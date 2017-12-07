Jūsu pārlūkprogramma neatbalsta HTML5 video tagu. PIEVIENOT MARŠRUTAM Первые упоминания о русском театре встречаются еще в конце XVII го века — в Московском кремле это было любимое развлечение царя и его семьи. Старейший русский театр за пределами России и сегодня работает в Риге. Он был основан в XIX веке и располагается в Вецриге, хотя не все знают, что нынешний Национальный театр был построен специально для нужд русской труппы. Почему вокруг здания театра вились пчелы и как это изменилось с течением времени? Как удалось сохранить прежнюю ауру, а также культурный дух? Первые упоминания о русском театре встречаются еще в конце XVII го века — в Московском кремле это было любимое развлечение царя и его семьи. Старейший русский театр за пределами России и сегодня работает в Риге. Он был основан в XIX веке и располагается в Вецриге, хотя не все знают, что нынешний Национальный театр был построен специально для нужд русской труппы. Почему вокруг здания театра вились пчелы и как это изменилось с течением времени? Как удалось сохранить прежнюю ауру, а также культурный дух?



Рижские истории:

Русский театр

Утонченный стиль в Вецриге

Нынешнее здание Рижского Русского театра Михаила Чехова располагается на ул.Калькю. Название этой улицы упоминается уже в XIV веке, тогда она вела от центра города - Ратушной площади - до речки Ридзене, а с 1639 года она стала самой оживленной улицей города. После того, как в городе снесли валы, в 1860 году ул. Калькю была продлена до Александровского бульвара (ныне ул. Бривибас). С тех пор она стала еще и настоящей торговой улицей, где разместились самые разные магазины и лавки. Со временем из этой части Вецриги исчезли последние следы речки Ридзене, на месте которой в конце XIX — начале XX века выросли грандиозные здания. Каждый хотел здесь построить себе дом или иметь хотя бы какое-нибудь помещение. Здесь свой красивейший дом построил и один из востребованных архитекторов той поры — Кристоф Хаберланд. Построили свое здание и богатые русские купцы, объединившиеся в общество "Улей". Он находился в здании, где сейчас располагается Рижский Русский театр на ул.Калькю. Напротив находилось здание немецкого общества "Musse" (сейчас там находится зал Вагнера, а раньше размещался немецкий театр).

Улица Вагнера. Слева - Русский театр, справа - зал Вагнера (ранее - здание немецого театра). Фото: DELFI "Улей" заказал проект нового здания у самого главного городского архитектора Рейнхольда Шмелинга, который является автором проекта перестройки нынешнего здания Оперы (в ту пору — городского театра) и многих других известных зданий в Риге. С 1864 года трехэтажное здание на углу улиц Лиелас Кениню (нынешняя ул. Вагнера) и Калькю уже находилось в распоряжении общества "Улей". Стоит отметить, что нынешнее здание Рижского Русского театра занимало территорию трех зданий, которые находились те времена — рядом с уже упомянутым трехэтажным домом располагался двухэтажный доходный дом и резиденция Хаберланда. В 1873 году на первых этажах этого здания по проекту архитектора Гейнриха Гейгенмиллера обустроили изысканные магазины со светлыми витринами. В 1880 году за работу взялся Шмелинг, который перестроил здание и надстроил еще и четвертый этаж. Он оставил нетронутыми фасады Гейгенмиллера и в течение двух лет построил красивое и современное здание в стиле неоренессанса, где на третьем этаже расположился большой концертный зал на 550 мест и сцена, а на четвертом этаже – концертно-танцевальный зал, в который вели широкие ступени. Это место притягивало людей, как магнит. Стоит отметить, что на стенах здания современного театра, обращенных к ул. Вагнера, видны рисунки с различными зданиями в Риге, спроектированными именно архитектором Рейнхольдом Шмелингом.

Постепенно в этой части Вецриги

исчезли последние следы реки Ридзене,

а в конце XIX века здесь выросли роскошные

здания. Здесь хотел жить каждый

На первом этаже "Улья" располагались шикарные магазины с красивейшими витринами - модный салон Данцингера, предлагавший белье, салон, где предлагалась элегантная обувь Эглитиса, парфюмерный магазин Paris, табачные изделия и папиросы Майкаперса, мануфактурные товары А.Ванагса, лавка сладостей Гоеггингера, а рядом находился модный магазин Gentlemen, в котором предлагали эксклюзивную обувь из Лондона. Об этом говорится в книге Илзе Крускопы-Калейне, Виты Банги и Петериса Странчи "Здание Рижского Русского театра в проектах и времени". Напротив здания располагалась также изысканная гостиница и кафе Korso и Guna. В свою очередь на втором этаже работало Третье общество взаимного кредита, которое основали богатые русские купцы и торговцы. Они же щедро финансировали и строительство здания. Пожертвования на строительство дома делали и вдовы русских торговцев. В ту пору в здании со стороны ул.Вагнера находилась библиотека, клубные помещения, читальный зал, а также кабинет с камином. В свою очередь со стороны ул. Калькю был бильярд и два игровых зала. В подвале располагались магазинные склады, там же хранились дрова. В обеденном зале общества "Улей" стены были богато расписаны красной и золотой краской в византийском стиле. Многие элементы были утрачены в советское время, а на основе оставшихся фрагментов и фотографий что-то удалось частично восстановить, и теперь там располагается комната отдыха для зрителей.



Фасад с ульями. Фото: Shutterstock На фасаде видны также символизирующие Общество ульи, вокруг которых летают пчелы. Стоит отметить, что в архитектуре Риги изображение пчелиного улья не является редкостью. В столице можно найти около десятка зданий, на фасаде которых видны усердные собиратели меда. Обычно это здания, в которых когда-то располагались коммерческие учреждения, и ульи с пчелами символизировали деньги, которые нужно было усердно собирать и хранить. С середины прошлого века архитектура и искусство пережили революцию, в них начинает доминировать лаконизм, а также признаки постмодернизма. В 1960-х годах перестроили и модернизировали также и здания русского театра, привнеся характерные для той поры панели, стекло, дерево, алюминий и пластмассу в интерьере. Главный архитектор города Эдгар Пучиньш подписал план работ, в котором говорится, что нужно сохранить старый фасад здания здания с элементами эклектичной архитектуры, а внутренние помещения необходимо полностью модернизировать. Во время перестройки здания с 1965 по 1967 годы главный вход сделали со стороны сквера, где раньше располагалась филармония, снесли старый красивый входной портал на первом этаже здания, где раньше располагались изысканные магазины. Там же была построена пешеходная галерея, а фойе и зрительный зал полностью получили другой вид. В 1997 году галерею застроили, и опять на первом этаже театра появились магазинчики. Теперь в одном из этих помещений располагается и Рижский информационно-туристический центр.

Сценическая коробка в 60-х годах была поднята на уровень пятого этажа. Архитектор Юрис Скалбергс запланировал сделать ее с алюминиевой отделкой, что сильно контрастировало со старыми, прилегающими к театру помещениями. Он спроектировал и застекленный переход, который бы соединял сценическую коробку с актерскими гримерками на противоположной стороне улицы, но ответственные инстанции это решение сочли рискованным, поэтому театр получил надежный, но неудобный переход через улицу Калею. После реконструкции 2008-2010 годов здесь находится стеклянный переход, в котором отражаются Ливская площадь и окрестные дома.



Переход над улицей Калею в 60-х годах. Архив Рижского Русского театра

Красочный зал и стена с надписями

На внешней стороне красивого классического здания в центре Старой Риги сохранились и сюрпризы. Во время реконструкции дома, которая велась в 2008-2010 годах (авторы проекта GrafX) были открыты и исследованы некоторые тайны здания. Например, иногда глядя на представления в Малом зале театра, не все вспомнят времена, когда здесь в театральном кафе можно было пропустить коньячок или коктейль, или же попробовать настоящие русские пельмени. Теперь кафе располагается на первом этаже, где раньше были магазины. Но со времен, когда здесь было кафе, сохранилась интересна традиция. Здесь актерами и режиссерами, а также знаменитыми гостями театра была увековечена традиция делать подписи на стенах или оставлять на них какое-нибудь пожелание. После реконструкции стена с автографами была скопирована и перенесена в фойе на втором этаже театра, где когда-то располагались банкетные залы общества. И в наши дни традиция подписываться на стенах все еще сохранена, и любой может осмотреть живописную стену в антрактах. После реконструкции в зрительном зале уменьшилось количество мест – если до этого там было 703 кресла, то теперь вместительность составляет 536 мест. Одним из интереснейших элементов зала являются разноцветные кресла – ни в одном из латвийских театров нет залов, где кресла были бы обтянуты тканью пяти разных цветов. Тона меняются от вишнево-красного до фиолетового и коричневатого.



Еще более интересный элемент – это переход через улицу Калею, если идти из зрительного зала в гримерки. Стоя на стеклянном переходе, можно себе представить, что вы находитесь прямо над древней речкой Ридзене. Еще один интересный элемент, который был утрачен при проведении реконструкции в советское время, это пчелы перламутрового цвета на капителях пилястров старого зала "Улья". Однако благодаря энтузиастам, например, архитектору Андрису Хосманису, некоторые пчелы сохранились, их можно найти и в наши дни, но нужно только знать, где их искать. Например, одна театральная пчелка хранится в Рижском строительном управлении. А всего таких пчел было 12. После реконструкции на прежнее место - фасад дома Хаберланда, что на углу Какю и Калею - вернулась и табличка с надписью, которая повествует о том, что здесь располагалась Третье Рижское общество взаимного кредита.

Вид на улицу Калею с застекленного перехода, который ведет в помещения для актеров. Можно представить, что вы стоите прямо над старинной рекой Ридзене. Фото: Карлис Дамбранс, DELFI

Судьба театра

2 октября 1883 года в этом доме был учрежден Рижский театр русской драмы. До этого постановки театра русского общества проводились в разных помещениях. Первым представлением в новых помещениях стала "Марионетка" Ипполита Шпажинского. Стоит отметить, что и после этого театр еще "путешествовал" по Риге. Депутат рижской думы Н.Меркульев в 1902 году стал председателем правления Русского театра в Риге, а затем Рижская дума отдала второе здание театра на набережной возле канала, которое было построено специально для русской труппы. В 1918 году это здание было передано Национальному театру.

Здание нынешнего Национального театра в начале XX века Лучшие годы перед революцией для русского театра в Риге были тесно связаны с умным и талантливым антрепренером, режиссером и актером Константином Незлобиным, который стал художественным руководителем театра в 1902 году. Он пригласил в свою труппу актеров из художественного театра Москвы, приглашал он также и талантливых режиссеров, которые ставили такие пьесы, как "Снегурочка" Александра Островского, "Три сестры" и "Дядя Ваня" Антона Чехова и "Идиот" Федора Достоевского, а также многие другие. И позже театр мог гордиться выдающимися режиссёрами, которые ставили знаменитые пьесы и прославили театр во всей империи.

Вскоре после создания латвийского государствабыло

решено поддерживать культуру. В 1921 году правительство

Латвии выделило 150 тысяч рублейв год на поддержку театров - немецкого, еврейского, русского.

"С тех пор о Русском театре стали говорить разные слои населения. Представления начали посещать личности, которые до сих пор никогда не посещали русские представления. Это открыло широкие возможности для развития русский культуры в балтийских странах", - писала газета "Новое Время". В 1912 году режиссер Николай Михайловский поставил в театре и первую латышскую пьесу на русском языке - "Индраны" Рудольфа Блауманиса. Роль отца Индранов сыграл легендарный актер Илларион Певцов. Стоит отметить, что спустя сто лет Элмарс Сеньков еще раз поставил эту пьесу в Рижском Русском театре. После создания Латвийского государства уже очень скоро было принято решение поддержать развитие культуры всех народов. В 1921 году, с учетом многонационального характера Риги, правительство Латвии ассигновало 150 тысяч рублей в год на развитие и поддержку театров национальных меньшинств – евреев, немцев и русских. Художественным руководителем русской труппы стал бывший актер малого театра Михаил Муратов. В его время театральные представления проходили в доме латышского общества на улице Меркеля.



Фото: Архив Рижского Русского театра Позже, с 1925 году актеры основали Общество театра русской драмы, которое работало по принципу самоокупаемости, благодаря деньгам своих членов. В то время его называли Русским камерным театром и особое его развитие началось в 1931 году, когда в Ригу из Советского Союза бежал прославленный драматург и режиссёр Михаил Чехов, который и возглавил театр. В течение двух лет он поставил много замечательных представлений и сам сыграл в них роли. И в наши дни фойе театра можно увидеть посвященную ему скульптуру мастера Эдгара Круминьша. Официально здание передали для нужд "Улья" только в 1939 году, и с тех пор, за исключением времени реконструкции, он работает на этом месте. В советские времена с 1940 по 1958 год его называли Государственным Драматическим Русским театром ЛССР.

В советские времена с 1940 по 1958 год его называли Государственным Драматическим Русским театром ЛССР.

С 1963 по 1988 год судьба театра была связана с режиссером Аркадием Кацем. В это время театр получил славу, всеобщее признание и достиг невероятных высот. В его время была поставлена и знаменитая пьеса "Вестсайдская история", которая до сих пор сохранилась в памяти многих. После Каца театр возглавляли Семен Лосев и Эдуард Цеховал. В 2000 году началось серьёзное сотрудничество театра с легендарным латышским композитором Раймондом Паулсом. После мюзикла "Керри" с участием самого маэстро последовали музыкальные представления "Ночи Каберии" (автор музыки) и "Соло для актрисы с оркестром" (автор музыки и участник представления). Сейчас театр переживает свой 135-й сезон. В его репертуаре есть работы русских драматургов, всемирных классиков и новых авторов. Актеры Рижского Русского театра Михаила Чехова и в этом году номинированы в ряд номинаций Spelmanu nakts, а актриса Екатерина Фролова весной получила высочайшую награду – приз Лилиты Берзини.