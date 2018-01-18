Как установили археологи, на месте, где сейчас располагается площадь Альберта, более тысячи лет назад находился упомянутый ливский поселок и первый порт.

«Когда прежняя площадь Альберта еще располагалась на берегу речки Ридзене, там были ольховые топи, где водились бобры. Там также находилась городская башня Ольховой топи и ворота», - так про площадь Альберта и проблему засилия бобров в Риге в 1935 году в путеводителе «Узнай Ригу! Краткий путеводитель для туристов» писал Карлис Ванагс, добавляя, что издревле в Даугаве водилось много бобров, которые своими дамбами перегораживали реку, что приводило к затоплению Риги.

Здесь, где стекались Ридзене и Даугава, проживали торговцы и мореходы, о чем свидетельствуют найденные здесь позже предметы. В то время, когда эти земли увидел Альберт, река Ридзене была 50 метров шириной – от нынешней ул. Калею до конца ул. 13 Января, а на месте, где сейчас располагается автовокзал, находился другой берег реки. Именно здесь и построили первый рижский порт – оживленное и многолюдное место. Здесь на берегу высаживались и гости Риги, и немецкие рыцари. Именно об этом месте, скорей всего, поют в народных песнях, упоминая о поездке «на конец рижского острова».