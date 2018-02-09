Jūsu pārlūkprogramma neatbalsta HTML5 video tagu. Домская площадь является самой большой площадью Вецриги. Благодаря ей можно лучше разглядеть, насколько величав Домский кафедральный собор. Но оказывается, в том виде, к которому мы привыкли и знаем, Домская площадь существует менее 100 лет, однако за это время ей пришлось пережить многое – манифестации, теракт, баррикады, ярмарки накануне Лиго, праздники Аристотеля и благотворительные марафоны. Здания вокруг площади хранят много интересных историй и судеб. Как и когда же появилась Домская площадь?



Рижские истории: Домская площадь

Создание Домской площади (Площади 15 мая) - ситуация после сноса застройки в 1935 году. Автор неизвестен. Архив Музея истории Риги и мореходства

Чтобы видеть Домский собор

В 60-х годах XIX века городской рат решил освободить площадь вокруг Домской церкви так, чтобы величие собора стало еще заметнее. Для этого снесли небольшие примыкавшие дома, а образовавшуюся площадку назвали «Domes laukums», которую только в 1923 году переименовали на латышский манер в «Doma laukums». Только в ту пору площадь была далеко не настолько велика, как сейчас – это была небольшая территория напротив церкви и еще немного вокруг храма. И хотя и в наше время со стороны выглядит так, будто Домский собор «утоплен» в земле, это не так – такое основательное погружение в грунт уже давно развалило бы древнее строение. На самом деле, храм был возведен на очень низком месте (во время паводка он неоднократно затапливался, о чем свидетельствуют отметки на церковных стенах), поэтому был возведен вал, который бы сохранял церковь. Таким образом, чтобы попасть в церковь, нужно спуститься на несколько ступенек вниз.

Создание Домской площади (Площади 15 мая) - ситуация после сноса застройки в 1935 году. Автор неизвестен. Архив Музея истории Риги и мореходства

Больше информации о Домском соборе вы сможете прочитать в нашей следующей статье, которая будет посвящена только церкви и крестовой галерее, а в этот раз речь пойдет про здания и площадь, которая появилась рядом с храмом, возведенном в XIII веке. Рижский Домский собор по своему размаху, возрасту и художественному влиянию принадлежит к одному из выдающихся строений в восточной Балтии, пишет о здании в недавно изданной книге Элита Гросмане. В наши дни этот памятник архитектуры служит Латвийской Евангелическо-Лютеранской церкви и ее архиепископу, является хранилищем культурно-исторических ценностей, а также считается одним из лучших рижских концертных залов с уникальным органом и акустикой. Если с восточной стороны – с Домской площади – церковь хорошо просматривается, то с западной стороны она загорожена исторической застройкой, которая дает ясное представление о том, как тут все выглядело 150 лет назад, когда церковь возвышалась над маленькими, старыми постройками.

Как уже упоминалось ранее, еще до 30-х годов XX века здесь была характерная для Вецриги застройка с небольшимим – в два-три этажа – домиками, между которыми возвышались величественные здания Рижского коммерческого банка (теперь – Латвийское Радио), Рижской биржи и Банковской биржи. По инициативе Карлиса Улманиса, который в ту пору был президентом Латвии, на этом месте были снесены два исторических квартала, где располагались и весьма интересные постройки, например, небольшой дом на ул. Шкюню 30/32, в котором до 1913 года работал ресторан и винодельня А. Крепсиса – одно из самых изысканных мест в Риге. В первой половине 30-х годов там размещался Кооперативный транзитный банк, книгопечатная мастерская «B. Sorensen un Ko», продуктовый магазин «Mazā birža» и многие другие магазины. В 1936 году эти кварталы снесли, а в 1937 году в честь авторитарного режима Улманиса площадь была переименована и стала называться Площадью 15 мая.Поговаривали даже, что это был подарок к 60-летию вождя. Сам же Улманис с балкона Коммерческого банка обращался к народу с речами.

С развитием движения в Риге возникла и необходимость в его регулировке, чем сначала занимался человек, в свою очередь, первый стационарный светофор был установлен на перекрестке улиц Екаба и Смилшу, где после сноса застройки и создали Домскую площадь. Zudusī Latvija

Созданная в 1937 году площадь была названа

Площадью 15 мая, в честь авторитарного режима Улманиса.

В наши дни на брусчатке обозначены границы старых улиц.

В свою очередь, если в наши дни попытаться понять, где же в Вецриге находилась старая застройка, нужно только опустить глаза, и там на брусчатке можно разглядеть очертания прежних улиц. Сначала там были установлены стеклянные светильники, но их век оказался короток, потому что их в скором времени повредили во время расчистки снега.

В центре Домской площади находится также и латунное рондо, которое сообщает о том, что исторический центр Риги входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и находится под защитой этой организации.

Табличка на Домской площади, которая сообщает, что исторический центр Риги включена в список Всемирног наследия ЮНЕСКО. Вторую такую табличку можно найти у Новой церкви Святой Гертруды на ул. Бривибас. Фото: DELFIFoto: DELFI

Пестрая история

В 30-ые годы, когда строительные работы были завершены, площадь стала самой большой в Вецриге, здесь же проходили и крупнейшие мероприятия. В 1940 году – по диагонали напротив церкви – было закончено строительство величественного здания Министерства финансов, которое заняло целый квартал, и совсем скоро в Ригу вошли советские танки. Домскую площадь в честь «освобождения» Риги переименовали в Площадь 17 июня.



На Домской площади 28 августа 1943 года. На переднем плане – призванные на работу. Zudusī Latvija

В свою очередь, во времена немецкой оккупации часть площади назвали в честь Альберта фон Буксгевдена (епископа Альберта).

Здесь проходила и демонстрация, связанная с трагическими событиями. Когда нацистская Германия уже оккупировала Ригу, 13 ноября 1943 года на Домской площади состоялся митинг профсоюзов, участники которого протестовали против конференции в Москве, на которую прибыли министры иностранных дел стран антигитлеровской коалиции.



Митинг профсоюзов на Домской площади против встречи в Москве министров иностранных дел стран антигитлеровской коалиции. 1944 год. Чтобы сорвать митинг, был осуществлен неудачный теракт. Фото из Латвийского архива кинофотодокументов.

В свою очередь, подпольная организация коммунистической партии организовала, как это бы назвали в наши дни, теракт, чтобы сорвать демонстрацию. Но все пошло не так, как это было задумано. Ранним утром того дня ученик Рижской 6-й гимназии Джем Банкович установил взрывчатку в мусорной урне возле дома номер 20 по ул. Шкюню, но она взорвалась не вовремя, убив двух демонстрантов, а также проходившего школьника, а также тяжело ранив еще двоих горожан. Однако демонстрация на Домской площади все же состоялась, как и было запланировано, и только лишь вечером радио сообщило о взрыве. Торжественное прощание с погибшими через пару дней состоялось тут же, в Домском соборе, их гробы накрыли красно-бело-красными флагами, а проститься с погибшими пришли несколько тысяч. Виновых позже задержали и приговорили к смертной казни, но в советское время их чествовали, как героев. Возле Кургана Дружбы на границе Латвии, России и Беларуси еще и в наши дни можно увидеть памятник командиру партизанского отряда Иманту Судмалису, который являлся одним из организаторов этого теракта.

В советское время Домская площадь запомнилась в связи со знаменитыми Днями искусства, на которых, особенно в 70 – 80-е годы, собирались тысячи людей.

В свою очередь, в 1991 году именно здесь находился центр времени баррикад. В ночь с 13 на 14 января были установлены «танковые ежи» (металлические конструкции для замедления передвижения танков и другой техники), которые разместили на тех улицах, где было невозможно блокировать движение с помощью тяжелой техники. Вецригу буквально заполонила сельскохозяйственная техника и грузовики, которые пытались противостоять возможным нападениям. В воздухе висел запах дыма от костров.

Многие очевидцы тех событий помнят, что на площади круглосуточно горели большие костры, возле которых можно было согреться и обсудить тревожные события, а также послушать музыку, доносящуюся из дома Латвийского Радио. Нельзя отрицать, что в эти дни вокруг также распивали алкоголь и предавались утехам свободной любви, как об этом совсем недавно обсуждалось в телепередачах. В эти дни на Домской площади установили символическую могилу лидера коммунистической партии Латвии Алфреда Рубикса. В свою очередь, после трагических событий в Вецмилгрависе на площади установили портрет застреленного Роберта Муцениекса, к которому возлагали цветы. Со времен баррикад многое изменилось. Домская площадь стала использоваться для различных публичных мероприятий – для концертов, ежегодных ярмарок, праздника новоиспеченных студентов – Дня Аристотеля и многого другого. Большие торжества проходили здесь и на 800-летие Риги.

Каждый новый учебный год в Латвийском Университете начинается с торжественной церемонии Дня Аристотеля на Домской площади, где собираются студенты-новички. Фото: LETA

Стоит отметить, что в 2007 году на Домской площади собралось около 10 000 человек с требованием распустить правительство и провести внеочередные парламентские выборы, а 13 января 2009 года здесь прошел митинг, за которым последовало битье окон в Сейме и массовые беспорядки с погромами в Вецриге. Таким образом протестующие хотели показать, насколько народ неудовлетворен вседозволенностью правящей элиты.

В свое время Совет по сохранению и развитию исторического центра Риги поддержал идею о создании на прилегающей к Домскому собору территории – в так называемой «Домской яме» - детской площадки и зоны активного отдыха. Ее создали летом 2017 года, вдохновившись уже упомянутыми выше очертаниями на брусчатке Домской площади и создав мифических животных, которых могли изображать люди во времена Средневековья. Интересно, что место, где сейчас раздается детский смех и располагается единственная в Вецриге детская площадка, находится приблизительно там же, где раньше находилось одно из старейших кладбищ – захоронение ливов. Археологи раскопали их останки в двух местах Вецриги. Одно из них, где в конце 80-х годов раскопки вели специалисты Института истории, оказалось на Домской площади.

Фото: shutterstock

Редакции на Домской площади

У здания, в котором в наши дни располагается отель «Gutenbergs», что на Домской площади, 1, действительно самая тесная связь с издательской деятельностью.

На фасаде дома номер 1 на Домской площади можно увидеть памятную доску многолетнему редактору немецкой газеты "Rigasche Rundschau" Теодору Шиманису, а также бюст первопечатнику Иоганну Гутенбергу. Фото: „Hotel Gutenbergs”

В нем длительное время находилась редакция главной немецкой газеты Риги – «Rigasche Rundschau». Сейчас возле стен здания можно видеть памятную доску политику, депутату Сейма и шефу-редактору газеты др. Теодору Шмиту.В свою очередь, над входной дверью видна и небольшая скульптура первопечатника Иоганна Гутенберга. В этом доме долгое время издавали и газету «Brīvā Latvija».

Многие уже, наверное, подзабыли, что на Домской площади находилась и первая редакция газеты «Diena».

Дом радио, где раньше был банк

Здание банка на Домской площади, 8, украшенное ко Дню единства в 1939 году.. Zudusī Latvija

Нынешний дом Латвийского радио, созданного по проекту архитектора Паула Мандельштама, начали строить в 1913 году – но не для нужд радио, а в качестве банка. Война прервала работы, и строительство завершили только в 1926 году. В том же году ушел из жизни и один из самых влиятельных и выдающихся рижских скульпторов – Августс Фольц, чья фирма изготавливала и декор фасада здания, и детали интерьера.

Работники фирмы оставили овал над балкончиком на втором этаже незаконченным Историк и энтузиаст Гунарс Арманс считает, что, возможно, именно в честь своего умершего мастера Фольца работники фирмы оставили овал над балкончиком на втором этаже незаконченным. «Так в то время не делали, это не могло быть халатностью. Конечно, это мое предположение, но пусть его кто-то опровергнет, если сможет», - говорит Арманс.

Возможно, именно в честь умершего мастера Фольца

работники фирмы оставили табличку над балконом

на втором этаже Дома Радио незаконченной.

Гунар Арманс

Редакция Латвийского радио начала переезд в здание на Домской площади 24 мая 1946 года, но полностью она перебралась туда лишь в 1949 году. Поэтому события, которые якобы происходили в 1940 году и были запечатлены в известном фильме «Страшное лето», являются вымыслом. В те времена Латвийское радио располагалось в здании Факультета бизнеса, управления и экономики Латвийского университета, а о тех временах свидетельствет только название ул. Радио и радиостанция ЛУ «Radio NABA», которая работает в историческом здании.



Биржа, пожар и мумия

В XIX веке Рига стала стремительно развиваться, ее торговые обороты расли год от года. И тогда богатые торговцы, а также члены рижского рата решили, что городу необходима биржа. Ее проект заказали у одного из знаменитых архитекторов Санкт-Петербурга – немца Харальда Юлиуса фон Боссе, который с тщательностью педантичностью (до наших дней сохранились его эскизы мельчайших детелей скульптур, поэтому здание удалось успешно реставрировать) спроектировал нечто доселе невиданное в Балтии и восточной Европе – здание в форме венецианского палацо времен Ренессанса.

Здание биржи было построено в 1852 – 1853 годах по проекту архитектора Гаральда Боссе в типичной манере неоренессанса, чтобы напоминать Венецианский дворец. Zudusī Latvija

Венецианские купцы были самыми известными в мире, поэтому рижане выбрали такое архитектурное решение. Чтобы построить новый и современный дом, пришлось снести много старых зданий. Строительство велось стремительно, и 26 мая 1856 года, в присутствии российского царя Александра II состоялась торжественная церемония открытия здания биржи. Новое здание выделялось на фоне соседних маленьких домов – в то время там еще не было ни Дома радио, ни других высоких зданий, а Домский собор располагалась чуть поодаль. На первом этаже были большие окна, которые пропускали дневной свет в главный зал, где работали сотрудники биржи. В свою очередь, возле стены зала находились часы, барометр и флюгер – аппараты, которые были важны для бизнесменов, мореплавателей и торговцев той эпохи.

Фото: DELFI

Интересно, что расположенный внутри здания флюгер был соединен со вторым флюгером, установленным на крыше, и указывал, благоприятное ли время для мореплавания, и бизнес будет успешным, или же сейчас безветрие и надеяться не на что. Еще и в наши дни на первом этаже здания, где располагается выставочный зал, можно видеть упомянутый флюгер и восстановленные часы, правда, барометра уже нет. На внешней стене здания видны те же самые приспособления, а стоя у здания биржи, в определенное время можно услышать мелодия колоколов. Здесь должны быть и специально изготовленные для биржи фонари – очень похожие на те, что можно видеть в Венеции на площади Святого Марка, однако они лежат на каком-то складе, так как, хоть при восстановлении здания эти фонари и были изготовлены, муниципальные учреждения и Министерство культуры не смогли договориться, кто будет оплачивать их содержание, поэтому возле биржи установили обычные рижские фонари, - рассказывает историк Гунарс Арманс, который сам работал в строительной управе Риги, в то время, когда шла реставрация, параллельно изучая и собирая материалы, чтобы сотрудничество в восстановлении биржи с итальянскими и немецкими мастерами было по возможности более тесным. В ходе этих работ обучались и молодые реставраторы из латвийских вузов.

Но обо всем по порядку. В конце XIX – начале XX века Рижская биржа являлась очень роскошным зданием с современными для своего времени возможностями, роскошными каминами и печами, сейфами и другими устройствами. Стоит отметить, что торговцев оказалось не так уж и много, поэтому, когда здание построили, сразу стали искать арендаторов, рассказывает представитель музея «Рижская биржа» Иева Анджане. «В советское время, когда я была еще ребенком, отец водил меня на сельскохозяйственные выставки и другие отраслевые выставки. Они проходили в здании биржи», - вспоминает Гунарс Арманс. Здесь дольше всех находилась и техническая библиотека, а также Дом научно-технической пропаганды, в ряде помещений были даже квартиры, а в подвале некоторое время торговали винами с Кавказа. В 70-ые – 80-ые годы на верхнем этаже биржи вспыхнул пожар. Вечером накануне ЧП в большом зале, где была хорошая акустика, возле флигеля проходила запись Виктора Лапченока, и часть аппаратуры еще не была упакована. В свою очередь, в соседнем зале были какие-то торжества с распитием алкоголя и курением. Арманс, который вместе с комиссией обследовал здание на следующий день после пожара, рассказывает, что пожарные сначала даже не поняли, что может так сильно гореть, но позже оказалось, что в маленьком зале, где сейчас можно видеть картину Ганса Макарта «Битва кентавров с лапифами» (это самая большая картина в Латвии), во время праздника курильщики выбрасывали окурки в небольшой люк шахты, расположенной в стене. Окурки зажгли скапливающуюся годами пыль, и та не на шутку вспыхнула. Арманс вспоминает, что на следующий день над залом не было крыши, поэтому снег падал на оставшиеся со вчерашнего вечера остатки алкоголя, повсюду была обледеневшая вода, а большая люстра разбилась и лежала на полу. Из-за сильной жары был поврежден и мраморный камин. Арманс, который в советское время служил в армии связистом, помнит и оставшиеся в соседнем помещении телеграфные устройства, о которых позже ничего не сообщалось. «Так что оттуда кто-то что-то передавал...» - рассказывает специалист.

Арманс вспоминает, что на следующий день над залом не было крыши, поэтому снег падал прямо в здание, а в большом зале на полу лежала разбитая люстра, частично упав на флигель. Фото: архив художественного музея «Рижская биржа» Удивительным образом, сам того не зная, очень похожую картину изобразил Хавьер Перес на своей картине «Падаль», которую можно было увидеть на первой выставке после восстановления биржи в 2011 году. «Он не мог этого знать, но, когда я увидел, мне показалось это невероятным совпадением», - вспоминает Гунарс Арманс. Фото: Архив художественного музея «Рижская биржа».



После пожара над залом не было крыши,

все обледенело от распыленной пожарными воды,

также из-за сильной жары был поврежден и камин.



После этого здание восстановили, и после времен Атмоды там располагались офисы. Нельзя не вспомнить, что во время своего визита в Ригу президент США Билл Клинтон с супругой устроили прием высоким гостям именно в зале биржи.

Начатые в 2006 году в здании биржи ремонт и реставрация стали одними из первых грандиозных работ в преддверии 100-летнего юбилея государства. Сначала было проведено исследование, а восстановительными работами, проводимыми фирмой «Re&Re», руководили эксперт по реставрационным работам Робертс Вецумс –Вецо и архитектор Лиесма Маркова. Работы велись основательно и с воображением. Например, исторический зал, где мог вспыхнуть пожар и частично был поврежден мраморный камин, не стали восстанавливать, как копию, а исчезнувшие детали изготовили из стекла. В свою очередь, по образцам обоев второй половины XIX века изготовили соответствующее покрытие стен, и во времена строительства здания биржи имитацию современного мрамора использовали в различных помещениях.

Реставрационная мастерская в восстановленном здании биржи – художественном музее «Рижская биржа». Фото: LETA

На фасаде здания видны многие элементы, которые символизируют вещи и товары, которыми торговали местные бизнесмены. На фасаде также видны скульптуры, чьи образы не являются случайными, у каждого из них есть свое символическое значение: Меркурий – это торговля, Тритон – мореплавание, Сатурн – земледелие, Пан – скотоводство, Фортуна – изобилие, Терра – мать-Земля. Каждая из этих фигур повторяется трижды. Примечателен также и чугунный балкон, который виден с Домской площади.

Вентиляционный люк отопительной системы Возможно, именно в этот люк участники вечеринки бросали окурки, которые подожгли собиравшуюся годами пыль, и поэтому в здании биржи вспыхнул пожар. Распиленная гондола В Вестибюле художественного музея «Рижская биржа» можно увидеть инсталляцию – работу российского художника Дмитрия Гутова «Гондола», которая отсылает на характерную для Венеции архитектуру. Гостиница кураторов Восстанавливая здание, был отремонтирован и чердак, где составили ряд исторических элементов – винтовую лестницу и подъемник товаров. Помещения предназначены для размещения кураторов выставок и художников.

Самая большая картина в Латвии Работу Ганса Макарта «Битва лапифов с кентаврами» (1878 год) можно посмотреть в зале на третьем этаже. Флюгер Как заведению, связанному с торговлей, для биржи было важно знать о погодных условиях на море. Поэтому в большом зале находились современный флюгер, который приводился в движение вторым флюгером на крыше, а также часы и барометр. В наши дни в выставочном зале можно осмотреть флюгер и часы. Фонари, которых нет Во время восстановлении биржи были изготовлены и фонари Венецианского типа, которые были установлены у здания, когда его только построили, однако по организационным причинам их так и не установили, они хранятся на каком-то складе.

Старый дворик биржи, где когда-то была грязь и даже могли проезжать повозки, теперь переделан в центральный вестибюль, а для еще большей ассоциации с Венецией к потолку приделали распиленную гондолу. Интерес представляют и помещения на чердаке, используемые иностранными кураторами, где сохранился старый подъемный крюк, а также механизм, и откуда открывается потрясающий вид на крыши Вецриги и Рижский замок. В свою очередь, в конференц-зале можно увидеть уникальные картины, которые некогда находились в галерее.

Президент Латвийской Академии наук, доктор искусствоведения Оярс Спаритис в конференц-зале, показывает исторический снимок Риги с наплавным мостом через Даугаву, раньше это изображение находилось на дверью галереи на втором этаже биржи. На противоположной стене видна похожая картина, на которой изображена ратушная площадь. Фото: LETA

После реставрации в задние биржи перебрался и Музей зарубежного искусства. Впервые за всю историю все здание «Рижской биржи» стало доступным для посетителй. В старом сейфе в особом микроклимате, например, ранится единственная в Балтии мумия человека, а вокруг нее размещены принадлежности, которые могли быть найдены в гробницах Египта.

Здесь же в роскошной галерее на втором этаже можно посмотреть также восточный фарфор и произведения искусства, а этажом выше находится внушительная коллекция работ бельгийских, голландских и немецких мастеров; собранная воедино, она напоминает о торговцах и других бизнесменах Риги, которые во второй половине XIX века увлекались коллекционированием подобных работ. Небольшой выставочный зал на первом этаже назван в честь автора здания биржи – Боссе, а в зале, в котором некогда работали маклеры, теперь можно видеть меняющиеся экспозиции, которые, как обещает Анджане, будут особенно интересными в преддверии 100-летия Латвии. В настоящее время там можно посетить выставку польского современного искусства.