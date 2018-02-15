Jūsu pārlūkprogramma neatbalsta HTML5 video tagu. Башня Домского собора уже много веков является неотъемлемой составной частью уникального силуэта Риги. Однако она не всегда была такой основательной и крепкой, как мы уже привыкли ее видеть . В свои «юные годы» это была самая высокая башня в городе с подчеркнуто тонкими, готическими гранями. Стоит сказать, что сама церковь на протяжении веков менялась реже, чем окружающая среда, и в ней до сих пор можно видеть величие средневекового кафедрального собора. В свою очередь, в Крестовой галерее монастыря хранятся музейные ценности и архитектурные детали со всей Вецриги и других мест. Домский собор хранит также много сюрпризов и для тех, кто не знает его так хорошо – это и указатели на времена, когда в ходе наводнения здесь плавала рыба и захороненные кости, и особенные картины, и витражи с интересными повествованиями. Он пережил рассвет и закат католицизма в Риге, церковные погромы и торговлю внутри храма, демонстрации, гонения на верующих, замечательные концерты, баррикады и богослужения в важные для государства моменты. Домский собор – главная церковь Риги, расположенная в самом сердце Вецриги уже 800 лет. И вот, как ему жилось все это время.



Рижские истории: Доский собор

Восстановленная скульптура епископа Альберта во дворе Домского собора Вход в Крестовую галерею Домского собора Картина «Воскрешение Лазаря», середина XVIII века Сундук для пожертвований, 1755 год Орган, 1883 год Созданная в 1641 году роскошная кафедра Мемориальная плита в память о наводнении 1709 года Тамбур, расписанный Кордом Мейером на рубеже XVII-XVIII веков Алтарь, 1896 год Витраж «Идите все ко мне…», 1896 год Захоронение епископа Мейнарда около 1380 года, перезахоронен в 1896 году Капитель мастера-строителя или «лив» Исторический входной портал с XIII века Алтарь с копией картины Рафаэля «Преображение». 1820 год Витражи, посвященные баррикадам 1991 года «Бедная мышка» в капелле Марии Интерьер в стиле югенд, созданный под руководством Вильгельма Нейманиса

Не построили на пустом месте

Во время археологических раскопок здесь были обнаружены древние предметы, которые позволили говорить о том, что жители Риги появились уже в XII веке (были найдены также и другие древние вещи примерно XI века). На территории Вецриги были констатированы два места захоронений – одно рядом с ливским поселением на берегу Даугавы, а второе – с восточной стороны Домского собора. Там же рядом, на возвышенности находилось и древнее культовое место, пишет в своем сборнике академических трудов «Латыши и Латвия» Андрис Цауне, ссылаясь на прежние публикации. Также следует вывод, что в начале XIII века, когда сюда прибыл епископ Альберт со своими людьми, место, где сейчас находится Домский собор, уже было, как говорится, не пустовало, именно здесь епископ решил построить свой главный кафедральный собор, посвященный Святой Марии, выкупив у ливов землю за прежними городскими стенами.

На северо-восточной апсиде Домского собора видна капитель строительного мастера ("голова лива", как ее назвал Вильгельм Нейман)

Государству, которое он решил создать, был необходим и внушительный и доселе не виданный на этой земле большой кафедральный собор, который бы не только демонстрировал могущество Альберта и силу Ливонии, но и привлек бы внимание. 25 июля 1211 года на выбранном месте состоялась закладка Рижского Домского собора, пишет в своей книге «Рижский Домский собор в череде столетий» Элита Гросмане. Скорей всего, летом того же года были начаты и строительные работы. Как уже было заведено, в основании Домского собора был крест, который верхним лучом или алтарем был ориентирован на восток. Изначально для строительства использовали добытые возле Саласпилса большие куски (чурбаны) известняка, которые и сейчас еще можно хорошо разглядеть в так называемой «Домской яме». Однако добыча и доставка материала была не особо быстрым процессом.

Вильгельм Нейман. Рижский Домский собор во времена епископа Алберта. Фото: Латвийский национальный исторический музей После 1215 года, когда в городе вспыхнул большой пожар, центр которого находился между Двором Конвента и Площадью Альберта, строительство Домского собора стало еще более актуальным, поэтому неподалеку от места строительства была установлена печь для производства кирпича, и работы стали продвигаться куда быстрее. В 1226 году легат Папы Римского – епископ Модены Вильгельм провел в храме первый собор, а строительные работы тем временем все еще продолжались. Сам епископ перебрался жить в собор спустя четыре года после освящения церкви, говорится в хрониках Индрикиса, но изначально это могла быть какая-нибудь временная постройка, признаки фундамента которого можно увидеть в Крестовой галерее. Епископ принял решение построить свой

главный собор в Риге и посвятить его Деве Марии.

Землю под собор купили у ливов за пределами городских стен.

Новую церковь, если можно так сказать, строили по последней моде тех времен – похожие кафедральные соборы в то время и немного раньше строили и в других землях, которыми управляли немцы. Например, домские соборы Ратцебурга, Брауншвейга и Любека визуально и архитектонически похожи на собор в Риге, но каждый был подогнан под местные обстоятельства. Интересно, что самый большой Рижский кафедральный собор изначально собирались строить с двумя башнями, о чем свидетельствуют стены толщиной 3 метра в соответствующих местах здания, но из-за недостатка средств, в конце концов, церковь решили строить с одной башней.

Городские соборы Любека и других городов в Северной Германии с визуальной и архитектонической точки зрения очень похожи на рижский. В ту эпоху храмы строили по определенной "моде". Фото: Shutterstock Foto: Shutterstock

Сначала это была постройка в романском стиле, в центральной части которой была небольшая башенка, но только гораздо позже церковь обрела нынешние формы и пристройки, став базиликой. Здесь же рядом возвели епископский замок и монастырь.

Первая школа

Почти сразу же после начала строительства Домского собора и капитула Рижского Домского собора, в Крестовой галерее, а затем и в юго-западном крыле монастыря нашло себе пристанище и первое в Риге учебное заведение или Домская школа, которую можно считать прародительницей Рижской Государственной 1-й гимназии, потому что в XIX веке школа перебралась в здание, построенное на бульваре Райниса по проекту Иоаганна Даниэля Фельско.

В 1764-1769 годах здесь работал учителем и библиотекарем известный немецкий философ, теолог и поэт Иоганн Готфрид Гердер. Спустя сто лет в честь этого просветителя возле церкви установили его бюст, который является копией памятника в Веймаре. После Второй Мировой войны все, что напоминало о немцах, увезли и уничтожили, но музейным работникам удалось сохранить памятник в Крестовой галерее. Когда в 1959 году в Ригу с визитом прибыл функционер ГДР Вальтер Ульбрихт, вдруг вспомнили, что памятник Гердеру не на месте и его в ускоренном порядке «усадили» на черный камень, на котором отчеканили слово: «Гердер». Ученики находившейся в ту пору по соседству школы полиграфистов помнят проделки, которые они позволяли себе в то время – например, поворачивали Гердера в другую сторону.

Памятник Гердеру в честь 100-летия его приезда в Ригу был создан по проекту Людвига Шаллера в 1864 году. В советские годы памятник сначала убрали, а затем в 1959 году скульптор Мартыньш Заурс восстановил его на новом гранитном постаменте. 1866 год, литография

Как создавалась башня

Возвращаясь немного назад, стоит отметить, что могущество Домского собора росло с влиянием церкви. Каждый следующий архиепископ хотел улучшить церковь и немного перестроить. Жертвовали собору горожане, чтобы увековечить в церковных стенах свои имена, позже люди жертвовали на создание утонченных витражей с Библейскими сюжетами и сюжетами на тему развития Риги.

Эскиз Домского собора. Храм мог выглядеть так, если бы был реализован первоначальный проект - с двумя башнями. В первые столетия своего существования Домский собор обзавелся множеством алтарей, капелл, сокровищниц и мест захоронений. Сюда же в XIV веке привезли и останки епископов Бертольда и Мейнарда, которые поместили в специальном месте для захоронений в стене церкви. Интересно, что в XIX веке общество историков-энтузиастов решило проверить, действительно ли в соборе захоронены останки Мейнарда, что привело к волне возмущения среди верующих, но позже волнения утихли, т.к . общественность успокоили и сообщили, что проверка проводилась исключительно с научной целью, а не для того, чтобы опорочить святость, кроме того аутентичность мощей также как бы была доказана. Конечно, здесь же нашел свое последнее пристанище и сам создатель Домского собора - епископ Альберт.

В ходе XIV- XV веков церковь получила нынешние черты базилики. В свою очередь, в XVI веке построили башню, которая позже сгорела, но вскоре была восстановлена. Башню венчала восьмиугольный пирамидальный шпиль высотой 140 метров. На старинных изображениях Риги – на гравюрах – видно, что башня Домского собора была самой высокой в городе.

Изображение Риги, сделанное около 1650 года Иоганном Кристофом Броце

Одно несчастье за другим

В средние века сама церковь стала очень роскошным храмом, с расписными потолками, с несколькими капеллами и утонченной резьбой по дереву. Самым большим источником дохода в последние годы верховенства католицизма стала торговля индульгенциями или отпущением грехов - ничего смешного, кому бы этого не хотелось?

Крестовая галерея - территория бывшего Домского монастыря, которая с трех сторон охватывает его двор. Сегодня здесь расположена экспозиция Музея истории Риги и мореходства. В XVIII веке галерею сдавали под разные нужды - от торговли книгами до мясных лавок и будок на ярмарках. Попасть туда можно было через церковь, и торговцы шли через храм прямо во время богослужения. Фото: Zudusī Latvija

Однако времена изменились. Домский собор как главное католическое сакральное здание Риги серьезно пострадало во время погромов 1524 года, многие ценности были уничтожены. Монахов оттуда выдворили, монастырь и школу при соборе закрыли. Самые тяжелые времена тут начались, когда из-за нехватки средств руководство церкви и городской рат решили сдавать Крестовую галерею и другие помещения под торговлю. В какой-то момент торговля стала настолько распространенной, что покупатели, бродили здесь и в то время, когда в церкви проходили богослужения. В некоторых капеллах устроили склады, а капеллу Святой Марии сдавали могильщикам, которые хранили там катафалки. Также были убраны и роскошные детали, а потолки затем перекрасили просто в белый цвет. Только в XVIII веке генерал-губернатор Прибалтийского края Александр Суворов повелел городскому рату прекратить торговлю в церкви, напомнив, что в Библии это названо грехом. С тех пор городской рат стал платить за использование церковных помещений арендную плату, чтобы обеспечить церковь средствами на содержание.

Фигуры на амвоне работы Тобиаса Хайнца (1641) изначально были выполнены в виде имитации белого мрамора с ярко голубыми глазами. В XIX веке они были закрашены равномерной серой краской. Лишь в 1994 году фигура Луки была восстановлена в первоначальном виде. Фото: Госканцелярия

После Реформации монастырь из церкви убрали,

а Домскую школу закрыли. Из-за нехватки денег руководство

церкви и магистрат решили сдавать крестовую галерею и другие помещения торговцам.

Незавидная судьба ожидала и утонченные эпифании (памятные таблички) знаменитым рижанам и членам их семей. В 1780 году их тут было около 70. Но приверженцы классицизма решили их убрать, как ненужные и несовременные пережитки прошлого. Все таблички снесли на чердак, где спустя некоторое время их нашел истопник и решил, что эти доски сгодятся, чтобы отапливать храм. Когда руководство церкви раскрыло этот факт, большая часть эпифаний в прямом смысле слова разлетелась по воздуху. Истопника наказали, но больше ничего нельзя было поделать.

Новые времена

В 1776 году высокую, остроконечную башню заменили на нынешнюю, основательную. Несмотря на тот факт, что в Домском соборе много признаков Средневековья, общий образ старины был создан сознательно в ходе переделок в более позднее время. Во второй половине XVIII века помещения, где когда-то располагался монастырь, решили перестроить под городскую библиотеку. По проектам Иоганна Даниэля Фельско была построена западная пристройка и новый вход, который используют и в наши дни. Затем в 1891 году последовало создание Музея Домского собора (теперь - Музей истории Риги и мореходства), для чего выделили второй этаж монастыря, также в то время восстановили и Крестовую галерею. В свою очередь, после тщательных исследовательских работ Вильгелма Нейманиса в течение XIX – XX веков вестибюль церкви обрел черты югендстиля.

Под руководством Вильгельма Неймана был возведен новый вход и вестибюль в югендстиле.

Во времена первой независимости Латвии в окрестностях Домского собора проводились археологические раскопки, которые продолжились в советское время, поэтому можно сказать, что сад церкви и старого монастыря исследован достаточно хорошо. После Второй Мировой войны во многих местах Вецриги остались руины, и лишь часть ценных деталей разрушенных зданий поместили на хранение в церковный двор и Крестовую галерею. В настоящее время там можно осмотреть обширную экспозицию Музея истории Риги и мореходства.

В помещениях монастыря и Домской школы разместились городская библиотека и музей. Над входом в Музей истории Риги и мореходства видна надпись на латыни: "С божьей помощью и истинным уважением к памяти предков потомки передали бывший собор искусству и науке. 1889 год". Фото: shutterstock

В свою очередь, в советские времена церковь забрали у верующих, община Домского собора некоторое время собиралась в церкви Святого Иоанна, а церковь архиепископа располагалась в церкви Святой Гертруды. В Домском соборе обустроили один из лучших концертных залов Риги, где располагался внушительный орган, самая большая труба которого была с человеческий рост, а самая маленькая – размером с ручку, многих радовал и хор мальчиков Домского собора.

Орган был построен в 1883/1884 годах компанией E. F. Walcker & Co. Если мы говорим о внушительных деталях, не только о звучании органа, у него 124 регистра, четыре клавиатуры для рук и одна для ног — педаль, 6718 различных труб большого и малого размеров, которые размещены на 26 регистрах.

Орган. В 1883 году в Домском соборе был установлен крупнейший на тот момент орган в мире (6883 труб). Фото: LETA

В советское время было разработано и остроумное решение для скамеек в Домском соборе – их спинки можно было перемещать на обе стороны, то есть, взоры слушателей могли быть обращены и к алтарю, и к органу. В настоящее время в Домском соборе и на богослужениях, и на концертах также звучит музыка различных эпох.

Концерт группы Instrumenti в Домском соборе. Фото DELFI Концерт группы Goran Gora в Домском соборе. Фото DELFI Во времена баррикад Домский собор был не только приютом для замерзших и усталых защитников, но также служил медпунктом, где все время дежурили добровольцы из 1-ой и 4-й Рижских больниц, а также из других медучреждений. Каждая больница размещалась рядом с одной из капелл церкви. Люди могли зайти в церковь и добровольно сдать кровь, а также сделать что-то то полезное. Как вспоминает Дайна Бриекмане, которая в ту пору была врачом-хирургом и провела в Домском соборе немало ночей, там постоянно что-то происходило, играл орган. Молодые священнослужители обращались с проповедями, люди отдыхали на креслах. Возле входной двери было место, куда каждый мог принести и оставить что-то съестное для участников баррикад. «Видела там многих, и хорошо знакомых в обществе людей, которые тоже приносили что-то из еды. Хорошо помню, как пришла актриса Велта Лине с корзиночкой тонко намазанных бутербродов с лососем», - говорит медик. Она также рассказывает, что в те дни никто не знал, что же будет дальше. Раздавались и спекуляции о том, что не надо оставаться в церкви, что таким образом люди становятся легкой добычей для нападавших. Был также подготовлен и план отступления – с правой стороны от алтаря был тайный выход, по которому вроде бы можно было убежать к Даугаве. К счастью, его не пришлось использовать. Как вспоминает Бриекмане, медицинскую помощь пострадавшим в ходе обстрела могли оказать и в предназначенных для этого помещениях 1-й больницы, а в церковь многие заходили измерить давление. Интересно, что легенды, связанные с церковью, действительно рассказывают о нескольких выходах, и таинственных людях, которые ночью заходили к стражнику, уговаривали его закрыть двери и отвести их в секретные хранилище драгоценностей. Во время баррикад будет подготовлен путь для побега -

потайной выход с правой стороны за алтарем.

Через него можно было выйти к Даугаве.

События времени баррикад, к сожалению, завершились прощанием в Домском соборе с жертвами обстрела. Позже ежегодно здесь проходили памятные богослужения, а в этом году в капелле Марии был открыт витраж, посвященный памяти баррикад 1991 года.

В 2018 году в соборе был открыт витраж в честь баррикад 1991 года. Фото: DELFI

В наши дни Домский собор является кафедрой архиепископа Латвийской Евангелическо-Лютеранской Церкви. В дни важных государственных праздников и во время памятных мероприятий в храме проходят также и экуменические богослужения с участием первых лиц государства.

Совсем недавно, в 2016 году, в башне Домского собора провели самые масштабные, начиная с XVI века, ремонтные работы.

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Необычные элементы

Величие Домского собора лучше всего можно прочувствовать, находясь на Домской площади, поскольку с другой стороны его заслоняет плотная застройка. Однако площадь, которую стали создавать в 60-ых годах XIX века, получила свое окончательное очертание лишь в 30-х годах XX века. Больше читайтездесь. Если со стороны площади спуститься в так называемую «Домскую яму», где в 2017 году обустроили детскую площадку, и устремить взор вверх, на консоли северо-восточного фасада Домского собора видна трудно различимая маленькая скульптура, установленная здесь в XIII веке. Это портрет человека с круглой сактой на груди. Историк искусствоведения Вильгелмс Нейманис полагает, что это изображение лива, которые возводили храм.

На роскошных воротах капеллы Св.Марии можно заметить позолоченную мышку. Говорят, что это намек на старинную поговорку: "беден как церковная мышь". Крипта епископа Мейнарда. Его останки были перевезены в Домский собор из Икшкиле в XV веке. В XIX веке была проведена экспертиза, чтобы установить, принадлежали ли останки священнику. Эпитафия Теодору Хейнриху фон Дрейлингену. В свое время в соборе было более 70 эпитафий, но в эпоху Просвещения их сняли, и истопник часть из них по незнанию сжег. Отметка уровня воды Напоминание о наводнении 6 апреля 1709 года, когда вода в храме стояла на уровне человеческого роста.

В свою очередь, в нижней части лестницы церковного вестибюля находится могильная плита с вкраплениями костей и весьма показательными и поучивающими надписями "Красивый человек, посмотри на меня, Ты являешься тем, кем был я".

Слева от лестницы и входа, в капелле Марии недавно открыли витраж в честь январских событий 1991 года, а перед ним можно видеть историческую копию последней картины Рафаэля «Преображение Христа», написанную в 1819 году в Риме Германом Боссе. Справа от нее находится еще один интересный и занятный элемент – позолоченная церковная мышка. Существует несколько вариантов ее происхождения. Один из них о том, что работникам, проводившим ремонт в храме, вовремя не заплатили, поэтому они как насмешку оставили тут мышку с намеком на выражение: «Беден, как церковная мышь». Также, возможно, это намек на наводнение в начале XVIII века, когда во время затопления территорий по церкви плавали скамейки и гробы, а на них сидели мыши. Указатели на то, насколько высоко понялась вода в 1709 году, можно найти в дальнем конце церкви, с правой стороны.

Алтарь с копией картины Рафаэля "Преображение Христа". 1820 год, пресс-фото.

Рядом с отметками о наводнении находится и так называемый тамбур, с которого видна неуловимо легкая, мистическая роспись Корда Мейера 1689 года с использованием перспективы.

Часы

Фото: LETA

Считается, что первые часы появились в башне церкви в 1596 году, когда ее восстановили после пожара. В 1779 году механические часы заменили на высеченные из камня солнечные часы, изготовленные в Бремене. В конце XIX века в Домском соборе установили механические часы, которые в 1938 году реконструировали. После длительного простоя часы на башне Домского собора были восстановлены к 800-летию Риги. В настоящее время они снова работают.

Крестовая галерея

В середине XIII века важным дополнением к церкви стали Крестовая галерея, залы капитула и объединение других залов в едином комплексе. Этот выход является характерным элементом средневекового католического монастыря, и в наши дни он является одним из выразительных элементов комплекса Домского собора. В свою очередь, уже упомянутый зал капитула Домского собора был одним из важных помещений, где раньше собиралась монастырская братия и члены Домского капитула, чтобы решать административные вопросы, принимать гостей и выбирать новых кандидатов.

Зал домского капитула. Фото: Латвийский национальный исторический музей.

В центре монастырского двора находится колодец, а в саду, где в наши дни осталась только райская яблоня, братья выращивали и лекарственные растения, и все, что было нужно на кухне. Одно из необычных помещений между монастырским садом и Крестовой галереей – небольшой тонзурий или своеобразная парикмахерская для монахов, где монахам брили бороды и делали тонзуры (у католического духовенства – выбритое место на макушке), указывая на их отказ от мирской жизни. В центре помещения находился сосуд со святой водой.

На крестовой галерее находится исторический петух, который в течение 390 лет венчал шпиль Домского собора. В 1985 году его заменила точная копия. Купель XIII века. Привезена из церкви в Икшкиле. Саласпилсская каменная голова. Существует мнение, что ее изготовили в XVI-XVIII веке, а в XIX веке ее нашел крестянин и подарил Домскому музею. Здесь монахам выбривали тонзуры (макушку головы) и брили бороды - чтобы продемонстрировать их отказ от мирской жизни.

В Крестовой галерее можно осмотреть очень много элементов и важных предметов со всей Вецриги. Там хранится и одна из редких пушек, которая когда-то находилась на Ратушной площади, а также роскошные, оригинальные камни, располагавшиеся у дверей Дома черноголовых (Больше об этом читайте здесь, скульптура агнца со здания школы в Иоанновом подворье и многое другое.

Для того, чтобы придать собору более сбалансированный вид, по проекту Вильгельма Неймана к нему пристроили продолжение здания. Со стороны двора оно сочетается со зданием библиотеки (классицизм), фасад со стороны улицы Яуинела выполнен в стиле необарокко. Фото: Zudusī Latvija

Интересно, что для того, чтобы найти деньги на восстановление церкви, рижский бургомистр в XIX – XX веках обещал увековечить в Крестовой галерее имена и родовые гербы самых щедрых жертвователей. Свое слово он сдержал, и в проеме ворот можно увидеть много табличек с именами. Однако самая интересная табличка, которая находится в Крестовой галерее, посвящена, возможно, самой старой жительнице Риги, потому что, судя по указанным датам, она скончалась в возрасте 120 лет. Вот, что гласит текст на табличке, которую невозможно прочитать, но которую перерисовал Иоганн Кристофер Броце (перевел Александр Фридрих Нейланд): «Остановись, бегущий по миру, и отметь, здесь покоится долго прожившая Магдалена фон Рейна, рожденная в 1568 году в Селпилсе, пережившая два брака с Паулом Арендом и Гансом Фриденом, ставшая вдовой в 21 год и умершая 8 ноября 1688 года в возрасте 120 лет. Она увидела 79 детей и внуков, она пережила, что царь Давид считал чудом, иди и готовься к счастливой вечности».

Zudusī Latvija/Shutterstock

Еще одна деталь, на которую стоит обратить внимание в саду Домского собора, это скульптура епископу Альберту. Конечно, никто не знает, как на самом деле выглядел епископ, потому что не сохранилось ни одного рисунка с его изображением, но в 1897 году мастер из Курземе Карлис Берневиц создал небольшую скульптуру епископа. Ее установили у южной стены Домского собора. Во время Первой Мировой войны ее эвакуировали в Россию, а на 800-летие Риги объединение балтийских немцев пожертвовало средства на копию, которую сейчас можно увидеть в саду Домского собора.

Восстановленный памятник в 2001 году памятник епископу Алберту. Фото: shutterstock

В Крестовой галерее хранится и исторический, простоявшей 390 лет на шпиле Домского собора петушок, которого в 1985 году заменили на точную копию. Один его бок золотой, второй – черный. Это потому, что в те времена, когда богатство купцов зависело от хорошего попутного ветра – в то время, когда дул попутный ветер, город видел золотой бок петушка, когда ветер был неблагоприятен – черный. На гребне петушка выгравированы надписи о его создателях. Такие есть и у нового петушка, который сейчас исполняет свои обязанности на шпиле башни Домского собора.



На крестовой галерее можно осмотреть выставку экспонатов из Музея истории Риги и мореходства. Фото: shutterstock

Для интересующихся Крестовая галерея доступна, если идете со стороны церкви, в свою очередь, в Ночь музеев и во время других мероприятий ее обычно открывают со стороны Музея истории Ригии и мореходства, где хранится самая обширная коллекция об истории Риги.

