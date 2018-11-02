Кипсала — это остров в низовьях Даугавы, который появился и был заселен около 300 лет назад. Изначально он являлся речной отмелью, поскольку течение Даугавы из-за еще не укрепленных берегов оставалось нерегулируемым. Только в течение последующих столетий неустанного планирования и строительства пояса дамб поведение Даугавы возле Риги стало прогнозируемым. Изначально Кипсала называлась Жагарсала по фамилии некогда проживавшего на острове рыбака (по сведениям из некоторых источников, Жагарс был старейшиной рыбаков в Риге). Позже, согласно легенде, Кипсала получила свое нынешнее название благодаря проживавшему на острове рыбаку Петерису Кипису ( в ряде источников упоминаются отец и сын Киписы).
Изначальная территория острова была куда меньше нынешней. Построенная в XVIII веке дамба соединила Кипсалу с Малой Кливерсалой и Буркансалой. Эта территория стала единым целым только в начале прошлого века, когда засыпали остатки прежних ответвлений Даугавы. Приблизительно в то же время жители острова стали богатеть, вместо маленьких рыбацких хижин они стали строить двухэтажные деревянные дома, также здесь был возведен и роскошный особняк. Жители Кипсалы, приумножая свои богатства, стали заниматься и различной предпринимательской деятельностью. На острове работали и заводы, и лесопилки, а также гипсовая фабрика «Celm & Boehm», которую в наши дни переделали под роскошный современный жилой комплекс
Протока Зундс — это ответвление Даугавы, которое ранее использовалось как место, где причаливали струги. До 30-х годов XX века там располагалось много судостроительных заводов и судоремонтных мастерских. Верхнюю часть протоки Зунда также называли Азене, в ее честь на острове даже есть улица Азенес, Там в наши дни начинается территория студенческого кампуса Рижского технического университета, далее она тянется за торговым центром «Olimpia» и граничит со студенческим общежитием Рижского технического университета.
Писатель Андрейс Скайлис в своих детских воспоминаниях очень часто упоминает протоку Зундс или Зундиню, потому что мальчишкам всегда было чем заняться вдоль канала. Будь то купание, или рыбалка, но скучать им никогда не приходилось.
«Излюбленным местом рыбалки в Риге оставался уголок на Кипсале возле Баласта дамбис, там, где воды Агенскалнского залива соединяются с Даугавой. В те времена в этом месте хорошо клевали лещи. Всего в паре метров от берега было очень глубоко, и поплавок на леске должен был быть перемещен так, чтобы приманка оставалась примерно в десяти сантиметрах над дном реки, но не выше. Почему Даугавские лещи, обитавшие в этом месте, держались на такой глубине? Могу заметить, что это личное дело самих лещей. На поплавок приходилось пялиться часами и ждать, когда он наконец уйдет на глубину».
Входящим в Ригу большим грузовым кораблям требовалось место для разгрузки балласта (по большей части это были просто валуны), и Рига для этих целей нашла место на Кипсале. С течением времени в этом месте образовалась улица Баласта дамбис – самая длинная и остававшаяся долгое время единственная мощёная улица острова. Остальная сеть улиц появилась примерно в начале XX столетия, и в своих названиях она ярко отображает повседневную жизнь острова тех времён и род занятий жителей острова. Прогуливаясь по старейшей застроенной части острова, мы идём по улицам, связанным с морской тематикой: ул. Лочу (Лоцманская), Тиклю (улица Сетей), Ронюсалас (улица Тюленьего острова), Энкуру (Якорная), Звейниеку (Рыбацкая) и др.
Баласта дамбис также назвалась Кипсальской дамбой или дамбой Потерага. Она строилась с 1764 по 1784 год по проекту Г.Э. Вейсманиса, затем была восстановлена в 1869 — 1870 годах. Нынешнее укрепление из валунов вдоль берега Даугавы было построено в 1885 году. Улица Баласта дамбис образовалась в том месте, где в XVIII веке правление города Рига велело сбрасывать балласт входящим в порт парусным судам. До 70-х годов XX века улица Баласта дамбис считалась главной улицей для проезда транспорта по Кипсале, по ней также был проложен автобусный маршрут на Кипсалу. Фото: zudusilatvija.lv
В период с 1764 по 1784 годы улицу Баласта дамбис проектировал и построил инженер Густавс Эммануэль фон Вейсманис. Это было уникальное гидротехническое сооружение, которое по одной линии соединяло шесть островов Даугавы. Через сто лет на дамбе были проведены восстановительные работы, а ее края укрепили при помощи конструкции из валунов. На самом длинном участке Баласта дамбиса находится только чётная нумерация домов, потому что со второй стороны улицы плещутся воды Даугавы. Вдоль ул. Баласта дамбис образовалась застройка, ставшая восхитительной плеядой архитектурных памятников, которая по большей мере сохранилась благодаря инициативе архитектора Зайги Гайле и её спутника жизни - Мариса Гайлиса.
Фото: Pilsetasjahtklubs.lv
Одна из самых известных построек архитектурного ансамбля Кипсалы, сохранившаяся до наших дней, это здание Рижского яхт-клуба. Оно было построено в течение двух лет по проекту архитектора Вильгельма Нейманиса. В книге Андриса Цауне «Рига на рубеже веков» можно найти детальное описание здания. «У здания на берегу реки три этажа, но в задней части, со стороны суши – два. На нижнем этаже здания располагалась кухня, квартира домуправа и гардеробная для членов клуба. Под просторной верандой на стороне Даугавы было помещение для парусов и небольшой холодный погреб, соединённый с кухней. На первом этаже размещался праздничный зал, помещение для дам, а также небольшой зал для заседаний правления клуба. Чердачный этаж служил для библиотеки и выставки моделей кораблей. Нижняя часть здания была выложена из кирпича и затем оштукатурена, а чердачный этаж и башенка созданы в виде фахверковой конструкции. Для покрытия крыши был использован натуральный, серый шифер из Германии».
Территория Кипсалы включена в список мест Всемирного Культурного и природного наследия UNESCO.
Густавс Эммануэль фон Вейсманис (1729-1800), позднее – Густавс Эммануэль Вейсманис фон Вейсенштейн был инженером Российской империи из балтийских немцев. Его проект строительства дамбы по длине всей Даугавы - от Кенгарагса до Даугавгривы - поддержала Екатерина II, которая также выделида средства для начала работ. Он собирался завершить проект за три года при бюджете в 200 000 талеров, однако его прогнозы не оправдались. Строительство дамбы длилось минимум в три раза дольше, на десятый год строительства было истрачено уже 600 000 талеров, поэтому Вейсманиса освободили от исполнения обязанностей. Причина его неудач коренилась в том, что во время наводнений и весеннего ледохода Даугава бесперестанно разрушала дамбы. Например, как-то весной наводнение снесло дамбу между Большой Кливерсалой и островом Буркану. Позже разрыв увеличился, и образовался известный нам Агенскалнский залив, который начали использовать в то время и используют до сих пор как пристань для корабликов. Но плоды трудов Вейсманиса до сих пор рядом с нами – ежедневно перемещаясь по известным улицам Мукусалас или Кугю, мы даже не задумываемся, что это – преемники одного из крупнейших гидротехнических сооружений в Риге и амбициозного проекта, который потерпел неудачу из-за непрогнозируемого течения Даугавы.
Строительство Вантового моста через Кипсалу основательно изменило целостность и визуальный вид острова. Ранее на этом месте уже находился деревянный мост, который назвали Валдемаровским мостом, он функционировал до 1950 года, пока рядом не установили железный понтонный мост, а деревянный мост до 1964 года постепенно демонтировали.
Вантовый мост был открыт 21 июля 1981 года, изначально он назывался Горьковским мостом. Его длина вместе со съездными полосами и эстакадами составила 2 км, а ширина — 28,4 метра. Строительство моста отделило южный конец острова от остальной территории. На второй стороне моста находится Дом печати, который, несмотря на свой относительно не большой возраст (он был построен в 1978 году), и центральное месторасположение, в наши дни практически не используется и находится в аварийном состоянии. Напротив его расположился сданное в 2004 году здание «Солнечный камень».
Дом номер 8 по ул. Маза Баласта дамбис — это место, где во время Второй Мировой войны Жанис Липке вместе со своей семьей спасал евреев от репрессий нацистского режима. Размещенная на домашней странице архитектурного бюро Зайги Гайле информация с описание музея точно отражает сущность мемориального музея праведника мира и атмосферы Кипсалы. «Строением мемориала стал черный сарай, символ дровяного сарая, под которым в бункере прятались люди. Его прообразом стали сараи рыбаков и моряков острова Кипсала из просмоленного дерева с характерным цветом и запахом. Образ музея идейно и визуально перекликается с Ноевым ковчегом и одновременно с убежищем в виде перевернутой лодки.
Фото: DELFI
Мемориал Липке с предельным аскетизмом и лаконизмом воплощает ясную и четкую идею. Он задействует все органы чувств – зрение, слух, обоняние. Внутри сарая посетитель совершает эмоциональное путешествие по лабиринту в поисках тайника. Он проходит по ходам периметра, затем поднимается на чердак и оказывается возле люка. Отсюда он может заглянуть вглубь подвала, где воссоздан исторический бункер площадью 3 на 3 метра с деревянными нарами. В чердачном помещении расположен главный зал музея с отверстиями в крыше, через которые сумрак пронизывают солнечные лучи свободы из такого близкого, но запретного внешнего мира.
Контраст темного лабиринта со светлым днем возвращает из транса медитативного путешествия в окружающую действительность. В отличие других известных в мире еврейских музеев, концепция и основная идея этого мемориала лишь условно опирается на подлинность места, свидетельства и воспоминания о спасении. На языке философской концепции и архитектуры посещение мемориала становится символическим странствием человека по сумрачным ходам к свету, свободе, надежде и вере в ценности человечества, когда кругом царит кромешный ад.
На первом этаже здания вокруг ямы проложен еще один путь, а над ямой построена сукка, шалаш – символическое убежище евреев от сурового и безжалостного внешнего мира, дом с расписными стенами. Посетителю в него дозволено заглянуть только через окошки. Только выйдя наружу с другого торца сарая, посетитель может увидеть его снаружи и оценить его объем в тихом саду острова Кипсала, где до сих пор стоят старые яблони. Автор эскиза сукки — Кристапс Гельзис».
«Pilsētprojekts» (Латвийский государственный институт проектирования государственного строительства “Латгипрогорстрой") veidoja pilsētu ģenerālplānus, kā arī lielāka mēroga apdzīvoto vietu funkcionālās shēmas, transporta shēmas, mikrorajonu detālplānojumus, pilsētu vēsturisko centru rekonstrukcijas plānus, ūdensvada un kanalizācijas tīklus, tiltus, sabiedriskās ēkas, dzīvojamās ēkas, skolas, bērnudārzus un citu apjomu arhitektūru.
- Wiki
Рижский технический университет (в то время еще Рижский политехнический институт) пришел на Кипсалу ровно 50 лет назад. Место для строительства университета предложил доцент Карлис Табакс, и в 1963 году было разработано первое задание для проекта нового учебного комплекса на Кипсале. Его разработал институт проектирования «Pilsētprojekts», и уже в 1964 его утвердил ректор Рижского политехнического интитута Александр Вейс. Проект двух первых учебных корпусов на улице Азенес 12 и 14 разработал главный архитектор Янис Вилциньш при участии архитектора Улдиса Затиса.
К сожалению, после восстановления независимости Латвии стремительный темп застройки значительно замедлился, так как экономика не могла так быстро перестроиться, и на 20 лет строительство остановилось, пока в 2007 году сенат РТУ не утвердил долгосрочной стратегической целью создание единого территориального комплекса РТУ на Кипсале. Благодаря этому, с 2010 год по настоящее время успешно реновированы и восстановлены несколько учебных и гостиничных зданий, а также построена пристройка к факультету Энергетики и электротехники.
1965
1970
1974
1975
1976
1978
1979
1980
1983
1986
1989
Первое здание Рижского политехнического института начали строить в 1965 году, и уже 1 сентября 1968 года в здание вошли первые студенты. Здесь расположился факультет радиотехники и связи, который сейчас называется факультетом электроники и телекоммуникации. Это здание было одним из первых, которое реновировали к 50-летию Политехнического института на Кипсале.
Следующими студентами, получившими здесь свой факультет, стали «химики» или Химический факультет Рижского политехнического института. Это было здание, построенное вдоль канала Зундас в 1970 году, которое сейчас носит название факультета материальных наук и прикладной химии.
1 ноября 1974 года начала работу надувная конструкция – спортивный холл Рижского политехнического института. Она была сделана из искусственной волокнистой ткани, поэтому, чтобы ее не прокололи, снаружи ее покрыли железной проволокой. Длина зала составляла 74 метра, ширина — 18 метров, высота — 7 метров, он был покрыт асфальто-битумным раствором. К сожалению, зал был разрушен бурей – отключилось электричество, сработали дизельные генераторы, которые задували в холл воздух, но топливо кончилось, и конструкцию холла разрушил ветер.
В 1975 году было открыто новое здание Рижского политеха – учебное здание лаборатории строительного факультета (сейчас факультет Строительства и инженерных наук), а также начала работу студенческая столовая. Столовая с 600 местами и конвейерной лентой для подачи еды была одним из самых современных мест общепита в советское время.
В 1976 году в газете «Молодой инженер» современную столовую названи «чревом Кипсалы».
В 1978 году был сдан в эксплуатацию второй корпус Строительного факультета и открыта факультетская библиотека.
В 1979 году началось строительство бассейна Рижского политехнического института, строительство которого затянулось на десять лет – здание сдали в эксплуатацию только в 1989 году. В церемонии открытия 1 июня принял участие мужской хор Рижского технического университета «Gaudeamus». По словам многолетнего тенора хора и доцента факультета энергетики и электротехники РТУ Арвида Канбергса, «в то время на мужчинах были немного поношенные темно-синие костюмы, серые брюки, темно-синие жакеты, студенческие шляпы. И хористы решили, что такую форму нечего жалеть, и прямо в костюмах прыгнули в бассейн. Туфли, правда, сняли, так как их было жалко».
В период с начала 1980 годов в студенческом городке на Кипсале построили и сдали в эксплуатацию еще несколько зданий – современные служебные гостиницы, второй корпус Химического факультета и его библиотеку, а также уже упомянутый бассейн.
Завершено строительство второго корпуса Химического факультета Рижского Политехнического института и открыта библиотека. Закончилось существовавшее почти 30 лет разделение студентов Химического факультета на «кипсальских» и «кронвалдских».
Сдан в эксплуатацию второй корпус 11-этажной служебной гостиницы.
Начал работать Кипсальский бассейн.
Строительство третьего корпуса общежития начали в 1985 году, однако вскоре оно было законсервировано, а позже недостроенное здание продали. В 2006 году в нем открыли гостиницу «Islande hotel».К сожалению, после восстановления независимости Латвии стремительный темп застройки значительно замедлился, так как экономика не могла так быстро перестроиться, и на 20 лет строительство остановилось, пока в 2007 году сенат РТУ не утвердил долгосрочной стратегической целью создание единого территориального комплекса РТУ на Кипсале.В 2010 году благодаря Европейскому фонду регионального развития началась реновация зданий, принадлежащих Рижскому Техническому факультету, а также строительство новых зданий на Кипсале.Благодаря этому, с 2010 год по настоящее время удачно реновированы и восстановлены несколько учебных и гостиничных зданий, а также построена пристройка к факультету Энергетики и электротехники.В 2013 году на Кипсале была торжественно открыта улица Паула Валдена — выдающегося химика и бывшего ректора Рижского Политехнического института. До этого полностью отреставрировали и утеплили оба здания служебных гостиниц, а также обустроили апартаменты для приглашенных лекторов и небольшой центр для проведения конференций.В 2016 году, отмечая 50-летний юбилей факультета экономики и телекоммуникаций Рижского технического университета, состоялось торжественное открытие реновированного здания.Год назад была начата реконструкция здания строительного факультета, в которой используется дружественные окружающей среде строительные материалы, повышающие энергеэффективность здания. Кроме того в будущем в помещения Кипсальского студенческого городка будет перенесен факультет машиноведения, транспорта и аэронавтики, также в будущем на Кипсале планируется построить факультет компьютерных наук и информационных технологий Рижского Технического университета.
Руководитель исследовательского центра истории инженерных наук РТУ. Dr.sc.ing.
Руководитель Отдела изучения истории и научных публикаций. Dr.paed.
Журналист
Видеоредактор DELFI