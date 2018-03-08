Jūsu pārlūkprogramma neatbalsta HTML5 video tagu. Как любой уважающий себя богатый и влиятельный средневековый город, Рига уже с XIII века была защищена мощной оборонительной системой – рекой Ридзене, защитным рвом, валами и стенами крепости, толщина которой в некоторых местах достигала 9 метров, а также рядами башен разного размера и предназначения. Их было целых 30. В наши дни во всей своей красе возвышается только одна из них, известная нам как Пороховая башня. В 1978 году здесь же рядом была построена Башня Рамерса, но есть и другие рижские башни, которые теперь вмурованы в другие здания – в Рижский замок, в Арсенал, в дом Союза архитекторов. Наш рассказ пойдет в большей степени о Пороховой башне, где стреляли и устраивали пиры, и которая в разном качестве фигурировала в военной истории.

Рижские истории:

Пороховая башня

Панорама Риги после сноса городских укреплений – дома на ул. Смилшу и Пороховая башня, которая до перестройки 1892 года была открыта со стороны старого города. Рига, 1865 год, LNA LVKFFDA f., 15198N Впервые старейшая рижская башня была упомянута в документе 1330 года, в котором город подтверждает свое подчинение Ливонскому орден и на время передает ему Песочную башню, а также башню Святого Духа с располагающимися рядом фортами. В то время вдоль башни пролегал Песочный путь (ныне – ул. Смилшу), который являлся одной из главных транспортных артерий города, именно поэтому в те времена башню и называли Песочной (Смилшу). Дорога, как повествует история, была настолько завалена песком, что коляски и повозки увязали в ней по самые ступицы, поэтому и в шведские времена, а позже и в царские существовало правило: каждый, кто въезжает в Ригу, должен привезти с собой по одному камню для мощения улиц.

На рубеже XV – XVI веков, по мере того, как изменялось стрелковое оружие и артиллерия, было решено перестроить и старую башню, сделав ее таким образом, чтобы с нее можно было бы удобней обстреливать противника. Одна из историй гласит, что название «Пороховая башня» закрепилось за зданием в те времена из-за дыма от пороха огнестрельного оружия. Но в башне хранились оружие и боеприпасы, которые дают основания для появления и другой версии названия этой башни. Однако, например, Андрис Колбергс в своей книге о Риге ставит вторую версию под сомнение, поскольку склад, где хранится оружие и боеприпасы, это стратегически важный объект, что всегда является военной тайной, которую нужно держать в секрете, вместо того, чтобы всем рассказывать да еще и прикрепить вывеску.

Возле Порохой башни находились главные городские ворота и особое укрепление – цвингер или узкий ограниченный стенами башни оборонительный ход, по которому нужно было пройти, чтобы добраться до главных ворот. Они не располагались прямо напротив ворот, а были немного смещены в левую сторону, чтобы выпущенные по цвингеру пушечные ядра не попадали бы сразу в ворота. Всего в Риге было четыре цвингера, ведущих к воротам.

Очаровательный защитник Риги

Фото: shutterstock

Риге очень нуждалась в оборонительной системе, поскольку, как показали исторические события, город с завидной регулярностью постоянно хотели завоевать. В XVII веке Ригу неоднократно пытались захватить шведы, и Порохой башне вновь пришлось доказывать свою стойкость. Когда в 1621 году король Швеции Густав II Адольф Ваза занял Ригу, именно на штурм этой башни шведы бросили самые большие силы, потому что это была главная часть укреплений. К сожалению, башню разрушили. Эти события отражены и в фильме Александра Лейманиса «Слуги дьявола», батальные сцены которого снимали в Польше.

Оборонительные башни Риги. Посредине – Песочная башня, вдоль которой протекала река Ридзене. Фрагмент плана Риги XIV века, воссозданный Вильгельмом Нейманисом.

Примерно в 1650 году, во времена правления королевы Швеции Кристины башню восстановили, приспособив ее подвалы для хранения пушек, однако военное ремесло постоянно развивалось, и со временем башня больше не могла выполнять защитную функцию. Карлис Вангас в своем путеводителе по Риге (за 1935 год) упоминает, что в подвале Пороховой башни располагалась «ужасная тюрьма». Вдоль башни и крепостной стены (по нынешней ул. Калею) в то время протекала река Ридзене, а на другой стороне - от Пороховой башни до нынешней Англиканской церкви - был вырыт защитный ров шириной 18 метров и глубиной 9 метров, через который были перекинуты подвесные мостики. Правда, неизвестно, была ли в ту пору башня круглой или четырехугольной, поскольку с тех времен не сохранилось никаких изображений. В нынешней Пороховой башне на пяти этажах размещены 11 бойниц – они предназначались для 11 пушек. Стоит отметить, что до конца XIX века Пороховая башня выглядела совсем не так, какой мы привыкли ее видеть, потому с внешней стороны у нее была глухая стена. Интересно описание некоторых деталей башни в энциклопедии В. Борманиса «Рига». Например, в Порохой башне между пятым и шестым этажами построили специальную «ловушку для бомб» или особое перекрытие, где в три ряда сложили балки из дуба и сосны, толщина балок доходила до метра. К сожалению, когда в 1892 году башню перестраивали, это перекрытие снесли и оно не сохранилось до наших дней. Вид на Ригу со стороны зоны набережной городского канала. Вдалеке церковь Святого Екаба и Пороховая башня. Рига, 1990 год, LNA LVKFFDA f., 64936N

В свою очередь, ядра, которые мы можем видеть на стене башни и в наши дни, это не свидетельства героической борьбы, а только придуманный каменщиками элемент, который является отсылом к событиям прежних дней. На башне они появились только в XIX веке, пишет Андрис Колбергс.

С рапирами и пивными кубками

Когда в середине XIX века у города отпала необходимость в защитных валах и стене, и их снесли, а Пороховую башню решили сохранить как интересное историческое свидетельство. Однако у нее не было прямо применения, поэтому некоторое время она пустовала, став домом для голубей. В 1890 году в Рижскую думу обратилась немецкая студенческая корпорация «Rubonia» (название Даугавы по латыни), с просьбой передать им башню, поскольку корпорантам отказали снова сдавать помещения в подвале дома Морберга на бульваре Театра. Рижский градоначальник Людвиг Керковиус согласился передать башню с условием, что «Rubonia» ее отремонтирует и сохранит как историческое свидетельство. Так Пороховую башню отдали в распоряжение корпорантов на 20 лет за символическую арендную плату – один рубль в год. Студенты его основательно подмели, а собранный голубиный помет, который для многих огородов стал благословением, продали за 612 (в других источниках – за 640) золотых рублей. По тем временам это огромная сумма, и на эти деньги частично привели в порядок романтические помещения (общая смета тогда составила 14 478 рублей).

Перестройку делали по проекту Германа Хилбига – филистера корпорации «Rubonia». Позже здесь появились и роспись на стенах, и витражи, автором которых является еще один филистер корпорации – Эрнест Тоде. В башне построили высокий неоготический шипец, который был изображен на гравюрах XVII века, а также маленькие башенки-фиалы и окошки. Раскол на здании прикрыл романтический неоготический фасад с балконом, окнами на шести этажах, а также всевозможными декоративными элементами. Пятый и шестой этаж были объединены в один большой зал для фехтования и проведения праздников – он очень часто использовался для торжеств, устраиваемых корпорацией. Окна в зале также служили дверью на балкон, откуда открывался потрясающий вид на крыши старого города. Были оставлены также все люки со ставнями для пушек.

Вид с Пороховой башни на ул. Трокшня. Фото: Zudusī Latvija

Со стороны ул. Смилшу восстановили старый вход с каменными ступенями. После перестройки диаметр башни составил 19,8 метра, высота над нынешним уровнем улицы – 26 метров, а толщина стен – внушительные 2,75 метра. Новый дом корпорации открыли в 1892 году.

«Древние флаги – рижские бело-голубые и черно-белые флаги Ливонского немецкого ордена, которые в свое время были так враждебны друг другу, теперь мирно объединились на разноцветном щите «Rubonija» над порталом», - говорится в изданном Военным музеем буклете «Пороховая башня в Риге 1892 – 1919». Так в башне какое-то время с рапирами и пивными кубками хозяйничали корпоранты.

Пороховая башня была передана в распоряжение корпорантов

на 20 лет за символическую плату. Студенты ее основательно вымели,

а собранный голубиный помет продали, выручив за него 612 золотых рублей.

Стоит отметить, что основателями студенческой корпорации «Rubonia» являлись студенты из балтийских немцев, которые после обучения в Германии возвращались в Ригу. Корпорация принимала только остзейских немцев, но в 30-ые годы корпорацию ликвидировали, а большая часть ее членов перебралась в Германию.

В этой корпорации состояли многие известные рижане, например, предприниматель Пауль Бем, архитекторы Вильгельм Бокслаф, Герман Отто Хилбиг, Август Рейнберг, Альфред Розенбергс, которого позже осудили в Нюрнберге, поскольку он был рейхсминистром восточных оккупированных территорий в правительстве Гитлера, немецкий дипломат Макс Эрвин фон Шойбнер-Рихтер, политик Хуго Витрок и многие другие.

Сложная история музея

Военнослужащие Латвийской армии возле Пороховой башни. 1927 год. Фото: Zudusī Latvija

В начале XX века по ул. Смилшу мимо Пороховой башни ходил трамвай. Фото: Zudusī Latvija Как видно на фотографиях, примерно в 1901 году по ул. Смилшу стал курсировать трамвай, а шумный перекресток возле башни охранял городовой или блюститель порядка. К концу Первой Мировой войны здесь обустроили Латвийский военный музей, увековечив память и героизм стрелков. По проекту архитектора Галиндома его расширили, построив с 1937 до 1940 года новый корпус, а башню восстановили в старинном виде, убрав романтическую лестницу и неоготический фасад. «В 1937 году началось строительство респектабельной пристройки к Пороховой башне, которую закончили в 1940 году. Музей не успел развернуть свою деятельность в новых помещениях, потому что 17 июня 1940 года Латвию оккупировал СССР. В ходе ликвидации латвийских государственных учреждений ликвидировали и Военный музей Латвии. Часть музейной коллекции пропала, часть была передана другим музеям и архивам», - говорится на домашней странице Военного музея.

После этого в Латвии начались новые времена. Пороховая башня тоже оказалась в вихре событий, однако даже в самом Военном музее не так уж и много информации о том, что же здесь находилось в военное время. «Информация на этот счет очень скудная даже у музейных работников. Во времена немецкой оккупации в помещениях бывшего Военного музея, включая и Пороховую башню, размещался военный госпиталь и склад боеприпасов», - рассказывает Янис Томашевскис, глава Отдела истории Второй Мировой войны Военного музея.

Улица Вальню во время оккупации нацистской Германии. В 1943 году в Пороховой башне размещался военный госпиталь. Фото: Zudusī Latvija

«Сразу же после войны тут было Рижское военно-морское училище имени Нахимова, оно просуществовало тут до 1953 года». В свою очередь, с 1957 года здесь находился Музей Революции ЛССР, где история интерпретировалась согласно идеологии коммунистов. С 1990 года в Пороховой башне и в пристройке к ней снова размещается Военный музей, экспозиция которого рассказывает о сложной истории Латвии. В свою очередь с 1957 года здесь размещался Музей Революции, где история интерпретировалась, согласно идеологии коммунистов. С 1990 года в Пороховой башне и пристройке к ней снова размещается Военный музей, экспозиция которого повествует о сложной истории Латвии.



Латвийский государственный архив кинофотодокументов. 1929 год.