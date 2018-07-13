Чиекуркалнс – это целиком рабочий район. Его кровью десятками лет были рабочие крупнейших окрестных фабрик, артериями – казалось бы безликие длинные и поперечные линии деревянных домов, его позвоночник – железная дорога, а яркие ориентиры – массивная водонапорная башня и когда-то дымившиеся трубы ТЭЦ – 1. Пережив в советское время уничтожение деревянной постройки и вымирание заводов на рубеже столетий, район вновь возрождается, и чиекуркалнцы пытаются учиться читать богатую историю окрестностей.
Так же, как и многие другие ранее появившися районы возле Риги, Чиекуркалнс появился во второй половине XIX века. После изменений в аграрном законе, который позволял каждому приобретать и передавать по наследству право владения собственностью, стали стремителльно развиваться мануфактуры, и в столицу Видземской губернии Ригу потянулись люди в поисках работы и новой жизни.
Чиекуркалнская водонапорная башня и Рижская средняя школа Юриса Порукса со стороны Большого кладбища, 1937 год. Фото: LNA LVKFFDA
Реагируя на стремительные изменения, огромные, площадью примерно в 70 гектаров последние участки земли поместья Шрейенбуш владелец решил поделить на наделы, и в течение нескольких десятилетий на смену растущим в дюнах соснах пришли ряды небольших деревянных домов. К рубежу столетий в названном Шрейенбушем районе проживало столько же народу, что и сейчас – около 7000 человек.
В свою очередь на севере Чиекуркалнса, возле Кишэзерса главный инженер Риги Густав Агте решил разделить на эксклюзивные участки свои небольшие поместья Драгуну, Хейла и Яуну. Будучи планировщиком Межапарка, он также хотел развивать и принадлежащее ему побережье Кишэзерса, включая парк для прогулок. До сих пор на ул. Вискалю, 19 можно осмореть построенный в конце XIX века особняк, но задуманная идея так и не была реализована, и на месте усадеб на берегу Кишэзерса выросло много предприятий, а в более поздние годы – и учебных заведений.
Дальнейшее развитие района происходило весьма стремительно. В 1889 году со строительством новой железной дороги Рига – Псков здесь создали сортировочную станцию, на которой грузовые составы поездов формировывали для дальнейшей отправки в Ригу и другие места. Изменение названия района означало незначительность района в глазах государственных функционеров – изначально станция называлась Сортировочная, затем переименована в Балтийскую станцию, а с расширением нынешнего Межапарка она стала Царским лесом, а после 1918 года – станцией Кейзармежс. Уже годом позже ее вновь переименовали, на этот раз в Крузесмуйжу, а в 1929 году станция фактически была признана принадлежащей к району, где она находилась, и получила название Чиекуркалнс.
Дома железнодорожников и депо вдоль линии Рига-Псков возле Чиекуркалнской станции «Сортировочная». Фото: Архив Общества развития Чиекуркалнса /Ajapaik.ee
Со строительством железнодорожной линии железная дорога стала обеспечивать работой местных жителей, и Шрейенбуш буквально процветал. В результате скрупулезные чиекуркалнцы до сих пор отказываются называть железную дорогу границей своего района, считая таковой ул. Ропажу. Строго не обозначенные границы Чиекуркалнса замыкают и Рижская церковь Креста, и Чиекуркалнский рынок, и даже так называемая «Новая Тейка». На пользу неформальной границе района пошел и тот факт, что с появлением железной дороги в Шрейнебуш пришли большие фабрики, крупнейший работодатель из которых был открытый в 1885 году вагоностроительный комплекс «Fēnikss» между нынешними Густава Земгале гатве, улицей Бривибас и железной дорогой. На ул. Бривибас, 201 до сих пор можно увидеть здание, где размещалось управления завода.
Рабочие возле ворот предприятия «Fēnikss», 20-ые годы. Фото: Zudusī Latvija
В период между войнами на базе предприятия «Fēniks» было создано предприятие «Vairogs», которое по лицензии автогиганта «Ford» в конце 30-х годов успело произвести более 300 легковых авто, 200 автобусов и более 1200 грузовых автомобилей.
В свою очередь вторым по значению предприятием, которое способствовало росту района, стало построенное на другом конце района и открытое в 1899 году предприятие «Lina un džutas manufaktūra». Ее появление вписано в историю Чиекуркалнса кровью. Спустя всего месяц после открытия около 200 работниц фабрики, возмущенных оплатой труда и условиями работы, собрались и устроили протестное шествие, чтобы рассказать о своей проблемах губернатору. Они вышли через ворота предприятия и по нынешним улицам Крустабазницас и Бривибас решили дойти до Александровских возле нынешнего Воздушного моста. Там их уже поджидали жандармы, которые заперли женщин в Александровском саду между нынешними улицами Бривибас, Пернавас и Кр. Барона. Из находившегося по соседству предприятия «Fēniks» сюда же пришли еще около тысячи рабочих, начались столкновения, из казарм в Московском форштадте на подавления рабочего бунта были брошены около тысячи содат. В результате кровавых столкновений погибло около 11 человек, еще более 200 были арестованы.
Административное здание предприятия «Linu un džutas manufaktūra», сад рабочих в период между войнами. Фото: LNA LVKFFDA и архив Чиекуркалнского филиала Рижской Центральной библиотеки
Несмотря на волнения в начале века существующие фабрики росли, и здесь постоянно основывали все новые производства, например, станкостроительное производство «Atlass», сталелитейное производство «Salamandra». Здесь все еще находятся предприятия «Konsums» и преемник завода «Bekona eksports” - «Rīgas miesnieks». Намного позже – где-то в 50-х годах – в Чиекуркалнсе также построили и первую в Риге термоэлектростанцию или ТЭЦ – 1, украшенную кирпичным декором в духе социалистического романтизма. Это могучее здание с каждым днем постепенно разрушается, потому что его владелец – «Latvenergo» – до сих пор так и не нашел применения этому кирпичному гиганту после того, как рядом же была построена меньшая по размерам термоэлектростанция.
О той ранней жизни и о жителях района в наши дни свидетельствует водонапорная башня, которая является самой высокой среди своих «соплеменников» в Риге, а также 37-яя средняя школа, которая на момент открытия в 1933 году считалась самой большой в Латвии. Местным жителям это здание в стиле чрезмерно современного функционализма не понравилось, поскольку слишком напоминало фабричные корпуса, которые уже заполонили район. Рядом с ним располагалось дошкольное образовательное учреждение, которое возвели на том самом месте, где ранее располагалось поместье Шрейнбуш.
Вплоть до 1924 года, когда Чиекуркалнс был включен в состав Риги, он являлся самодостаточным районом – таким городом в городе. Только извозчики, проживающие здесь в большом количестве, днем уезжали на работу в Ригу, а большинство живущих здесь рабочих проводили целыми днями в границах района. Еще в 30-х годах у многих чиекуркалнсцев во дворах был хлев со скотом, который выводили на выпас на луга, в окрестностях которых сейчас располагается здание СГД. Многие здешние, уезжая в Центр, даже сейчас говорят, что едут в Ригу, рассказывает член правления Общества развития Чиекуркалнса Каспарс Спунде.
Эту тихую идиллию республики деревянных построек в начале 80-х годов решили немного переделать планировщики Риги. От массовой многоэтажной застройки Чиекуркалнс спас закат советской экономики и восстановление государственности Латвии. Удалось снести только небольшую часть старых построек на 4-й поперечной линии, где сейчас по маленьким улочкам разбросаны многоэтажные здания, но в планах градостроителей было предусмотрено заменить практически всю деревянную застройку на дома панельного типа, рассказывает руководитель Чиекурского филиала Рижской центральной библиотеки Айя Намавира.
До Первой мировой войны в Чиекуркалнсе проживало более 22 000 жителей, то есть в три раза больше, чем сейчас. Судя по брешам на улицах, многие дома ушли в небытие вместе со своими жильцами. Часть построек разрушилась, некоторые снесли, а часть с течением времени прибрала одна из старейших напастей района деревянной застройки – пожары.
В свое время, чтобы обеспечить безопасность рабочему району, в Шрейнбуше основали добровольное общество пожарных. Они первыми в Латвии получили свое авто и позже при помощи местных предприятий приобрели и пенные огнетушители. Как свидетельствуют газеты той поры, это был не только страховой полис района, но и центр культурной жизни, и в недавно отреставрированном пожарном депо проводили балы и прочие мероприятия.
Как видно на фотографиях той поры, у пожарных были не только автомобили и сверкающие каски, но и очень богатые усы. Их отращивали со смыслом – усы помогали дышать с задымленных помещениях. Среди работников добровольного общества пожарных был и портной Янис Фрилингс (на маленьком фото справа), богатая растительность которого на лице в свое время помогла ему получить титул самых густых усов в Риге. Фото: Архив Общества развития Чиекуркалнса и из газеты «Pēdējā Brīdī» (1936 год).
В Латвии и в мире громко прогремели и имена других жителей Чиекуркалнса. В период между войнами легендой стали изобретатели и дизайнеры браться Карлис и Адольф Ирбитисы. Рожденный в 1904 году Карлис с малых лет интересовался самолетами и по окончании Рижского техникума он решил обратиться к инженерным наукам. И хотя в 1933 году вместе с Арнольдом Пандером он разработал первый и единственный в Латвии мотоцикл «Pandera», настоящей его страстью оставалась именно авиация. Во второй половине 30-х годов по его инициативе на ВЭФе запустили первое производство самолетов, а в 1938 году на проектированным вместе с Ирбитисом самолете «I-12» (это был уже 12-й по счету сконструированный жителями Чиекуркалнса самолет) был достигнут мировой рекорд: из Лондона в Ригу удалось долететь за 9 часов и 5 минут. До начала Второй Мировой войны ВЭФ успел произвести 12 таких самолетов, строили там и самолеты других моделей, и Ирбитис даже начал работу над проектом своего 19-го самолета или «I-19». Во время войны Карлис вместе с женой оказались в Германии, откуда перебрались в Канаду. Там он уже несколькими годами позже стал ведущим инженером в компании «Canadair». В Канаде он разработал военный самолет «V-STOL CL-84» с необычными крыльями, эскизы которого он набросал еще находясь в лагере ля беженцев в Германии.
Фотоаппарат «VEF Minox». Фото: Иева Лука / LETA
Его рожденный в 1910 году в Чиекуркалнсе брат Адольф Ирбитис из-за нехватки денег не смог закончить обучение у Художественной академии, но в 30-х годах начал работать на ВЭФе, где за сравнительно короткий срок стал руководителем Рекламного отдела предприятия по разработке дизайнерской продукции. Принято считать, что именно он создал внешний облик легендарного фотоаппарата «VEF Minox”, разработанного Валтером Цапсом. Оставшись по эту сторону в предвоенное время, после войны Адольф возобновил работу на ВЭФе, где разработал дизайн всех известных советских радиоприемников, включая модели «Spīdola», «Selga», «Rigonda» и «Rīga».
ТЭЦ-1
Вдохновляющая скамейка
Чиекуркалнская баня
Депо общества добровольных пожарных
Рижская церковь Святого Креста
Водонапорная башня
Миссионерская евангелическо-лютеранская церковь
Здание железнодорожной станции
Факультет транспорта и машиностроения РТУ
Казармы Креста
Здание железнодорожной станции – ранее располагавшееся на государственной земле, сейчас принадлежит юридическому лицу, и в нем обустроены квартиры.
Водонапорная башня – хотя спроектированные Вильгельмом Бокславом водонапорные башни в югендстиле здесь и в Агенскалнсе похожи, возведенный в 1911 году «брат» был намного больше. Рядом, среди деревьев спряталась одна из 25 спроектированных Рейнхольдом Шмелингом рижских школ. Принадлежащая городу водонапорная башня все еще ждет, как распорядятся её дальнейшей судьбой.
Рижская церковь Святого Креста – изначально церковь собирались построить возле предприятия «Fēniks», т.е. в окрестностях нынешнего Дворца культуры ВЭФ, но обстоятельства изменились. Автором и этого здания в стиле национального романтизма является Вильгельм Бокслаф.
Факультет транспорта и машиностроения РТУ – здесь ранее располагалось предприятие «Linu un džutas manufaktūra», чей административный корпус разместили вдоль улицы, а в советское время в здании размещалась Высшее военно-инженерное авиационное училище Якова Алксниньша. Спунде рассказывает, что нередко можно увидеть, как в комплекс въезжает автомобили с российскими номерами, что может свидетельствовать о визите бывших студентов. Если пройти вглубь квартала, то можно увидеть особняк – единственное уцелевшее свидетельство тому, что еще до основания мануфактуры на этом месте планировали построить дачный район.
Вдохновляющая скамейка – в честь братьев Ирбитисов установлен объект, откуда открывается вид на дом авиаконструктора Карлиса и дизайнера Адольфа Ирбитисов.
Миссионерская евангелическо-лютеранская церковь – община без перерыва функционирует уже с 1921 года, а свой моленный дом приход построил семью годами позже. В свою очередь уникальные украшения и необычный двор, включая колокольню, еще в советское время стал строить Ольгертс Микельсонс.
Депо общества добровольных пожарных – несколько лет назад его восстановили, к нему появилась и пристройка, а со стороны 1-ой линии сохранились его оригинальные очертания и – самое главное – высокая башня, в которой раньше сушились шланги.
Чиекуркалнская баня – времена меняются, но одна из старейших рижских бань все еще предлагает свои услуги: четыре дня в неделю она принимает мужчин и только один раз в неделю – по пятницам – женщин.
Казармы Креста – их построили незадолго до Первой Мировой войны для нужд царской России, в период между войнами они перешли в подчинение Латвийской армии. Сейчас на этой закрытой территории находится Объединенный штаб Национальных вооруженных сил Латвии.
ТЭЦ-1 – в настоящее время уже не виден дым тепловой электростанции, который долгое время был буквально особой приметой Чиекуркалнса, если район пытались найти издалека, но теперь сохраняется последняя возможность бросить взгляд на спроектированное Эдгаром Шенбергом здание и его нетипичные надписи из красного кирпича.
Член правления Общества развития Чиекуркалнса
Руководитель Чиекуркалнского филиала Рижской центральной библиотеки
Журналист DELFI
Фоторедактор DELFI