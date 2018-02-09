Домская площадь является самой большой площадью Вецриги. Благодаря ей можно лучше разглядеть, насколько величав Домский кафедральный собор. Но оказывается, в том виде, к которому мы привыкли и знаем, Домская площадь существует менее 100 лет, однако за это время ей пришлось пережить многое – манифестации, теракт, баррикады, ярмарки накануне Лиго, праздники Аристотеля и благотворительные марафоны. Здания вокруг площади хранят много интересных историй и судеб. Как и когда же появилась Домская площадь?
В 60-х годах XIX века городской рат решил освободить площадь вокруг Домской церкви так, чтобы величие собора стало еще заметнее. Для этого снесли небольшие примыкавшие дома, а образовавшуюся площадку назвали «Domes laukums», которую только в 1923 году переименовали на латышский манер в «Doma laukums». Только в ту пору площадь была далеко не настолько велика, как сейчас – это была небольшая территория напротив церкви и еще немного вокруг храма.
И хотя и в наше время со стороны выглядит так, будто Домский собор «утоплен» в земле, это не так – такое основательное погружение в грунт уже давно развалило бы древнее строение. На самом деле, храм был возведен на очень низком месте (во время паводка он неоднократно затапливался, о чем свидетельствуют отметки на церковных стенах), поэтому был возведен вал, который бы сохранял церковь. Таким образом, чтобы попасть в церковь, нужно спуститься на несколько ступенек вниз.
Создание Домской площади (Площади 15 мая) - ситуация после сноса застройки в 1935 году. Автор неизвестен. Архив Музея истории Риги и мореходства
Больше информации о Домском соборе вы сможете прочитать в нашей следующей статье, которая будет посвящена только церкви и крестовой галерее, а в этот раз речь пойдет про здания и площадь, которая появилась рядом с храмом, возведенном в XIII веке.
Рижский Домский собор по своему размаху, возрасту и художественному влиянию принадлежит к одному из выдающихся строений в восточной Балтии, пишет о здании в недавно изданной книге Элита Гросмане. В наши дни этот памятник архитектуры служит Латвийской Евангелическо-Лютеранской церкви и ее архиепископу, является хранилищем культурно-исторических ценностей, а также считается одним из лучших рижских концертных залов с уникальным органом и акустикой. Если с восточной стороны – с Домской площади – церковь хорошо просматривается, то с западной стороны она загорожена исторической застройкой, которая дает ясное представление о том, как тут все выглядело 150 лет назад, когда церковь возвышалась над маленькими, старыми постройками.
Как уже упоминалось ранее, еще до 30-х годов XX века здесь была характерная для Вецриги застройка с небольшимим – в два-три этажа – домиками, между которыми возвышались величественные здания Рижского коммерческого банка (теперь – Латвийское Радио), Рижской биржи и Банковской биржи. По инициативе Карлиса Улманиса, который в ту пору был президентом Латвии, на этом месте были снесены два исторических квартала, где располагались и весьма интересные постройки, например, небольшой дом на ул. Шкюню 30/32, в котором до 1913 года работал ресторан и винодельня А. Крепсиса – одно из самых изысканных мест в Риге. В первой половине 30-х годов там размещался Кооперативный транзитный банк, книгопечатная мастерская «B. Sorensen un Ko», продуктовый магазин «Mazā birža» и многие другие магазины. В 1936 году эти кварталы снесли, а в 1937 году в честь авторитарного режима Улманиса площадь была переименована и стала называться Площадью 15 мая.Поговаривали даже, что это был подарок к 60-летию вождя. Сам же Улманис с балкона Коммерческого банка обращался к народу с речами.
С развитием движения в Риге возникла и необходимость в его регулировке, чем сначала занимался человек, в свою очередь, первый стационарный светофор был установлен на перекрестке улиц Екаба и Смилшу, где после сноса застройки и создали Домскую площадь. Zudusī Latvija
В свою очередь, если в наши дни попытаться понять, где же в Вецриге находилась старая застройка, нужно только опустить глаза, и там на брусчатке можно разглядеть очертания прежних улиц. Сначала там были установлены стеклянные светильники, но их век оказался короток, потому что их в скором времени повредили во время расчистки снега.
В центре Домской площади находится также и латунное рондо, которое сообщает о том, что исторический центр Риги входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и находится под защитой этой организации.
Табличка на Домской площади, которая сообщает, что исторический центр Риги включена в список Всемирног наследия ЮНЕСКО. Вторую такую табличку можно найти у Новой церкви Святой Гертруды на ул. Бривибас. Фото: DELFIFoto: DELFI
В 30-ые годы, когда строительные работы были завершены, площадь стала самой большой в Вецриге, здесь же проходили и крупнейшие мероприятия.
В 1940 году – по диагонали напротив церкви – было закончено строительство величественного здания Министерства финансов, которое заняло целый квартал, и совсем скоро в Ригу вошли советские танки. Домскую площадь в честь «освобождения» Риги переименовали в Площадь 17 июня.
В свою очередь, во времена немецкой оккупации часть площади назвали в честь Альберта фон Буксгевдена (епископа Альберта).
Здесь проходила и демонстрация, связанная с трагическими событиями. Когда нацистская Германия уже оккупировала Ригу, 13 ноября 1943 года на Домской площади состоялся митинг профсоюзов, участники которого протестовали против конференции в Москве, на которую прибыли министры иностранных дел стран антигитлеровской коалиции.
Митинг профсоюзов на Домской площади против встречи в Москве министров иностранных дел стран антигитлеровской коалиции. 1944 год. Чтобы сорвать митинг, был осуществлен неудачный теракт. Фото из Латвийского архива кинофотодокументов.
В свою очередь, подпольная организация коммунистической партии организовала, как это бы назвали в наши дни, теракт, чтобы сорвать демонстрацию. Но все пошло не так, как это было задумано. Ранним утром того дня ученик Рижской 6-й гимназии Джем Банкович установил взрывчатку в мусорной урне возле дома номер 20 по ул. Шкюню, но она взорвалась не вовремя, убив двух демонстрантов, а также проходившего школьника, а также тяжело ранив еще двоих горожан. Однако демонстрация на Домской площади все же состоялась, как и было запланировано, и только лишь вечером радио сообщило о взрыве. Торжественное прощание с погибшими через пару дней состоялось тут же, в Домском соборе, их гробы накрыли красно-бело-красными флагами, а проститься с погибшими пришли несколько тысяч. Виновых позже задержали и приговорили к смертной казни, но в советское время их чествовали, как героев. Возле Кургана Дружбы на границе Латвии, России и Беларуси еще и в наши дни можно увидеть памятник командиру партизанского отряда Иманту Судмалису, который являлся одним из организаторов этого теракта.
В советское время Домская площадь запомнилась в связи со знаменитыми Днями искусства, на которых, особенно в 70 – 80-е годы, собирались тысячи людей.
В свою очередь, в 1991 году именно здесь находился центр времени баррикад. В ночь с 13 на 14 января были установлены «танковые ежи» (металлические конструкции для замедления передвижения танков и другой техники), которые разместили на тех улицах, где было невозможно блокировать движение с помощью тяжелой техники. Вецригу буквально заполонила сельскохозяйственная техника и грузовики, которые пытались противостоять возможным нападениям. В воздухе висел запах дыма от костров.
Многие очевидцы тех событий помнят, что на площади круглосуточно горели большие костры, возле которых можно было согреться и обсудить тревожные события, а также послушать музыку, доносящуюся из дома Латвийского Радио. Нельзя отрицать, что в эти дни вокруг также распивали алкоголь и предавались утехам свободной любви, как об этом совсем недавно обсуждалось в телепередачах. В эти дни на Домской площади установили символическую могилу лидера коммунистической партии Латвии Алфреда Рубикса. В свою очередь, после трагических событий в Вецмилгрависе на площади установили портрет застреленного Роберта Муцениекса, к которому возлагали цветы.
Со времен баррикад многое изменилось. Домская площадь стала использоваться для различных публичных мероприятий – для концертов, ежегодных ярмарок, праздника новоиспеченных студентов – Дня Аристотеля и многого другого. Большие торжества проходили здесь и на 800-летие Риги.
Каждый новый учебный год в Латвийском Университете начинается с торжественной церемонии Дня Аристотеля на Домской площади, где собираются студенты-новички. Фото: LETA
Стоит отметить, что в 2007 году на Домской площади собралось около 10 000 человек с требованием распустить правительство и провести внеочередные парламентские выборы, а 13 января 2009 года здесь прошел митинг, за которым последовало битье окон в Сейме и массовые беспорядки с погромами в Вецриге. Таким образом протестующие хотели показать, насколько народ неудовлетворен вседозволенностью правящей элиты.
В свое время Совет по сохранению и развитию исторического центра Риги поддержал идею о создании на прилегающей к Домскому собору территории – в так называемой «Домской яме» - детской площадки и зоны активного отдыха. Ее создали летом 2017 года, вдохновившись уже упомянутыми выше очертаниями на брусчатке Домской площади и создав мифических животных, которых могли изображать люди во времена Средневековья. Интересно, что место, где сейчас раздается детский смех и располагается единственная в Вецриге детская площадка, находится приблизительно там же, где раньше находилось одно из старейших кладбищ – захоронение ливов. Археологи раскопали их останки в двух местах Вецриги. Одно из них, где в конце 80-х годов раскопки вели специалисты Института истории, оказалось на Домской площади.
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У здания, в котором в наши дни располагается отель «Gutenbergs», что на Домской площади, 1, действительно самая тесная связь с издательской деятельностью.
На фасаде дома номер 1 на Домской площади можно увидеть памятную доску многолетнему редактору немецкой газеты "Rigasche Rundschau" Теодору Шиманису, а также бюст первопечатнику Иоганну Гутенбергу. Фото: „Hotel Gutenbergs”
В нем длительное время находилась редакция главной немецкой газеты Риги – «Rigasche Rundschau». Сейчас возле стен здания можно видеть памятную доску политику, депутату Сейма и шефу-редактору газеты др. Теодору Шмиту.В свою очередь, над входной дверью видна и небольшая скульптура первопечатника Иоганна Гутенберга. В этом доме долгое время издавали и газету «Brīvā Latvija».
Многие уже, наверное, подзабыли, что на Домской площади находилась и первая редакция газеты «Diena».
Здание банка на Домской площади, 8, украшенное ко Дню единства в 1939 году.. Zudusī Latvija
Нынешний дом Латвийского радио, созданного по проекту архитектора Паула Мандельштама, начали строить в 1913 году – но не для нужд радио, а в качестве банка. Война прервала работы, и строительство завершили только в 1926 году. В том же году ушел из жизни и один из самых влиятельных и выдающихся рижских скульпторов – Августс Фольц, чья фирма изготавливала и декор фасада здания, и детали интерьера.
Историк и энтузиаст Гунарс Арманс считает, что, возможно, именно в честь своего умершего мастера Фольца работники фирмы оставили овал над балкончиком на втором этаже незаконченным. «Так в то время не делали, это не могло быть халатностью. Конечно, это мое предположение, но пусть его кто-то опровергнет, если сможет», - говорит Арманс.
Редакция Латвийского радио начала переезд в здание на Домской площади 24 мая 1946 года, но полностью она перебралась туда лишь в 1949 году. Поэтому события, которые якобы происходили в 1940 году и были запечатлены в известном фильме «Страшное лето», являются вымыслом. В те времена Латвийское радио располагалось в здании Факультета бизнеса, управления и экономики Латвийского университета, а о тех временах свидетельствет только название ул. Радио и радиостанция ЛУ «Radio NABA», которая работает в историческом здании.
В XIX веке Рига стала стремительно развиваться, ее торговые обороты расли год от года. И тогда богатые торговцы, а также члены рижского рата решили, что городу необходима биржа. Ее проект заказали у одного из знаменитых архитекторов Санкт-Петербурга – немца Харальда Юлиуса фон Боссе, который с тщательностью педантичностью (до наших дней сохранились его эскизы мельчайших детелей скульптур, поэтому здание удалось успешно реставрировать) спроектировал нечто доселе невиданное в Балтии и восточной Европе – здание в форме венецианского палацо времен Ренессанса.
Здание биржи было построено в 1852 – 1853 годах по проекту архитектора Гаральда Боссе в типичной манере неоренессанса, чтобы напоминать Венецианский дворец. Zudusī Latvija
Венецианские купцы были самыми известными в мире, поэтому рижане выбрали такое архитектурное решение. Чтобы построить новый и современный дом, пришлось снести много старых зданий. Строительство велось стремительно, и 26 мая 1856 года, в присутствии российского царя Александра II состоялась торжественная церемония открытия здания биржи. Новое здание выделялось на фоне соседних маленьких домов – в то время там еще не было ни Дома радио, ни других высоких зданий, а Домский собор располагалась чуть поодаль.
На первом этаже были большие окна, которые пропускали дневной свет в главный зал, где работали сотрудники биржи. В свою очередь, возле стены зала находились часы, барометр и флюгер – аппараты, которые были важны для бизнесменов, мореплавателей и торговцев той эпохи.
Фото: DELFI
Интересно, что расположенный внутри здания флюгер был соединен со вторым флюгером, установленным на крыше, и указывал, благоприятное ли время для мореплавания, и бизнес будет успешным, или же сейчас безветрие и надеяться не на что. Еще и в наши дни на первом этаже здания, где располагается выставочный зал, можно видеть упомянутый флюгер и восстановленные часы, правда, барометра уже нет. На внешней стене здания видны те же самые приспособления, а стоя у здания биржи, в определенное время можно услышать мелодия колоколов. Здесь должны быть и специально изготовленные для биржи фонари – очень похожие на те, что можно видеть в Венеции на площади Святого Марка, однако они лежат на каком-то складе, так как, хоть при восстановлении здания эти фонари и были изготовлены, муниципальные учреждения и Министерство культуры не смогли договориться, кто будет оплачивать их содержание, поэтому возле биржи установили обычные рижские фонари, - рассказывает историк Гунарс Арманс, который сам работал в строительной управе Риги, в то время, когда шла реставрация, параллельно изучая и собирая материалы, чтобы сотрудничество в восстановлении биржи с итальянскими и немецкими мастерами было по возможности более тесным. В ходе этих работ обучались и молодые реставраторы из латвийских вузов.
Но обо всем по порядку. В конце XIX – начале XX века Рижская биржа являлась очень роскошным зданием с современными для своего времени возможностями, роскошными каминами и печами, сейфами и другими устройствами. Стоит отметить, что торговцев оказалось не так уж и много, поэтому, когда здание построили, сразу стали искать арендаторов, рассказывает представитель музея «Рижская биржа» Иева Анджане.
«В советское время, когда я была еще ребенком, отец водил меня на сельскохозяйственные выставки и другие отраслевые выставки. Они проходили в здании биржи», - вспоминает Гунарс Арманс. Здесь дольше всех находилась и техническая библиотека, а также Дом научно-технической пропаганды, в ряде помещений были даже квартиры, а в подвале некоторое время торговали винами с Кавказа.
В 70-ые – 80-ые годы на верхнем этаже биржи вспыхнул пожар. Вечером накануне ЧП в большом зале, где была хорошая акустика, возле флигеля проходила запись Виктора Лапченока, и часть аппаратуры еще не была упакована. В свою очередь, в соседнем зале были какие-то торжества с распитием алкоголя и курением. Арманс, который вместе с комиссией обследовал здание на следующий день после пожара, рассказывает, что пожарные сначала даже не поняли, что может так сильно гореть, но позже оказалось, что в маленьком зале, где сейчас можно видеть картину Ганса Макарта «Битва кентавров с лапифами» (это самая большая картина в Латвии), во время праздника курильщики выбрасывали окурки в небольшой люк шахты, расположенной в стене. Окурки зажгли скапливающуюся годами пыль, и та не на шутку вспыхнула. Арманс вспоминает, что на следующий день над залом не было крыши, поэтому снег падал на оставшиеся со вчерашнего вечера остатки алкоголя, повсюду была обледеневшая вода, а большая люстра разбилась и лежала на полу. Из-за сильной жары был поврежден и мраморный камин. Арманс, который в советское время служил в армии связистом, помнит и оставшиеся в соседнем помещении телеграфные устройства, о которых позже ничего не сообщалось. «Так что оттуда кто-то что-то передавал...» - рассказывает специалист.
Удивительным образом, сам того не зная, очень похожую картину изобразил Хавьер Перес на своей картине «Падаль», которую можно было увидеть на первой выставке после восстановления биржи в 2011 году. «Он не мог этого знать, но, когда я увидел, мне показалось это невероятным совпадением», - вспоминает Гунарс Арманс. Фото: Архив художественного музея «Рижская биржа».
После этого здание восстановили, и после времен Атмоды там располагались офисы. Нельзя не вспомнить, что во время своего визита в Ригу президент США Билл Клинтон с супругой устроили прием высоким гостям именно в зале биржи.
Начатые в 2006 году в здании биржи ремонт и реставрация стали одними из первых грандиозных работ в преддверии 100-летнего юбилея государства. Сначала было проведено исследование, а восстановительными работами, проводимыми фирмой «Re&Re», руководили эксперт по реставрационным работам Робертс Вецумс –Вецо и архитектор Лиесма Маркова. Работы велись основательно и с воображением. Например, исторический зал, где мог вспыхнуть пожар и частично был поврежден мраморный камин, не стали восстанавливать, как копию, а исчезнувшие детали изготовили из стекла. В свою очередь, по образцам обоев второй половины XIX века изготовили соответствующее покрытие стен, и во времена строительства здания биржи имитацию современного мрамора использовали в различных помещениях.
Реставрационная мастерская в восстановленном здании биржи – художественном музее «Рижская биржа». Фото: LETA
На фасаде здания видны многие элементы, которые символизируют вещи и товары, которыми торговали местные бизнесмены. На фасаде также видны скульптуры, чьи образы не являются случайными, у каждого из них есть свое символическое значение: Меркурий – это торговля, Тритон – мореплавание, Сатурн – земледелие, Пан – скотоводство, Фортуна – изобилие, Терра – мать-Земля. Каждая из этих фигур повторяется трижды. Примечателен также и чугунный балкон, который виден с Домской площади.
Возможно, именно в этот люк участники вечеринки бросали окурки, которые подожгли собиравшуюся годами пыль, и поэтому в здании биржи вспыхнул пожар.
В Вестибюле художественного музея «Рижская биржа» можно увидеть инсталляцию – работу российского художника Дмитрия Гутова «Гондола», которая отсылает на характерную для Венеции архитектуру.
Восстанавливая здание, был отремонтирован и чердак, где составили ряд исторических элементов – винтовую лестницу и подъемник товаров. Помещения предназначены для размещения кураторов выставок и художников.
Работу Ганса Макарта «Битва лапифов с кентаврами» (1878 год) можно посмотреть в зале на третьем этаже.
Как заведению, связанному с торговлей, для биржи было важно знать о погодных условиях на море. Поэтому в большом зале находились современный флюгер, который приводился в движение вторым флюгером на крыше, а также часы и барометр. В наши дни в выставочном зале можно осмотреть флюгер и часы.
Во время восстановлении биржи были изготовлены и фонари Венецианского типа, которые были установлены у здания, когда его только построили, однако по организационным причинам их так и не установили, они хранятся на каком-то складе.
Старый дворик биржи, где когда-то была грязь и даже могли проезжать повозки, теперь переделан в центральный вестибюль, а для еще большей ассоциации с Венецией к потолку приделали распиленную гондолу. Интерес представляют и помещения на чердаке, используемые иностранными кураторами, где сохранился старый подъемный крюк, а также механизм, и откуда открывается потрясающий вид на крыши Вецриги и Рижский замок. В свою очередь, в конференц-зале можно увидеть уникальные картины, которые некогда находились в галерее.
Президент Латвийской Академии наук, доктор искусствоведения Оярс Спаритис в конференц-зале, показывает исторический снимок Риги с наплавным мостом через Даугаву, раньше это изображение находилось на дверью галереи на втором этаже биржи. На противоположной стене видна похожая картина, на которой изображена ратушная площадь. Фото: LETA
После реставрации в задние биржи перебрался и Музей зарубежного искусства. Впервые за всю историю все здание «Рижской биржи» стало доступным для посетителй. В старом сейфе в особом микроклимате, например, ранится единственная в Балтии мумия человека, а вокруг нее размещены принадлежности, которые могли быть найдены в гробницах Египта.
Здесь же в роскошной галерее на втором этаже можно посмотреть также восточный фарфор и произведения искусства, а этажом выше находится внушительная коллекция работ бельгийских, голландских и немецких мастеров; собранная воедино, она напоминает о торговцах и других бизнесменах Риги, которые во второй половине XIX века увлекались коллекционированием подобных работ.
Небольшой выставочный зал на первом этаже назван в честь автора здания биржи – Боссе, а в зале, в котором некогда работали маклеры, теперь можно видеть меняющиеся экспозиции, которые, как обещает Анджане, будут особенно интересными в преддверии 100-летия Латвии. В настоящее время там можно посетить выставку польского современного искусства.
Прекрасный рассказчик, очень много знает об истории рижских домов и улиц. В прошлом - инспектор Агентства защиты памятников.
Журналист, редактор проекта Tūrisma Gids.
Видеожурналист, DELFI TV.