковь и прилегающие к ней окрестности.







Вторая Мировая война оказалась безжалостной к церкви в той же степени, что и все предыдущие. Зная отношение коммунистов к религии, многие священнослужители покинули Ригу. Однако стоит напомнить и один необычнй факт: именно во время войны - в 1943 году - отцы церкви решили приобрести для нужд общины автомобиль. Об этом свидетельствует протокол собрания от 27 мая 1943 года. В октябре 1944 года во время бомбардировки серьезно пострадала крыша храма, были выбиты окна. Оформление документации затянулось, и Рижское управление памятников выдало разрешение на восстановление только в 1945 году, правда, погасив при этом часть расходов. В советское время церковь святого Иоанна стала главным лютеранским храмом Латвии и кафедрой архиепископа. Именно здесь долгое время размещалась Теологическая семинария, где учились священники, которым позже была уготована важная роль в возрождении Латвийского государства. Здесь по инициативе архиепископа Яниса Матулиса 23 августа 1975 года были ординированы три женщины (стоит отметить, что в 20-30-ые годы прошлого века Теологическую семинарию закончили 32 женщины), пишет Янис Зирупс. После того, как из Домского собора выгнали прихожан, их богослужения проводились в церкви святого Иоанна. В 50-е и 60-е годы историки и археологи обследовали двор церкви, позже восстановив каменную стену, которую мы видим и в наши дни. В свою очередь, в 70-е годы на средства Рижского управления памятников отреставрировали и церковь.





Церковь св.Иоанна до войны и сегодня. На более старом изображении видны развалины первой латышской школы. Фото: архив церкви св.Иоанна / Shutterstock



В 1986 году главой Латвийской Евангелическо-Лютеранской Церкви стал Эрик Местерс, который перенес кафедру архиепископа в Новую церковь святой Гертруды. С приходом Третьей Атмоды в церкви снова началась активная работа. Храм обладал хорошей акустикой, именно поэтому здесь стали проводить концерты хоров и органной музыки. Профессиональные хоры Латвии здесь не только выступали, но и записывали свои работы. Традицией со временем стали и музыкальные вечера по субботам, на которые приглашались все желающие. В наши дни в церкви служит священник Ингус Даукстс, а также Юрис Зариньш и Гинтс Граудиньш.



Необычные детали и их истории

Иоанн Креститель и Саломея Маски проповедников XV века



Орнаментальные витражи



"Реклама" для приобретения органа







С церковью святого Иоанна связано и много романтических и необычных легенд. Например, со стороны церкви святого Петра можно разглядеть небольшое окошко с решеткой, где, как упоминается в легенде, вмурованы два монаха, которые хотели стать святыми. Однако, как рассказывает наставник общины Гатис Блунавс, это не могло и не может быть правдой, поскольку доминиканские монахи были образованными людьми, не верившими в подобное. Они хорошо знали, что стать святым можно, не предавая себя добровольной смерти, а усердно помогая людям. На самом деле, все гораздо прозаичней: раньше на этом месте находилась дверь, которая вела в погреб с дровами, потому что церковь сдавала часть помещений в аренду торговцам дровами, получая таким образом деньги на содеражние храма. Еще на фотографиях прошлого века здесь можно разглядеть поленницы. Еще одна загадка, которая хранится на внешней стене храма святого Иоанна – две маски проповедников – еще в период Средневековья они помогали тем, кто не знает Ригу, находить монастырь, поскольку на масках не было головных уборов, что ясно указывало на то, что это монахи, поскольку в те далекие времена головные уборы были у всех уважающих себя граждан. В разных источниках можно найти версию о том, что доминиканские монахи через эти маски вещали о слове Божьем, в других источниках упоминается, что за масками были скрыты вентиляционные люки. Однако Блунавс рассказал, что все это не так.: «Когда я поднимался туда в этом году, то руку в рот маски можно было просунуть сантиметров на 8, но дальше там все закрыто».



Еще более интересные истории и легенды сохранились о деталях внутреннего убранства церкви. В 1761 году руководство церкви святого Иоанна установило там, если можно так выразиться, первую социальную рекламу на латышском языке. На металлических табличках, которые сейчас можно увидеть на стенах храма, видны органы и стих, который призывает делать угодное Богу дело – жертвовать на восстановление музыкального инструмента. Возможно, это помогло, ведь именно в том году в церкви и были установлены органы.







"Наконец мы придумали лучшую методику,

как ее восстановить, и получили хорошую фотографию

30-х годов крупным планом. Будет!" Гатис Блунавс о статуе Саломеи



В интерьере церкви можно увидеть и много картин, которые представляют, скорей, не материальную, а моральную ценность. В 1883 году алтарь церкви святого Иоанна расписал Янис Станислав Бирнбаум – он написал копию копию картины Леонардо да Винчи. Когда картина потемнела и стала по стандартам «некрасивой», в 1904 году ее заменили на изображение цитаты из Евангелия. Теперь картину можно увидеть в ризнице, напротив полотна Яниса Розенталса «Иисус на кресте», которую художник подарил церкви в 1912 году.

Витражи возле алтаря появились благодаря щедрым дарам богатых рижан в начале XX века. Интересно, что в них нет какого-то исторического или Библейского сюжета, которые обычно встречаются в обычных храмах, но там можно разглядеть красочные орнаменты. В свою очередь, в наружных симметрично расположенных нишах алтарной части расположены скульптуры Саломеи и Иоанна Крестителя, которые повествуют об иудейской красавице-царесне Саломее и усекновении головы Иоанна Крестителя. В первый раз эти скульптуры были установлены во второй половине XVI века, а позже их либо восстановили, либо заменили на новые.

«Иоанн Креститель восстановлен в первозданном виде. Саломея же серьезно пострадала сначала во время обстрела в 1944 году, когда в крышу церкви попали несколько снарядов. Тогда Саломея потеряла руку с головой Крестителя. Образ стал очень невыразительным. Его хотели восстановить, но, отправив образцы камня в одну из лабораторий Германии, получили ответ, что порода настолько рыхлая, что ее нельзя трогать. Наконец придумали лучшую методику, как восстановить скульптуру, и получили лучшие фотографии ближнего плана, датированные 30-ми годами. Теперь все будет!» - говорит Блунавс, добавляя, что реставрация Саломеи началась в октябре прошлого года. Через два года эта «пара» снова вернется на то место, где стояла в 1588 – 1589 годах. Интересно, что в церкви святого Иоанна хранится, возможно, один из старейших часовых механизмов в Риге. Как рассказыает историк Гунарс Арманс, который в свое время поднимался в башню его осмотреть. Работая в Рижском строительном управлении инспектором по охране памятников, он по долгу службы осматривал многие интересные детали в городских постройках, но такой уникальный старинный экземпляр встретился ему впервые. Блунавс также признает, что в церкви святого Иоанна сохранился часовой механизм, но нет ни одного исторического снимка, на котором бы на стене храма можно было бы увидеть часы. Однако, если такие снимки все-таки найдутся, можно будеть думать и о том, как «оживить» эти старинные часы.



