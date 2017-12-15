Jūsu pārlūkprogramma neatbalsta HTML5 video tagu. PIEVIENOT MARŠRUTAM Дом Черноголовых более 600 лет был неотъемлемой частью сердца Риги, местом встреч и пиршеств с яркими и строгими традициями. Это престижное место, владельцами которого были неженатые купцы и мореходы, имеющие неоспоримую власть и много денег. Все это можно заметить и по роскошному дому. Вторая Мировая война стала для него судьбоносной, однако историческая надпись над входом в Дом Черноголовых: "Если меня когда-нибудь разрушат, я восстану вновь", стала пророческой - незадолго до 800-летия Риги дом был восстановлен. Во время ремонта Рижского замка Дом Черноголовых служил резиденцией президента Латвии, а затем он вновь был отреставрирован и распахнул свои двери для приема посетителей.





Рижские истории:

Дом Черноголовых

Место для празднеств

Ранние изображения Дома Черноголовых не сохранились, но архитектор Андрис Холцманис на основе исследований реконструировал возможный внешний вид здания. Фото из архива Дома Черноголовых. Ригу всегда кто-то завоевывал, и уже в конце XIII века - начале XIV века Ливонский орден, горожане и епископ боролись здесь за власть и влияние. В ту пору горожане потерпели серьезное поражение, и им пришлось строить для Ордена новый замок на берегу Даугавы – в ту пору Рижский замок, а также предоставить помещения гильдий для размещения войск Ордена. В это же время жители города решили построить и свой собственный дом для собраний и пиршеств. С 1330 по 1334 годы велось строительство нового дома, в котором изначально все общества могли бы проводить свои собрания, встречи и праздники. Обычно зодчим Дома Черноголовых называют Дитриха Крейге. Чаще всего для проведения в Новом доме встреч, заключения договоров и празднеств использовали Мюнстерскую комнату, ею позже пользовались Члены Большой гильдии, а также общества мореходов и торговцев. В 1354 году иноземные купцы учредили и основали свое общество "Двор купеческих компаний", который в XV веке во время торжественных церемоний иногда называли Двором Короля Артура. Это был намек на известных рыцарей Круглого Стола – позже на Доме Черноголовых, над входом даже разместили статую доблестного короля Артура и атрибуты его власти. Их можно увидеть и по сей день. Праздники и турниры этого братства были частыми развлечениями. Правда, если боевые турниры в Риге перестали проводить уже в XV веке, празднества братства с той поры стали еще грандиозней.

Братство Черноголовых было местом для встреч,

где купцы не только собирались на пиры, но и

заключали договора. Пропускать пиры членам

братства было запрещено

Первое собрание Братство Черноголовых провело в рижском винном погребе в 1413 году. В собраниях могли принимать участие только неженатые странствующие купцы и мореходы. Обычно после свадьбы они становились гражданами, а самые влиятельные принимались в Большую Гильдию. Черноголовых характеризовали как гордых, храбрых и богатых предпринимателей. В отличие от Большой гильдии, которая в большей степени считалась объединением для ведения бизнеса, Общество Черноголовых было местом социального характера, где собирались на праздники и пиршества, но также и заключали договоры. Интересен тот факт, что нельзя было не явиться на празднество, будучи членом общества и находясь при этом в Риге. Главный праздник Черноголовых назвался Вастлавьи, незадолго до него на год избирали и главу общества – старосту (элтерманиса). Разумеется, Черноголовые участвовали и в Празднике Майского графа, и в других праздниках, много средств они жертвовали они церквям, также они активно принимали участие в решении важных вопросов.

Первая публикация картографического изображения Риги (Gotfried J. L. Newe Archontologien Cosmica... – Frankfurt a. M., 1638.) - одно из самых старых изображений города. Фото из архива Дома черноголовых

В мероприятиях, проводимых обществом Черноголовых, участвовали иноземные, в основном, немецкие, голландские и английские неженатые купцы, которые проживали в Риге, поэтому можно сказать, что в Доме Черноголовых всегда царил международный дух. В Дом Черноголовых не разрешалось заходить латышским ремесленникам. В мероприятиях, проводимых обществом Черноголовых, участвовали иноземные, в основном, немецкие, голландские и английские неженатые купцы, которые проживали в Риге, поэтому можно сказать, что в Доме Черноголовых всегда царил международный дух. В Дом Черноголовых не разрешалось заходить латышским ремесленникам. Как же можно было стать Черноголовым? В правила Братства были включены пункты, согласно которым, чтобы стать членом Братства, требовалась рекомендация уже действующего члена Общества Черноголовых. Кандидату нужно было быть «настоящим мужчиной» с безупречной купеческой репутацией. Новым членам при вступлении нужно было заплатить и полмарки серебром. В свою очередь, если кто-то из членов Братства знал что-то плохое про новичка, но не рассказывал об этом, за это ему полагалось платить штраф. Когда же закончился договор об аренде с Большой гильдией, обе стороны больше его не продлевали, а в середине XVII века Общество Черноголовых выкупило Новое здание у Рижского рата. И тогда его уже официально стали называть Домом Черноголовых.

Дом в сердце города

Первое изображение Дома черноголовых: 1777 год, автор - Иоганн Кристоф Броце. Фото из архива Дома Черноголовых Во все времена Дом Черноголовых оставался местом приемов. Раньше он выглядел существенно иначе, чем сейчас. В средние века тут возвели обычное жилое здание, писал архитектор Андрис Холцманис. Его строили одновременно с Ратушей (второй по счету), фасад был совсем прост, но дом был большой и удобный. К сожалению, визуальных свидетельств о нем не сохранилось. Его приблизительные очертания можно видеть на старинных панорамных видах Риги, а первый рисунок Дома Черноголовых датируется 1777 годом, его автор – Йоганн Кристоф Броце. Археолог Андрис Цауне во время раскопок в 90-ых годах констатировал, что это здание могло быть построено на еще более древнем фундаменте. На первом этаже располагались магазинчики, которые сдавались в аренду, а на втором этаже - зал для встреч и пиршеств, еще выше – склады, дверь которых была обращена в сторону двора. В свою очередь в погребах хранили дрова и товары, которыми торговали в магазинчиках. С 1552 года дом несколько раз перестраивали, добавляя все более красочные элементы и детали. Известно, что во время первого перестроения Дом Черноголовых обрел каменные ступени с балкончиком, тогда же у дверей появились и большие камни. Их привезли из Ревеля (так в ту пору назывался Таллинн), и на эстонском известняке высотой шесть метров и шириной 1,3 метра появились ярко раскрашенные изображения покровителей Черноголовых – святого Маврикия и Богоматери. Обе расписал известный живописец Рейнкенс, получив за работу камзол и брюки, пишет в книге о Доме Черноголовых Холцманис. Теперь возле дверей Дома Черноголовых находятся копии тех камней, а оригиналы можно посмотреть в Домском соборе.



Оригиналы камней, на которых изображены св.Мария и св.Маврикий. Они хранятся в Домском соборе. Фото: DELFI На фасаде Дома Черноголовых можно увидеть уже упомянутого Короля Артура, а также скульптуру льва, образ Меркурия – от был покровителем купцов, а также борьбу Святого Георгия с драконом.

На доме также установлено много флюгеров, потому что направление ветра было крайне важно для купцов и мореходов. В Доме Черноголовых хранилась внушительная коллекция серебра – подсвечники, утварь, посуда и многое другое, особенными в коллекции были кубки Общества Черноголовых, которые каждый член братва должен был брать на пиры. Если кто-то из старост праздновал свадьбу, всех нужно было угостить пивом и ветчиной, а членам Братства нужно было пить за его здоровье и помогать на пиру.

В 1626 году на Доме Черноголовых появились современные астрономические часы, которые показывали минуты, часы, дни, недели и месяцы, а также фазы Луны. Их смастерил умелый рижский часовщик Матисс.



Начиная с XVI века, во всех церквях Риги у Черноголовых появились свои скамьи – богато украшенные и декорированные искусными резными узорами, они привносили в церкви свою особенность, а также показывали, насколько влиятельно общество.

Напротив Дома Черноголовых уже с XIV века находилось и лобное место, а в XV веке здесь установили статую покровителя Риги – святого Роланда.



Надписи и наставления

На стенах Дома Черноголовых были размещены надписи и наставления Черноголовым. Об этом в своем путеводителе по Риге пишет исследователь истории Риги Александр Фридрих Нейланд. На верхних фасадах на синем основании золотыми буквами была надпись: «Не исхудает город и земля, где царит любовь, а мир и справедливый суд являются результатом имени Божьего, когда человек чтит его”.

В свою очередь сбоку было написано: "Бог любит праведность, благословляет ее и преумножает ее род" и "Если человек идет против закона и совести, Бог его проклянет". Сверху надпись гласила: "Твори добро, не смущаясь людей, слушай своих начальников, возлюби своего ближнего, как себя самого, и Божье благословение всегда будет велико".



В 1626 году в Доме Черноголовых появились

астрономические часы, которые показывали минуты, часы, дни,

недели, месяцы и фазы Луны. Их изготовил умелый рижский

часовщик Матисс

Однако не стоит забывать, что это также был Дом для собраний и праздников, где речи и пиво лились рекой, поэтому у входа, под образами уже упомянутых Девы Марии и Маврикия, были совсем простые наставления, даже можно сказать, правила: "Кто с радостью приветствует нас, хотя и приходит поздно, пусть речь произнесет, и все у него будет хорошо". И на противоположной стороне: "Кто идет с честью и славой погостить в наш дом, пусть речь произнесет, а остальные пусть слушают. С тобою радость разделю, только за пиво свое заплати, пусть пробка вылетает, а пиво течет рекой". Однако не стоит забывать, что это также был Дом для собраний и праздников, где речи и пиво лились рекой, поэтому у входа, под образами уже упомянутых Девы Марии и Маврикия, были совсем простые наставления, даже можно сказать, правила: "Кто с радостью приветствует нас, хотя и приходит поздно, пусть речь произнесет, и все у него будет хорошо". И на противоположной стороне: "Кто идет с честью и славой погостить в наш дом, пусть речь произнесет, а остальные пусть слушают. С тобою радость разделю, только за пиво свое заплати, пусть пробка вылетает, а пиво течет рекой". Также над входом во второй половине XVIII века появились надписи, которые можно назвать наставлениями или пожеланиями. На внешней стороне: "Господи, дай мне знак, чтобы видеть тех, кто меня ненавидит". С внутренней стороны: "Если меня когда-нибудь разрушат, я восстану вновь". К сожалению, последнее изречение стало пророческим. Сейчас надпись демонтирована: идут работы по восстановлению букв, а также других элементов каменного оформления. На место она вернется весной, как только погодные условия это позволят, говорит Солвейга Муцениейце, руководитель проектов центра Melngalvju nams.



Военные невзгоды и возрождение

Первым серьезным потрясением для Дома Черноголовых стала Северная война, в 1710 году здание сильно пострадало. Многие из старост Общества Черноголовых пали и на полях во войны, и во время эпидемии чумы. Есть сведения, что в это время в Риге было всего 15 старост. Первым серьезным потрясением для Дома Черноголовых стала Северная война, в 1710 году здание сильно пострадало. Многие из старост Общества Черноголовых пали и на полях во войны, и во время эпидемии чумы. Есть сведения, что в это время в Риге было всего 15 старост. Но вскоре здание было восстановлено – до 1718 года все было завершено, были также приняты новые члены. Знаменитый зодчий, архитектор Кристоф Хаберленд в XVIII веке и городской архитектор Йоган Фридрих Фелско в XIX веке придали зданию новые особенности. Но вскоре здание было восстановлено – до 1718 года все было завершено, были также приняты новые члены. Знаменитый зодчий, архитектор Кристоф Хаберленд в XVIII веке и городской архитектор Йоган Фридрих Фелско в XIX веке придали зданию новые особенности. Это было одно из представительских зданий Риги, в 1910 году в нем принимали царя Николая II. В свою очередь в 1921 году в Риге на мирные переговоры прибыли с одной стороны представители РСФСР и советской Украины и с другой стороны Польши. Мирный договор между этими странами был заключен именно в Доме Черноголовых.

Ратушная площадь в начале XX века. Фото: архив Дома Черноголовых

Правительство Латвийской Республики в 1930 году провозгласило этот дом охраняемым государством памятником архитектуры. Президент Густав Земгалс в это же время подписал благодарность за щедрое пожертвование на возведение памятника Свободы, а также пригласил главу общества на торжества в замке 18 ноября. Правительство Латвийской Республики в 1930 году провозгласило этот дом охраняемым государством памятником архитектуры. Президент Густав Земгалс в это же время подписал благодарность за щедрое пожертвование на возведение памятника Свободы, а также пригласил главу общества на торжества в замке 18 ноября. Общество Черноголовых просуществовало до 1939 года, до той поры, когда латвийские немцы не прислушались к призывам фюрера вернуться на этническую родину. Общество Черноголовых просуществовало до 1939 года, до той поры, когда латвийские немцы не прислушались к призывам фюрера вернуться на этническую родину. После этого старинное и красивое здание ожидала разруха – в 1941 году здание пострадало в пожаре, от него остались одни руины, так же, как от Ратуши и башни церкви Святого Петра – сердце Риги сгорело и разрушено. Последствия еще долго были заметны и спустя лишь несколько десятилетий их удалось лишь частично ликвидировать. И хотя Дом Черноголовых сильно пострадал во время войны, а его фасад и скульптуры были разрушены, городской архитектор и член консультационного совета по восстановлению Дома Черноголовых Эдгар Пуциньш в своей статье от 1995 года утверждал, что от того, что можно увидеть на послевоенных фотографиях, можно восстановить во всей его красоте и пышности. Но это не было сделано. Академик Янис Страдиньш даже упоминает, что в официальных документах это здание называлось "памятник архитектуры псов-рыцарей на территории Латвийской ССР". Прежняя власть не хотела видеть подобное в самом центре Риги. В 50-х годах Рига оставалась без своего лица, писал академик, характеризуя уничтожение Ратушной площади и решение не восстанавливать ее в прежнем виде после войны. Здесь в советское время были возведены безликие дома советской архитектуры.

До войны в Доме Черноголвых хранилась не только уникальная коллекция серебра, часть из которой перекочевала в Германию, но и солидная коллекция портретов царственных и королевских особ Швеции и России. Портреты были в искусно вырезанных рамках. Эта коллекция также сгорела в 1941 году, однако свидетельства о ней сохранились в фотоматериалах Управления памятников от 1929 года. Негативы нашлись в Музее истории Латвии, говорится в изданной в 1995 году книге "Дом Черноголовых в Риге". До войны в Доме Черноголвых хранилась не только уникальная коллекция серебра, часть из которой перекочевала в Германию, но и солидная коллекция портретов царственных и королевских особ Швеции и России. Портреты были в искусно вырезанных рамках. Эта коллекция также сгорела в 1941 году, однако свидетельства о ней сохранились в фотоматериалах Управления памятников от 1929 года. Негативы нашлись в Музее истории Латвии, говорится в изданной в 1995 году книге "Дом Черноголовых в Риге". В 1945 году на площади была снесена незначительно поврежденная скульптура Роланда, потому что она символизировала власть немцев и капитализма. Однако скульптуру не уничтожили, а перевезли в церковь святого Петра, где она сохранилась до наших дней, а на Ратушной площади установлена ее копия. Такой же Роланд установлен и в Бремене. Когда власть в Риге опять поменялась, Дому Черноголовых и его товарищу на века - Ратуше - снова вернули надежду на возрождение. В 1991 году в церкви святого Петра провели выставку, посвященную Дому Черноголовых и обществу Черноголовых. В скором времени после восстановления независимости Латвии было принято решение и о восстановлении всей Ратушной площади.

Однако восстановление шло не так гладко, было много споров, менялись думы и правительства, а также ответственные советы, пока не провели тщательное археологическое исследование и на фундаменте старого Дома Черноголовых возвели новый.



Раскопки на Ратушной площади перед строительством Дома Черноголовых. Фото из архива Дома Черноголовых

"После обретения независимости первый мэр Риги Андрис Тейкманис в 1993 году принял решение о восстановлении Дома Черноголовых, второй городской голова Марис Пургайлис в 1996 году замуровал первый кирпич, а рижскому мэру Андрису Берзиньшу выпала честь принимать участие в церемонии освящения восстановленного Дома Черноголовых", - пишет искусствовед Оярс Спаритис. Позже многие спорили, что все не было сделано так качественно, как того хотелось бы, что подтверждается еще и тем фактом, что уже через 20 лет фасаду и другим деталям потребуется реставрация. Однако дом получился красивым, с помещениями для приемов, по старинным эскизам восстановили исторические детали, при этом использовали и современные решения. В построенном заново доме проводятся концерты и приемы, их устраивают в том числе и немецкие организации. Многие, например, еще помнят, как в Доме Черноголовых в 2002 году гостил бывший артист цирка, киноактер и элегантный исполнитель шлягеров Фреди Квинн, давший незабываемый рождественский концерт. Дом Черноголовых также служил и временной резиденцией Президента Латвии: в сентябре 2012 года глава государства Андрис Берзиньш прервал работу в Рижском замке, где начиналась реставрация, и перебрался в Дом Черноголовых. Ремонт существенно затянулся и из-за пожара, вспыхнувшего в официальной резиденции президента 20 июля 2013 года. Реставрация Рижского замка была завершена только в 2016 году, и в августе в нее переехал уже другой президент – Раймонд Вейонис, однако бал по случаю его инаугурации прошел все еще в Доме Черноголовых. В свою очередь Дом Черноголовых дождался реконструкции, которая длилась до осени 2017 года. 21 октября Дом Черноголовых вновь распахнул свои двери для посетителей. Теперь в нем можно осмотреть и красивый зал, и погреба, где можно ознакомиться с историей Дома Черноголовых и Братства Черноголовых, а также поучаствовать в образовательных мероприятиях. В свою очередь Дом Черноголовых дождался реконструкции, которая длилась до осени 2017 года. 21 октября Дом Черноголовых вновь распахнул свои двери для посетителей. Теперь в нем можно осмотреть и красивый зал, и погреба, где можно ознакомиться с историей Дома Черноголовых и Братства Черноголовых, а также поучаствовать в образовательных мероприятиях.

В построенном заново доме проводятся концерты и приемы, их устраивают в том числе и немецкие организации. Многие, например, еще помнят, как в Доме Черноголовых в 2002 году гостил бывший артист цирка, киноактер и элегантный исполнитель шлягеров Фреди Квинн, давший незабываемый рождественский концерт.

В комплекс Дома Черноголовых входит и дом Швабе, который был построен в конце XIX века по проекту архитектора Карла Фелско. Бывшее здание полицейского суда было выполнено в стиле, близком к Дому Черноголовых. Рижский скульптор Аугустс Фольц создал цинковые скульптуры: Нептун (покровитель морей), Меркурий (покровитель торговли), Мир и Единство. В настоящее время можно увидеть копии этих скульптур. В торжественные моменты Братство Черноголовых называли Двором Короля Артура (знаменитые рыцари Круглого стола во времена Средневековья). Скульптура Артура располагается над входом в Дом Черноголовых. На придверном камне из Ревеля запечатлена покровительница Черноголовых – Святая Дева Мария. Оригинал в наши дни хранится в галерее Домского собора.

На придверном камне из Ревеля запечатлен покровитель Черноголовых – Святой Маврикий. Оригинал в наши дни хранится в галерее Домского собора. В 1886 году в нишах фасада под руководством архитектора Генриха Шела были установлены гербы городов Ганзейского союза: Риги, Бремена, Любека и Гамбурга. На Доме Черноголовых установлено несколько флюгеров, ведь ветер мог быть как хорошим, так и плохим фактором для мореплавания, поэтому он был столь важен для успехов в бизнесе Черноголовых. В 1626 году часовых дел мастер Матиас изготовил для Дома Черноголовых изящные астрономические часы. Они состояли из трех циферблатов: самый большой показывал часы, минуты, дату и месяц, на малом циферблате располагалась компасная звезда, показывающая день и соответствующую ему планету (животное), а над большим циферблатом в нише располагалась сфера, где отображались фазы Луны. В наши дни на фасаде здания можно увидеть копию этих часов. Внутри здания, над входной дверью можно прочесть: "Если меня когда-нибудь разрушат, я восстану вновь".