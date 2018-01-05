Башня церкви святого Петра, которую мы привыкли видеть, уже шестая по счету. Эту башню высотой 123 метра построили только в 1970 году. Бурная судьба этой церкви тесно связана со всеми актуальными для Риги событиями. Это была главное культовое сооружение города, в 1522 году здесь состоялся исторический диспут об идеях Лютера, на котором Андреас Кнопке (Andreas Knöpke[n]) дискутировал с францисканскими монахами об основных принципах христианского учения и одержал победу в словесном поединке. Именно поэтому Рига стала одним из первых городов, где приняли лютеранство.
В феврале 2017 года площадь возле церкви святого Петра переименовали в площадь Реформации, о чем свидетельствует табличка возле входа в храм. В свою очередь, по мере того, как преумножалось богатство жителей города, и храм приобрел более роскошные и интересные элементы интерьера.
Также, как и Рига, церковь неоднократно страдала от пожаров и других бед, однако всегда отстраивалась и стала одной из важнейших достопримечательностей города.
Церковь святого Петра долгое время оставалась главным храмом города и была посвящена покровителю Риги – святому Петру. Впервые она была упомянута в хрониках 1209 года, и уже тогда она была связана с ярким, правда, к сожалению, нерадостным для латышей событием. Именно здесь, во дворе церкви, знаменитый правитель Ерсики Висвалдис передал свою власть епископу Алберту, став его вассалом и приняв христианство.
Церковь упоминается и в связи и с событиями 1297 года, когда разразился конфликт между гражданами Риги и Ливонским орденом. Затем из башни с помощью катапульт обстреляли замок Ордена, которая в ту пору находился на месте Двора Конвента.
Панорама Риги со шпилями башен. 1568 год. Автор: Себастьян Мюнстер
В хронике, датированной 1301 годом, упоминается о том, что, готовясь к борьбе с Ливонским Орденом, башню укрепили еще больше.
В свою очередь, сохранились свидетельства о том, что в 1355 году на башне располагался дозорный пост. Он и позже использовался для наблюдений, ведь при ясной погоде оттуда просматривалась территория вплоть до самого моря. А петушок на башне святого Петра всегда извещал рижан о направлении ветра и погоде.
Начиная с XIII века, на этом месте находился небольшой каменный или деревянный храм. Однако доподлинно неизвестно, когда и при каких обстоятельствах башня церкви обрушилась в первый раз.
В источниках указано, что в начале XV века ростокский строительный мастер Иоганн Румешоттель соорудил новую величественную алтарную часть здания. Работа продвигалась с переменным успехом и заняла почти столетие, но именно в то время башня стала существенно выше. Только в 1491 году башня в готическом стиле была завершена и на нее водрузили петушка (позолоченная птица находилась на шпиле и ранее). В наши дни на шпиле установлен уже седьмой по счету петушок.
К сожалению, церковь была построена на песке, не на самом стабильном для здания основании. Башня устояла всего полтора века. В 1656 году она пострадала в результате бомбардировки войск царя Алескея Михайловича. Правда, тогда она накренилась, но ей удалось устоять. Ей не была уготована судьба Пизанской башни, и в марте 1666 года она обрушилась, похоронив под собой 8 человек, включая звонаря и музыканта.
1209
Первое упоминание о церкви Петра в документах
1491
Под руководством мастера Йоганна Румешотельса из Ростока церковь расширена. Возведена башня в готическом стиле с петушком. Башня разрушена русской армией в 1656 году
1667
Вскоре после обрушения началось строительство новой башни. Работы шли 10 лет и не были закончены
1690
Под руководством Руперта Бинденшу возведена самая высокая в мире башня из деревянных конструкций
1747
По приказу Петра Великого церковь восстановили в том же виде, какой она была ранее - с башней высотой 110 метров, построенной без гвоздей и голландской древесины
1970
По проекту Петериса Саулитиса и Гунарса Зирниса восстановлена башня, в которую встроен лифт и смотровые платформы
1984
Работы по восстановлению храма завершены
2000
Башню захватили террористы-нацболы из России. Обошлось без жертв, нарушители отправлены за решетку
1666
Обрушение построенной на нестабильном фундаменте башни: восемь человек погибло
1677
Сильнейший пожар в Риге. Выгорела и церковь Св. Петра, и многие другие здания
1721
10 мая в башню ударила молния, и она снова сгорела. В тушении принимал участие сам Петр I
1941
Советская артиллерия по ошибке расстреляла шпиль церкви, начался пожар, весь храм выгорел. Это произошло 29 июня - в день Святого Петра
1944
Новый пожар во время отступления немецкой армии. Церковь Св.Петра выгорела снова
В следующем году начали ее восстанавливать, однако уже в 1677 году еще не достроенную башню вновь уничтожил пожар. Именно в это время церковь приобрела роскошные мраморные алтари, которые были уничтожены во время Второй Мировой войны.
“21 мая 1677 года двое поджигателей, как говорилось в хрониках, подожгли в Риге несколько зданий. Жертвой огня пала и башня церкви святого Петра, которую возводили почти 10 лет. Это был конец третьей башни», - описывает события Атис Фрейнатс в книге «Горит церковь святого Петра», куда помещен текст из календаря 1920 года.
Стоит отметить, что в числе тех, по вине кого сгорела церковь, обычно упоминаются двое молодых людей. Когда их поймали, поджигатели признали свою вину в поджогах. Правда, нужно учитывать, что их признания были получены в ходе пыток, широко распространенных в те времена.
Следующая башня, созданная по проекту знаменитого мастера Руперта Бинденшу, была возведена в XVIII веке. И это было что-то невиданное – деревянная башня собора святого Петра стала самой высокой деревянной конструкцией в Европе и во всем мире.
К сожалению, как упоминается в хронике, эта башня простояла лишь одно поколение. 10 мая 1721 года в нее ударила молния (известно, в течение века молния ударяла сюда, как минимум, шесть раз). И хотя ее тушили даже молоком (в то время люди верили, что это в дальнейшем убережет от бед и несчастий), и в работах принимал участие сам царь Петр I, который в то время проживал в Риге, церковь вместе с башней, которая обрушилась сама по себе, сгорела за два часа. Стоит отметить, что в результате этого пожара сохранился петушок, который обрушился в горящую церковь. Он и по сей день хранится в церкви святого Петра.
Пятая по хронологии башня была построена в период с 1743 по 1747 год – по приказу Петра Великого, который приказал восстановить церковь в том виде, какой она была до пожара. Башню, как и предыдущую, построили без единого гвоздя и из того же самого материала – голландского дерева. С этой башней, которая простояла до Второй Мировой войны, связана еще одна известная легенда о мастере, которому, по традиции, сразу же после строительства башни нужно было забраться на самый шпиль башни, оседлать петушка, выпить шампанского и кинуть оземь бокал. Сколько осколков останется после бокала – столько лет и простоит башня. Мастер Иоганн Генрих Вюльберн так и сделал, но бокал упал на повозку с соломой и остался цел, отломалась только ножка. Башня простояла почти 200 лет. Только в 1925 году во время измерений специалисты констатировали, что она немного накренилась.
За эти 200 лет – особенно в XIX веке – церковь многократно перестраивали, алтарь украшали, появился орган и колокола, построили систему отопления (ее привезли в 1858 году из Копенгагена), а также громоотводы.
Но затем грянула война и судьбоносный для церкви 1941 год. В воспоминаниях многих советских историков говорится, что башню взорвали немцы, которые заняли Ригу после 1940 года, однако, скорей всего, эти сведения не являются точными, а пожар в церкви является следствием хаотичных действий советских войск. Пожар уничтожил историческую часть Вецриги.
Вот, например, что писал в 1942 году в Гороховецких лагерях красных стрелков, воевавших в Риге, историк 43-ей гвардейской дивизии Латышских стрелков и ответственный секретарь исторической комиссии Янис Гринвалдс: «Одна артиллерийская часть (Красной армии) 26-27 июня подошла к Риге. Охранники моста приняли их за немцев и открыли огонь. Артиллеристы вели огонь, думая, что в Риге уже немцы. Они попали в башню церкви святого Петра. Начался пожар. Позже артиллеристы перебрались через Даугаву в Болдераю».
Этот материал в своих исторических воспоминаниях «Ратушная площадь» упоминает и писатель Андрис Колбергс, добавляя: «Сегодня, когда у каждого школьника в кармане мобильный телефон, такого бы никогда не случилось. Однако в то время радиосвязи между отдельными воинскими частями, ротами и полками, скорее всего, вообще не было».
Июньские события 1941 года взбудоражили город. Коммунисты и гражданские бежали из города, куда глаза глядят. Как пишет в книге воспоминаний «Горит церковь святого Петра» писатель Атис Фрейнатс, который в ту пору проживал в доме прямо напротив собора, пожарных не подпускали на место происшествия, потому что коммунисты перехватили машины уже возле канала и заставляли везти их в сторону Пскова.
Фрейнатс из своего дома наблюдал за тем, как горит Вецрига, а также вместе с соседями пытался уберечь свой дом. Так он описывает момент, когда во время обстрела именно в день Петра – 29 июня – обстреляли башню:
1941-й год. Башня церкви св.Петра в огне. Фото из архива
«Едва я успел проскользнуть через отверстие в дымоходе, как снова стали раздаваться выстрелы, затихшие ночью. На окнах дрожали решетки, во дворе сотрясалась плитка.
Люди из нашего дома снова прятались под лестницей. Однажды Вилис, забравшись на лестницу, стал говорить: «Люди добрые! Церковь святого Петра горит. Наверное, бомбы задели, над башней клубится черный дым».
После этой новости весь дом, как на крыльях, выбежал из-под укрытия, мы забрались на этаж или два выше, что увидеть это своими глазами.
Я забежал в нашу комнату. Окно там выходило на крышу, прямо напротив церкви святого Петра. Огонь и черный дым клубились около часов и колоколов, самый большой из которых за свою долгую жизнь тысячи и тысячи раз извещал горожан о том, что Рига горит, а малый в торжественные моменты извещал о утре и вечере особых дней. Но они молчали. Как мученики, а пламя охватывало их все больше и больше. Часы показывали двенадцатый час, а петушок на шпиле с гордостью указывал направление ветра. Высунувшись из окна, можно было заметить, как жар распространяется по крышам, от него можно было согреться, если кому-то в ту минуты нужно было тепло».
Те, кто стал очевидцем тех событий, утверждают, что башня обрушилась в 15.10. Петушок со шпиля упал на одну из улочек, но его нашли и вернули обратно в церковь.
После пожара от церкви остался лишь пугающий скелет, который вошедшие в Ригу немцы обшили досками, чтобы сохранить исторически детали. В башне разместили дозорный пост, где дежурили латышские легионеры – Янис и Элмарс. Об этом в своей книге вспоминает писатель Фрейнатс. В 1944 году, когда немцы оставили город, а в Ригу вернулась Красная армия, церковь снова горела. После этого на ней сохранилось уже меньше исторических элементов.
Обгоревшее здание сохранилось и, как отмечает историк и специалист Рижского строительного управления Гунарс Арманс, туда приносили разнообразные исторические детали со всей Вецриги, уцелевшие во время войны. Позже часть из них перевезли в Крестовую галерею Домского собора, часть вмуровали в вал возле церкви, однако большая часть пропала, как говорится, с концами.
1941 год. Разрушенная церковь Св.Петра. Открытка. Фото: Музей истории Риги и мореходства
Башню еще раз отстроили в 1970 году, а ее внутренние помещения реставрировали вплоть до 1984 года под руководством архитекторов Петериса Саулитиса и Гунара Зирниса. Автором проекта реставрации церкви святого Петра стал Петерис Саулитис, по существующей традиции, в свой 60-й день рождения по особой платформе он забрался на петушка, выпил бокал шампанского и, опустошив его, бросил на землю. Стекло разлетелось на множество осколков.
Заходя в церковь, по правую сторону, возле алтаря можно видеть сохранившуюся часть старой стены, где все отстроили заново В башню со смотровой площадкой ведет лифт, который уже был усовершенствован, а у входа можно посмотреть видеофильм об истории башни. В церкви часто проходят концерты духовной музыки. Между прочим, в 1873 году, когда в Латвии впервые проводился Праздник песни, здесь состоялся концерт духовной музыки.
Из исторического наследия церкви практически ничего не сохранилось, но собор получил в дар много значимых элементов интерьера. На 800-летний юбилей Риги в церкви появился 16-метровый алтарь, который является копией того алтаря, что был там до войны. Это подарок Рижской Ремесленной средней школы.
В свою очередь, из Польши в дар был принят подсвечник. Медленно, но основательно проходит восстановление исторических эпитафий. Нельзя не упомянуть также о том, что в ближайшее время будет восстановлена и статуя святого Петра, которая серьезно пострадала во время Второй Мировой войны. Вскоре она будет установлена над входом в церковь.
Многие уже, наверное, забыли, что башня церкви святого Петра пережила и теракт – в 2000 году в ней забаррикадировались национал-большевики, угрожавшие ее взорвать. К счастью, люди тогда не пострадали, а нацболы оказались в тюрьме.
В 1521 году в Риге проживал один из знаменитейших мастеров эпохи Ренессанса – Албрехт Дюрер, имя которого наряду с Леонардо да Винчи и Микеланджело упоминается в трудах об истории искусств. Дюрер написал картину в алтаре церкви святого Петра. Об этом сохранились лишь рассказы, поскольку жизнь картины оказалась недолгой.
В 1524 году в Риге прошли погромы. Их организовали разгоряченные вином и пивом черноголовые после своего важнейшего праздника –Вастлавьи. Беспорядки переросли в основательные погромы, в ходе которых недавно признанные лютеране в знак протеста против алчности церкви нападали на роскошные церкви и громили все, что напоминало им о ритуалах католических богослужений.
В 1522 году в церкви Св.Петра прошел знаменитый диспут об идеях Лютера. В итоге в Риге началась реформация. Об этом напоминает портрет Мартина Лютера на стене в церкви.
В числе уничтоженных картин оказалась и работа Дюрера. Все 30 алтарей церкви святого Петра, посвященные святым, а также принадлежащие различным корпорациям, были разбиты, имущество вынесли и сожгли, а то, что не горело, выбросили в Даугаву. Церковное серебро, которое использовали в церковных церемониях, отвезли в Дом черноголовых, где использовали в качестве столовых приборов. Об этом говорится в книге Александра Фидриха Нейланда.
Эта лютеранская ненависть против церковной роскоши не была продолжительной, уже в начале XVII века в интерьере церкви снова появились украшения.
В церкви святого Петра было много колоколов, у каждого из них было свое значение и предназначение.
Звонарь звонил в рабочий колокол церкви в начале и конце рабочего дня, поскольку у простых людей часов, конечно же, не было. В свою очередь, во второй колокол звонили по случаю похорон. Во время Великого мора (эпидемии чумы) он две недели звонил, не переставая. Стоит отметить, что до изданного в XVIII веке указа российской императрицы, запрещающей хоронить в церквях, здесь продолжали хоронить богатых и знаменитых рижан, а те, чье состояние это не позволяло, покоились на кладбище во дворе храма.
Так называемый долгий колокол служил только для нужд церкви.
Был также колокол, который извещал горожан о пожарах, а по количеству ударов в колокол, можно было определить, в какой части города горит. Возле Дома Черноголовых располагалось и пожарное депо.
Во время Первой Мировой войны тяжелые колокола увезли в Россию. «В 1915 году был издан указ, согласно которому четыре колокола церкви святого Петра были эвакуированы в Нижний Новгород, где, в итоге, и остались», - описывается в хрониках.
После этого в башне был установлен другой колокол, но во время Второй Мировой войны он был уничтожен пожаром.
Говоря о колоколах, нельзя не вспомнить и о «Колоколе мира», который звучал во время хоровой Олимпиады, проводимой в Риге.