У микрорайона Иманта очень богатая история, и рядом с огромными жилыми массивами все еще можно найти некоторые свидетельства прежних эпох. Поместья возле Рги стали строить, начиная с XV века, не стали исключением и эти окрестности. Одну из усадеб любой желающий может осмотреть и в наши дни. Но в поисках других исторических свидетельств мы предлагаем вам отправиться по Иманте на долгую пешую прогулку или на прогулку на велосипеде.
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Иманта — один из наиболее заселенных районов Риги. В наши дни она четко обозначена Юрмальским шоссе, а также двумя идущими полукругом улицами — бульваром Анниньмуйжас и проспектом Курземе, между которыми с 60-х годов гораздо интенсивней, чем в других районах, велось активное строительство огромных жилых массивов. Однако к югу окрестности района простираются до железной дороги, упираясь в Золитуде, а на востоке — вплоть до Засулаукса, Нордеки и Ильгюциемса. Кроме того до Бабите простирается и район частного сектора, также относящийся к Иманте.
Огромное пространство и новая застройка создают обманчивое впечатление о том, что раньше здесь были только пустые поля. Если присмотреться повнимательней, то можно заметить, что среди панельных домов извиваются и маленькие улицы с частной застройкой, большая часть из которых появилась в 20 - 30-е годы прошлого века. Самую первую плановую застройку, находящуюся между железной дорогой и Юрмалас гатве, до сих пор можно распознать по названиям улиц — это Имантские линии с нумерацией от 1-й до 8-й.
Однако в большей мере на развитие сети имантских улиц повлияли ранее расположенные на этой земле усадьбы. Например, сеть старейших улиц можно найти между улицами Слокас и Буллю, вдоль железной дороги в Болдераю. Они появились в ту пору, когда поделили участок земли, на котором ранее находилась усадьба Шульца. В свою очередь нынешняя Юрмалас гатве была создана, как параллельный путь построенной во второй половине XIX века железной дороге в Анниньмуйжу и далее к усадьбам Заса и Пинькю. А нынешний бульвар Аннниньмуйжас частично идет по существовавшей ранее улице Таммас (Даммес), который соединял большую усадьбу Даммес и поместье Анниньмуйжас. Конец проспекта Курземес с западной стороны - это бывшая улица Золитудес, которая в наши дни продолжается только на юг от железной дороги.
Здесь расположен особенный созданный людьми холм, огороженный со всех сторон канавой. Существует древняя, однако научно не проверенная легенда, что это чумное кладбище, датированное началом XVIII века..
Приблизительно здесь располагалась усадьба Золитудес. Это название пришло от французского слова «solitude» - «одиночество», которое с течением времени стало произносится на латышский манер.
Приблизительное местоположение деревянного здания усадьбы Анниньмуйжас. На снимках со спутника это место до сих пор можно определить по регулярным посадкам деревьев, а также до сих пор узнаваема и старая дорога к усадьбе.
Здание усадьбы Анниньмуйжас, которое ранее служило охотничьим замком.
Фото: google maps
Также здесь есть и улица Маза Золитудес, которая может свидетельствовать о забытых для многих рижан фактах о том, что именно здесь, в Иманте, когда-то располагался центр поместья Золитудес. По иронии судьбы, современный микрорайон Золитуде, который был построен на бывших полях и лугах этой усадьбы, находится от здания усадьбы Золитудес сравнительно далеко, зато ближе к усадьбам Заса и Шампетера. Между прочим, старшее поколение тоже еще хорошо помнит, что ранее станция «Иманта» называлась «Золитуде».
В свою очередь название «Иманта» появилось только в 20-х годах прошлого века, когда члены кооператива «Иманта» проложили уже упомянутые ранее восемь линий и построили себе там одноэтажные и двухэтажные частные дома. Несколько десятков лет этот маленький район называли Имантциемс, а в конце 60-х годов началось строительство микрорайона на территории бывших усадеб Анниньмуйжас, Золитудес и других. Весь район и его окрестности было решено назвать Имантой.
Усадьба Анниньмуйжа в 20-х годах прошлого века. Фото: zudusilatvija.lv
И хотя имантским окрестностям удается скрывать свою историю, здесь все еще можно найти отдельные яркие свидетельства прежних эпох. Одно из них — принадлежащая Латвийскому университету усадьба Анниньмуйжас. Ей — единственной из шести - удалось пережить смену власти и несколько войн. Если ехать по велодорожке в направлении Юрмалы, сразу же по правую сторону, за теннисными кортами можно разглядеть большую аллею могучих деревьев. Если приблизиться к ней, то напротив искусственно созданного пруда перед глазами предстанет гордое каменное задние, возведенное во второй половине XIX века. В свою очередь со стороны Юрмалас гатве сюда можно попасть с улицы Муйжас.
«Происхождение этого места гораздо древнее. Уже в XVI веке здесь располагалась собственность, в XVII - XVIII веках это место называли усадьбой Мертена или Мейера, вероятно, по именам владельцев. Известно, что в первой половине XIX века здесь располагалось деревянное здание, хлев для скота, хозяйственные постройки, все, как и в других усадьбах, в которых хотели жить в условиях ведения натурального хозяйства», - рассказывает архитектор и историк-энтузиаст Петерис Блумс.
Блумс указал, что, вероятней всего, все резко изменилось в поместье в 1768 году, когда его приобрел Отто Герман фон Фитингоф.
«Это очень выдающаяся личность в Балтии и Российской Империи, он обладал выдающимися заслугами и занимал высокие должности в медицинской системе Российской Империи. Благодаря ему была создана Академия хирургии. В Ливонии ему принадлежало около 30 поместий, самой большой и значимой из которых была Алуксненская усадьба», - рассказывает Блумс.
Фитингофу принадлежала и находящаяся примерно в километре Золитудская усадьба, которая, по мнению архитектора, представляла из себя «здание, построенное с размахом, который, скорей, соответствовал Франции, а не архитектуре латвийских поместий». Правда, от той усадьбы ничего не осталось.
В свою очередь до сих пор можно осмотреть здание из желтого кирпича, владельцем которого более 50 лет, аж до конца 30-х годов прошлого столетия был биржевой маклер Ензен. По словам Блумса, в 1939 году его семья уехала в Германию. Здание, построенное в стиле романтического неоренессанса, отреставрировано и немного перестроено, однако до сих пор, глядя на него, понимаешь основную задумку ее владельца - показать современное для своего времени здание, в котором можно наслаждаться беззаботностью. Вокруг него также частично сохранился и парк.
Свое название усадьба получила во времена Фитингофа, который переделал ее для супруги Анны Ульрики, дед которой был некоторое время в опале, однако позже фельдмаршал Российской Империи снова вернул себе имя, честь и собственность. Фитингофу принадлежал и дом в самом центре Риги — на углу улиц Вагнера и Калькю, возле Ливской площади. Во времена строительства он считался самым современным частным palaco в центре города.
В начале прошлого столетия так называемая усадьба для отдыха называлась охотничьим замком, указывая на тот факт, что в окрестных лесах охотилась рижская и российская элита. После охоты они угощались блюдами из дичи, слушали концерты и в непринужденной обстановке решали деловые вопросы. Правда, Блумс удивлен тем фактом, что сейчас, почти спустя сто лет после того, как там хозяйничали прежние владельцы, окрестности усадьбы все еще остаются запущенными и заброшенными. Это ощущение создают в большей степени состояние самого здания и парка. Кажется, что строительство одного из университетских факультетов так никогда и не будет завершено.
Направляясь от усадьбы по Юрмалас гатве в сторону озера Бабитес, прямо на краю улицы возле Рижского техникума искусств и медиа, среди вековых деревьев располагается прямоугольный пригорок, окруженный со всех сторон канавой. Очевидно, земля от рытья этой канавы пошла на создание холма.
«Я помню еще с детства, что это место называли чумным кладбищем. Единственное, что изменилось с тех пор, это то, что в канаве, которая окружала островок, раньше была вода — там можно было даже ловить карасей, там жили и лягушки», - рассказывает Петерис Блумс.
Архитектор при этом указывает, что ничего, кроме легенды, он об этом месте не знает. Также, по его мнению, форма пригорка может быть символична, у нее, возможно, какое-то функциональное или суеверное значение. По его словам, до наших дней об этом чумном кладбище дошло слишком мало письменных свидетельств. Об этом месте слагали легенды, но конкретной информации нет. Одновременно Блумс удивлен тем фактом, что с учетом появления современных технологий, никто до сих пор так и не пытался исследовать состав грунта в этом месте и определить, действительно ли это массовое захоронение жертв чумы.
Если принять на веру, что здесь действительно покоятся останки жертв черной смерти, то, скорей всего, захоронения относятся к началу XVIII века.
«Чума пришла в Европу из Османской империи в 1707 году, а до Восточной Пруссии и Польши она дошла двумя годами позже, в 1710 году она была уже в Риге. Эпидемия чумы продолжалась примерно два года, последствия ее были драматичными, потому что в Риге из каждых десяти горожан умерли восемь-девять. Не было даже людей, чтобы похоронить мертвых. В Риге умер весь городской рат, в живых осталось лишь пару человек. Известно, что в те времена умерших хоронили как можно дальше от города, и, разумеется, это были массовые захоронения», - рассказывает историк-энтузиаст. По словам архитектора, ему самому было бы интересно однажды узнать, действительно ли здесь находится чумное кладбище.
Фото: DELFI
«Это замечательная место, которое нужно привести в порядок, например, очистить канаву вокруг него, а также сделать это приметным, даже если, неизвестно, почему это место было создано», - полагает Петерис Блумс.
Одним из еще не открытых новшеств в Иманте является Музей Рижского университета имени П. Страдыня на бульваре Анниньмуйжас, 26а. В нем хранится информация о созданном в 1950 году Рижском медицинском институте и о том, как он стал одним из крупнейших университетов Латвии. Фото: DELFI
Намного больше известно о месте в северо-восточной части имантской «подковы», которое не каждый сможет заметить в ежедневной суете. Речь идет о Судрабкалниньше (Серебряной горке). Ежегодно 11 ноября здесь со свечами и флагами собираются те, кто вспоминает бойцов Рижского 6-го пехотного полка, погибших в траншеях среди лугов и дюн Анниньмуйжи в ноябре 1919 года, отдав свои жизни в Освободительных боях за Латвию.
Рижский 6-й пехотный полк в Пардугаве. Фото: zudusilatvija.lv
Здесь, в то время на самых подступах к Риге, только что созданная латышская армия выступила против немецких полков под командованием Бермондта-Авалова, которые также известны как бермонтовцы При освобождении Пардаугавы было очень много погибших. Спустя год после боев 6-й полк установил здесь черный обелиск с текстом: «В боях с 3 по 11 ноября 1919 года Рижский полк потерял здесь 3 офицеров и 38 бойцов, еще 11 офицеров и 284 бойцов были ранены».
Судрабкалниньш, спроектированный архитектором Эрнестом Шталбером и созданный автором памятника Свободы и ансамбля Большого Братского кладбища скульптором Карлисом Зале, был открыт только в 1937 году, хотя его закладка произошла еще в 1929 году. Во время создания памятника улица Слокас «была оживленной транспортной магистралью, и памятник стал ее элементом, а сейчас он стал украшением внутренних дворов», - рассказал в интервью газете «Diena» накануне реставрации памятника в 2003 году директор Латвийского комитета Братских кладбищ и один из реставраторов памятника Свободы Эйженс Упманис.
Рижский 6-й пехотный полк в Пардугаве. Фото: zudusilatvija.lv
В советское время о памятнике никто не заботился. В этот период пропала металлическая памятная доска, также была повреждена и часть отделки ансамбля. Перемены в советское время коснулись и вида на ансамбль памятника — как и в других местах, его хотели скрыть. Для этого перед ним было решено высадить четыре каштана.
«[Деревья] высаживали с четкой мыслью — скрыть вид на памятник. Потому что главной идеей памятника была каменная стена, которая остановила приближение войск Бермондта к Риге», - рассказывал Упманис. Полностью ансамбль памятника был восстановлен в 2008 году.
Фото: DELFI
Продолжая поиски потаенных мест в Иманте, нужно вспомнить и одно из прежних достижений Риги — станцию «Депо», на которой делают остановку лишь некоторые поезда, курсирующие в направлении «Рига-Тукумс». Географически, если принять рельсы за границу, это место можно также отнести и к Засулауксу, и к Иманте. Здесь же, примерно в 100 метрах от перрона находится и окончание 1-й Имантской линии, однако попасть сюда можно либо по находящемуся в очень плохом состоянии пешеходному мостику со стороны Засулаукса или по улице Юркалнес из Золитуде.
Сложно даже себе представить, что до 1961 года улица Юркалнес являлась продолжением улицы Кандавас. Здесь был оживленный железнодорожный переезд, о чем свидетельствует находящийся рядом с перроном «Депо» кирпичный домик для персонала, обслуживавшего переезд. Маленькое здание выдержано в таком же архитектурном стиле, как и построенное в 1912 году здание станции «Засулаукс». В то время по улице Кандавас можно было по прямой проехать от улицы Слокас у Ботанического сада до места, где в наше время располагается аэропорт.
«Это место вообще неприметно. Станция «Депо» была создана в 1960 году, она появилась здесь, когда, очевидно, очень стремительно стала развиваться индустриальная деятельность», - рассказывает архитектор Петерис Блумс, подчеркивая при этом, что этот созданный в советское время квартал можно считать важным промышленным наследием.
«Указ о создании комплекса был подписан в июле 1950 года. Он появился после решения Совета министров СССР об электрификации железной дороги. Он касался также и части железнодорожных линий возле Риги, первой из которых была «Рига — Дубулты». В то же время с 1950 года здесь начали работать с подвижным составом, а также обслуживанием и ремонтом локомотивов», - рассказывает историк-энтузиаст.
Улица Юркалнес заканчивается возле железной дороги небольшим кирпичным домиком без очевидных функций. Ранее, когда в этом месте улица Кандавас пересекала рельсы, в этом здании находился дежурный по переезду. В свою очередь немного дальше вместе с заводом появилась и очень неприметная станция «Депо». Фото: DELFI
Он отмечает, что исследователь Латвийского железнодорожного музея Том Албергс установил, что изначально там обслуживали трофейные локомотивы из Германии, в Советском Союзе их использовали до 60-х годов. В свою очередь со второй половины 50-х годов стали также обслуживать и электротранспорт. По словам Блумса, незадолго до распада Советского Союза там работало около 1 400 человек, а общий пробег парка локомотивов составлял в год 42 миллиона километров.
Архитектор также рассказал, что заметно и здание, которое, судя по надписи наверху стены, было построено в 1972 году. В нем нет ничего особенного — за основу взят типовой проект. Как считает Блумс, построенный в советское время комплекс можно рассматривать как своеобразное урбанистическое уродство: «Внутри промышленного комплекса много пустующих территорий, вокруг все огорожено ужасными заборами. Почему нельзя было все сделать по-человечески, почему все это напоминает места лишения свободы советской поры?» По мнению архитектора, это хорошее индустриальное наследие, которое со временем стоит сделать открытой и легко пересекаемой промышленной зоной.
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