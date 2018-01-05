Башня церкви святого Петра, которую мы привыкли видеть, уже шестая по счету. Эту башню высотой 123 метра построили только в 1970 году. Бурная судьба этой церкви тесно связана со всеми актуальными для Риги событиями. Это была главное культовое сооружение города, в 1522 году здесь состоялся исторический диспут об идеях Лютера, на котором Андреас Кнопке (Andreas Knöpke[n]) дискутировал с францисканскими монахами об основных принципах христианского учения и одержал победу в словесном поединке. Именно поэтому Рига стала одним из первых городов, где приняли лютеранство.



В феврале 2017 года площадь возле церкви святого Петра переименовали в площадь Реформации, о чем свидетельствует табличка возле входа в храм. В свою очередь, по мере того, как преумножалось богатство жителей города, и храм приобрел более роскошные и интересные элементы интерьера.

Также, как и Рига, церковь неоднократно страдала от пожаров и других бед, однако всегда отстраивалась и стала одной из важнейших достопримечательностей города.



