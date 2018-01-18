Площадь Альберта, если кто-то не знает, это неприметное, выложенное бетонными плитами и огороженное место за отелем Avalon и трамвайной остановкой. Однако более 800 лет назад здесь располагался оживленный ливский поселок и важнейший в регионе порт, куда причалил и корабль епископа Альберта. Можно сказать, что именно с этого места и началась Рига. Позже на этом месте были и кузницы, и конюшни почтовой станции, а до конца XIX века здесь располагался единственный публичный сад, об этом сообщается в путеводителях. Во время бомбардировок в период Второй Мировой войны дома на нынешней ул. 13 Января были разрушены, и с тех пор площадь со стороны этой улицы осталась открытой. Еще около 20 лет назад этот сквер был излюбленным местом встреч молодежи, но сейчас площадь находится в совсем плохом состоянии. Правда, Рижская дума обещает, что уже через пару лет, при содействии с Amber Beverage Group ее восстановят и возведут памятник создателю Рижского черного бальзама.
Исторически сложилось так, что по всему миру города возникали около главных торговых путей – возле рек и морей. Так же произошло и с Ригой. Сначала был только ливский поселок (или два небольших поселка) возле излучины реки Ридзене, у того места, где она впадала в Даугаву – широко используемый водный путь, который вел из далеких земель к Балтийскому морю, соединяя земли балтов и ливов с территориями Руси, а также землями викингов и германских племен. Когда в этих краях появился епископ Альберт со своими полками, именно это место возле Ридзене он избрал, чтобы построить свой город. Земли он получил путем обмана и переговоров в ливскими вождями. Так Рига стала центром всех прилегающих земель.
В те времена, когда была основана Рига, и еще несколько столетий, на месте ул. 13 Января находилась широкая река Ридзене, по которой, как сейчас ездят машины и трамваи, а тогда ходили корабли и плавали лодки. Болотистые берега реки поросли ольшаником, и в нем водились бобры. Фото: Ikars/Shutterstock.com
Как установили археологи, на месте, где сейчас располагается площадь Альберта, более тысячи лет назад находился упомянутый ливский поселок и первый порт.
«Когда прежняя площадь Альберта еще располагалась на берегу речки Ридзене, там были ольховые топи, где водились бобры. Там также находилась городская башня Ольховой топи и ворота», - так про площадь Альберта и проблему засилия бобров в Риге в 1935 году в путеводителе «Узнай Ригу! Краткий путеводитель для туристов» писал Карлис Ванагс, добавляя, что издревле в Даугаве водилось много бобров, которые своими дамбами перегораживали реку, что приводило к затоплению Риги.
Здесь, где стекались Ридзене и Даугава, проживали торговцы и мореходы, о чем свидетельствуют найденные здесь позже предметы. В то время, когда эти земли увидел Альберт, река Ридзене была 50 метров шириной – от нынешней ул. Калею до конца ул. 13 Января, а на месте, где сейчас располагается автовокзал, находился другой берег реки. Именно здесь и построили первый рижский порт – оживленное и многолюдное место. Здесь на берегу высаживались и гости Риги, и немецкие рыцари. Именно об этом месте, скорей всего, поют в народных песнях, упоминая о поездке «на конец рижского острова».
Карта реконструкции планировки Риги (конец XII века). 1. – места обнаружения древних находок XII века; 2 – место раскопок на площади Альберта. 60 – 70-ые годы XX века; 3 – место археологических раскопок на углу улиц Пелду и Уденсвада. 70-ые годы XX века; 4 – местоположение затонувшего корабля в Рижском порту; 5 - реконструированный рельеф земли; 6 – затопляемые болотистые луга; 7 Берег Даугавы. XX век. Источник: Feodālā Rīga. / red. T. Zeids - Zinātne: Rīga, 1978., 16. lpp.
Когда в 1938 году на площади Альберта начались археологические раскопки, на глубине нескольких метров открылись ценные свидетельства о древних поселениях, ранее находившихся на этом месте. Тут откопали и посуду, и украшения, и хорошо сохранившиеся остовы кораблей. Во время Второй Мировой войны, когда Вецрига была объята пожаром, часть этих ценных находок сгорела, но сохранились фрагменты лодки, которую принято называть Рижским кораблем. Судно, скорей всего, принадлежало куршам. Они были отважными мореходами и научились строить корабли - внешний корпус найденного судна был изготовлен из прочного дуба, а для внутренней отделки использовали сосну и березу.
В 1938 году, во время строительства Армейского экономического магазина ( ныне - "Galerija Centrs") на месте озера Ридзенес обнаружили обломки корабля куршей. Автор фото неизвестен
Неизвестно, когда это судно зашло в Рижский порт, но предположительно, оно могло быть трофеем, когда город отражал атаки куршей в 1210 году. Также возможно, что во время своих разорительных набегов рыбацкую лодку захватили купцы с Готланда или немецких земель, и привезли ее в Ригу, пишет в своей книге «Рига» историк Видвудс Борманис. Это было основательное судно – длина корабля составляла 14,4 метра, ширина – 4,9 метра, высота бортов – 2,4 метра. Возможно, оно затонуло во время половодья и было найдено лишь спустя 800 лет между улицами Ридзенес, Вальню и 13 Января. Стоит отметить, что свое последнее путешествие судно совершило совсем недавно - во время войны оно пострадало при пожаре, а в 1944 году ценности Рижского музея эвакуировали в Германию. После войны корабль вернулся обратно в Ригу и теперь находится в хранилище Музея истории Риги и мореходства. В музее можно посмотреть и реконструированную модель лодки, которая дает представление о том, какие транспортные средства швартовались на набережной в XII – XIII веках.
Река Ридзене (нынешняя ул. 13 Января) и Рижские оборонительные валы. Корабли причаливали в порту - возле того места, где сейчас находится площадь Альберта. Видны также и многочисленные портовые амбары. Фрагмент старинной гравюры, изображение которой было увеличено на двери церкви Петра
Позже, с развитием Риги, вокруг города были возведены девятиметровые оборонительные укрепления, над которыми возвышались 30 башен. На месте нынешней площади Альберта находилась четырехугольная башня Эллерброка (Башня на топи, Башня на Ольховом болоте).
Застройка Риги становилась все плотней. Вдоль стен расположились мастерские мастеров, промысел которых был не особо чистым и безопасным. Здесь, возле реки, вдоль каменных стен стояли кузницы. Тут также сохранились и развалины бани. Постепенно Ридзене сужалась и мелела, порт перенесли на Даугаву. Во второй половине XVIII – начале XIX века речки не стало.
С названием «Старый город» (Olde Statt) уже в 1540 году упоминается площадь (на ней находились рынок и весы) и три улочки, которые от нее расходились – видимо, название появилось потому, что здесь когда-то находился условный центр города, но в середине XVI века активная торговля уже велась возле Даугавы и на Ратушной площади.
Однако возле порта издавна концентрировались склады и амбары, где хранились всевозможные товары. До наших дней сохранились многие старые склады и их фрагменты, например, один из самых живописных Рижских амбаров – здание, где сейчас находится клуб "Četri balti krekli". А любимое в советское время кафе "Kamielis" работало на месте бывшего торгового склада с таким же названием. В Риге также были и другие склады, которые были названы в честь слонов и прочих экзотических животных, потому что таким образом их было легче отличить от других. Над дверью устанавливали фигурки зверей.
С XVII по XIX век здесь находился въезд и конюшни почтовой станции, потому что в те времена именно почтовые кареты были главным видом сухопутного общественного транспорта, а на почтовых станциях меняли лошадей. Здание почты располагалось немного дальше – за нынешним отелем "Avalon", на ул. Кунгу , 33 (это, между прочим, был нулевой километр Риги – начальная точка отсчета дорожных расстояний). Конюшни снесли в 80-х годах XIX века, а почту перенесли в новое здание на угол бульвара Аспазияс и ул. Кр. Барона, где сейчас находится Экономический факультет Латвийского университета.
В 1923 году улица, которая ведет с площади в южном направлении, была присоединена к ул. Сталлю, однако участок улицы между ул. Аудею и Калею до конца 30-х годов в списке улиц Риги и на картах значился как ул. Вецпилсетас. В конце 40-х годов к ул. Вецпилсетас была присоединена ул. Сталлю – раньше это была короткая поперечная улица от ул. Карля (нынешняя ул. 13 Января) до ул. Калею, сообщает портал «Исчезающая Латвия».
Когда в середине XIX века городские оборонительные укрепления утратили свою актуальность, поскольку к той поре на вооружении уже давно была совсем другая военная техника, руководство города получило разрешение царя и решило их снести. Позже был приглашен ландшафтный архитектор и новый садовник, получивший блестящее образование в Германии и США, Георг Куфальдт (Kuphaldt). Он с огромным энтузиазмом взялся за работу, создав систему озеленения вдоль городского канала.
Вид на площадь Альберта - ул. 13 Января возле ул. Вальню. 1932 год. Вид на площадь еще заслоняют здания. Фото - Робертс Йохансонс, VRVM 120116
Под руководством Куфальдта в 80-х годах XIX века на месте снесенных конюшен обустроили площадь – единственный в ту пору публичный сад в Вецриге, который назвали Епископским сквером, но позже, во времена независимой Латвии, его переименовали в площадь Альберта. Возле нее «вырос» современный дом в стиле югендстиль – здание по проекту Вильгельма Бокслафа. Как в своей работе «Мастера рижской архитектуры» пишет Янис Крастиньш, в отделке дома использовали стилизованные средневековые архитектурные мотивы, иногда даже не конкретные детали, а такие, чтобы передать общий дух и настроение старого средневекового города.
Еще на фотографиях 30-х годов видно, что на площади Альберта сдавали комнаты – в пансионе «Лиепая». В это время там еще находилась закрытая для постройки площадь. Только после бомбардировок Второй Мировой войны и последовавших за ними пожаров со стороны нынешней улицы 13 Января площадь больше не была закрыта зданиями.
В период с 1990 по 2000 год площадь Альберта была излюбленным местом сбора неформальной молодежи, местом встреч, так называемых, «интернет-чатеров». Тут работала и таверна «Альбертс», где собиралась молодежь.
В свою очередь, на 800-летие Риги в 2001 году, в память об истории этого древнего места фонд "Vilki" построил стилизованное ливское подворье, которое пользовалось популярностью среди рижан и туристов, а также появилось во многих материалах, связанных с 800-летним юбилеем города
В последние десять лет место, где когда-то начиналась Рига, пришло в запустение.
Однако недавно появились новости о том, что площадь Альберта будет восстановлена и здесь планируется установить памятник отцу Рижского черного бальзама и автору рецепта Абрахаму Кунце, который жил и смешивал свои травки тут же неподалеку.
В августе 2015 года холдинговая компания "Amber Beverage Group", в которую входит предприятие AО "Latvijas balzams", при содействии Рижской думы сообщила об открытом конкурсе проектов, пообещав, что к 100-летию Латвии площадь будет приведена в порядок.
В последние годы площадь Алберта находилась в довольно запущенном состоянии. Фото: DELFI
«Проект создания памятного места автору рецепта Рижского черного бальзама – аптекарю Абрахаму Кунце и благоустройства площади Альберта» находится в стадии развития. В конкурсе эскизов победило предложение архитекторов творческого объединения "U-R-A". В настоящее время организован конкурс на создание технической разработки памятника и благоустройства площади», - рассказал глава правления AО "Latvijas balzams" Интарс Гейданс.
«Предусматривается, что подарок Риге, подготовленный АО "Latvijas balzams", ожидается к 2019 году, поскольку и благоустройство площади, и размахи строительства памятника весьма значительны. На проект и строительство предложенного решения по площади Альберта и установки объекта памяти Кунце нужно около полумиллиона евро. Большая часть финансирования потребуется для приведения в порядок площади Альберта, в том числе, на археологические исследования и строительство инженерно-строительных коммуникаций, создание фонтана, как это предусматривается концепцией. АО "Latvijas balzams" выделит финансирование на установку объекта, посвященного Кунце, а также на благоустройство прилегающей площади».
Работа творческого объединения архитекторов «U-R-A» предусматривает обустройство площади Альберта как места, которое отражает древнюю историю Риги. Центральный объект площади – «Рижский корабль»: сухой фонтан с силуэтом судна, который в последствии заменит инсталляция со стеклянным покрытием, под которым выставлены на обозрения исторические свидетельства, найденные в археологических раскопках.
Визуализация проекта памятника Кунце на площади Альберта, разработанная архитекторами творческого объединения “U-R-A”. Изображение из архива АО “Latvijas balzams”
«Рижский корабль» будут окружать волнообразные уровни, имитирующие волны. В площади планируется зашифровать также и другие исторические метафоры – поселок ливов, речку Ридзене, берега порта.
В свою очередь, напоминание о вкладе Кунце будет увековечено в художественном объекте спиралевидной формы, напоминающем силуэт бутылки «Рижского черного бальзама». Название инсталяции – «Спираль жизни Кунце». По объекту можно бродить, как по тоннелю, фотографироваться и знакомиться с интересными фактами об авторе рецепта. Больше об идее URA architects можно прочитать на домашней странице творческого объединения.