“Наконец-то на Рижском фронте.

Рига! Опять приближаюсь к твоим зеленым башням и густым садам. Рига! Слышишь? Твой сын возвращается. На этот раз не как беспечный мальчишка, а как воин…

На этот раз возвращаюсь, чтобы защищать твои стены, твои каналы с лодочками, твои футбольные поля и твою Даугаву. И твоих жителей. Кажется, что старый «Vuazēns», приближаясь к Риге, начинает громче гудеть и двигаться быстрей.

Пролетая над Даугавой, старая машина породнилась с воздухом моей Родины. Мне кажется, что ей нравится Рига, и аэродром Спилве будет достаточно крепким для ее широких колес. «Vuazēns» взмахнул крыльями, и под ними я увидел оба железных моста.

Перелетая через мосты, я извлек из кармана губную гармонику и приложил к губам. Я приветствовал Ригу с влажными глазами.



Нашел угол улиц Авоту и Гертрудес — там живут родители! Показалось, что в окнах на верхних этажах сверкнули очки отца… серебряные волосы матери...

Весенний воздух Спилве, как зеленый бархатный ковер. Острова и мели Даугавы — райские сны. Долго кружили над Спилве, наконец в трех местах мы заметили спирали дыма — это наш новый аэродром, там мы и приземлимся.

На Гутиньмуйжском лугу, за Ратсупите, где так тепло купаться. Механики дождались нас с кострами и ракетами, весело улыбались: «Ваша Рига — самая красивое место», — спешили они сказать. «Рига почти такая же красивая, как моя Одесса..!»

“И латыши — тоже хорошие люди», - говорит второй. «И такие чистые улицы, даже некуда выбросить папиросу». - говорит третий. [..] Уладив вопросы с размещением, садимся в штабной автомобиль и по извивающимся улицам Нордеки и Ильгюциемса едем в Ригу».