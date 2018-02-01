Рижский замок вот уже почти 700 лет является неотъемлемой частью панорамы города. Замок, а вместе с ним ключи от Риги желали получить многие. Практически на протяжении всего своего существования в нем находилась резиденция правителей и власть имущих. С течением времени Рижский замок переживал интересные события и поворотные моменты. Говорят, в замке живет привидение, правда, никто его не видел, но иногда слышно, как оно передвигает мебель. Многие даже и не знают, что до второй половины XVIII века здесь был особый защитный ров, и, только после того, как его засыпали, перед замком появилась площадь, которая, в свою очередь, трижды меняла свое название. Вот история великого Рижского замка!
Первый Рижский замок располагался примерно там, где сейчас находится Двор Конвента. Его разрушили в XII – XIII веках, во время очередного конфликта между рижанами и орденом, однако победу в этой борьбе все-таки одержали рыцари ордена, поэтому горожанам пришлось строить им новый замок. 15 июня 1330 года магистр ордена Меченосцев Эберхард фон Монхейм заложил камень в основание нынешнего замка на берегу Даугавы. С небольшими перерывами замок служил резиденцией магистров до конца XV века, однако вечная борьба между архиепископом, орденом и горожанами продолжалась. В 1484 году магистру и защитникам замка после долгой осады и голода пришлось сдаться, и их противники, одержимые ненавистью, разграбили и уничтожили его замок. После этих бурных событий от замка осталась лишь башня Святого Духа и небольшая уцелевшая часть здания возле нее. После этого магистр Ливонского ордена Вальтер фон Плеттенберг, будучи выдающимся политиком, в конце концов, договорился с горожанами и епископом о мирном договоре и даже сделал так, чтобы город восстановил его замок.
Предполагается, что фигуры Марии (заступницы Ордена) и самого магистра Плеттенберга расположены над северными воротами, которые были замурованы в 40-х годах XX века. Горельефы были установлены там в 1515 году в честь завершения строительства замка по плану Вальтера фон Плеттенберга. Статую богоматери сделали в Германии и затем привезли в Ригу, а горельеф самого магистра мог изваять какой-нибудь местный мастер.
Ядро замка, возведенное во времена Плеттенберга, хоть и неоднократно подвергалось перестройке, хорошо сохранилось и до наших дней. В те времена Рижский замок представлял из себя четырехугольную крепость с башней в каждом углу. Главные башни располагались по диагонали относительно друг друга – Свинцовая башня и башня Святого духа, где находилась квартира магистра и хранилище ценностей. Маленькую башенку назвали башней «Пипера», в ней, вероятно, находился стражник-трубач, а по диагонали располагалась ликвидированная во время перестройки 1938 года колокольня. За северными стенами замка находилась небольшая передняя часть замка, контуры которой еще сейчас можно заметить в первом дворе замка. На северной стене находится и главный вход.
Возле стены замка можно увидеть памятную доску, посвященную Освободительным боям за Ригу 11 ноября 1919 года. В наше время ежегодно в этот день стену освещают тысячи свечей, оставленных рижанам.
Колокольня или вторая лестничная башенка, которая в 1938 году была укорочена.
Во времена шведского господства у переднего двора была построена башенка-эркер
Свинцовая башня. Она получила свое название из-за того, что здесь отливали свинцовые пули.
Башня «Пипера» - в давние времена в ней дежурил страж, который в случае тревоги должен был дуть в трубу.
Башня Святого Духа, получившая свое название от находившегося здесь ранее Конвента Святого Духа, является старейшей частью замка. На ней развевается флаг Латвии и, если в замке находится президент, и его штандарт. Когда-то в башне располагалась сокровищница.
В результате перестройки, которая проводилась в замке в 30-х годах, замок получил башню Трех Звезд. В советское время звезды были убраны, но сейчас снова ярко сияют над Даугавой.
Мощенный во времена рыцарей булыжниками двор раньше был на метр ниже, чем сейчас, говорится в книге "Latviešu Konversācijas vārdnīcа". Изначально в замке было три этажа и просторные подвалы под ними. Стены замка были основательными, около 3 метров толщиной, а от города он отделялся защитным рвом.
Крестовые своды, сохранившиеся до наших дней, можно увидеть в подвалах и на первых этажах здания. Если подвал и первый этаж использовались как склад для хранилища оружия рыцарского ордена, то на втором этаже были обустроены так называемые помещения конвента, они были гораздо роскошней. Там располагались рыцари. Третий этаж был не застроен, на стенах проделали небольшие люки, из которых можно было отражать атаки нападавших. Этот этаж также называли оружейным этажом.
Однако эпоха рыцарей во всем мире скоро закончивалась, были сочтены ее дни и в Риге. В 1562 году последний ландмейстер ордена Готхард Кетлер в одном из залов замка принес присягу на верность польскому королю Сигизмунду Августу, которого представлял канцлер великий литовский и воевода виленский Николай Радзивилл. Сам же Кетлер стал герцогом Курляндии, а также губернатором Лифляндии.
С этим временем можно связать и одну легенду. В давние времена в Рижском замке был явлен знак, который предрек печальную судьбу Ливонского ордена. В 1579 году, когда польский король Стефан Баторий осадил Полоцк, в замок прилетел аист и прогнал ворона, который жил там много лет. Этот знак был истолкован как конец правления немцев, на место которых пришли поляки. Толкователи знамений пояснили тогда – ворон олицетворял времена немецкого влыдычества, в свою очередь, аист, который его выгнал, это поляки, которые заняли в Ливонии место немцев, говорится в “LiveRiga”.
Интересно, что еще на изображениях XVII – XVIII веков виден так называемый данскер или специальная деревянная постройка, которая вела из замка к Даугаве. В наши дни мы бы просто назвали бы уборной.
В XVI веке от Рижского замка к Даугаве вела специальная пристройка или данскер, который в наши дни просто назвали бы уборной.
В XVI и XVII веках замок стали перестраивать, этим занимались шведы. В XVIII веке Ригу заняли русские, которые также взялись за ремонт и строительство, однако их действия были не до конца продуманы, поэтому в ходе работ уничтожили много деталей времен средневековья, а также изменился сам вид древнего замка.
Открытие Колонны Победы в 1817 году.
В это время – с 1785 по 1787 год – по проекту П.И. Бока построили новый корпус и фактически создали площадь перед ним. Помещения замка и прилегающих зданий использовались для нужд Управления Видземской губернии, а перед замком обустроили помещения для представительских нужд генерал-губернатора. В начале XIX века между замком и защитным рвом, который находился со стороны нынешней ул. Валдемара, появились насаждения.
Когда русская армия разгромила полчища Наполеона, в память об этих исторических событиях был установлен памятник. В Риге, как в одном из больших городов, вскоре после войны также было решено установить Колонну Победы. Ее создание доверили знаменитому Джакомо Антонио Доменико Кварнеги. Он был итальянским архитектором, который перебрался в Петербург и проектировал многие общественные здания. Однако не все шло гладко. Работы начали еще в 1814 году, но по дороге в Ригу колонна успела затонуть в море, и пока ее доставили до пункта назначения, наступил 1817 год.
Площадь у Рижского замка, начало XX века. В центре – Колонна Победы. Фото: Hebensperger & Co., VRVM
Статуя Виктории с Колонны Победы Zudusī Latvija
Памятник был огромным, на гранитном основании находилась огромная колонна, на ее окончании – золоченый шар, на котором грациозно стояла богиня Виктория с лавровым венком и оливковой ветвью. Памятник простоял здесь почти 100 лет, до Первой Мировой войны, пока не демонтировали и не отправили в глубь России ее металлические детали. Постамент памятника и колонна простояли на Замковой площади до 1938 года. После этого было предпринято несколько попыток восстановить колонну Александра I напротив выставочного зала, что на площади Екаба, тогда даже установили постамент, на которой ее можно было бы вернуть, но эта идея не воплотилась в жизнь, и гранитные детали не в самых хороших для этого условиях хранились под открытым небом на складах Управления памятников.
Осенью прошлого года глава Рижского агентства памятников (РАП) Гунтис Гайлитис рассказал, что план восстановления Колонны Победы никуда не пропадал, и РАП долгое время искало элементы колонны в Санкт-Петербурге и других местах, где они теоретически могли храниться. В настоящее время колонна находится на ул. Вароню, возле крематория – там предполагается строительство Центра реставрации памятников.
Открытка – Замковая площадь в Риге. Начало XX века. Почтовая печать 1907 года. Издатель Hebensperger & Co. Хранилище VRVM.
После того, как Латвия обрела независимость, замок передали главе государства – президенту – в качестве представительских помещений. В 20 – 30-х годах прошлого века там находился секретариат президента, Дума военного ордена Лачплесиса, Капитулы Ордена Трех звезд, ордена Виестура и Креста Признания, Комитет братских кладбищ, Фонд помощи инвалидам и другие учреждения. Южная часть Рижского замка отведена под Музей истории государства, Государственный художественный музей и Управление памятников.
В честь первого президента Латвии и выдающегося государственного деятеля с 1928 по 1940 годы площадь перед Рижским замком была названа именем Яниса Чаксте. Интересно, что в 2013 году депутат Сейма Карлис Энгелис предложил Рижской думе восстановить это название, однако это предложение не поддержали.
Рижская замковая площадь с Колонной Победы в центре. Фото:J.D Gotfrīds. Из архива Музея истории Риги и мореходства.
Во времена независимости замок приобрел много элементов национального романтизма и на фасаде, и в интерьере. Например, Зал аккредитации послов, который создал Ансис Цирулис в 20-х годах и интерьер которого включен в раздел архитектуры и дизайна Культурного канона Латвии, а также красивые кованые входные ворота с гербом Латвии. В 1939 году (в советское время вместо герба на воротах красовалась звезда).
Главные ворота с гербом Латвии, изготовленные по рисункам Ансиса Цирулиса. 11 ноября 2002 года в замок снова вернулся почетный караул. Фото: Shutterstock
В 1938 году под руководством Эйжена Лаубе на четвертом этаже замка был построен Праздничный зал, рабочие помещения Карлиса Улманиса и новая башня – башня Трех звезд. На потолке Праздничного зала знаменитые в свое время художники изобразили романтизированные картины истории Латвии – Аугустс Аннусс изобразил правителя Ерсики Висвалдиса, Волдемар Вимба – битву Висвалдиса в 1219 году, Ото Скулме – победу латгальцев над у Клангю, Лудорфс Либертс – герцога Екаба, Янис Тилбергс – участников народного возрождения, Гедертс Элиасс – революцию 1905 года. В остальных помещениях можно найти работы и других мастеров.
С приходом советской власти, в 1940 году резиденцию главы государств и символ государства – Рижский замок – передали пионерам, а площадь Яниса Чаксте переименовали в Пионерскую площадь. В годы немецкой оккупации ее вновь называли Замковой площадью. Многие еще помнят топот детских ног в коридорах и залах Дворца пионеров, где проходили репетиции и занятия в различных кружках по интересам и коллективах самодеятельности. Тогда на площади установили гипсовый памятник пионера работы Леи Давыдовой-Медене. В замковом саду, некогда бывшем бастионом Хорна, была выставка скульптур.
Зажжение огней на рождественской елке возле Рижского замка в 2017 году.
Еще одно знаменательное и символическое событие, которые нельзя не упомянуть, говоря о Рижском замке, это тот факт, что именно тут 1 ноября 1988 года бывший латышский стрелок и народный любимец – актер Эвалдс Валтерс вместе с писателем Албертом Белсом впервые после 1940 года водрузили на башне Святого Духа красно-бело-красный флаг. С тех пор он постоянно реет на флагштоке, а в то время, когда в замке находится президент, на башне появляется и президентский штандарт.
Совсем недавно – 20 июня 2013 года – накануне Лиго, во время ремонта в Рижском замке вспыхнул серьезный пожар. Пламя основательно повредило здание, поэтому крышу и помещения пришлось восстанавливать заново. Для нужд замка также использовались помещения Национального музея истории Латвии, который сейчас находится на бульваре Бривибас, но обещают, что в 2019 году он сможет вернуться в прежние исторические помещения.
Пожар в замке 20 июня 2013 года. Фото: f64
В конце 2015 года была завершена реставрация части Рижского замка и восточной пристройки, длившаяся три года. 22 августа 2016 года президент Латвии Раймондс Вейонис вернулся на восстановленное рабочее место.
Из соседствующих с рижским замком домов нельзя не упомянуть церковь Скорбящей Богоматери (Mater doloresa). Раньше на ее месте находилась деревянная церковь, которую оттеснили во время строительства площади, и лишь в 1785 году на ее месте построили каменную церковь с куполообразной башенкой, которую в середине XIX века перестроили, и она осталась в том виде, который мы привыкли видеть в наши дни. Специалист по истории Александр Фридрих Нейландс в своем путеводителе по Риге пишет, что на строительство церкви в те времена пожертвовали сразу три правителя – Российский император, король Польши и правитель Австрии. В 1780 году в лютеранской Риге делает остановку австрийский эрцгерцог Иосиф II, представитель новой Габсбургско-Лотарингской династической линии, который направлялся к императрице Екатерине. Здесь он и увидел неприметную католическую церковь. Августейшая особа выразила своё изумление и недовольство по поводу низкого качества сооружения и бедности в оформлении интерьера. Эрцгерцог сделал щедрое пожертвование и призвал следовать его примеру. На благое дело пожертвовали крупные суммы Станислав Август Понятовский, последний король Речи Посполитой, а также цесаревич Павел Петрович, будущий российский император, сын императрицы Екатерины Великой.
Церковь Скорбящей Богоматери (построена в 1785 году) и пасторат (здание построено до 1765 года). Zudusī Latvija
Так и построили церковь, а рядом открыли школу. Между прочим, как пишет актриса Мудите Шнейдере в своей книге о режиссере, здесь крестили Эдуарда Смильгиса, здесь обменялись кольцами его родители, и именно эту церквушку в Вецриге чаще всего посещал знаменитый латышский театральный деятель, когда он находился на творческом перепутье и искал ответы.
Бывший монастырский храм под покровительством Марии Магдалины. Здесь была и католическая, и православная церковь, и иезуитское воспитательное заведение. Писательница Астрида Бейнаре написала об этом монастыре роман «Храм Рижской Богоматери», по которому режиссер Алоих Бренч снял свой фильм «Анна».
В свою очередь, на противоположной стороне площади находится здание Рижского Императорского (Царского) лицея (после 1804 года – Рижской губернской гимназии), которое строилось в период с 1785 по 1787 год по проекту архитектора Матиаса Шона. В нем сейчас находится Музей литературы и музыки, который в настоящее время ремонтируют. В свою очередь, рядом располагается историческое здание гостиницы «Петербург», построенной в 1750 году. Поскольку в замке хозяйничал генерал-губернатор, его часто посещали высочайшие особы, поэтому было важно, чтобы они могли разместиться где-то по возможности ближе. Именно для приема важных гостей – послов, королей и художников – и служила прекрасная гостиница «Петербург». Интересна история о том, что как-то здесь проживал король Албании. В 1939 году он сбежал в Ригу, потому что его родину оккупировали фашисты. И хотя изначально для короля забронировали отель «Roma», он отказался в нее заселяться, потому что итальянцы оккупировали его родину. Так и жил король некоторое время в гостинице «Петербург», прямо напротив Рижского замка.
На левой стороне видно здание Царского лицея (после 1804 года – губернской гимназии), где сейчас размещается Музей литературы и музыки, а на правой стороне – здание гостиницы «Петербург», которое построили в 1750 году и позже неоднократно перестраивали. В наши дни там располагается Латвийская Национальная комиссия ЮНЕСКО, Латвийский национальный культурный центр, Центр оказания юридической помощи, а также школа профессиональной студии "Citadele". Zudusī Latvija
Прекрасный рассказчик, очень много знает об истории рижских домов и улиц. В прошлом - инспектор Агентства защиты памятников.
Журналист, редактор проекта Tūrisma Gids.
Видеожурналист, DELFI TV.