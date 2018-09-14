Иманта — один из наиболее заселенных районов Риги. В наши дни она четко обозначена Юрмальским шоссе, а также двумя идущими полукругом улицами — бульваром Анниньмуйжас и проспектом Курземе, между которыми с 60-х годов гораздо интенсивней, чем в других районах, велось активное строительство огромных жилых массивов. Однако к югу окрестности района простираются до железной дороги, упираясь в Золитуде, а на востоке — вплоть до Засулаукса, Нордеки и Ильгюциемса. Кроме того до Бабите простирается и район частного сектора, также относящийся к Иманте.

Огромное пространство и новая застройка создают обманчивое впечатление о том, что раньше здесь были только пустые поля. Если присмотреться повнимательней, то можно заметить, что среди панельных домов извиваются и маленькие улицы с частной застройкой, большая часть из которых появилась в 20 - 30-е годы прошлого века. Самую первую плановую застройку, находящуюся между железной дорогой и Юрмалас гатве, до сих пор можно распознать по названиям улиц — это Имантские линии с нумерацией от 1-й до 8-й.

Однако в большей мере на развитие сети имантских улиц повлияли ранее расположенные на этой земле усадьбы. Например, сеть старейших улиц можно найти между улицами Слокас и Буллю, вдоль железной дороги в Болдераю. Они появились в ту пору, когда поделили участок земли, на котором ранее находилась усадьба Шульца. В свою очередь нынешняя Юрмалас гатве была создана, как параллельный путь построенной во второй половине XIX века железной дороге в Анниньмуйжу и далее к усадьбам Заса и Пинькю. А нынешний бульвар Аннниньмуйжас частично идет по существовавшей ранее улице Таммас (Даммес), который соединял большую усадьбу Даммес и поместье Анниньмуйжас. Конец проспекта Курземес с западной стороны - это бывшая улица Золитудес, которая в наши дни продолжается только на юг от железной дороги.