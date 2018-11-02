Писатель Андрейс Скайлис в своих детских воспоминаниях очень часто упоминает протоку Зундс или Зундиню, потому что мальчишкам всегда было чем заняться вдоль канала. Будь то купание, или рыбалка, но скучать им никогда не приходилось.

«Излюбленным местом рыбалки в Риге оставался уголок на Кипсале возле Баласта дамбис, там, где воды Агенскалнского залива соединяются с Даугавой. В те времена в этом месте хорошо клевали лещи. Всего в паре метров от берега было очень глубоко, и поплавок на леске должен был быть перемещен так, чтобы приманка оставалась примерно в десяти сантиметрах над дном реки, но не выше. Почему Даугавские лещи, обитавшие в этом месте, держались на такой глубине? Могу заметить, что это личное дело самих лещей. На поплавок приходилось пялиться часами и ждать, когда он наконец уйдет на глубину».