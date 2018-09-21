История Ильгюциемса ведет в прошлое 800-летней давности, когда здесь располагались земли конвента Святого духа, и именно от этого немецкого названия место и получило свое имя. После распада рыцарских орденов эти луга были поделены на усадьбы, среди которых особенно выделяется усадьба Нордекю. Успешная хозяйственная деятельность прославила поместье на всю округу. Поворотным пунктом для района стало начало XX века — здесь стали активно развиваться промышленность и технологии. Спилве - частично случайно, частично закономерно - начал развиваться как центр авиации, здесь долгое время находился и главный аэропорт Риги и всей Латвии. В свою очередь во второй половине XX века Ильгюциемс стал одной из самых современных окраин своего времени, с удобными квартирами и Центром культуры. В наши дни эта архитектура морально устарела, но район все еще остается одним из самых населенных и оживленных окраин.
Ильгюциемс берет свое начало от латышского поселка, жители которого занимались земледелием и рыболовством, были здесь и две усадьбы — усадьба Балта и усадьба Нордекю. Интересна история возникновения названия этого места. Ранее эти земли принадлежали конвенту Святого Духа, подчиняемому епископу. В 1226 году конвент получил эти земли в дар от папского легата Вильгельма Моденского.
Изначально это была небольшая усадьба с хозяйственными постройками, которая на нижненемецком языке называлась «Hiligen geest hove» (по-немецки «Heiligen Geist Hof» или «двор Святого Духа»). С течением времени это место на латышский манер стали называть Hiligciem (Hiligzeem), а в начале XIX века - Ilgezeem или Ильгюциемс.
Фото: DELFI Очевидец
Об усадьбе Балта, которую также называли усадьбой Дала или Меллера, сохранилось мало свидетельств, потому что ее уже давно нет, к тому же усадьба не отличалась величиной и богатством. Она располагалась на окраине Спилвских лугов, между нынешней улицей Лидоню и аэропортом Спилве, в принципе, это была усадьба на окраине, свидетельства о ней можно найти уже в XVII веке. Один интересный факт был упомянут на сайте «Ambermarks»: «В середине XIX века усадьбу Балта арендовал агроном Александр Резе. 30 августа 1860 года в его доме состоялось встреча пардаугавских младолатышей с Бернгардом Дириком и приехавшим из Петеребурга чиновником Министерства финансов Российской Империи Кришьянисом Валдемаром, на которой обсуждалось создание Общества латышских писателей по образцу Латышского литературного общества». В усадьбе Балта проводил лето писатель Викторс Эглитис, а также авиатор, очень противоречивая личность и искатель приключений Герберт Цукурс.
В настоящее время единственной сохранившейся частью усадьбы являются аллеи парка, которая ведет по нынешней улице Балта, уже в латвийское время на этой территории были колонии огородов. Бывший владелец Унифер сжег усадьбу во время Второй Мировой войны, уезжая в эмиграцию. « От здания практически ничего не осталось. Зимой прошлого года сюда приезжала баронесса фон Тизенгаузен, которая является наследницей бывшего владельца поместья. Ее род — это фактическая ветвь епископа Альберта. Она искала какие-нибудь фотографии этого места, но фактически это исчезнувшее место. То, что еще увековечено в истории Риги, эта аллея и название улицы (улица Балта впервые в Рижской адресной книге упоминается в 1861 году с названием улица Балтасмуйжас, теперь — ул. Балта — прим. Редакции), - рассказывает архитектор Петерис Блумс.
Фото: zudusilatvija.lv
В свою очередь судьба оказалась более благосклонно к усадьбе Нордекю. Благосклонной, но все же суровой. Некоторое время она принадлежала роду Витте фон Нордек, а впервые в летописи она упоминается уже в XVI веке. Известно, что в 1851 году усадьба состояла из 17 построек, включая два трактира, это был крупнейший усадебный комплекс в Риге. Его окружал парк в английском стиле, который частично сохранился и до наших дней. Ранее здесь было даже три рыбных пруда и известный дендропарк. До наших дней сохранились три здания, которые признаны памятниками архитектуры, но они очень тяжело пострадали от плохого ведения хозяйства, не пощадил особняк и зуб времени.
«Что касается усадьбы Нордекю, то тут совсем другая история. Усадьба Нордекю все еще существует, даже несмотря на непреодолимое стремление города в 70-х годах напасть на нее и стереть с лица земли. Она все еще существует. Усадьба Нордекю находится здесь с XVI века. Возможно, усадьба Нордекю была построена возле дороги Буллю, а не наоборот: будто дорогу Буллю проложили в этом месте. Но в любом случае сеть имеющихся там улиц появилась с уважением к сохранившимся местным усадьбам. Эта сеть улиц их не пересекает, вместе с этим фактически в будущем мы все еще сможем видеть эти усадьбы. То, насколько легко потерять эти места, мы можем проследить по ул. Буллю, которую расширяли в начале 70-х годов. Сейчас часть улицы идет мимо комплекса хозяйственных зданий усадьбы, где снесли от 3 до 4 построек, зданий XVIII века. Они находились не в очень хорошем состоянии, но все это там было, и усадьба Нордекю была крупнейшим усадебным комплексом XVIII века в Риге. Нордеки дали название прилегающим окрестностям. Долгое время садоводство Нордекю было достаточно известным. В латвийское время в Нордеки выращивали ландыши и сирень. Позже это садоводство вошло в предприятие «Rīgas Zieds», - рассказывает Блумс.
Фото: DELFI Очевидец.
Важнейшим событием, которое существенно помогло развитию Ильгюциемса, стало открытие железнодорожного сообщения с Болдераей, а также открытие трамвайной линии. В советское время на этой территории произошли большие перемены.
Фото: DELFI
По приказу лидера СССР Никиты Хрущева началось строительство жилых массивов, которое превратило ранее практически не заселенную территорию одной из самых оживленных — такой она остается и по сей день, о чем свидетельствует и тот факт, что во время выборов в Центре культуры «Ильгюциемс» находятся сразу два избирательных участка. Поскольку исторически сложилось так, что на другом берегу Даугавы и Зунды было много больших предприятий, рабочим требовались квартиры, поэтому этот вопрос решило строительство многоэтажек.
Если не углубляться в визуальное исполнение, что с точки зрения социальной экономики это определенно был большой поворот, поскольку многие обитатели новых домов до конца 60-х — начала 70-х годов жили в домах без санузла и в большой тесноте. В совершенно новые и благоустроенные квартиры въехали, например, жители, которые пострадали во время наводнения на Кундзиньсале в 1969 году. Конечно, в Ригу приехало и очень много рабочих из других республик Советского Союза, которых также расселяли в Ильгюциемсе и других новых районах.
Поскольку жителей здесь становилось все больше, было принято решение о строительстве Центра культуры и кинотеатра «Илга», которое долгое время оставался очень популярным местом развлечений и узнаваемым символом окрестностей. Но времена менялись, от кинотеатра остались только воспоминания, а на его месте сейчас расположился супермаркет.
В свою очередь за ним все еще находится Центр культуры, который в этом году отмечает свой 45-й день рождения, и в его помещениях кипит активная и творческая жизнь. Недавно там отремонтировали зал, в центре можно осмотреть художественные выставки и выставки работ ремесленников, а в Центре ремесел работают студии художников и ткачей, а также мастерские по плетению и кузнечному делу, также здесь размещаются и коллективы самодеятельности. Как отмечает руководитель центра Алисе Крылова, это здание , ставшее свидетельством советской эпохи, ждет своей очереди на реновацию и обязательно будет сохранено.
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Ильгюциемс и Спилвские луга — соседи. Где заканчивается один район, там начинается другой, однако их история и их развитие очень различаются. Ильгюциемс застраивается все плотнее, а Спилвские луга до сих пор, так же, как и 100 лет назад, занимают лишь небольшие самолеты. Однако все не так просто. История про посадку первого самолета на Спилвских лугах курьезна и легендарна одновременно. Первый самолет посадила тамзнаменитая летчица Лидия Зверева, которая связала свою жизнь с Ригой и обучала здесь многих летчиков.
В то время, это примерно в 1914 году, в Риге совсем не было летчиков, а уж самолетов и того меньше. Обычно самолеты взлетали и садились в Золитуде, на территории ипподрома, однако каждый вылет нужно было регистрировать в полиции. Как рассказывает исследователь истории авиации и инспектор Агентства гражданской авиации Айварс Грахольскис, в прессе той поры описывался полет Зверевой, который не был зарегистрирован в полиции, поэтому летчица, увидев с высоты приближение к ипподрому полицейского экипажа, решила посадить свой самолет в другом месте — на Спилвских лугах. «Если не ошибаюсь, 24 мая 1914 года она впервые посадила самолет на Спилвских лугах. Она просидела там до вечера и потом вернулась на ипподром. Эту информацию я получил из газеты «Рижский вестник», где это событие описывалось в номере за июнь. Лидия Зверева также первая, кто после смерти русского летчика Петра Нестерова здесь в Риге продемонстрировала мертвую петлю».
Во время Первой Мировой войны на Спилвских лугах размещались авиационные части российских войск. В свою очередь в усадьбе Гутиньмуйжас или усадьбе Эсена, которая находится тут же рядом и до наших дней сохранилась в плачевном состоянии, разместили общежитие для летчиков. О том, что отсюда совершались полеты, писал в своих воспоминаниях один из первых латышских летчиков Рудолфс Целмс в книге «Tev būs lidot” (сохранено оригинальное написание и стиль из издания 1935 года):
“Наконец-то на Рижском фронте.
Рига! Опять приближаюсь к твоим зеленым башням и густым садам. Рига! Слышишь? Твой сын возвращается. На этот раз не как беспечный мальчишка, а как воин…
На этот раз возвращаюсь, чтобы защищать твои стены, твои каналы с лодочками, твои футбольные поля и твою Даугаву. И твоих жителей. Кажется, что старый «Vuazēns», приближаясь к Риге, начинает громче гудеть и двигаться быстрей.
Пролетая над Даугавой, старая машина породнилась с воздухом моей Родины. Мне кажется, что ей нравится Рига, и аэродром Спилве будет достаточно крепким для ее широких колес. «Vuazēns» взмахнул крыльями, и под ними я увидел оба железных моста.
Перелетая через мосты, я извлек из кармана губную гармонику и приложил к губам. Я приветствовал Ригу с влажными глазами.
Нашел угол улиц Авоту и Гертрудес — там живут родители! Показалось, что в окнах на верхних этажах сверкнули очки отца… серебряные волосы матери...
Весенний воздух Спилве, как зеленый бархатный ковер. Острова и мели Даугавы — райские сны. Долго кружили над Спилве, наконец в трех местах мы заметили спирали дыма — это наш новый аэродром, там мы и приземлимся.
На Гутиньмуйжском лугу, за Ратсупите, где так тепло купаться. Механики дождались нас с кострами и ракетами, весело улыбались: «Ваша Рига — самая красивое место», — спешили они сказать. «Рига почти такая же красивая, как моя Одесса..!»
“И латыши — тоже хорошие люди», - говорит второй. «И такие чистые улицы, даже некуда выбросить папиросу». - говорит третий. [..] Уладив вопросы с размещением, садимся в штабной автомобиль и по извивающимся улицам Нордеки и Ильгюциемса едем в Ригу».
Летное поле в Спилве с новыми ангарами (справа) и старыми ангарами (на переднем плане), также видны здания Авиационной школы и эскадрильи истребителей. Фото: Латвийский Национальный архив
И еще:
“Наступили солнечные дни. На аэродроме возобновилась жизнь… На свежей траве Спилве появились большие, устрашающие птицы. Один за другим взмывали в небо летчики, испытательные самолеты.
До самого вечера воздух Спилве сотрясался от гула многочисленных двигателей.
Когда все отошли ко сну, и только караульный скучал, бродя перед ангаром, во двор усадьбы въехал командир. «Завести машины! Приготовиться к полету» - прозвучал его приказ.
В свою очередь во время Освободительных боев с этим местом было связано еще одно легендарное событие. Под покровом ночи латышские стрелки перебирались на другой берег Даугавы и украли у противника четыре самолета. «С охраной разделались без единого выстрела, только с помощью кулаков. Тогда разразился большой скандал, потому что это происходило во время перемирия. Жаловались англичанам, чтобы те вернули обратно самолеты, потому что латыши их украли. Суд решил вернуть два самолета, а еще два оставить латышам. Так у латышской армии появились два первых самолета», - рассказывает Грахольскис. Так у армии появились самолеты «Nieuport 24-bis» и “Sopwith Strutter 1 ½».
Это были времена, когда авиация не была настолько безопасна, как в наше время, и в окрестностях Спилве часто происходили авикатастрофы.
Авария самолета Авиационного парка Латвийской армии в Спилве, возле Цементной фабрики. Летчики: лейтенант Янис Приедитис и старший лейтенант Рудолфс Дриллис. Фото: Латвийский Национальный архив.
В 20-х годах одним из первых, кто восстанавливал аэродром Спилве и строил новое здание аэропорта, был Езуп (в других источниках — Язеп) Башко. Здание аэропорта, которое открыли в 1938 году, находилось примерно на 300 метров дальше от того, которое построили позже в советское время. Стоит отметить, что уже в конце 30-х годов здесь происходила активная регулярная перевозка пассажиров, потому что самолеты, которые летели из Москвы в Берлин, садились в Риге на дозаправку. Также и упомянутый выше Рудолфс Целмс в это время несколько десятков раз летал в Берлин. Он расстался с этой работой после того, как в Европе за достаточно короткий срок произошло множество авиакатастроф. Отсюда же в 30-е годы латышские летчики отправлялись также и бывшую колонию Курземского герцогства — Гамбию.
Попавший в авиакатастрофу самолет «De Havilland DH.9A» Nr. 67 Авиационного полка Латвийской армии. Катастрофа произошла недалеко от Спилве, на берегу Ратсупите. В результате ЧП погибла учитель Анна Тиллере, отдыхавшая в это время на пляже. Самолетом управляли Эдгарс Канайлис и Давидс Тимерманис. Она произошла 8 июля 1937 года. Авто неизвестен. Фото: Латвийский Нацциональный архив.
Здание аэропорта Спилве, которое все мы хорошо знаем, строили латышские и немецкие военнопленные. Они были освобождены в 1953 году после смерти Сталина, но внутренние работы в здании продолжились, открыто же оно было в 1954 году. Заслуживает интереса история о роскошном убранстве интерьера, который является ярким образцом Сталинского ампира. Была уже закончена роспись центральной стены, на ней был изображен сам Сталин, когда после него к власти пришел Никита Хрущев, благодаря которому был «пересмотрен» культ Сталина. Картину пришлось переделать, поэтому Сталин «превратился» в девушку в русском национальном костюме. Если внимательно присмотреться, то можно заметить, что дама слишком большого роста, при этом остроумные художники оставили на ее ногах армейские ботинки. Интересен также и тот факт, что на картине, открытой в 1954 году, уже виден «Дом колхозника», строительство которого было завершено только в 1960 году. Также можно рассмотреть и башню церкви Святого Петра, которая, как мы знаем, была разрушена во время Второй Мировой войны и восстановлена только в 70-е годы XX века.
Пассажирский самолет в 1930-е годы. Фото из Латышского словаря конверсаций.
Картину отреставрировали в 90-е годы. В качестве реставратора над ней работала также и художница Джемма Скулме. «Благодаря этой реставрации, картина сохранилась в таком хорошем состоянии», - отмечает Грахольскис. «Интересно, что люди, которые видны на переднем плане с хорошо прорисованными лицами, это родственники художников. Доступен даже список, кто кому приходится родственником. В рижской мастерской собрали родственников, у которых были какие-нибудь народные костюмы, и сделали эскиз. Около пяти лет назад произошло интересное событие. Ко мне обратился мужчина почтенных лет в сопровождении внучки. Он рассказал, что участвовал в создании этой картины и был в то время помощником художника. Поскольку это была его первая работа, на закате своих дней мужчина пришел с ней проститься. Это был очень сердечный и волнующий момент. Он также рассказал, что сюда на Праздник авиации регулярно приходят люди, работавшие здесь когда-то, стюардессы, которые отправлялись отсюда в регулярные полеты, а также другие люди, которых с этим местом связывают теплые воспоминания».
Роскошное украшение интерьера и другие элементы, включая и латышские орнаменты, и роспись потолков яркими красками, создали местные художники. Многое было изготовлено на комбинате «Māksla”, например, роскошные люстры, которые сохранились до наших дней. По обеим сторонам центрального зала находятся более маленькие картины, с одной стороны изображено Рижское взморье в Булдури, на другой - вид на Гаую с остановки воздушного трамвайчика у Кримулдской усадьбы. Интересно, что, если присмотреться, то с правой стороны этой картины, в углу виден ствол дуба, на котором остроумно «нацарапаны» имена всех художников, а также дата открытия аэропорта - «1954».
В советское время отсюда летали во все большие города республик Советского Союза, также совершались и регулярные рейсы — в общей сложности было около сотни направлений. В свою очередь ресторан аэропорта Спилве считался одним из изысканных во всей Риге, и зарезервировать там столик было большой удачей. В качестве центрального аэропорта Риги аэропорт Спилве просуществовал до 1975 года, пока не открыли международный аэропорт «Рига». После этого там остались только ближние рейсы — в Лиепаю, Даугавпилс, Таллинн, Калининград и т.д.
Фото: DELFI
По словам Грахольскиса, последние пассажирские самолеты, выполнявшие коммерческие рейсы, перевели отсюда в новый аэропорт «Рига» в 1986 году. «После этого здесь, на летном поле Спилве базировалась самая большая в СССР эскадрилья самолетов «АН-2» или «кукурузников» - более 50 самолетов, которые, в основном, занимались авиацией, связанной с химией, распыляли вещества над полями и лесами. Каждую весну они, как перелетные птицы, улетали и возвращались только по осени. Здесь также базировались и вертолеты «МИ-2» - маленькие, шестиместные самолеты, которые использовались милицией, вылетали на аварии, были и медицинские вертолеты, а также вертолеты для лесничих. Были даже два учебных вертолета. После распада СССР в 90-х годах все разошлись, кто куда, но практически все самолеты и вертолеты остались здесь же в Латвии. Большая часть отошла земессардзе и некоторым аэроклубам, какие-то были и приватизированы. Чего тут только не было в это время! Одно время в здании аэропорта работала фирма, которая занималась производством искусственных цветов. Все было очень красиво украшено — пальмами и другими цветами. Потом здесь разместился автосервис, машины ездили даже внутри здания, тогда же выломали и дверную арку. Там, где на полу заметны пятна, был подъемник, там и ремонтировали машины — это машинное масло. К счастью, вскоре этот сервис съехал. Потом здесь появилась еще одна фирма, которая занималась рыбными консервами. Примерно семь лет назад в «Rīgas nami »поняли, что здание находится просто в катастрофическом состоянии, текут потолки. Благодаря им, здание было отреставрировано». Там около пяти работал Музей авиации, который очень охотно посещали, однако «Rīgas nami» решили, что он не приносит прибыли, и нашли арендатора.
В настоящее время здание находится в стадии консервации, оно очищено и приведено в порядок — это была работа не из легких, потому что из здания аэропорта вывезли 40 огромных контейнеров мусора. Однако в этих помещениях больше нет Музея авиации, и большая часть экспонатов разошлась что куда. В свою очередь нынешние арендаторы — принадлежащее российским гражданам ООО «Aerobig Plus» - планирует вновь открыть здание для посещений, проводить там выставки, одна из которых запланирована на следующий год. Ее планируется провести в бывших помещениях ресторана. В свою очередь Зеленый зал уже сейчас используют для проведения конференций, а большое фойе — для фотосессий. В настоящее время на летном поле постоянно базируются более десятка частных самолетов, а в летний сезон, особенно по выходным, сюда прилетают много иностранцев, поэтому в конце недели там так много самолетов, что даже трудно найти место, где можно было бы разместить свой самолет.
Каждый год в рамках Праздника Риги здесь проходят дни открытых дверей, на которые приезжают огромные толпы интересующихся. И хотя впереди еще предстоит довольно долгая работа, у этого места определенно есть потенциал для развития туризма.
Архитектор
Директор Центра культуры «Ильгюциемс»
Реставратор
Журналист, редактор проекта Tūrisma Gids
Видеооператор, DELFI TV