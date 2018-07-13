В Латвии и в мире громко прогремели и имена других жителей Чиекуркалнса. В период между войнами легендой стали изобретатели и дизайнеры браться Карлис и Адольф Ирбитисы. Рожденный в 1904 году Карлис с малых лет интересовался самолетами и по окончании Рижского техникума он решил обратиться к инженерным наукам. И хотя в 1933 году вместе с Арнольдом Пандером он разработал первый и единственный в Латвии мотоцикл «Pandera», настоящей его страстью оставалась именно авиация. Во второй половине 30-х годов по его инициативе на ВЭФе запустили первое производство самолетов, а в 1938 году на проектированным вместе с Ирбитисом самолете «I-12» (это был уже 12-й по счету сконструированный жителями Чиекуркалнса самолет) был достигнут мировой рекорд: из Лондона в Ригу удалось долететь за 9 часов и 5 минут. До начала Второй Мировой войны ВЭФ успел произвести 12 таких самолетов, строили там и самолеты других моделей, и Ирбитис даже начал работу над проектом своего 19-го самолета или «I-19». Во время войны Карлис вместе с женой оказались в Германии, откуда перебрались в Канаду. Там он уже несколькими годами позже стал ведущим инженером в компании «Canadair». В Канаде он разработал военный самолет «V-STOL CL-84» с необычными крыльями, эскизы которого он набросал еще находясь в лагере ля беженцев в Германии.