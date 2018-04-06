Jūsu pārlūkprogramma neatbalsta HTML5 video tagu. Улица Смилшу находится в Вецриге и ведет от ул. Екаба к бульвару, названному в честь талантливого министра иностранных дел - Зигфрида Анны Мейеровица. Один ее конец упирается в Бастионную горку и Пороховую башню (Песочную башню), второй выходит к Домской площади, к зданию Биржи, спроектированному в середине XIX века архитектором Гаральдом Юлиусом Боссе. Однако на этом коротком участке можно найти целый ворох интересных деталей, историй и объектов. На этот раз «Рижские маршруты» проведут вас по некогда главной улице города – улице Смилшу.

Рижские истории:

Улица Смишу

Те, кто занимается измерениями, пишут, что длина улицы Смилшу составляет всего 280 метров, однако на протяжении нескольких сотен лет она была важнейшей и самой широкой улицей Риги, являющейся продолжением Песчаного пути с оживленным движением. В исторических источниках эта улица впервые упоминается в XIV веке, как «Platea arene» (на латыни) и «Santstrate» (нижненемецкий язык). Таким образом можно проследить, что уже 700 лет эта улица не меняла свое название, что для Риги является большой редкостью. Улица начиналась возле Песочных ворот городских оборонительных укреплений, рядом с которыми располагалась также Песочная башня – дальше и вправду тянулись песчаные дюны, которые даже воспевались в народных песнях: «Вокруг песчаные горы/Сама Рига в воде». В 1639 году ворота и главный вход в город перенесли на ул. Калюкю, говорится в базе данных портала Латвийской Национальной библиотеки. Когда-то улица Смилшу была настоящей ловушкой для возничих – повозки часто застревали в песке, поэтому каждый въезжающий в город должен был привезти с собой хотя бы один камень, чтобы вымостить улицы Риги брусчаткой.

В Средние века на ул. Смилшу располагались два общественных колодца, а еще в начале XX века напротив Бастионной горки возвышалась скульптура золотого рыцаря, под которым находился артезианский колодец. О непростой судьбе скульптуры и о том, почему сейчас ее надо искать во дворе располагающегося неподалеку дома, читайте здесь.

Как уже упоминалось, эта улица долгое время оставалась одной из главных в Риге. Об этом свидетельствует и тот факт, что в 1901 году здесь проложили первую в городе трамвайную линию, которая вела до Рижской биржи. Даже в наши дни, если присмотреться к фасаду этого здания, напротив улицы Смилшу видно место крепления трамвайных проводов. Остановка находится в конце этой улицы, и одно время на столбе красовалась вывеска на трех языках – русском, немецком и латышском : «Eelu dselszelu peeturas weeta». Трамвай курсировал здесь до Первой Мировой войны, но уже во времена независимости Латвии была проложена «кольцевая линия», которая вела вокруг Вецриги по бульвару Аспазияс, ул. Кр.Валдемара, ул. Краста и ул. 13 Января.

С 1901 года до Первой Мировой войны по ул. Смилшу проходила линия электрического трамвая (маршрут Биржа – ул. Бруниниеку, позже – Биржа-ул. Ревелес). Фото: Zudusī Latvija

Угол улиц Маза Алдару и Смилшу в 1908 году. Дома снесены во время строительства здания Министерства финансов. (1937 – 1939). Фото: Zudusī Latvija Если бы мы очутились на ул. Смилшу в те времена, когда там строили Биржу, то увидели бы вокруг только невысокие здания – самым высоким был бы Домский собор, до которого можно было пройти через пару кварталов между домов, которые в ту пору находились на нынешней Домской площади, а с верхних этажей Биржи можно было хорошо рассмотреть Эспланаду. Хорошо узнаваемые представительские дома в югендстиле построили здесь в конце XIX - начале XX века, а огромное здание Министерства финансов закончили строить незадолго до начала Второй Мировой войны.

УЖЕ 700 ЛЕТ ЭТА УЛИЦА НЕ МЕНЯЛА НАЗВАНИЕ, ЧТО ДЛЯ РИГИ,

ГДЕ ВЛАСТЬ МЕНЯЛАСЬ ПОЧТИ, КАК ВРЕМЕНА ГОДА, БОЛЬШАЯ РЕДКОСТЬ.

Улица Смилшу в Риге. Справа – отель “Centrāle” (Central - Hotel) на ул Смилшу, 2. На фоне – здание Биржи на Домской площади, 6. Фото++открытка. Рига, 1910 год. Автор неизвестен. Государственный архив кинофотодокументов Латвийского Национального архива, 1. f.,88442N. l. В доме номер 2 по ул. Смилшу более ста лет назад располагался отель «Centrāle» (Central - Hotel). Архитектором здания, построенного в 1902 году, был один из «отцов» югендстиля в Риге – Константин Пекшенс, в квартире которого на ул. Алберта в наши дни размещен Музей югендстиля. Этот дом также считается одним из шедевров югендстиля. Фасад этого дома характеризуется орнаментальным рельефом, маскаронами и скульптурными решениями, свойственными для этого стиля. Герма под эркером считается самым красивым образом женщины в архитектуре Рижского югендстиля, говорится на портале «Cita Rīga». Широкие витрины отеля на первом этаже здания были созданы в 1909 году по проекту архитектора Пауля Мандельштама.

Трамвай на ул. Смилшу, возле здания Биржи. Вид на застройку Домской площади и башню Домского собора. Рига, 1910 год. Автор неизвестен. Государственный архив кинофотодокументов Латвийского Национального архива, 1. f.,88266N. l.

Здание на целый квартал

Напротив этого дома располагается внушительное здание Министерства финансов, занимающее целый квартал. За 22 года независимости Латвии – в довоенную пору – в стране сменилось 20 министров финансов, после переворота Карлиса Ульманиса их было еще четыре, включая Карлиса Карлсонса, занимавшего этот пост в правительстве Августа Кирхенштейна.

В 20-30-ые годы была не только одной из улиц Вецриги, но и самой важной рижской улицей, где располагались кредитные учреждения: в ту пору там работали более 30 банков и ссудо-сберегательных товариществ. Здесь же находились 15 страховых фирм и агентств, множество бюро промышленных и торговых предприятий, а также представительств зарубежных фирм. Совершенно логично, что здесь решили построить и Министерство финансов. Во время его строительства были снесены многие кварталы и две маленьких улочки (ул. Маза Алдару и Маза Зиргу). Фото: Zudusī Latvija

Строительство здания Минфина началось в то время, когда министром финансов был Людвиг Экис, а строили его специально для нужд министерства, с современной планировкой – в его подвалах обустроили бомбоубежище и газоубежище. Здание было распланировано таким образом, что через него проходит сеть коридоров, позволяющая пройти через весь квартал. В конкурсе проектов на строительство нового здания победила работа архитектора Александра Клинклавса, которому также доверили управлением стоительными работами. Строительство здания Минфина продолжалось с 1937 по 1940 год.

Jūsu pārlūkprogramma neatbalsta HTML5 video tagu.

Несущая свет – красивей, чем в США

Интересный элемент, который сохранился на фасаде здания, изрядно выцвел, и в этой надписи уже трудно распознать указатель на бомбоубежище. Его нанесли на стены в период немецкой оккупации во время Второй Мировой войны, рассказывает энтузиаст по изучению истории Риги Гунарс Арманс.

Один из редких снимков, где можно увидеть женщину с факелом в руках – скульптуру работы Августа Фольца на доме купца Боброва. Вид со строительных лесов Министерства финансов. 30-ые годы XX века. Фотоиз архива Рижского строительного управления.

В архиве Рижского строительного управления можно найти и снимки, которые были сделаны на строительной площадке Министерства финансов, и на них видно роскошное здание в югендстиле, расположенное на ул. Смилшу, 8. На некоторых из снимков на крыше видна грандиозная скульптура носительницы света, которая сейчас потеряна, но Арманс считает ее более красивой, чем знаменитая на весь мир американская Статуя Свободы. Известное сходство между ними обеими и вправду было. Статуя, установленная в Риге на доме бывшего купца Боброва, также изображает женщину с факелом в руке. Поскольку дом был построен в 1902 году, к факелу было подведено электричество, и, как глобус, который держат атланты на ул. Театра, она светилась по ночам. Архитекторы этого здания - Генрих Шель и Фридрих Шефельд, а скульптура носительницы света похожа на работу известного Августа Фольца говорит Арманс. Скульптуру окутывает завеса таинственности, поскольку до конца так и не ясно, когда она была установлена и в какой момент исчезла. Арманс допускает, что женщина с факелом в руке на углу дома была установлена сразу же после строительства здания, а пропала во время войны или незадолго после нее. «У этого не могло быть идеологической подоплеки, но во времена немецкой оккупации тщательно следили за тем, чтобы никто не сигнализировал врагу в темноте, не включали бы свет в комнатах, поэтому, возможно, светящийся факел послужил поводом, чтобы убрать скульптуру. Также, возможно, ее убрали из-за плачевного технического состояния, представлявшего опасность, или же она кому-то закрывала обзор». После восстановления здания 4-метровая скульптура так и не вернулась на свое прежнее место. Рижский международный банк. 1930-ые годы. Фото: Zudusī Latvija На другом конце улицы Смилшу виден дом с номером 3. Это здание было построено в 1910 году как офис Северного банка, говорится на домашней странице Центра югендстиля. Его архитектор – Артурс Мёдлингер. В наши дни оно больше известно как центральное здание печально знаменитого банка «Pareks», вывеску которого сняли с фасада после краха банка в 2009 году. Фасад здания украшают декоративные орнаменты, в которых символически отражена идея о труде и его результатах, также здесь можно найти и символы, которые обычно характеризуют благосостояние и торговлю – источник банковских доходов. Автором скульпутр на этом доме является также Август Фольц. В 90-ые годы это здание восстановили, отреставрировав также роскошные исторические интерьеры. Это, если можно так выразиться, центр югендстиля Вецриги, также тут располагается и знаменитый «Кошкин дом». Об этом больше читайте здесь.