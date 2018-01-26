Jūsu pārlūkprogramma neatbalsta HTML5 video tagu. PIEVIENOT MARŠRUTAM В давние времена перед тем, как стать мастерами, странствующие подмастерья отправлялись на обучение в разные города, и на экзаменах им нужно было не только знать о своем ремесле, но и назвать признаки, которые бы свидетельствовали о том, что они действительно побывали в конкретных местах. В Риге таких символов было три. Два из них находились возле и на Даугаве – Большой Кристап и наплавной мост. Третьим был колокол святого Блазия с внешней стороны башни церкви святого Иакова (Екаба). На этот раз в серии «Рижские маршруты» речь пойдет о великане и мостах или набережной Даугавы возле Вецриги, которые создавали панораму города и где десятилетиями кипела жизнь, защищали город, отмечали праздники и проходили большие манифестации.







Рижские истории:

Набережная и мосты

Рижские мосты

Несмотря на тот факт, что, благодаря Даугаве и Ридзене, Рига всегда была городом у воды, многие, возможно, удивятся, узнав, что первый мост через судьбоносную реку был построен тут только в 1701 году для нужд войск шведского короля Карла XII, то есть спустя почти 500 лет после основания города. Наверное, это была весьма сомнительная водная переправа, потому что мост был построен на лодках или плотах, а не на стабильной основе. Логично, что простоял он недолго, и очень скоро течение унесло его вместе со льдом в море. В мирное время первый мост построили гораздо позже. Он тоже был наплавным, поэтому его приходилось время от времени обновлять, однако он прослужил 150 лет. В свою очередь, постоянный мост Рига получила лишь в 1872 году, после Крымской войны, с развитие сети железных дорог в России – это был Железнодорожный мост, который в то время, когда по нему не ходили поезда, могли использовать пешеходы и водители. Однако такая возможность выпадала редко – в течение дня мост пересекали 38 поездов, активным оставалось и судоходство по Даугаве, поэтому мост приходилось часто разводить, чтобы пропустить корабли (около 300 в год). Интересно, что у государства в ту пору не было денег, поэтому строительство моста и все издержки по содержанию покрывались из кармана предпринимателей. Они брали за пересечение моста определенную плату. В своей книге «Рижские мосты и путепроводы» Зиедонис Вецвагарс пишет, что это был очень прибыльный бизнес, который в 1885 году принес 185 000 рублей.



Несмотря на тот факт, что Рига всегда была городом у воды,

первый постоянный мост появился тут лишь в 1872 году –

это был железнодорожный мост, который, когда по нему не

ездили паровозы, могли использовать также пешеходы и водители



Поскольку Железнодорожный мост был перегружен, стали думать о том, что городу необходима еще одна переправа через Даугаву. Как и в наши дни, и в XIX веке возникали разговоры о тоннеле под рекой, который бы выходил на Кливерсальские луга, также обсуждались и другие варианты, но, в конце концов, руководители города решили осуществить наиболее реальный вариант, который бы не требовал перестраивать сухопутные транспортные узлы перед заездом на мост. Таким образом,старый наплавной мост между улицами Пелду и Акменс постепенно переделали в понтонный мост. Некоторое время по нему даже курсировал трамвай. Интересно, что, немного изменив местоположение и пережив обновление, понтонный мост простоял с 1896 по 1981 год, когда построили Вантовый мост, а старый продали Петербургу.

Понтонный мост в начале XX века. Почтовая открытка. Личный архив Инесе Либере

Перед Первой Мировой войной новый железнодорожный мост построили в том месте, где мы и привыкли видеть этот мост, а старый за миллион рублей выкупили у частных предпринимателей и полностью переделали для пешеходов, а также для повозок и трамваев. Во время войны мост разрушили, его восстановление требовало много времени, и только в 1938 году на его опорах возвели Земгальский мост. Однако и он простоял всего несколько лет, до тех пор, пока, отступая, его не взорвали немцы. В наши дни, проезжая по мосту на поезде, на Даугаве еще можно разглядеть опоры того моста, а иногда все еще раздаются голоса о том, что Земгальский мост следовало бы восстановить. Еще в 2005 году говорили, что он нужен городу, чтобы разгрузить транспортный поток на ул. 13 Января и не допустить возникновению заторов возле того места, где сейчас находится Замок света. Стоит отметить, что уже в ближайшее время из-за строительства «Rail Baltica» в окрестностях Железнодорожного моста планируется изменение схемы движения транспорта. Возвращаясь в те далекие времена, стоит вспомнить еще об одном необычном мосту с короткой, но яркой судьбой. Речь идет о Любекском мосту, который построила в 1917 году немецкая армия, потому что понтонный мост двумя годами ранее был эвакуирован в Пярну. Он не был основательным инженерно-техническим сооружением, но выполнял свою функцию. Любекский мост находился между нынешним Каменным мостом и Железнодорожным мостом. Именно этот мост, который в качестве одной из переправ использовали стрелки во время Борьбы за независимость был показан в фильме «Стражи Риги» вместо железнодорожного моста. Этот временный мост продолжали использовать и после войны, а в апреле 1924 года, после суровой зимы на Даугаве началось сильное наводнение, а затем и ледоход, который унес с собой и два рижских моста – Любекский и старый Железнодорожный мост. Люди выбегали на набережную посмотреть, как мосты уносит в море. Это ЧП прервало не только движение в городе, но и оборвало коммуникации. На некоторое время Пардаугава осталась без централизованной доставки воды, и возле Каменного моста стояли бочки с питьевой водой, а через Даугаву можно было переправиться только на пароходиках.

Разрушенные в результате бомбардировок 1944 года Железнодорожный и Земгальский мосты Фото: Кришс Раке, Архив Рижского городского строительного управления

1701 Первый наплавной мост через Даугаву









1871 Первый железнодорожный мост через Даугаву. Когда по нему не курсировали поезда, мост отдавали пешеходам и повозкам, с которых взимали деньги за переправу на другой берег

1914 Построен новый Железнодорожный мост на том месте, где он находится и сейчас





1917 Чтобы заменить разрушенный мост, немецкая армия построила мост, названный Любекским











1938 На месте Железнодорожного моста открывают Земгальский мост













1956 Открыт Октябрьский мост. В 1992 году его переименовали в Каменный мост. Понтонный мост устанавливают на месте нынешнего Вантового моста



1976 Открывают Островной мост











1981 Открывают Вантовый мост. Понтонный мост продают в Ленинград (Петербург)







2008 Открывают Южный мост

















1896 Закончен понтонный мост, по которому курсировали и трамваи. Он просуществовал до 1981 года 1914 Старый железнодорожный мост отдают сухопутному транспорту и пешеходам





1924 Половодье и лед уносят в море старый Железнодорожный и Любекский мосты



1944 Разрушены все мосты через Даугаву, на их восстановление требуется много времени



Стабильный мост для движения автомобилей, трамваев и пешеходов построили в Риге только в 1957 году. В ту пору мост назывался Октябрьским, его открыли в честь 40-летнего юбилея Октябрьской революции. Интересно, что и у этого моста, как и у всех его предшественников, со стороны Вецриги была часть, которая поднималась, чтобы пропускать корабли. Но эта функция никогда не использовалась, и совсем скоро после строительства на Даугаве гидроэлектростанций была поставлена точка в истории судоходства. Нельзя не упомянуть, что через этот мост в 1989 году проходила одна из грандиозных акций едиства народов – Балтийский путь. После этого, в 1992 году, мост было решено переименовать в Каменный. Многие уже забыли, но в 2014 году по мосту проходила еще одна человеческая цепочка – «Цепь друзей книги» - акция, во время которой книги переносили из старой баблиотеки в Замок света.

Следующим в 1976 году открыли Островной (в ту пору – Московский) мост, который наконец обеспечил транспортное сообщение с Закюсалой. И хотя Вантовый мост открыли только в 1981 году, убрав старый понтонный, идею о переправе через Даугаву в этом месте возле Рижского замка еще в конце XIX века высказывал главный инженер Риги Адольф Агте. В 30-х годах XX века, когда велись разговоры о новом мосту, инженер и профессор Латвийского университета Павилс Павуланс разработал проект подвесного моста, который напоминал мост Золотые Ворота в Сан-Франциско или мост 25 Апреля в Лиссабоне. Там также были предусмотрены велодорожки. Однако война разрушила надежды на воплощение этой идеи. Говоря о развитии рижских мостов, стоит отметить, что в 2008 году был открыт Южный мост, а в плане развития Риги до 2030 года, который в данное время передан на общественное обсуждение, говорится о Северном транспортном коридоре, который пересечет Даугаву примерно в трех километрах к северу от Вантового моста. Также планируется завершить так называемую переправу Ханзас через Кипсалу, таким образом соединив Пардаугаву и другой берег Даугавы в районе порта.





Южный мост уже больше 10 лет остается объектом споров из-за слишком высоких затрат на строительство Островной мост. До строительства этого моста на Закюсалу можно было добраться только на кораблике. У Железнодорожного моста когда-то были металлические арки и через протоку Даугавы, однако во время Второй Мировой войны мост был восстановлен в нынешнем виде Каменный мост. Часть моста со стороны правого берега была сделана подъёмной для беспрепятственного пропуска судов, однако эта возможность так никогда и не была использована Вантовый мост. Мост подобного вида, который предусматривал также наличие велополос, был спроектирован еще в 30-х годах XX века. Однако война разрушила эти планы, и вплоть до 1981 года здесь находился понтонный мост

Набережная Даугавы

С развитием Риги как портового города, на берег Даугавы с речки Ридзене был перенесен порт, и долгие годы на набережной находился рынок. До 30-х годов XX века здесь располагались торговые ряды и лавки. Как и во всех средневековых городах, в Риге вдоль реки были возведены оборонительные валы с башнями, а с XIV века на набережной располагался и Рижский замок. В ту пору, когда город думал, как изменить облик Риги, сделать ее более современной, снеся средневековые валы, было принято решение окружить ее бульварным кольцом, которое бы подчеркивало архитектуру и панораму Вецриги. После того, как срыли защитные валы, в Риге по примеру Кольцевого бульвара в Вене, создали бульварное кольцо и устроили насаждения вдоль городских каналов.

Когда-то Рижский порт располагался на Набережной 11 Ноября, недалеко от нынешнего Железнодорожного моста. Почтовая открытка второй половины XIX века. Из хранилища Музея истории Риги и мореходства

На берегу Даугавы по замыслу архитектора города Даниэля Фельско на месте рынка хотели возвести пассаж – закрытую торговую улицу, об этом в своей книге «Рижская архитектура» пишет Янис Лейниекс. Однако этот проект так и не был осуществлен. Однако набережная Даугавы и набережная 11 Ноября еще в прошлом веке выглядели совсем иначе, чем мы привыкли их видеть.

Прозвучало мнение, что проезжую часть улицы Краста и

Набережной 11 Ноября нужно перестроить и убрать в тоннель

под городом, как это сделано в Варшаве, в свою очередь,

над ним вновь создать пешеходную зону

Во время Первой Мировой войны и Борьбы за независимость здесь были вырыты траншеи, и стрелки защищали Ригу, одержав историческую победу. В свою очередь, после войны, в 30-ые годы в ангары перенесли Центральный рынок, а набережную превратили в зеленый живописный бульвар с прекраснейшими насаждениями. Это был парк, где, любуясь течением реки, могли прогуляться рижане и гости столицы, а по середине набережной курсировали трамваи. Озеленение города в 1933 году планировал один из отцов-основателей рижских садов, ландшафтный архитектор Андрейс Зейдакс. Вдоль набережной стояли милые домики, и в одном из них был даже крупнейший в Риге воздушный сад...

Несмотря на тот факт, что в последние годы набережная во многих местах была восстановлена, пешеходную зону вдоль Даугавы нельзя назвать оживленной, поскольку многополосное движение и редкие пешеходные переходы искусственно ее ограничивают и как бы изолируют. Фото: Shutterstock В советское время, когда город восстанавливался после Второй Мировой войны, здесь на набережной Даугавы насыпали щебенку, создав Комсомольскую набережную, а позже и широкую улицу с оживленым движением, которую мы знаем сейчас. Однако многополосное движение и редкие переходы к пешеходной зоне на набережной искусственно ее ограничивают и как бы изолируют. Поэтому, хотя за последние годы она во многих местах уже восстановлена, пешеходную зону набережной Даугавы все еще нельзя назвать особо оживленной. Высказывалось мнение, что проезжие части ул. Краста и части Набережной 11 Ноября необходимо перестроить и создать тоннель под городом, как это сделано, например, в Варшаве. В свою очередь, сверху можно было бы создать пешеходную зону. Архитектор Зайга Гайле еще совсем недавно говорила в прессе о том, что «мэр, который спрячет трассу 11 Ноября под землю, войдет в историю». Пока это толко идея, а набережную отдают пешеходам только несколько раз в год, когда там отмечают праздники и концерты, проводят парады или устраивают фейерверки или марафоны. Стоит отметить, как важна набережная Даугавы в свете воспоминаний времен Атмоды, когда здесь развивались многочисленные красно-бело-красные флаги, а народное единство, когда здесь на манифестации собирались тысячи человек, достигало высочайшей точки.





Купальни на Даугаве

Интересным решением, возможно, было бы восстановление в ином виде городской купальни на Даугаве возле Вецриги. С ходом времени здесь было несколько деревянным построек.

Пловцы спортивного армейского клуба в Рижской купальне. Фото опубликовано в журнале "Atpūta"





В 1912 году в газете «Rīgas Avīze» сообщалось: «... В Риге не хватает нужных купален. В теплое летнее время зажиточные горожане ищут отдых в Рижской Юрмале или где-то еще за пределами Риги. Но большая часть жителей Риги, особенно среди рабочих, после трудных трудовых будней на фабриках или других предприятиях, пробуют освежиться , купаясь почти в любом месте, где только для этого годится вода, заходят в воду и моются. Последствия намного плачевней... Есть только желание сделать все, чтобы обеспечить Ригу подходящими купальнями...» «Уже в том же году на Даугаве были открыты первые бесплатные купальни», - сообщает Ngkm.lv со ссылкой на издания тех лет. В 1912 году в газете «Rīgas Avīze» сообщалось: «... В Риге не хватает нужных купален. В теплое летнее время зажиточные горожане ищут отдых в Рижской Юрмале или где-то еще за пределами Риги. Но большая часть жителей Риги, особенно среди рабочих, после трудных трудовых будней на фабриках или других предприятиях, пробуют освежиться , купаясь почти в любом месте, где только для этого годится вода, заходят в воду и моются. Последствия намного плачевней... Есть только желание сделать все, чтобы обеспечить Ригу подходящими купальнями...» «Уже в том же году на Даугаве были открыты первые бесплатные купальни», - сообщает Ngkm.lv со ссылкой на издания тех лет. Во времена первой независисмости Латвии Даугавская купальня была современной и ухоженной, там была зоны и для женщин, и для мужин, трамплины, можно было оставить велосипед, переодеться, принять душ и многое другое. Как видно и на многих снимках той поры, купальня находилась возле понтонного моста. На Даугаве купальня простояла до 70-х годов.

На почтовой открытке видна Рижская купальня в царское время - на середине моста, по правой стороне. Во времена независимости она располагалась в другом месте, однако конструкция оставалась той же - деревянная коробка, закрепленная на якоре возле Понтонного моста на Даугаве.





Трагедия на Даугаве

Рассказывая об этих местах, нельзя не упомянуть об одном печальном событии – крупнейшей в истории Латвии катастрофе на реке, которая произошла в 1950 году. В то время с мостами в городе было еще не так хорошо, а через Даугаву курсировали пароходики. 13 августа, около полудня на причале, примерно в 50 метрах вниз по течению от Каменного моста не выдержал нагрузки и затонул переполненный прогулочный пароход «Маяковский». Это была крупнейшая трагедия, унесшая жизнь 147 человек, 48 из которых - дети.





Большой Кристап и восстание рабочих

На набережной Даугавы можно также увидеть два памятника, у каждого из которых свой рассказ. Возле Железнодорожного моста, у Даугавы стоит памятник советского скульптора Алберта Терпиловского и архитектора Карлиса Плуксне - монумент «Борцам 1905 года», установленный в 1960 году. 13 января 1905 года на мирную демонстрацию собрались много рабочих Риги, которые хотели привлечь внимание царя к плохим условиям своей жизни и работы. Однако военные решили разогнать демонстрацию, открыв огонь по невооруженным людям, убив 70 человек, а также ранив сотни протестующих. Этот символический памятник из бронзы и гранита отражает трагические события в помпезном для советской поры стиле - мы видим молодого борца за права рабочих, который перенимает из рук раненого товарища знамя и идет с ним вперед.

Скульптура Большого Кристапа и младенца Христа на набережной Даугавы. Фото: DELFI



Второй интересный для осмотра объект на Набережной – это Большой Кристап. Он считается покровителем города, начиная с конца XV века. Христофор – католический святой, поэтому, хотя точная дата изготовления деревянной фигуры неизвестна, ясно, что она была создана до той поры, когда в Ригу в 1524 году пришло учение Лютера. Христофор был одним из 14 патронов Риги, который считался заступником лодочников, плотовщиков и носильщиков. Члены этих братств после удачной поездки через пороги Даугавы всегда кидали в посудину для пожертвований возле скульптуры Кристапа небольшие суммы в качестве благодарности, деньги потом шли на содержание находящегося недалеко госпиталя святого Юра. Легенда гласит, что большой Кристап был великаном, который жил в пещере у речки Ридзене и тех, кто хотел перебраться на другой берег, он переносил на своих плечах. Однажды в темноте на противположном берегу его стал звать маленький мальчик. Великан перешел Даугаву, усадил маленького мальчика на плечо и перенес через реку, покормил и уложил спать в своей пещере. С утра Кристап проснулся и нашел бочку с золотом. Оказалось, что маленьким мальчиком был Иисус Христос. После смерти великан завещал свое богатство, чтобы здесь был построен могучий город – Рига. До XX века скульптура стояла недалеко от спикерей и была весьма почитаема. Деревянному великану простили даже тот факт, что при падении в 1824 году он придавил какого-то моряка. В XX веке статуя стала приходить в упадок, и Кристап утратил и дубину, и малыша на плече, все скудней становились и пожертвования. В конце концов, он оказался в Музее истории Риги и мореходства, где и по сей день можно увидеть восстановленную скульптуру с 500-летней историей. Именем Большого Кристапа назван главный приз в области латвийского кино. Стоит также отметить, что уже традиционно у ног Большого Кристапа каждый год в Крещение совершается чин Великого освящения вод Даугавы и православные окунаются в реку.







