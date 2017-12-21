Jūsu pārlūkprogramma neatbalsta HTML5 video tagu. PIEVIENOT MARŠRUTAM Историческое сердце Риги – в ходе столетий Ратушная площадь менялась, уничтожалась и возрождалась в новом виде, приобретая различные исторические особенности. На Ратушной площади в разное время находился и Позорный столб, и бензоколонка, и пожарное депо, здесь же была конечная остановка автобусов. Тут отмечали праздник Майского графа, шла бойкая торговля, возможно, именно здесь наряжали первую елку, а в совсем недавнем прошлом возле Политехнического института ( ныне – Рижского Технического университета – РТУ) располагалась остановка 9-го троллейбуса. Разрушался и восстановливался Дом Черноголовых, в небытие ушли прилегавшие к нему кварталы, но «выросли» Музей оккупации, РТУ и другие здания. Это рассказ о месте в самом центре Риги, которое никогда не будет готово, но которое веками менялось и наполнялось легендами. Историческое сердце Риги – в ходе столетий Ратушная площадь менялась, уничтожалась и возрождалась в новом виде, приобретая различные исторические особенности. На Ратушной площади в разное время находился и Позорный столб, и бензоколонка, и пожарное депо, здесь же была конечная остановка автобусов. Тут отмечали праздник Майского графа, шла бойкая торговля, возможно, именно здесь наряжали первую елку, а в совсем недавнем прошлом возле Политехнического института ( ныне – Рижского Технического университета – РТУ) располагалась остановка 9-го троллейбуса. Разрушался и восстановливался Дом Черноголовых, в небытие ушли прилегавшие к нему кварталы, но «выросли» Музей оккупации, РТУ и другие здания. Это рассказ о месте в самом центре Риги, которое никогда не будет готово, но которое веками менялось и наполнялось легендами.



Рижские истории:

Ратушная площадь

Мы уже писали о Доме Черноголовых – месте для пиров и веселья, о его пестрой истории со старины до наших дней, а также о том, как было исполнен наказ, выгравированный над вхоной дверью: "Если меня когда-нибудь разрушат, я восстану вновь.” В комплекс Дома Черноголовых входил и располагавшийся по соседству Швабский домик, который появился в начале XIX века благодаря архитектору Иоганну Фелско, который переместил некогда стоявший судебный дом полиции и сделал его единым ансамблем с Домом Черноголовых.

"Усатый" столбик, который отделяет пешеходную зону от улицы Кунгу. Исторически таких столбиков было два - они охраняли углы дома Холландера. Сегодня таких столбиков десять. Фото - Карлис Дамбранс, DELFI Кроме того, рядом находился так называемый Дом синих гвардейцев или Оружейный склад Синей гражданской гвардии. Синяя гвардия – рота гражданских всадников, форма которых была синего цвета (была также и зеленая гвардия), в ее обязанности входило сопровождать высокопоставленных гостей. Царским указом XIX века обе гвардии ликвидировали, а в помещениях разместили похоронную кассу и кассу помощи, пишет в путеводителе о Риге Александр Фридрих Нейланд. В Доме синей гвардии до начала XX века располагалось 1-е Депо Добровольного общества пожарных, а в наши дни здесь открыт ресторан. Напротив этого здания уже со времен Средневековья находился Позорный столб. Его можно увидеть на изображениях вплоть до конца XIX века, когда его переместили к Дому Черноголовых. На более поздних изображениях на этом месте появился деревянный туалет. На Ратушной площади в XVI веке после «Календарных беспорядков» казнили двух господ из рата, а затем и девятерых мятежников. В свою очередь, в 1525 году магистр Ордена Вальтер фон Плеттенберг на Ратушной площади провозгласил свободу вероисповедания, пишет Александр Фридрих Нейланд. На этом месте в 1710 году верховный главнокомандующий царя Петра I – граф Шереметьев – принимал ключи от города, за этим событием последовало 200 лет подчинения царской России.

Стоит отметить, что с Ратушной площади исторически расчитывали расстояние от Риги до других городов.

Ратуша

Уже с 18 апреля 1226 года у Риги было свое правление – рат, которым изначально руководил назначаемый епископом судья или фогт. В те времена Ратуша располагалась на ул. Тиргоню, а после этого, когда рижан в 1330 году завоевал Ливонский орден и потребовал построить себе новый замок на берегу Даугавы, гордые горожане одновременно возвели Дом Черноголовых и Ратушу. Рат приступил к работе в ней в 1334 году. В те времена Ратуша представляла собой двухэтажное здание с башенкой, на верхних этажах которого располагались шесть помещений: самым большим был зал для собраний и городская касса. На нижнем этаже были помещения для стражи и магазинчики. С балкона Ратуши глашатаи зачитывали решения и распоряжения городского совета.

В XVI веке после мрачного Средневековья мир переживал духовное возрождение – кризис феодализма, распространение идей гуманизма. Свой след в искусстве, архитектуре и общественной жизни оставило также движение Реформации. Появились новые виды зданий, новые системы планирования и строительные формы. В Риге также больше внимания стали уделять не только культовым сооружениям, но и общественным зданиям.

«В XVI-XVII веках в Риге было три подобных значимых общественных здания: Рижский замок, Ратуша и Дом Черноголовых» - пишет в своей книге о рижской архитектуре Скайдрите Циелава. С этого времени появились и роскошные фасады, и другие приемы отделки.

Ратуша на рубеже XIX-XX веков. Фото: Hebensperger & Co

«В Риге пытались украсить не только фасады культовых сооружений, но также и общественных зданий. Отчетливей всего это можно увидеть на фасадах Ратуши и Дома Черноголовых. Дом Черноголовых начали перестраивать в 1576 году (закончили в 1598 году). За это время перестроили флигель, надстроили восьмиугольную башню с арочной галереей. В здании Ратуши появились волюты и обелиски, а также круглые окошки, которые предали богатства внешнему виду здания», - говорится в книге «Феодальная Рига».

Новую башню украшал святой Георгий со знаменем в руках, стоявший на животном с рыбьим хвостом. На башне Ратуши также был колокол, который предупреждал горожан, если в этом появлялась такая необходимость. Немного позже перестроили и здание канцелярии, а затем, когда оно больше не соответствовало требованиям, рат выкупил соседствующие здания и в 1750 году заложил основание под строительство нового дома. Правда, из-за нехватки средств открыть его удалось лишь спустя 15 лет. А свою речь «Осталась ли среди нас еще старая публика и отчизна?» на ее открытии произнес теолог и историк культуры Иоганн Готфрид Гердер. Интересно, что фасад здания Ратуши украшала скульптура Фемиды, которую изваял и подарил скульптор Курлавскис. Немного опережая события стоит сказать, что во время Второй Мировой войны, когда Ратуша была сильно разрушена, скульптура сохранилась и была установлена в здании лаборатории Рижского Технического университета. Сейчас она хранится на бульваре Бривибас, 19 – за гардеробами в фойе главного здания Латвийского Университета.

В середине XIX века городскому совету потребовались более просторные помещения, поэтому архитектор Иоганн Даниэль Фелско спроектировал третий этаж. Вскоре после этого рат ликвидировали, вместо него появилась Рижская дума, а в доме обустроили городскую библиотеку, где хранилось около 800 000 книг. В 1941 году Ратуша сгорела.



Оригинальная скульптура Роланда

хранится в церкви Св.Петра. В 1999 году

она ненадолго "вышла погулять" и была

установлена на новом постаменте



Изначально Ратушу, как и Дом Черноголовых, собирались восстанавливать, но затем решили этого не делать. В 1954 году оставшиеся руины по приказу компетентных органов было решено взорвать. На этом месте возвели лабораторный комплекс РТУ, в котором располагались библиотека и музей.

Новая Ратуша вновь была построена в начале XXI века. Ее фасад напоминает фасад старой ратуши, однако помещения соответствуют духу времени и современности. Здание открыли в 2003 году, сейчас в нем работе Рижская дума. На крыше здания установлены колокола, исполняющие мелодии различных композиторов.





Скульптура Роланда

Некоторе время на Ратушной площади не было Роланда, но в середине XIX века напротив Дома Черноголовых находится артезианский колодец. Позже там установили скульптуру Роланда, созданную Фольцем по проекту Неймана. Фото: архив Дома Черноголовых В Средние века на центральных площадях Ганзейских городов устанавливали статуи рыцаря Роланда, символизирующего их свободу и независимость. Такая статуя была и в Риге, через Ратушную площадь прошло даже несколько Роландов. Сначала скульпутры изготавливали из дерева, поэтому они не сохранились. 11 декабря 1896 года над артезианским колодцем установили основательную скульптуру из песчаника на гранитном финском постаменте. Автором эскиза был Вильгельм Нейман, а изваял ее один из самых знаменитых и выдающихся скульпторов Риги – Аугуст Фольц. На изображениях 30-х годов XX века видно, что возле ног Роланда располагается автозаправка, которую венчает купол с надписью «Shell». Стоит также отметить, что во все времена здесь также можно было набрать воды. На изображениях 30-х годов XX века видно, что возле ног Роланда располагается автозаправка, которую венчает купол с надписью «Shell». Стоит также отметить, что во все времена здесь также можно было набрать воды. Скульптура Роланда пережила и тяжелые времена – обе войны, Бермонтиаду и другие невзгоды, однако так и осталась невредимой. Однако в 1945 году советская власть объявила ее антигосударственной и снесла. Скульптура была сильно повреждена, ее разместили в церкви святого Петра, где с того времени хранились многие ценные вещи, элементы и фрагменты разрушенных в Вецриге зданий. И в наши дни оригинал статуи Роланда хранится в этой церкви, но в 1999 году его на короткое время выставили на улице на новом постаменте. В мае 2000 года Роланд вернулся обратно в церковь святого Петра, а на гранитном постаменте установили статую скульптора Эдвина Круминьша – точную копию скульптуры мастера Фолца, об этом говорится в книге Гунара Кушкиса.

Бензоколонка Shell у скульптуры Роланда. Справа - конечная остановка автобусов, курсировавших в Кекаву. 1930-е годы. Фото: Роберт Йохансонс, Музей истории Риги и мореходства

Здание РТУ

Как уже упоминалось, Вторая Мировая война и другие события оставили глубокие шрамы на лице Риги. Ратуша и Дом Черноголовых, а также прилегающие к ним кварталы вплоть до набережной были уничтожены, а вместо Ратушной площади появилась Площадь Красных стрелков. Исчез и Роланд, а в 1971 году здесь установили скульптуру Латышским стрелкам, автором который был Валдис Албергс. В свою очередь в 1950 году от Латвийского Государственного Университета (ныне – Латвийский Университет) отделился Медицинский факультет, на основе которого был создан Медицинский институт. В 1958 году отделились и технические факультеты, которые объединились в Рижский Политехнический институт (сейчас - РТУ). Изначально для этого вуза не было даже подходящих помещений, поэтому студентам передали новое здание Партийной школы на ул. Ленина, 1 (сейчас – ул. Калькю, 1). Примечательно, что строительство здания заканчивали уже сами студенты. На месте старой Ратуши появился лабораторный комплекс института, где также располагались библиотека и музей.

Многие уже, наверное, забыли, что мимо этих зданий проходила дорога с двухстронним движением, по ней курсировал троллейбус, остановка которого называлась «Рижский политехнический институт». Как вспоминает специалист РТУ Алида Зигмунде, новое здание лабораторного корпуса строилось как панельный дом, и там на первом этаже располагался проезд, через который можно было попасть в Вецригу. В это здание также вмуровали детали старой Ратуши. Во время Барикад этот проезд закрыли, и попасть с этой стороны в Вецригу стало невозможно, вспоминает Зигмунде. Оба корпуса вуза были соединены между собой переходом. Башенка на лабораторном корпусе, где располагался музей, находилсь на высоте 10-го этажа. Это было самое высокое место в Вецриге. Во время Баррикад на случай необходимости его подготовили для связи с Домом печати. Как отмечает Зигмунде, там дежурили связисты. И хотя в Риге никогда не было настоящего землетрясения, Зигмунде отмечает, что бывали случаи, когда работавшие в башне ощущали толчки, ощущала их и сама рассказчица. В настоящее время на ул. Калькю, 1 больше нет ни одного факультета Рижского Технического факультета, но в этом здании все еще работает администрация вуза, несколько аудиторий, помещения для проведения концертов. Здесь же работают несколько коллективов самодеятельности. Поскольку здание принадлежит Рижскому самоуправлению, в скором времени университет планирует полностью перебраться в помещения на Кипсале. Правда, конкретной даты пока нет. Возможно, в этом здании сможет разместиться Музей современного искусства.





В советские годы на месте Ратуши и соседних домов возвели главное здание Рижского политехнического института, а также лабораторный корпус. На улице Калькю (тогда - Ленина) было оживленное движение. Лабораторию и главное здание соединял переход, а на уровне первого этажа был проезд. Во время баррикад его заблокировали. Фото: Центр исследований истории инженерных наук РТУ





Музей оккупации

На краю Ратушной площади находится здание Музея оккупации, а в 1970 году здесь был открыт Музей Латышских красных стрелков. Архитектор здания – Гунарс Лусис-Гринбергс, получивший за строительство комплекса награды в области архитктуры. В те времена музей служил пропагандистским целям Коммунистической партии. Особенно для воспитания молодежи в духе коммунизма. В 1993 году, после восстановления независимости на этом символическом месте разместили Музей оккупации, экспонаты которого повествовали о том, что случилось с Латвией, ее народом и землей в период с 1940 по 1991 годы - в советские времена и время национал-социалистического режима фашистской Германии.

В советские годы на месте Ратуши построили

корпус лабораторий Рижского политехнического

института. Здесь было оживленное движение,

курсировал троллейбус



В конце 90-х годов, когда на Ратушной плщади было принято решение восстановить Дом Черноголовых, часть здания музея снесли. В наши дни сохранилась лишь часть мемориального комплекса, задуманного автором. Вокруг этого здания было немало споров и противоречий, а в 1999 году Рижская дума даже приняла решение снести его как деградирующий среду объект. Благодаря активным действиям сотрудников Музея оккупации, а также поддержке различных общественных организаций, здание все-таки не снесли. В свою очередь группа архитекторов еще недавно предложила присвоить этому зданию статус памятника архитектуры, чтобы не допустить его перестройку.

Правда, ни один, ни второй план так и не был воплощен в жизнь, и сейчас на стадии согласования находится проект строительства на месте Музея оккупации «Дома будущего», который разработал архитектор Гунарс Биркертс. Стоит отметить, что 15 апреля 2016 года в здании Музея оккупации произошел пожар: горел 2-й этаж, чердак, деревянные конструкции и внешняя часть стены.

Усатые столбики и Солнечные часы, которых больше нет

Оригинальный "усатый" столбик на Бастейкалнсе. Цепь со временем пропала, а сам столбик был перенесен сюда после Второй мировой войны, когда Ратушная площадь была разрушена. Второй "брат" находится в Крестовой галерее Домского собора. Фото - Карлис Дамбранс, DELFI

Солнечные часы – древнейшее из устройств, которое определяет время. Сохранилось лишь несколько снимков, на которых видно, что на Ратушной площади были такие часы – так называемые Ратушные часы. К сожалению, они были утеряны, и больше их не найти. «Если бы перед нами была картина Фегельма 1816 года и перед нами бы открывался вид с Ратушной площади на Дом Черноголовых – Швабский домик, то слева - возле так называемого дома Холландера или дома Камариных – мы бы увидели так называемые Солнечные часы, которые были утрачены с ходом времен, но которым непременно нужно вернуться на свое историческое место. И это вполне возможно. Еще одно изображение – гравюра Вольфа 1829 года, где со стороны набережной Даугавы виден гномон»,- рассказывает исследователь истории Риги Гунарс Арманс. На Ратушной площади расположены еще и маленькие, необычные объекты, который не каждый заметит. «В оригинале таких было только два, во времена конных повозок они берегли угол дома купцов Камариных или дома Холландера на Ратушной площади со стороны ул. Кунгу. Сейчас угол дома поврежден, потому что столбики не вернули на историческое место. Бывшее руководство «Рижского дома» заявило, что нет никакого смысла заказывать два столбика, поэтому заказало целых 10 копий. Их установили по периметру Ратушной площади. Один уже сломали. В свою очередь, оригинальные усатые столбики находятся в других местах. Один из них с 1952 года вкопан на Бастионной горке, а второй находится в Крестовой галерее Домского собора», - рассказывает Арманс.







Ратушная площадь сейчас и тогда:

Ратушная площадь сегодня и в начале XX века. Фото: Shutterstock / архив Дома Черноголовых