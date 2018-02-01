С этим временем можно связать и одну легенду. В давние времена в Рижском замке был явлен знак, который предрек печальную судьбу Ливонского ордена. В 1579 году, когда польский король Стефан Баторий осадил Полоцк, в замок прилетел аист и прогнал ворона, который жил там много лет. Этот знак был истолкован как конец правления немцев, на место которых пришли поляки. Толкователи знамений пояснили тогда – ворон олицетворял времена немецкого влыдычества, в свою очередь, аист, который его выгнал, это поляки, которые заняли в Ливонии место немцев, говорится в “LiveRiga”.

Интересно, что еще на изображениях XVII – XVIII веков виден так называемый данскер или специальная деревянная постройка, которая вела из замка к Даугаве. В наши дни мы бы просто назвали бы уборной.